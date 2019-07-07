DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1-VALİ YERLİKAYA: VEKALET ETTİĞİM DÖNEMDE İBB KESİNLİKLE BORÇLANMADI İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği dönemiyle ilgili açıklama yaparak, "Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği yaptığı dönemle ilgili ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçlar, personel giderleri, hakediş ödemeleri vb.) İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl dört aylığına geçici olarak İBB plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi.)

İBB'nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır."

=================================================== 2-PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI -HAMİLE KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI -Dehşeti yaşayan hamile kadın,

"Allahtan eşim inmedi aşağıya. İnseydi başımıza ne gelirdi bilemiyoruz. Silahları varmış. O yüzden iyi ki inmemiş aşağıya diyoruz. Bir daha yaşanmaz inşallah. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin. Bunun bir yaptırımı olmalı. Cezalarını bulsunlar." Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Pendik'te bir trafik magandaları tartıştığı sürücünün yolunu keserek, otomobile saldırdı. Sürücü ve otomobilde bulunan hamile kadına dehşeti yaşatan magandalar hızını alamayıp, otomobilin aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre emniyet şeridinde ilerleyen 07 BSS 76 plakalı otomobil, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. İki şüpheli yol vermeyen çiftin aracının önünü kesti. Otomobilden inen iki kişi, önce aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan, trafik magandası otomobilin aynasını kırdı. Daha sonra aracın üzerine çıkıp araca zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hamile eşi ile birlikte büyük korku yaşayan sürücü Yunus Emre Bahçıvan karakola giderek magandalardan şikayetçi oldu. Polis aracın plakasını tespit ederek saldırganlara ulaştı. Saldırganların polise Kastamonu'da olduklarını yarın polis merkezine gelerek ifade vereceklerini söyledikleri öğrenildi.

"EŞİM O ANDA PANİK OLDU, AĞLAMAYA BAŞLADI"

Araç sürücüsü Yunus Emre Bahçıvan yaşadıklarını söyle anlattı.

"Cumartesi saat 19.30 sıralarındaydı. Eşimle yemek yemeye dışarı çıktık. D-100 Kaynarca yolunda Tuzla istikametine doğru giderken en sağ şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinden siyah bir araç ani bir şekilde önümüze girmeye çalıştı. Emniyet şeridinden polis çevirmesini görerek sağ şeritte ilerleyen bizim aracımızın önüne kırmak istedi. Ben eşimin hamile olması sebebiyle trafiği sıkıntıya sokmamak adına ani fren yapmamak için devam ettim ve yol vermedim. Dolayısıyla emniyet şeridinden bizim tarafımıza giriş yapamadılar. Polis kontrol noktası geçildikten sonra, bahsettiğim araç, orta şeritten yanımıza yaklaşarak camını açıp bize sinirli ve sert bir şekilde 'Ne yapıyorsun lan sen' diyerek bağırarak yaklaştı. Yolcu tarafındaki arkadaş yumruğunu cama doğru uzattı, vurmaya çalıştı. Eşim o anda panik oldu, ağlamaya başladı. Ben de herhangi bir münakaşaya girmek istemedim. Eşimin hamile olması sebebiyle, 7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok değerli. Dolayısıyla hiçbir münakaşaya girmeden uzaklaşmaya çalıştım. Devam ettim yoluma. Eşimi telkin etmeye çalıştım.

"ARABADAN İNSEYDİK, BELKİ BİZİM CANIMIZA MAL OLABİLİRDİ"

Bahçıvan şöyle devam etti:

