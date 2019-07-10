DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ÜSKÜDAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI (Geniş haber) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da bir özel halk otobüsü yoldaki yağlanma ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Halil

İbrahim Y.'nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Fevzi G.'nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken duvara çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri,

sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık

ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğe kapatıldı.

OTOBÜS İÇİNDE UÇTUK

Otobüs sürücüsü "Yağdan kaydı otobüs, minibüse çarptık" diye konuştu. Otobüste bulunan bir yolcu, "Döndük. Savrulduk. Otobüsün içinde uçtuk valla. Yolcu da vardı yaralılar vardı ambulans aldı. Sürücü durdurmak için çok gayret etti ama durmadı. Arkada bir kız çocuğu vardı onu tutmaya çalıştım" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayganlaşan yol için kumlama çalışması yapıldı. Görüntü dökümü:

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-Ambulans ve itfaiyeden görüntü

-Otobüsün görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Yolcularla röp

-Sürücü ile röp

-Görgü tanıkları ile röp

-Yolun trafiğe kapatılması

-Otobüsün kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler ================================= (ÖZEL)

2- ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERADA Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye'de dörtyol kavşağında özel halk otobüsü kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi.

Edinilen bilgiy göre 34 VV 1756 plakalı halk otobüsü, dörtyol kavşağına giren 34 GN 6359 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır, otobüs içindeki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsünün kamyonete çarpması görülüyor. Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Otobüs ve kamyonetin çarpışma anı

-Aktüel görüntüler

-Olay yeri

-Yaralıların ambulansa konması

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar =========================== 3 - BAŞAKŞEHİR'DE KAPKAÇÇILARA KISKAÇ Haber-Kamera: Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bir kadının çantasını çalan kapkaççılar araçla kaçmak isterken vatandaşların sıkıştırması sonucu otomobilden inerek yaya olarak uzaklaştı. KAÇMAMALARI İÇİN ÇEVREDEKİLER SEFERLER OLDU

Olay Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda saat 13.00 civarında meydana geldi. Serap Dökmeci bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada Dökmeci'nin yanına yaklaşan araçtan inen bir kişi, kadının kolundaki çantayı aldı. Araçla kaçmaya çalışan kapkaççılar iki araç arasında sıkıştı. Kadının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İki araç arasında sıkışan kapkaççıların kaçamaması için çevredekiler seferber oldu. Kapkaççıların aracının önüne taşlar konuldu. Silahlı olduğu belirtilen kapkaççılar, kaçamayacaklarını anlayınca camını kırdıkları araçtan inerek hızla yaya olarak uzaklaştı. O sırada yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAHI BANA DOĞRULTUNCA BEN ARKAYA GEÇTİM"

Olayda mağdur olan Serap Dökmeci, "Ben bankadan girdim. Parayı yatırdıktan sonra çıkıyordum. Çanta kolumda arabaya bindim, çantayı kolumdan bırakmadan kapıyı kilitlemeye çalıştım. Bir adam kolumdan çantayı çekmeye başladı Hemen arkasından koştum. Buradaki araca bindi. Otomobile tutunmaya çalıştım. Üç kişilerdi. Otomobil iki aracın arasına sıkıştı. Silahları vardı, aracın camını kırdılar. Silahı bana doğrultunca ben arkaya geçtim. Camı patlatarak kaçtılar" dedi Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Kapkaççıların sıkışan aracı

-Çevredekilerin engel olmaya çalışması

-Aracın önüne taş koyanlar

-Kapkaççıların camı kırıp kaçması

-Kaçan kapkaççılar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Kadın ile röp.

