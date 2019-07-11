1- ARNAVUTKÖY'DE KAMYON TEKERİNİN ÇARPTIĞI ÇOCUĞUN BABASINDAN AÇIKLAMA "YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR" Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Yılmaz OKUR- İstanbul DHA

Arnavutköy'de kaldırımda yürürken kamyon tekerinin çarptığı çocuğun babası, "Yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün meydana geldi. Bir kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Doğukan Ağım'ın kafasına çarptı. Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Baba Gökhan Ağım, küçük çocuğun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. Ağım tekerin nasıl yuvarlandığını bilmediklerini belirtirken, "Yokuştan birisi mi yuvarladı, bir kamyondan mı fırmadı bilmiyoruz" dedi.

Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis, tekerleğin fırladığı aracın sürücüsünü arıyor. O ANLAR KAMERADA

Akıl almaz kazaya ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı. Görüntülerde tekerleğin yokuş aşağıya hızla ilerlediği görülüyor. Kaldırımda yürüyen kadın ile oğlu tekerleği son anda fark ediyor. Anne kenara çekilirken elinden tuttuğu küçük oğluna tekerler çarparak yaralanmasına neden oluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun fotoğrafları

-Babanın olayı anlatması

-Olay anı

-Olay yerinden görüntüyor ===================== 2- ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA AMBULANS KAZA YAPTI: 3 YARALI (Ek görüntülerle) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

D-100 karayolunda hasta taşıyan bir ambulans kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 ambulans çalışanı yaralandı. Hasta ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Ataşehir D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 BH 7055 plakalı ambulans, Bostancı mevkiine geldiği sırada orta refüje ardından yön tabelasına çarptı. Hastaneye hasta naklederken meydana gelen kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen ambulansın şoförü ve 2 çalışanı hafif yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasta ise yine ambulansla nakledileceği hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. Ambulans olay yerindeki çalışmalar sonrası kaldırıldı. Kazayı gören bir kişi şunları söyledi; "Mesleği gereği bayağı süratliydi. Viyadüğe vurduğunu gördüm. Vurduğu anda zaten araba ters döndü. Direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı, kendini savurdu. Yaralıların durumlarını bilemiyorum"

Ek görüntü:

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-Ambulansın çekiciye yüklenmesi Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan ambulans

-Olay yerindeki polis ekipleri

-D-100'de oluşan trafik

-Görgü tanığı ile röp

-Sağlık ekiplerinin ambulansa bakması

-Genel ve detay ========================== 3 - 16 İLDE KAÇAK TELEFON ŞEBEKESİNE OPERASYONU Müslim SARIYAR/Harun UYANIK/İstanbul (DHA) YURTDIŞINDAN kaçak telefon getirerek, kopyaladıkları İMEİ numaralarıyla satanlara yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Baskınlarda 34 kişi yakalanırken, 3 milyon lira değerinde telefon ve malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, özellikle Fatih, Tahtakale'de toptan ve perakende kaçak telefon satan bazı şüphelileri belirledi. Araştırmalarda şüphelilerin, yurtdışından kaçak telefon getirdiği, çeşitli yerlerden bulunan hurda telefonların İMEİ numaralarının klonlandığı ve kaçak telefonlara taşındığı belirlendi. Klonlama işlemlerinin yapılması için özel etiket makinelerinin kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçıların, bazı telefonları pasaportlara işlettiği de öğrenildi. Pasaportuna işletecek kişileri bulmak için ise Artvin Sarp Sınırkapısı'nda geçenlerle görüşen bir yapı oluşturulduğu anlaşıldı.

16 İLDE OPERASYON

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Merkezli 16 ilde operasyon düzenlenerek 34 şüpheli gözaltına alındı. Fatih, Tahtakale'de düzenlenen baskınlarda ise 4 bin 146 telefon, İMEİ kopyalamada kullanılan bir etiket makinesi, 126 cep telefonu ekranı, 230 batarya, 655 cep telefonu İMEİ basılı etiket ve çok sayıda telefon, şarj aleti, kulaklık ve farklı malzeme ele geçirildi. 3 MİLYONLUK MALZEME

Polisin ara operasyonlarla birlikte ele geçirdiği malzemelerin 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlaman şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken 15 şüpheli serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

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-ele geçirilen telefon ve malzemeler ======================= 4- KADEM BAŞKANI GÜMRÜKÇÜOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, son günlerde dernekle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Kısıklı'da bulunan KADEM binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gümrükçüoğlu, "Derneğimiz kurulduğundan beri pek çok haksız eleştiri ve ithamlara maruz kaldı. Ancak her defasında tartışmanın tarafı olmaktan kaçınıp cevap vermek yerine, çalışmalarımıza odaklanmaya devam ettik. Fakat maalesef bugün geldiğimiz noktada, biz sessiz kaldıkça, açıklama yapmadıkça bilgi kirliliğinin arttığını ve ne yazık ki algıların hakikati örttüğüne şahit olduk. Şimdi her bir iddiaya tek tek cevap vereceğim" dedi.

