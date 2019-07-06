DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. =================== - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan toplantı 14.30'da sona erdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15.00'te de belediye başkanları ile AK Parti İstanbul İl Binası'nda bir araya gelecek.

Görüntü dökümü

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-Milletvekillerinin il binasına gelmesi

-Cumurbaşkanı Erdoğan'ın il binasına gelmesi

-Genel ve detay görüntüler ==================== - SOYLU : SURİYELİ KAYDINA İSTANBUL KAPALIDIR Çağatay KENARLI - İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır" dedi.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuştu.

Soylu, "Bugün ülkemizde 3,6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4,9 milyon yabancı insan bulunmaktadır. İstanbul'daki kayıtlı Suriyeli sayısı 546 bin 296'dır. Bunlar elbette ki büyük rakamlardır ancak Türkiye, devlet olarak bunu yönetme kabiliyetine sahiptir ve buna ilişkin önemli bir gayretin içindedir. Burada asıl sorun, düzensiz göçün önlenmesidir. Gerek Orta Doğu'dan gerekse Afrika üzerinden gelip Avrupa'ya geçmek için çok ciddi bir düzensiz göç baskısı var ve bu giderek artmaktadır" dedi. Bakan Soylu, 2013-2018 arasında yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısının yüzde 572 oranında arttığını, 2018 sonunda 268 bin olduğunu belirterek, özellikle bölgede terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın bu insan ticaretine aracılık etmesi, rant elde etmelerinin, kaçak göçmen sayısındaki artışı tetiklediğini belirtti.

"BU SADECE BİR KESİMİN MESELESİ DEĞİL, TOPLUMSAL MESELEDİR"

"Öncelikli hedefimiz, özellikle büyükşehirlerimizde, İstanbul'da düzensiz göçmenler konusuna eğilmek olacaktır" diyen Soylu, "Yani hiç kimse kayıtsız kuyutsuz ortalıkta gezinemeyecektir. Kaçak göçmen çalıştırma, kaçak işportacılık gibi faaliyetlere müsaade

edilmeyecektir. Keza gettolaşmanın da önüne geçilmeye çalışılacaktır. Kaçak göçmen olarak gelip de mahallelerde dükkan kiralayıp 20 kişinin bir dükkanda gecelediği durumlar kamu düzeni açısından kabul edilemez. Özellikle iş yeri, fabrika sahiplerine sesleniyorum. Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarda yatırıyorsunuz, sonra da yangında bedeli de yanarak, o kaçak göçmenler ödüyor. Buna da müsaade etmemiz mümkün değildir. Kamu düzeninin ortadan kaldıran, huzursuzluk getiren hiçbir anlayışa, haksızlığa, bir dükkanı 20 kişiye 12 saat, diğer 20 kişiye 12 saat yatırmak için kiralayan ve bundan para elde eden, gayriinsani bir şekilde kiralayanların vicdanlarının sorgulanmaya açılmasını istiyorum. Bu sadece bir kesimin meselesi değil, toplumsal meseledir" diye konuştu.

Bakan Soylu, 2018'de İstanbul'da yakalanan 28 bin 364 yabancıdan 11 bin 292'sinin ülkesine geri gönderildiğini, 2019'un ilk 6 ayında ise 25 bin düzensiz göçmen yakalandığını ve bunların 12 bin 704'ünün sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, Suriyelilerin mobilitesini sınırlamak ve burada bir istismar alanı oluşmasının önüne geçmek amacıyla yol izin belgesi ve ikamet zorunluluğu getirildiğini kaydetti. Bakan Soylu, "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır" şeklinde konuştu. Soylu, "Hiç kimsenin kendi anlayışını başkasına dayatmasına, yerleşik düzeni bozmasına müsaade etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

