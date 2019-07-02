DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

1- LİBYALI TURİSTİN GASP EDİLME ANI KAMERADA Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bankamatikten para çeken Libya uyruklu kişiyi takip ederek gasp eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Ayrı yöne kaçan şüphelilerden biri, bindiği taksinin parasını ödemek için diğer arkadaşlarını yanına çağırınca şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı, suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde 24 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Libya uyruklu Sadek M.S.E. (24) bankadan para çektikten sonra markete gitti. Marketten ayrıldığı sırada Sadek M.S.E.'nin yanına yaklaşan ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, yaptıkları üst araması sırasında mağdurun cebindeki 600 dolar ve 2 bin lirayı gasp etti. Olay sırasında markette bulunan ve gözcülük yapan bir kişi de onlara yardım etti. Şüpheliler olay yerinden bir taksi ve bir otomobille kaçtı. POLİS YAKALADI

Gasp Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olay yerinden taksiyle ayrılan şüphelinin diğer suç ortaklarıyla Esenyurt, İncirli mahallesinde buluştuğu tespit edildi. Önce kullandıkları otomobilin plakası ardından eşkali daha sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler Hadımköy'de düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu yakalandı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüpheliler Fehmi G. (27), Ahmet G.(28) ile Sedat A.(23) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Fehmi G.'nin daha önceden 14 kez, Ahmet G.'nin 5 kez, Sedat A.'nın ise 7 kez hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, gasp gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. TAKSİ PARASI İÇİN ARKADAŞLARINI YANINA ÇAĞIRMIŞ

Polis soruşturması sonucunda marketten taksi ile ayrılan şüphelinin bir süre sonra taksiden inmek için parasını olmadığını görünce arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istediği, diğer suçluların parayı ödemek için yanına geldikleri öğrenildi. Soygun parasından taksinin parasını ödeyen şüphelilerin bu sırada güvenlik kameralarına yakalandığı belirtildi. Poliste yapılan sorgularında suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Gasp anı

-Taksi parasını ödemek için gelen şüpheliler

-Taksiciye parasını verme anı

-Genel ve detaylar =========================

2- KAPKAÇ ANI KAMERADA; TELEFONLA KONUŞURKEN KAPKAÇA UĞRADI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da yol kenarında telefonla konuşan İran uyruklu bir kadının elindeki telefonu çalarak kaçan 20 yaşındaki İsmet B. adlı şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin iki gün öncede bir parkta yürüyen üniversite öğrencisini döverek cep telefonunu gasp eden kişi olduğu ortaya çıktı.

Olay Şişli İnönü Mahallesi'nde 30 Haziran saat 15.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye yol kenarında otururken telefonla konuşan İran uyruklu Pervahani B.'nin (41) yanına yaklaşan bir kişi kadının elindeki telefonu hızla çekerek kaçtı. Olaydan sonra harekete geçen polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışmaya başladı. Bir gün sonra görüntülerdeki eşkale benzeyen bir kişiyi kontrol etmek isteyen polis ekipleri kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cep telefonu hırsızlığının faili olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca iki gün önce bir parkta Üniversite öğrencisini darp ederek telefonunun gasp edilme olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelinin telefonu alıp kaçması ============================= (ÖZEL)

3- SARIYER'DE YUNUS POLİSİ KAZA YAPTI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de motosikletli polis, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde ilerleyen motosikletli yunus polisi, önünde seyreden Bahçeköy-Beşiktaş hattında çalışan yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak minibüsteki yolcular koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yapan polisin meslektaşları da olay yerine geldi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan yaralı polis tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan yolcu minibüsü

-Yerde yaralı yatan yunus polisi

-Kaza yerinde toplanan vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Polisin trafikte kalan ambulansa yol açması

-Ambulansın gelmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralı polise ilk müdahalesi

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Minibüs yolcusu bir kadın ile röportaj

-Kazaya karışan polis motosikleti

-Genel ve detay görüntüler

======================================= 4- ARNAVUTKÖY'DEKİ ORGANİZE SUÇ OPERASYONUNUN İÇERİĞİ BELLİ OLDU Mustafa BAKIRHAN- Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de yaptığı operasyonun içeriği belli oldu. "Yaşarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ekipleri desteğiyle Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da Batmanlı 'Yaşarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Organize polislerinin baskın yaptığı adreslerden birisi de Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan 3 katlı Yaşar apartmanıydı, ekipler burada 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca da ele geçirildi.

