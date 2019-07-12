DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 3

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1- ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA TAMAMLANDI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Adnan Oktar liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayladığı iddianamede, toplam 226 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Cinsel saldırı", "Tehdit", "Şantaj" gibi suçlamalarla birlikte toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tamamlanan iddianamede, kurucu Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütünün toplam 13 yöneticisi bulunduğu belirtildi. Bu yöneticilerden birinin firari olması nedeniyle hakkında yakalama emri düzenlenerek dosyasının ayrıldığı kaydedildi. TOPLAM 226 ŞÜPHELİDEN 171'İ TUTUKLU

İddianamede, toplam 24 ayrı suç isnadı yapılan toplam 226 şüpheli yer alıyor. Bu şüphelilerden 171'i tutuklu, 52'si adli kontrol tedbiri altında bulunuyor. Şüphelilerden 25'inin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği açıklandı. Dosyada toplam 125 mağdur-müştekinin ifadesi alınırken, 23 tanığın da ifadesine başvuruldu.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şöyle;

Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, 6136 sayılı kanuna muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet etme, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, tehdit, 3628 Sayılı Kanuna Muhalefet, Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa muhalefet etme, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, dolandırıcılık, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet etmek, resmi belgeyi bozmak veya yok etmek, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, suçluyu kayırma. DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-(ARŞİV) =============================== 2- PENDİK'TE HAMİLE KADIN VE EŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkeme, 30 Temmuz tarihine duruşma günü verdi.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobile saldırarak aynasını kıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2019 tarihine duruşma günü verdi. TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, duruşma gününe ilişkin hazırladığı tensip zaptı ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darp ederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyor. Şüpheli Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı, bilgisine yer verilen iddianamede, her iki kardeşin de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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-ARŞİV ============================= 3 - "HİLELİ ALTIN" OPERASYONU: 10 GÖZALTI Haber: İstanbul DHA - İSTANBUL ve Mersin'de düzenlenen "hileli altın" operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kapalıçarşı'da kuyumculara atölyede hileli olarak ayarı düşürülmüş altın sattığı tespik edilen bir şebeke belirlendi.Yapılan takip sonları İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 18 Adrese yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda ayarıyla oynanmış külçe altın ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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-Ele geçidilen altınlar =============================== 4- ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye'de görüşmek için bürosuna gittiği ve olaydan sonra tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve dün hastanede yaşamını yitiren Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen törene, eşi Nurda Yama, babası İlyas Yama, abisi Hasan Yama, kız kardeşi Sena Sultan Grant ile çok sayıda avukat, yakınları ve adliye personeli katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer de törende hazır bulundular.

ABİSİNİN CÜBBESİYLE KONUŞTU

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından abisi Hüseyin Yama'nın cübbesi ile bir konuşma yapan Sena Sultan Grant, abisinin sadece bir avukat olmadığını belirterek, "Kendisi bir hukuk aşığıydı. Hep derdi ki; 'Ben işimi kavgayla değil, hukukla, sulhla çözeceğim.' Hepimize onu öğütlerdi. Ben şimdi en sevdiği cübbe ile ona veda ediyorum. Bu veda bizim için çok acı" dedi.

Abisinin pusu kurularak canavarca hisle öldürüldüğünü söyleyen Grant, "Dava dosyasına bakarken kafasından vuruldu, acımasızca öldürüldü" dedi. Grant, abisinin görev şehidi olduğunu söyledi. BARO BAŞKANI DA BİR KONUŞMA YAPTI

Hüseyin Yama'nın aynı zamanda eski adliye personeli de olduğunu, ölümünün sıradan bir avukat ölümü olmadığını söyleyen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Yaşamı 38 yıl sonra kahpe bir kurşunla sonlandırılmış bir meslektaşımızdan söz ediyoruz. O nedenle acımız kat kat daha fazla. Üstelik 38 yaşında" dedi. Hüseyin Yama'nın öldürülmesine ilişkin davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyleyen Durakoğlu, "Her şeyin aydınlanmasını sağlayacağız. Ama yüreğimizi ferahlatmayacak ki o. 38 yaşındaki bir avukatı yolcu ediyoruz" dedi.