-Görgü tanığı ile röp

-Detaylar (FOTOĞRAF) =================================== 4- SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELEN AZERİYİ İSTANBUL'DA YAŞAYAN AZERİ GASP ETTİ Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA) - SAÇ ektirmek için İstanbul'a gelen Azeri uyruklu bir kişi, İstanbul'da tanıştığı bir Azeri'nin evine yerleşti. Azeri uyruklu kişi evde tek başına kaldığı bir gün zorla girilen evde maskeli kişinin gaspına uğradı. Maskeli gaspçının mağduru eve yerleştiren Azeri olduğu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'a saç ektirmek için gelen Azeri uyruklu bir kişi, kendisi gibi Azeri uyruklu Rüyal A. (25) ile tanıştı. Kalacak yere ihtiyacı olan Azeri'yi, Rüyal A. kendi evine götürdü. 12 Mayıs tarihinde ise Rüyal A., hemşerisini eve bırakarak evden çıktı. Bir süre sonra evin kapısını zorlayarak içeri giren maskeli ve bıçaklı bir şüpheli evde yalnız olan Azeri uyruklu kişinin 2 bin 100 dolar, 20 bin ruble ve cep telefonunu gasp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından maskeli gapçının Rüyal A. olduğunu belirledi. Rüyal A.'nın daha önce de sivil polis rolü yaparak girilen bir evde gasp yaptığı ortaya çıktı. Rüyal A. polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin gelişi-gidişi

-Aktüel görüntüler

-Rüyal A.'nın emniyetten çıkarılması ======================= 5- BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN GASPÇI YAKALANDI İstanbul DHA

Beyoğlu'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı

İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı, bir gün sonra da ATM'den para çeken kişiyi gasp etti. 35 yaşındaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan E. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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-Bıçaklı gaspçının çevredekileri tehdidi ========================= 6- (kaza anı görüntüsüyle) - 'KAZAYI BEN YAPTIM' DEDİ AMA KİMSEYİ İNANDIRAMADI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak uzaklaşırken daha sonra gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen polisi inandıramadı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Görgü tanıklarının ifadesine göre kolunda dövme bulunan uzun saçlı bir kişi kaza yapan otomobilden çıkarak uzaklaştı. Kazanın bildirilmesinden sonra 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken araçta bir kişinin kalmış olabileceği olasılığı göz önüne alınarak itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi polislerle birlikte araçta kimsenin bulunmadığını belirledi. Yan yolda trafik akışı tek şeritten sürdürülürken bu sırada gelen aracın kendisine ait olduğunu belirten 'Uğur' adlı kişi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. D-100 karayolunda Beylikdüzü yönüne giderken bir aracın kendisini sıkıştırması üzerine direksiyonu kırdığını, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğunu söyledi. Yara almamasına rağmen aracın pert olduğunu belirten bu kişiyi gören çevredekiler bunun sürücü olmadığını polise söyledi. Polis de üzerinde beyaz elbise bulunan ve kaza yaparak, ters dönen araçtan çıkmasına rağmen beyaz kıyafetinde hiçbir leke bulunmayan bu kişinin sürücü olmadığına kanaat getirerek, ifadesini almadı. Polis, bu kişiye, araç sahibi ise yarın belgeleri ile belirtilen adrese giderek işlemleri yapabileceğini söyledi. Ekipler, kaza yapan aracı kullanan sürücüyü tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinde polis, 112 ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Ters dönen otomobilden görüntüler

-"Uğur" adlı araç sahibi kaza yaptığını belirterek, bunun nasıl gerçekleştiğini anlatırken

-Görgü tanıklarından biri kazayı başkasının yaptığını söylerken (Ses)

-Polis ve sürücü olduğunu söyleyen araç sahibinin görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

EK GÖRÜNTÜ

-Kaza anı ========================== 7- METROBÜSTE TACİZ İDDİASINA GÖZALTI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.

B.K. adlı genç kız dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüse bindi. Genç kız, Avcılar'daki Cihangir/Üniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.'yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı. Genç kız, uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam etti. Bunun üzerine genç kız bağırarak tepki gösterdi. B.K. duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi bu kişinin duraktan uzaklaşmasına engel oldu. 155'e yapılan ihbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti üzerine Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Genç kız polis ekip otosunun yanında beklerken

-Şüpheli gelen diğer ekip arabasına götürülürken

-Genel görüntüler ========================= (HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