YABANCI TABELALARIN KALDIRILMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suça karışan yabancılarla ilgili olarak geri gönderme işlemlerine ağırlık verildiğini belirterek, "Tabelalar konusunda bazı basın ve yayın organlarında birtakım değerlendirmeler, olumsuz yaklaşımlar söz konusu. Biz akşam yatıp, sabah kalkıp tabelaları şöyle böyle yapalım demiyoruz. Hukuk devletiyiz, kanunlarımız var, ilkelerimiz var, kurallarımız var, onu uygulamakta mükellefiz. Tabelaların yüzde 75'i Tükçe olacak. Kural bunu getirmiş. Yüzde 25'i de ilgili dilde olacak. Bizim görevimiz kamu düzeninin sağlamak ve hukuku, nizamı gerçekleştirmektir" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları ===================== - (geniş haber) ÖMER ÇELİK: (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız milletvekilleri ile yaptığı toplantının 2'incisini İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu toplantıya Marmara Bölgesi vekillerimiz katıldı. 9 il İstanbul, Bursa Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce. Bu çerçevede bir toplantı oldu. Toplantı formatı bir AK Parti Geleneği bu, bilinen bir format. Çok sık yapıyoruz bunu. Fakat farklı haberler çıktığı için size açıklama ihtiyacı hissediyorum. Biliyorsunuz geçen hafta grup toplantı yapmadık. Bu hafta da kendilerinin Güneydoğu Avrupa'da bir zirveye katılması söz konusu. Bu hafta da grup toplantısı yapamayacağız. Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimiz ile bir araya gelerek küçük gruplar halinde odaklanarak geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 2'incisini gerçekleştirdik. Çarşamba ve perşembe son grupları da yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra son bahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle birlikte. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın programında daha önce kendisi söylemişti. Seçimde başarı gösteren illeri ziyaret, büyükşehirleri ziyaret şeklinde. Yüksek başarı gösterenlerden başlayarak bir program söz konusu. O programları da bu çerçevede gerçekleşecek. Bu toplantılar 3 çerçevede oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız en başta geçtiğimiz dönemle ilgili, kış dönemi, seçim konuları ile ilgili iç politika ve dış politika ile ilgili kısa bir değerlendirme yapıyor. Milletvekillerimize daha çok zaman ayırmak istiyor. Daha sonra milletvekillerimiz, illerinin sorunları olabilir, iç- dış politikaya ilişkin değerlendirmeler olabilir bunları paylaşılıyor. Bunların içinde değerlendirme analiz söz konusu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza sorular da olabiliyor. Bunlar değerlendirildikten sonra söz isteyen her milletvekili belli bir süre ayrılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantı sonunda değerlendirmelere cevap veriyor. Birazdan da ilçe belediye başkanları ile önümüzdeki dönem ki çalışmaları değerlendiren bir toplantıları gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİMİZ ADINA RUS HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Ömer Çelik açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Toplanıtının içeriğinin sorulaması üzerine Çelik, çıkan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu toplantı ile ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ına yakını toplantıda konuşulmayan şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerimiz bulunmuyor. Bunun sebebi MYK ve MKYK üyelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız zaten düzenli olarak bir araya geliyor. Burada sadece milletvekillerimizin değerlendirmeleri alınıyor. MYK'yı ve grubu temsilen bir iki arkadaşımız değerlendirmeleri almak üzere bulunuyor. Parti ve grup yönetimi bu notları alarak ilgililere iletiyor. Tabi bu tespit analizlerin sonucunda çıkan hususlar aldığımız notlar çerçevesinde hem partideki ilgili birimlere iletilecek, hem hükümetteki ilgili arkadaşlarımıza iletilecek ve bunların takibi yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 4 saat kadar bu toplantıya vakit ayırdı. Sadece bir kere ara verildi. Basına açıklanmıştır zaten. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüştüler. Burada Libya'daki gelişmeler ele alındı. Bir de biliyorsunuz Barents Deniz'inde bir deniz altında hayatını kaybeden Rus mürettebat ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız milletimiz adına Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BURADA HİZMETİN HIZLI GİTMESİ"