Tören helallik istendikten ve dualar edildikten sonra sona erdi. Cenaze, Esatpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazından sonra Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü. NE OLMUŞTU?

8 Temmuz Pazartesi günü Ümraniye'de müteahhit Mehmet Sabri Kar'nın bürosuna giden İstanbul Barosu avukatlarından Hüseyin Yama, Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yama, dün hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Sabri Kılıç, silahını maktule gösterirken ateş aldığını, bilerek öldürmediğini öne sürmüştü. Mehmet Sabri Kılıç, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görüntü dökümü:

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-İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun selamlaşması

-Törenden genel görüntü

-Eşi Nurda Yaman'ın otururken ve ayakta görüntüsü

-Nurda Yaman'ın helallik isterken görüntüsü

-Nurda Yaman'ın ağlarken görüntüsü

-İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun konuşması

-Başsavcıvekilleri Uğur Seçgin, İsmail Değirmenci ve Bekir Altun'un yan yana görüntüsü

-Kızkardeşi Sena Sultan Grand'ın abisinin cübbesi ile konuşma yapması

-Saygı duruşu

-Helallik istenmesi

========================= 5- SARIYER'DE MARKETTEN EVİNE DÖNEN KADIN GASPA UĞRADI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Sarıyer'de marketten evine dönen kadın gaspa uğradı. Çantasını vermek istemeyen kadın ile gaspçı arasında arbede yaşandı. Gaspçı kadından aldığı çanta ile ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Olay, Çayırbaşı Mezarlık Arkası Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan marketten alışveriş yapan kadın, evine doğru yürürken arkadan gelen bir gaspçının saldırısına uğradı. Kadının çantasını alan gaspçı kaçmak istedi. Kadın, çantasını bırakmak istemeyince gaspçı kadını darp ederek olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri mağdur kadının yanına koştu. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gaspçının eşkalini tespit eden ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakini Serdal Kıran "Kadın markete gitti. Evine dönerken ara sokakta saldırı oldu. Kadının çığlıklarını duyduk. Yardıma koştuk. Polise haber verdik. Kadın polislerle karakola gitti" dedi.

Polis, kaçan gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Mahalle sakininin olayı anlatması

-Genel ve detaylar ======================== 6- YENİLENEN İSTANBUL SEÇİMLERİNİN OY PUSULALARI KAMYONETLERLE DEPOLARA TAŞINDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından oy pusulaları, 2 yıl süreyle saklanmak üzere depolara taşınmaya başlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 30 bin 626 sayılı nüshasında yer alan YSK'nın 5002 numaralı karar ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları kesinleşti. 23 Haziran seçimleri ardından lisenin spor salonunda 300 bin 153 seçmenden 250 bin 760'ının kullandığı 877 torba içerisindeki oy torbaları Avcılar İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde taşındı. Avcılar Belediyesi'nden gönderilen 10 işçi, oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve tutanakların içinde bulunduğu 877 torbayı içerisinde iki kamyonete yükledi. Polis korumasında ilçe seçim kurulunun belirlediği depoya nakledilen oy torbaları 2 yıl koruma altında tutulacak. Oy pusulalarının daha sonra imha edileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

--------- Seçim öncesi oy torbaları hazırlanırken ve mühürlenirken Seçim torbaları, oy günü okul yöneticilerine teslim edilirken ve araçlarla götürülürken Seçim gününden görüntüler (Seçmen kalabalığı, oy kullanma) Seçimin kesinleşmesi ardından oy torbaları işçiler tarafından kamyona torbalarla taşınırken Oy torbaları ile yüklü kamyondan görüntüler Genel ve detay görüntüler =================================== 7 - 'PUCCA'YA UYUŞTURUCUYU ÖZENDİRME SUÇUNDAN 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - SOSYAL medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılana 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Aynı davada aynı suçlamayla yargılanan 'Burry Soprano' lakaplı rap şarkıcısı Burak Aydoğduoğlu'nun ise beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müvekkili Pınar Karagöz'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.

Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi. Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Pucca olarak tanınan Pınar Karagöz'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.