8- BAŞKAN ÖZTEKİN: RİSKLİ BÖLGEDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DAHA HIZLI DEVAM EDECEK İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi'nin Resmi Gazetede riskli alan ilan edilmesi üzerine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bölgede inceleme yaptıktan açıklamalarda bulundu. Öztekin, "Bugün bölgenin dönüşüm alanı ilan edilmesi ile birlikte komşularımız daha rahat ve huzurlu olacak, taşınma işlemleri güvenle sürecek. 2,5 ayda 30'a yakın bina yıkıldı. Bundan sonraki süreçte daha hızlı yol alacağız. Vatandaşların maddi zararlarını da karşılamaya devam edeceğiz" dedi. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 22 Nisan Pazartesi Günü çöken bina enkaz alanında açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, basına yaptığı açıklamada süreçle ilgili başlattıkları çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA HIZLI YOL ALACAĞIZ"

Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak ve çevresinin Resmi Gazete'de riskli alan ilan edilmesi üzerine açıklama yapan Öztekin, şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanımız 6306 sayılı kanuna göre Yahya Kemal Mahallesi 34 bin metrekarelik bir alanı afet riski alanı olarak ilan etmiş bulundu. Bölgede dönüşüm işlemleri resmi olarak da başlamış oldu. Resmi Gazete'de de yayınlanan bir kanun maddesi de vardı. Bu madde Tapu Kanunu ve ek maddeleri içeriyor. Bu madde ile birlikte Bakanlığımız hızlı bir şekilde müteahhitle ilgili olan işlemleri takip ediyor. Bölgede bugünden itibaren dönüşüm alanı ilan edilmesi ile birlikte komşularımız rahat ve huzurlu bir şekilde taşınma işlemlerine devam edecek. Bugüne kadar 30'a yakın bina yıkıldı. 2 buçuk ayda bu kadar yok kaydettik. Bundan sonraki süreçte daha hızlı yol alacağız." Vatandaşların maddi zararlarını karşıladıklarını belirten Öztekin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Normalde 18 ay kira yardımımız bulunuyor. Ama riskli alan ilan edilmesi ile birlikte 36 ay kira yardımında bulunacağız. Ve her ay bin 500 lira kira yardımı yapacağız. Ve bin 500 de taşınma yardımı yapacağız. Komşularımız kira yardımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacak. Ve dönüşüm işlemi bitikten sonra 36 ay sonunda kendi evlerine taşınacaklar. 123 binadan 30'undan fazlasının yıkım işlemi gerçekleşti. Yıkımlar devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde komşularınızı tahliye edeceğiz. Taşınmalar bittikten sonra temel atma törenine hazır olduğunda TOKİ ile iş birliği ile çalışmalarımız başlayacak."

22 NİSAN TARİHİNDEN BU YANA BÖLGEDE NELER YAŞANDI?

Kağıthane Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada binanın çöktüğü günden bu yana yaşanan olaylar şu şekilde sıralandı: "Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 22 Nisan Pazartesi Günü saat 14.00 sularında Akıcı Sokak'ta istinat duvarının yıkılması sonucu toprak kayması meydana geldi. Kağıthane Belediyesi ve AFAD ekipleri hemen olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak civarda bulunan bina sakinlerinin evlerinden tahliyesini sağladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu evlerden vatandaşlar ve evcil hayvanlar zamanında tahliye edildiği için olayda hiçbir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 22 Nisan Pazartesi Günü ilk olarak Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirmek ve süreci doğru yönetmek adına kurulan merkezden gerekli koordinasyonlar sağlandı. İlk gün civardaki 19 bina ve çevresinde risk analizi yapıldı. Civarda bulunan 98 hane güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Tahliye edilen 98 hanede yaşayan ailelere ev sahibi veya kiracı ayrımı yapmadan 5'er bin TL maddi yardımda bulunuldu. Tahliye edilen 98 hanede yaşayan aileler, çevredeki saygın otellerde misafir edilerek barınma ve yemek ihtiyaçları karşılandı. Yıkılan iki binada bulunan toplam 13 aileye ise 35'er bin TL eşya yardımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın yaşandığı ilk gün Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve gereken çalışmaların yapılması için talimatta bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik İl Genel Müdürü Vedad Gürgen ve devletin diğer yetkili kurum yöneticileri bölgeyi bizzat ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ailelerin yanında hazır bulundu. Sürecin yaşandığı ilk hafta binalarda yapılan incelemeler neticesinde; 27 binanın risk taşıdığı tespit edilerek yıkım kararı verildi. Binalarda yaşayan vatandaşların evlerinden eşyalarını alabilmesi güvenli şekilde sağlandı. Bu binalarda yaşayan vatandaşlardan kiracı olanlara bin 500 TL taşınma ve bin 500 TL kira yardımı yapıldı. Ev sahibi olanlara ise bin 500 TL taşınma ve bin 500 TL sürekli olacak şekilde kira yardımı sağlandı.