Operasyonda 'Yaşarlar' suç örgütü üyesi toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 91 mermi ve kartuş ile el telsizi ele geçirildi. Suç örgütü üyesi 4 kişinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisten detaylar

-Kapının kırılmasından detaylar

-Operasyondan detaylar

-Genel ve detaylar ============================== (havadan görüntüyle)

5- TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir polyester fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Organize Deri Sanayi Bölgesi Kumpas Caddesi üzerinde bulunan poliüretan köpük üretimi yapan iki katlı fabrikanın çatı katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katında bulunan depolara sıçradı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli, Orhanlı ve Organize Sanayi Bölgesi müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen işçilerin tedavileri, olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bir görgü tanığı "Burası bizim komşumuzun yeri. Atık ve çöplerden gelen bir kıvılcım çıkmış. Daha sonra ahşap ve strafora sıçramış. Çatı katı komple yanmış yani. Ama ölen ve yaralanan yok Allah'a şükür. Herhalde 6-7 tane itfaiye geldi. Bir sıkıntı görünmüyor. Söndürüldü, şu anda yangın. Poliüretan köpük üretimi yapılıyor fabrikada. Epey bir köpük atıkları vardı çatı katında. Çatı katındaki yangın ondan kaynaklanmış. Hammaddeler yandığı için o yüzden biraz dumandan etkilenen olmuş. Ama şu anda bir şeyleri yok yani."

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Çatıda oluşan yoğun duman(cep telefonu)

-Görgü tanığıyla röp

-Havadan drone görüntüleri

-Genel ve detay ============================ 6- KARTAL'DA TALAŞTAN İZOLASYON MALZEMESİ ÜRETİLEN FABRİKADA YANGIN Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Kartal'da talaştan izolasyon malzemesi yapan tek katlı fabrikada yangın çıktı. Makineden çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi

Çavuşoğlu Mahallesi Seddürbahir Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında bir fabrikada yangın çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan fabrikada kullanılan makineden alevler çıktığını gören çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü

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-Fabrikadan görüntü

-İtfiayenin söndürme çalışmaları

-Makineden görüntü

-İşçilerden görüntü

-İşçi ile röp

-Genel ve detay görüntüler ============================= 7- HEMŞİRENİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SANIKLAR KEFALETLE TAHLİYE EDİLDİ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) HEMŞİRE Gizem Berfu Altunoğlu'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin tutuklu bulunan Merve Köstereli ile nişanlısı Tunç Öcal'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların 80'er bin lira kefalet karşılığı tahliyesine karar verdi.. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal ve avukatları katıldı. Gizem Berfu Altunoğlu'nun ailesini temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu. Olayın gerçekleştiği araçta bulunan ve olayda yaralanan Zeynep Karlı Aşık, mağdur müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı. Olay günü arkadaşları olan sanıklarla Maltepe'ye gittiklerini, sanıkların ikişer tane bira içtiğini, buradan da Taksim'e gittiklerini söyleyen Zeynep Karlı Aşık, "Yanılmıyorsam burada da bir yada iki tane bira içtiler" dedi.

Bir süre sonra Taksim'den ayrıldıklarını, aracın benzinini bitmesi nedeni ile Merve Köstereli ve Tunç Öcal arasında tartışma yaşandığını söyleyen Aşık, "Araçtan indiler. Birbirlerine tokat attılar. Tunç'un burnu kanadı. Polisler ve ambulans geldi. Merve polislerin aracıyla benzin alıp geldi. Ambulansta da Tunç'un burnuna müdahale yapıldı" dedi.

MÜŞTEKİ, TUNÇ ÖCAL'IN DİREKSİYONU KIRARAK KAZAYA NEDEN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yeniden yola çıktıklarını, Tunç ve Merve'nin yeniden tartışmaya başladığını söyleyen Aşık, "Ben arka koltukta oturdum, Tunç ve Merve ön taraftaydı. Yeniden tartışmaya başladılar. Çok net olmamakla birlikte aracın 70-80 kilometre hızında olduğunu söyleyebilirim. Tartışma sırasında Tunç'un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında da araç takla almaya başladı. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım" dedi. TUNÇ ÖCAL DA DİREKSİYONA MÜDAHALEDE BULUNMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Bunun üzerine söz alan Tunç Öcal, direksiyonu başka bir yöne kıracak veya araç hakimiyetini kaybettirecek direksiyona bir müdahalesinin olmadığını söyledi. 10 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Tunç Öcal tahliyesine karar verilmesini istedi.

Olay tarihinde aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Merve Köstereli, benzin bittiğinde polislerle birlikte benzin alıp döndüğünü hatırlatarak, "Eğer araç kullanmayacak kadar alkollü olsaydım polisler bunu fark eder ve bana işlem yaparlar, araç kullanmama da mani olurlardı. Olayın meydana gelmesine sebep olan kişi Tunç Öcal'dır. Meydana gelen kazada benim herhangi bir suçum bulunmamaktadır. 9 aydır tutukluyum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.