Mahkeme ayrıca sanık Karagöz'ü 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğdu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Görüntü Dökümü:

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-Pucca'nın ceza sonrası sosyal medyadanr yayınladığı video =================================== 8- PROF. DR. NURDOĞAN RİGEL'E DESTEK AÇIKLAMASI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e destek açıklaması yaptı.

İletişim Fakültesi binası önünde toplanan öğrenciler, "Nurdoğan Rigel suçlu değildir", "İÜ İletişimin yaşayan efsanesine sahip çıkıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Yapılan basın açıklamasında, "Bizler İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dirsek çürütmüş ve bu okuldan mezun olmuş ya da olacak olan öğrenciler olarak hocamıza yapılan bu haksızlığı farkındayız ve her zaman yanındayız. Prof. Dr. Nurdoğan Rigel İÜ İletişim Fakültesi'nin mihenk taşlarından biri olmanın yanında uluslararası çapta tanınmış bir akademisyendir. Onun dersinden geçmek için çalışmanın ve derse devamlılığın yeterli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Bu sebeple karar vericilerin derse katılım dahi göstermeyen bir öğrencinin yoruma dayalı sınav kağıdını hangi yetkinlik derecesiyle değerlendirdiğini merak etmekte ve varsa değerlendirme ölçütlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ivedilikle beklemekteyiz" denildi.

Açıklamada, "Bizler gelecek nesillere Nurdoğan Rigel gibi bir hocayla çalışmış olmanın haklı gururunu aktarırken bu yanlışlığın içine herhangi bir şekilde dahil olanların bugünleri pişmanlıkla anacaklarını farkındayız. Hiçbir şey için geç değil. Lütfen bizlere kulak verin ve hocamıza yapılan bu yanlışın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni daha fazla yıpratmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklaması genel ve detaylar

-Dövizlerden detaylar

-Basın açıklamasının okunması ===================================== 9- BAKAN ERSOY, 15 TEMMUZ TEMALI MÜZEKART'IN TANITIMINI YAPTI Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz temalı 'Müzekart' tanıtım töreninde yaptığı konuşmada "Bakanlığımıza üç yüze aşkın müze ve ören yerinde 1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu açıkçası bir rekor. Geçen seneki aynı dönem karşılaştırıldığında yüzde 28'lik bir artış oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bakanlık tarafından 15 Temmuz temasıyla hazırlanan 'Müzekart'ın tanıtımını yaptı. Topkapı Sarayı'nda yapılan tanıtımda konuşan Bakan Ersoy, "15 Temmuz 2016'da devletimizin varlığına ve milletimizin bağımsızlığına karşı, üstelik bu milletin kendi silah ve mühimmatı gasp edilerek alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca, darbelerle milli irade yok sayılmış, terör örgütleri kullanılarak devlet düzeni, birlik ve beraberliğimiz ortadan kaldırılmak istenmiştir. Aynı amaçla, açıktan yahut üstü örtülü bir şekilde, bu kadar uzun süre ve bu kadar yoğun saldırıya uğrayan ikinci bir ülke ve millet yoktur. Gururla ifade ediyorum ki, hepsini sinesindeki iman ve milli faziletleriyle püskürtüp, bu girişimlerin arkasındakileri tarihe gömen, ikinci bir ülke ve millet de yoktur. İster tarihe ister yakın dönem dünyadaki siyasi ve politik gelişmelere, değişimlere bakın. Aziz milletimizin farkı çok açıktır.15 Temmuz bu farkı unutanlara, kibrinden göremeyenlere milletimizin ödettiği bedeldir" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü: "1 yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde sınırsız ve ücretsiz giriş hakkı sağlıyor. Geçen seneden itibaren yeni bir uygulamaya geçtik. Müzekart ücretlerini sabitledik. Bundan sonrada Müzekart fiyatlarını arttırmayı düşünmüyoruz. Müzekart hem fiyat artışlarından etkilenmiyor, hem de alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde sınırsız ve ücretsiz giriş hakkı sağlıyor. Baştan çok büyük bir ayrışma yaratıyoruz. Yaptığımız ayrıştırma, elde ettiğimiz istatistiklerde müze gelirlerimizin yüzde 85'ini yabancı, yüzde 15'ini yerli ziyaretçilerden elde ettiğimizi gördük. Maalesef müze fiyatlarımız Avrupa ortalamasının çok altında. Müze gelirlerimizi, giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa fiyatlarına yaklaştırmalıyız. Bunu yaparken de yerli ziyaretçiyi koruyacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu da Müzekart ile uygulamaya başladık. Son bir yıl ve devam eden sonraki yıllarda da müze fiyatlarını sabitleyerek hem yerli ziyaretçileri fiyat artışlarından korumuş olduk, hem de onların bir yıl boyunca sınırsız şekilde müzeleri ziyaret etmesini sağlayan bu kart ile müze kültürünün de artmasını sağlayacağız. Müzekartı şuanda Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde geçerli. Büyükşehir Belediyeleri ile Müzekartın işlettiğimiz müzelerde de geçerli olması için görüşüyoruz. Daha sonra da milli saraylarda da geçerli olacak şekilde yavaş yavaş tüm müzelerde geçerli olmasını sağlayacağız. Bu bağlamda da Türk ziyaretçiyi yabancı ziyaretçiden ayırmış olacağız" sözleriyle devam etti.