Hadisenin yaşandığı sahada incelemelerde bulunan ekipler; gelinen son aşamada 34 bin metrekarelik alanda ve 123 binanın bulunduğu 746 bağımsız bölümden oluşan bölgeyi kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirledi. Bölgede yatay mimari şeklinde, mahalle kültürünün yaşatılacağı yeni bir kentsel dönüşüm projesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile başlatıldı." Görüntü dökümü:

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-Başkan'ın incelemeleri

-Başkan'la röp

-Çalışmalardan detaylar ======================== 9- KIZILAY VEKALETEN KURBAN KESİM BEDELİNİ AÇIKLADI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Kızılay, vekaleten kurban kesim bedelini yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirledi.

Kızılay, "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"nın 2019 yılı hedeflerini ve vekalet fiyatlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kurban kelime anlamı itibariyle yakınlaşmayı ifade ediyor. Biz de bu atmosfer ile ihtiyaç sahipleriyle bu kurban ibadetini yapan vatandaşlarımızı buluşturarak, yakınlaştırarak bu ibadeti paylaşmaya, yakınlaşmaya, insan ızdırabını dindirmeye yönelik bir organizasyona dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

'KURBAN BEREKETİ YIL BOYU SÜRSÜN'

"Kızılay olarak bizim biraz farklı bir modelimiz var" diyen Kınık, "Kurban bereketinin yıl boyu sürmesi açısından, kurban paylarımız hijyenik tesislerde kurban kavurma konserveleri haline getiriliyor ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyor. Dolayısıyla kurban bayramında başlayan bu şenlik aslında yıl boyu devam ediyor" diye konuştu. 'BU SENE DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kınık, "2018'de 154 bin 854 hisse kurbanı, yaklaşık 3.8 milyon insana ulaştırmıştık. Bunların yaklaşık 50 bini yurtiçinde, 100 bin hisse de yurtdışında 40 civarında ülkeye ulaştırdık. 2019 kampanyamızın hedefi ise yurtiçinde 70 bin hisse, yurtdışında 110 bin hisse kurban olmak üzere toplam 180 bin hisse hedefi ile yola çıkıyoruz. Bu sene geçen yılki rakamlarımızdan biraz daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4.5 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

2019 ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Kerem Kınık, kurban bağışlarını Kızılay'a yapmak isteyenlerin 2019 yılında ödeyeceği ücretin yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin sorduğu 'Neden yurtdışında kurban kesim bedeli daha düşük?' sorusunu ise Kınık, "Yurtdışında dünyanın çok farklı yerlerinde kesim yapıyoruz. Moğolistan'dan Sahra altı Afrika'ya kadar. Bu ülkelerin ortalama fiyatları, bizim yurtiçindeki hayvan fiyatlarımızdan daha ucuz. Operasyon maliyetlerimiz, kurban tedarik fiyatlarımız bunların tamamı toplanıyor ve hisse sayısına bölünerek ortalama bir maliyet çıkıyor. Bu maliyet yurtiçindeki maliyetten daha düşük olduğu için biz de vatandaşlarımıza bu maliyeti doğrudan yansıttığımız için daha düşük fiyat" şeklinde yanıtladı. Görüntü Dökümü

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-Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın Konuşması

-Genel ve detay görüntüler ======================== 10- MAVİ IŞIKLARIN SOLİSTİ NEJAT TOKSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti 73 yaşındaki Nejat Toksoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Nejat Toksoy'un cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Toksoy'un yakınları ve sevenleri katıldı. Toksoy'un kızı Deniz Toksoy taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nejat Toksoy'un naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda aile kabristanlığına götürüldü.