Ömer Çelik, çarşamba ve perşembe yapılacak toplantıların Ankara'da olacağını belirterek, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Son grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu sistemin birinci yılının değerlendirmesi, performasının çeşitli yerlerde ölçülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a talimat verdiklerini ve onun başkanlığındaki heyetin gözden geçirdiğini söylüyor. Fakat bunu muhalefet partileri, sanki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kendisi gözden geçiriliyormuş gibi algılıyor. Buna arkadaşlarımız cevap verdi. Hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devletle olan işlerin hızlı görülmesi. Biz ilk iktidara geldiğimizde önümüze kendimizi bağlayan bir karne koymuştuk. Şu işleri şu takvim içinde de gerçekleştireceğiz diye. Biz bunu her zaman yaparız. Şimdi de sistemin birinci yılına geldiğinde, çeşitli bürokratik işlerde tıkanıklık varsa, yavaşlayan işleyen bir durum varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir ile ilgili tabi bir çalışma yapılacak. Bir performans ölçümünü Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor. Bu sistem milletin kararıyla referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının rejim tartışması ile ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALDIYSA KULLANACAKTIR"

Ömer Çelik, muhalefetin S-400'ün etkin kullanılamayacağı iddiasının sorulması üzerine de, "Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları, muhalefet partileri içeriye tercüme ederek orijinal fikir gibi sunuyorlar. Biz, dışarıdaki herhangi bir basın yayın organından okuduğumuz, hiçbir şekilde gündemimizde olmayan, bize iyi niyetli olarak da görmediğimiz bir takım tavsiyelerin bir müddet sonra gerçekmiş gibi kabul edilip muhalefet tarafından bir eleştiriye dönüştürüldüğünü düşünüyoruz. Türkiye'nin Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her geçen gün bunun altında daha çok çiziyor, ciddi bir şekilde güvenlik ile ilgili bir açığının olmaması gerekir. Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir. Türkiye bu sistemi aldıysa kullanacaktır. Suriye ve Irak'tan kaynaklanan tehditler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bunun gerektiriyor. Batılı müttefiklerimizin de şuna dikkat etmesi gerekir. Tabi Türkiye egemen bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor ama Türkiye'nin sınırları aynı zamanda AB'nin ve NATO'nun sınırlarıdır. Türkiye'nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek egemen bir devlet olarak bizim kendi milli güvenliğimiz için yaptığımız bir iş olduğu kadar, aynı zamanda NATO ve AB sınırlarının da korunması demektir. Aslında müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur" dedi.

"HAZIRLIKLAR KENDİ RUTİN İÇİNDE DEVAM EDİYOR"

Çelik, S-400'lerin teslimatı ile ilgili tarihin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine ise, "Teslimat günü belli değil. Çok kısa günler, haftalar sayılı. Zaten öteden beri açıklamalar Temmuz ayında yapılıyordu. Bununla ilgili hazırlıklar kendi rutin içinde devam ediyor. Yer konusu, değerlendiriliyor. En uygun yer neresi olur, tehdit değerlendirmesine göre, Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir arzları vardı. O değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye'nin ihtiyacını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde konuşlandırılacaktır" şeklinde konuştu Görüntü Dökümü:

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- Çelik'in açıklamaları ======================= - TEM'DE YOL KENARINDA KADIN BAYGIN BULUNDU Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Okmeydanı-Hasdal TEM Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören sürücüler kaza olduğunu zannedip durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baygın halde bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Kadının uyuşturucu krizine girdiği öne sürüldü.

Olay sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde yolun sağ şeridinde yerde hareketsiz yatan kadını gören motosiklet sürücüleri yardım için durdu. Kadının baygın olduğunu görün sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kadına araçların çarpmaması için yola duba koyarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de kaza ihbarına geldikleri kadının uyuşturucu madde krizi nedeniyle baygın olduğunu belirledi. Su dökülerek ayıltılmaya çalışılan kadın oturmakta bile güçlük çekerek bir kaç kez yere yığıldı. Sağlık ekiplerine zorluk çıkaran kadın daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.