"Camlarımı kapattım. Kapılarımı kilitledim. Daha sonra fark ettim ki arkadan hızlı bir şekilde geliyorlar. Telefonumu kayda almaya başladım. Bir sıkıntı olacağı belliydi. Sağ şeritten katılım yolundan önüme kırdılar. Ve ani bir şekilde daha araba durmadan kapıları açarak arabadan inmeye çalıştılar. O an tam duramadım zaten, arabalar birbirine dokunmuş oldu. Daha sonra hızlı bir şekilde indiler, yolcu tarafındaki şahıs, eşimin olduğu taraftan dolanıp buraya kadar geldi. Cam tamamen kapalıydı o esnada. Benim olduğum taraftaki cama yumruklar vurmaya başladı. Ben içeriden bağırmaya başladım, 'Bu kadın hamile' diye defalarca. Ben de panik oldum çünkü. Eşim polisi arayacağımızı söyledi. Aramaya başladı. Hatta duysunlar diye de çok az camı açtım. Yine aynı şeyi söyledim 'bu kadın hamile' diye ama dikkate almadılar. Sinirli bir şekilde vurmaya çalıştılar. Allahtan kırılmadı. Aynaya tekme attılar, yumruklar attılar ve aynamızı kırdılar. Yine aynı şahıs sonra arabanın üstüne çıkarak zıpladı ve aracımıza zarar verdi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi araçlarına bindiler ve devam ettiler. Şikâyetçi olduk, aynı gün aynı anda ekip arabasıyla sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde gelip bize destek oldular. Hatta 112 acil servisi aradılar eşim için. Çok teşekkür ederiz onlara da. Karakola ulaştık. Orada gereken ifademizi verdik. Şikayetimizi belirttik. Daha sonra karakolda incelediğimiz videoda kaputun üstüne çıkan şahısın belinde tabanca olduğunu gördük. Onun farkında değildik o esnada ama belki de o güvenle o hareketleri yaptılar bilmiyoruz. Sormak lazım nasıl bir mantıksa bu. Allah korumuş, arabadan inip te başımıza bir şey gelmedi. Arabadan inseydik, belki bizim canımıza mal olabilirdi. Bu hem çocuğumuzu tehlikeye sokardı. Eşimi de zihinsel olarak zor durumda bırakan bir konu. Hem de bizim için aynı şekilde sinir stres verici bir şey. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. En adil şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz."

"BUNUN BİR YAPTIRIMI OLMALI, CEZALARINI BULSUNLAR"

Ayfer Bahçıvan ise, "Korktum açıkçası. Ne yapacağımızı bilemedim. Polisi arayacağımızı söyledim. Zaten polisi de aradık. Allah korudu. Allahtan eşim inmedi aşağıya. İnseydi başımıza ne gelirdi bilemiyoruz. Silahları varmış. O yüzden iyi ki inmemiş aşağıya diyoruz. Bir daha yaşanmaz inşallah. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin. Bunun bir yaptırımı olmalı. Cezalarını bulsunlar. İstanbul gibi bir yerde, Türkiye'de böyle bir şeyin yaşanmasını akıl almıyor. Ana caddede o kadar insanın içinde kalkıpta böyle bir şey yaşamak iyi bir şey değil. Kötü bir şey. Bir daha yaşanmaz umarım. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemem." diye konuştu. Görüntü Dökümü: //////Ek görüntü//////

-Hamile kadın ile röportaj (CEP TELEFONU)

-Saldırı anı

-Magandanın otomobile saldırması

-Aynayı kırması

(AKTÜEL)

-Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü Yunus Emre Bahçıvan ile röportaj

-Zarar gören otomobil

-Genel ve detaylar

07.07.2019 -15.30 Haber Kodu : 190707092

07.07.2019 -16.10 Haber Kodu : 190707105

07.07.2019 -16.52 Haber Kodu : 190707121

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3- ARACIN ALTINDA KALMAKTAN 8 SANİYE İLE KURTULDU *O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak tel örgülü bariyerlere çarptı. Takla atan araçtaki sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 8 saniye önce kazanın olduğu noktada bulunan yaya şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kağıthane'deki kaza dün saat 14:30 sıralarında Ferman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre drift yapmak isteyen otomobilin sürücüsü, hızla girdiği kavşaktan sağ yola girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda araç önce kaldırıma çıktı ardından yol kenarındaki tel örgülere çarparak takla attı. Kamera kayıtlarına göre 8 saniye önce kazanın olduğu noktada bulunan bir yaya ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler takla atan otomobilin içindeki gencin yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve öncesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(Güvenlik kamerası görüntüleri)