"DERNEK BİNAMIZ KADEM VAKFI'NIN MÜLKÜDÜR"

"Birinci iddia dernek binamıza fahiş kiralar ödediğimiz yönündeydi" diyen Gümrükçüoğlu, "Sizi misafir ettiğimiz dernek binamız KADEM Vakfı'nın mülküdür. KADEM Vakfı'na yapılan bağışlarla, özel bir şahıstan satın alınmıştır. Yani kamudan tahsisli değildir. Tapu kayıtları açıktır ve ortadadır. İddialardaki gibi herhangi bir kira söz konusu değildir. Genel olarak KADEM de her STK gibi özel bağışlarla ayakta durmaktadır. Derneğimizin giderleri Dernekler Masası tarafından, vakfımızın giderleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir ki bu denetimlerin ne kadar sıkı olduğu ilgilileri bilmekte. Buna rağmen biz kendi inisiyatifimizle bağımsız denetçi marifetiyle de dernek ve vakfımızı rutin olarak denetime tabi tutuyoruz. Alnımız açık yüzümüz ak" diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, "Bir diğer iddia da ajandaları hepimizin malumu olan bazı uluslararası vakıflar tarafından fonlandığımız iddiası. KADEM hiçbir uluslararası vakıftan fon almamıştır. Böyle bir başvuruda da bulunmamıştır" ifadelerini kullandı.

"CİNSİYET KADIN VE ERKEĞE İŞARET EDER, ÜÇÜNCÜ BİR CİNS YOK"

"Bir diğer konu ise toplumsal cinsiyet konusu" diyen Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Bu alanda da ciddi bir kavram kargaşası var. Herkesin bildiği gibi, cinsiyet, kadın ve erkeğe işaret eder. Üçüncü bir cins yok yani. Toplumsal cinsiyet de, literatürde, bu kadın ve erkeğe kültürlerin, toplumların yüklediği rol ve görevleri ifade etmek için kullanılır. Bu rollerin dağılımı, ne yazık ki her zaman adil ve insan onuruna yakışacak şekilde olmamaktadır. Toplumsal cinsiyet bazen olumlu, bazen de olumsuz yansımalarıyla karşımıza çıkar. Bu rollerin kadına ya da erkeğe mağduriyet oluşturduğu durumlara, kültürel dahi olsa, karşı çıkıyoruz" dedi.

Gümrükçüoğlu, "Burada bizim beklentimiz toplumsal cinsiyet adaleti gereği, kadın ve erkek rollerinin bir tarafa zarar vermeyecek şekilde tesis edilmesidir. Burada bizim duruşumuz çok nettir: eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. Herkesin insan haklarına sahiptir ve bu haklar korunmalıdır. Ancak bu sapkın eğilimler inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir. Bunun yanında, bu sapkın eğilimler, neslin devamı, birey ve aile sağlığı açısından da çok sakıncalıdır. Dolayısıyla bu eğilimlerin toplumsal olarak görünür olmasına, teşvik edilmesine kesinlikle karşıyız. Yeni bir cinsiyet üretmeye çalışmak, bunu meşru kılmak ve Yaratılışı değiştirmeye yeltenmek kimsenin haddi değildir. KADEM için

toplumsal cinsiyet, yalnız ve yalnız kadın ve erkeğe toplumların yüklediği farklı görev ve sorumlulukları ifade eder. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşcinsellik değildir" şeklinde konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili ise Gümrükçüoğlu, "Bu sözleşmeyi adeta KADEM imzalamışçasına bir saldırı ile karşı karşıyayız. Birincisi, bildiğiniz gibi bu sözleşmenin imzalandığı tarih 2011. O tarihte henüz KADEM kurulmamıştı. Dolayısıyla, sözleşmenin bizim elimizden çıktığı iddiası en açık ifadeyle komiktir. İkincisi, uluslararası sözleşmeleri devletler imzalar. Biz bir devlet kurumu değil, sadece bir STK'yız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuya bakışımız açıkça söyledir; İstanbul Sözleşmesi alternatifsiz değildir, alternatifsiz olan kadına şiddetle mücadeledir. Bu mücadelenin yasalarla uygulamaya taşınması gerekir. Bir STK olarak, kadına şiddet konusu çalışma alanlarımızdan biridir. Bu alanda devletin hukuku neyse ona göre hareket etmek; o hukuki düzenlemenin uygulamadaki olumlu ve olumsuz taraflarını da raporlandırmak çok olağan bir durum. İstanbul Sözleşmesi'nin de bizi ilgilendiren şiddet boyutuyla ilgili bir çalıştay yaptık. Burada amacımız sözleşmenin uygulamadaki sıkıntılarını tespit etmek ve önerilerimizi sunmaktı. Sözleşmedeki cinsel yönelim ve toplumsal klişelerden arındırma gibi ifadelerle ilgili şerhimizi bulunduğumuz ortamlarda her zaman ifade ettik. Bununla birlikte bütün eleştirilere ve tartışmalara rağmen, bu sözleşme Uluslararası bir sözleşmedir ve bir üst metin mahiyetindedir. Bir çerçeve sunar, her ülke kendi örfi ve hukuki şartları içerisinde uygulamasını belirler" ifadelerini kullandı.