DÜZELTİLMESİ İSTENEN UYARILARI DİKKATE ALIP ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Sizin Müze yapmanız yeterli olmuyor, yapılan müzenin bakım ve onarımının da düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bu sene bu açıdan ciddi bir şekilde çalışma yaptık. 2-3 ay önce başlattığımız bir çalışma ile 1 Haziran'a kadar en çok ziyaretçi alan müzelerimizi çok ciddi bir bakım onarımdan geçirdik. Hijyen, temizlik veya yıllar sebebiyle oluşan eskimelerin temizlik, bakım ve onarımını yaptık. Bunun da kalıcı olabilmesi ve takip edilebilmesi için de yeni bir sistem geliştirdik. Girişlerde gördüğünüz QR kod sistemi. Bu sistem ile ziyaretçiler telefonlarına QR kodlarını okutup anket sistemine dahil olup ziyaret ettikleri müze ile ilgili kısa bir anket yapabiliyor, görüşlerini belirtebiliyorlar. Biz de bu görüşmeleri hem Ankara merkezden hem de ilgili müze müdürlüklerinden takip edebiliyoruz. Düzeltilmesi istenen uyarıları dikkate alıp anında müdahale ediyoruz" dedi. 31 MİLYON ZİYARETÇİ İLE BU BİR REKOR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımıza üç yüze aşkın müze ve ören yerinde 1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu açıkçası bir rekor. Geçen seneki aynı dönem karşılaştırıldığında yüzde 28'lik bir artış oldu. En çok ziyaretçi alan 10 müzemizde ise bu artış oranı çok daha yüksek olup yüzde 34 oldu. İlk 6 aylık veriler geçen sene ile kıyaslandığında, yüzde 38'lik bir artış var. Biz müzelere ilgi gösterdikçe, onların bakımlı olmalarını sağladıkça ziyaretçi sayılarında da ciddi artışlar devam ediyor. Gelirde ise geçen seneki dönemle kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde 89'luk bir gelir artışı sağlandı. 6 Haziran Perşembe günü 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile Türkiye'deki müze ve ören yerleri en çok ziyaretçi alımına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Tanıtımdan detaylar

-Bakanın konuşması

-Müzekart'ın görüntüsü

-Bakanın kartla poz vermesi

-Genel ve detaylar ================================= 10- EYÜPSULTAN'DA CAM ŞİŞEYLE ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN KATİL ZANLISI YAKALANDI Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)- Eyüpsultan'da kafasına cam şişe vurularak öldürülen Lokman B.'nin katil zanlısı polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliyle maktulün iki gün öncede kavga ettikleri öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Eyüp Sultan Çırçır Mahallesi'nde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Lokman B. isimli kişi öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis tarafından yapılan incelemede Lokman B.'nin başına cam şişeyle vurulması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Polis tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ölen Lokman B.'nin öldürülmeden iki gün önce Hüseyin G.(34) ve Hakan D.(27) adlı kişilerle bir park içinde kavga ettikleri tespit edildi. Yapılan araştırmada daha sonra tekrar karşılaşan şüphelilerden Hakan D.'nin Lokman B.'nin başına cam şişeyle vurarak öldürdüğü belirlendi.