-Otomobilin kavşaktan dönüp gelmesi

-Otomobilin zikzak yapması

-Kazayı görüp koşanlar

-Kaldırımda yürüyen kişi

-Otomobilin kaldıra çıkıp takla atması

-Kaldırımda yürüyen kişinin paniği

-Yardıma koşan vatandaşlar

-Takla atan otomobilin içindeki sürücünün dışarı çıkarılması

Cep telefonu görüntüleri

-Kazanın olduğu yerde toplanan vatandaşlar

-İtfaiye ekibinin çektiği emniyet şeridi

-Kaza yerindeki polis ve itfaiye ekipleri

-Takla atan otomobil

-Genel ve detaylar

07.07.2019 -16.47 Haber Kodu : 190707118 ======================================================== (ÖZEL)

4-BAĞCILAR'DA İKİ KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA * KEDİ, KAZA ANINDA ARACIN ALTINDAN FIRLADI, EZİLMEKTEN KURTULDU Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Bağcılar'da cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, park halinde bulunan araca çarparak savruldu. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi yaralanırken, kazadan saniyeler önce park halinde bulunan aracın altına giren kedi, kaza anında aracın altından fırlayarak ezilmekten kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 06:00'da Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde hızla ilerleyen 34 AL 8528 plakalı otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halinde bulunan 34 FKE 17 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Öte yandan kazadan saniyeler önce park halinde bulunan aracın altına giren kedi, kaza anında aracın altından fırlayarak ezilmekten kurtuldu. "POLİSLE BERABER SIKIŞAN KİŞİYİ ÇIKARDIK"

Kaza sırasında evinde gürültü duyarak olay yerine giden Şevket Boynuyoğun "06:10 sıralarında kızım beni uyandırdı; 'Baba kalk kapının önünde bomba patladı' dedi. Çok gürültülüydü. Ben de üzerimi bile giymeden koştum, aşağıya indim. Baktım komşular toplanmış. Araba parçalanmış, ben de bomba zannettim. Baktım arabanın içinde adamlar var. Sonra 'kaza olmuş' dediler. Kapımızın önünde cadde var ama o kadar hızlı gidilecek bir cadde değil. Sağda solda insanlar var. Allah'tan gündüz değildi. Ambulans ve polis çağırdık. Bir kadın kendi araçtan çıktı, biri sıkışmıştı. Polisle beraber sıkışan kişiyi çıkardık. Hafif yaralılardı. Kızım sağlıkla ilgili üniversite okuyor. Kızım ikinci ambulans gelene kadar yaralılara yardım etti. Polise söyledik bu caddeye bir iki tane kasis koyulsun" dedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bağcılar'da yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Otomobil sürücüsü, park halindeki araca çarpması görüntülere yansıyor. Yine kazadan saniyeler önce park halinde bulunan aracın altına giren kedinin fırlaması, otomobildeki 2 kişinin kurtarılması da kameralar tarafından görüntüleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamerası)

-Kaza anı

-Kaza öncesi kedinin aracın altına girmesi

-Kaza anında kedinin aracın altından fırlaması

-Kaza sonrası vatandaşların yaralılara yardım etmesi

-Sağlık ekipleri AKTÜEL

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-Olay yerinden görüntü

-Mahalle sakini röp

-Genel ve detaylar

07.07.2019 -15.44 Haber Kodu : 190707095 ================================================ 5-BAYRAMPAŞA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYALARA OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ 1 YARALI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalardan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih C. yönetimindeki 34 ZF 4444 plakalı otomobil, hal istikametinde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Çintak ve İhsan Karakaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İhsan Karakaya'yı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi hastanesine, Zeki Çintak'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeki Çintak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İhsan Karakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Fatih C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan otomobilden görüntü

-Genel ve Detaylar

07.07.2019 -16.41 Haber Kodu : 190707116 ===================================== (Geniş Haber)

6- SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL, DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfiye ekipleri ve orman ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale etti. Havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. EK GÖRÜNTÜ

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-Alevlerden görüntü

-Helikopterin görüntüsü

-İtfaiye ekipleri Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu

-Alevlerden görüntü

-Alevlere müdahale edilmesi

-Genel ve detaylar

07.07.2019 - 15.45 Haber Kodu : 190707096

07.07.2019 - 15.52 Haber Kodu : 190707097

07.07.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190707112