"6284 KANUNU KADEM'İN KURULUŞUNDAN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR"

6284 sayılı kanun ile ilgili de konuşan Gümrükçüoğlu, "Bu konuda 'Kadının bir cümlesiyle kocaları evinden ediyorsunuz, aileleri yıkıyorsunuz.' şeklinde ithamlara muhatap oluyoruz. Bu kanun da KADEM'in kuruluşundan önce yürürlüğe girmiştir ve kanunun yürürlüğe girmesinde bizim bir dahlimiz söz konusu değildir. Her kanun gibi 6284'ün de suiistimal edildiği vakalar olabilir. Bunun farkındayız. Kaldı ki biz de uygulama ile ilgili eleştiri ve önerilerimizi zaman zaman ilgili mecralarda paylaştık. Bundan sonra da, bu suistimallerin önlenmesi için bir STK olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. "BİZ KADINLARIN İNSAN HAKLARI VE AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞAN BİR DERNEĞİZ"

"Tüm erkekleri hayvanlara benzettiğimiz iddiası var. Ne münasebet. Kadın da erkek de bizim inancımıza göre eşrefi mahlukattır. Bizim bu kamu spotlarındaki hedefimiz çok açık bir şekilde, tüm erkekler değil, kadına şiddet uygulayan erkeklerdir" diyen Gümrükçüoğlu, "Hakkımızda yeşil feministler tarzı yakıştırmalar yapılmaktadır. Çok çeşitli feminizm akımlarından bahsedebiliriz ve herkes bu kavramı birbirinden çok farklı şekillerde tanımlar. Biz ise kendimizi feminizme göre konumlandırmıyoruz. Çünkü Müslüman bir kadın olarak feminizmin kazanımlarından çok daha köklü ve güçlü bir medeniyetin imkânlarına sahibiz. Biz en açık tabirle kadınların insan hakları ve ailenin güçlendirilmesi için çalışan bir derneğiz" dedi.

"KADEM ÇATIŞMA TEMELLİ DEĞERLENDİRMEYEN BİR ÜSLUBU BENİMSEMİŞTİR"

Saliha Okur Gümrükçüoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu manipülasyonlara, iftiralara, mesnetsiz iddialara, karalama kampanyalarına cevap vermeye ayırdığımız vakit, hepimizin geleceğinden çalıyor aslında. Sosyal medya başında kurumumuzu karalamak için vakit harcayanları da aynı sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Bu post truth çağda, herkesi, yayılan haberlerin kaynağını sorgulama alışkanlığı kazanmaya ve Müslümanca bir sosyal medya ahlâkı geliştirmeye çağırıyoruz. Nitekim üzülerek şunu görüyoruz ki ortada hiçbir haklı gerekçe yokken bir çatışma, kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Suni gündemlerle kadın erkek çatışması yaratılıyor ve KADEM de bunun tarafı yapılmak isteniyor.

Oysa defalarca ifade ettiğimiz gibi kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki cinstir. Aralarındaki ilişkinin adalet, merhamet, sevgi, saygı ve sorumluluk gibi çok temel değerlere dayandırılması gerekir. KADEM kadın erkek arasındaki ilişkiyi çatışma temelli değerlendirmeyen bir üslubu benimsemiştir. İnandıklarımızın mücadelesini verirken, kendi alanımızdaki konularda, samimi, halis niyetli herkesle, bundan önce de olduğu gibi, bundan sonra da oturup konuşmaya açığız. Umuyoruz ki bu günden sonraki buluşmalarımız kadınlarımız, ailelerimiz ve toplumumuz için yaptığımız hizmetleri istişare etmek adına olur"

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan genel ve detaylar

-Gümrükçüoğlu'nun konuşması ============================= 5- MAHKEME, GALATASARAY İÇİN 'DEVAM' DEDİ Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY Spor Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili bugün görülen davada mahkeme tedbir kararlarının devamına karar verdi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya davacı Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın avukatları, Galatasaray Kulübü avukatları ve feri müdahiller ile avukatları katıldı. Feri müdahillerin avukatı Kıraç Aras, "Ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunmakta. Bu dava sonunda yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek. bu nedenle tedbirin durdurulmasını istiyoruz" dedi. Davacılar Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay vekili ise "Dernek, Sportif A.Ş.'nin büyük ortağıdır. Yapılacak yatırımlara dernek yönetim kurulunun kefareti söz konusudur. Sportif ve mali başarı ortadadır. Genel kurul hiçbir gerekçe göstermeden idari ibrasızlık kararı verildiğini söylüyor. Ama başarısızlık gerekçesini söylemiyor" dedi.

Mahkeme yönetim devam etmesi yönünde alınan tedbir kararlarına yapılan itirazın reddine karar vererek, tedbirlerin devamına karar verdi.