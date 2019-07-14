DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇENGELKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluştuktan sonra Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan burada bulunan pide salonuna girdi. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı. Erdoğan'a çıkışta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buradakilerle sohbet eden Erdoğan fotoğraf çektirme isteklerini kabul etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın dükkandan çıkışı

-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Erdoğan'la fotoğraf çektirenler

-Erdoğan'ın arabasına binmesi

-Buradan ayrılması

-Genel ve detaylar ================================= 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTI SONA ERDİ Haber: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

=========================================== 3-İSTANBUL'DA ORGAN SATIŞI YAPMAK İSTEYEN YABANCILARA OPERASYON -Sosyal medyadan böbrek satışı için anlaşarak, kendilerini eş olarak gösteren Ürdün ve Lübnan uyruklu 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

-Böbreğini satmak isteyen Ürdünlü şüpheli tutuklanırken, Lübnan uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-Sosyal medyadan böbrek nakli için 50 bin dolara anlaştığı kadınla evli gibi gözükerek, İstanbul'da organ satışı yapmak isteyen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden böbreğini satmak isteyen Ürdün uyruklu Odaı Ahmad H. tutuklanırken, böbreğin alıcısı Lübnanlı Gonwa S. ve tercümanlık yapan Ammar Y. A. Sınır dışı edildi. Ticarete aracılık eden Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden organ ticareti yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre Ürdün vatandaşı Odaı Ahmad H. (29) isimli şüpheli böbreğini satmak için sosyal medya üzerinden ilan verdi. Ahmad H. böbrek nakline ihtiyacı olan Lübnan vatandaşı Gonwa S. (39) isimli kadınla anlaştı. Şüpheliler evli gibi gözükmek için sahte pasaport düzenleyip, sahte belgeler temin ederek İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Polis, şüphelilerin 50 bin Dolar karşılığında böbrek naklini gerçekleştirmek üzere bir kişiyle anlaştığını tespit etti. Ekipler, "organ ticareti", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" iddiaları üzerine harekete geçerek, operasyon başlattı. Operasyonda Odaı Ahmad, Gonwa S. ve şüphelilere tercümanlık yapan Ammar Y. A. (21) ile aracılık eden Mehmet A.(26) isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 9 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gonwa S. ve Ammar Y. A. hakkında sınır dışı edilmeleri için işlemleri başlatılırken, Mehmet A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Odaı Ahmad ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ========================================== 4-SULTANGAZİ'DEKİ AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNCULARI KAMERADA İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

75'inci Yıl Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna 26 Haziran günü saat 00.46 sıralarında gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevli T.M.S'yi başına vurup etkisiz hale getirerek üzerindeki 5 bin 25 lirayı gasp etti. Şüpheliler, daha sonra istasyonda çalışan diğer görevli E.Ö.'nün de cüzdanını alarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Benzinlikte dehşet saçan Orhan M. (19), Ahmet Ü. (18) ve Tayyip Emre A. (18), 5 Temmuz'da Gazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan maskeli gaspçıların Nisan ayında aynı akaryakıt istasyonunda yaşanan üç farklı gasp olayının da şüphelileri oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler 6 Temmuz'da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan gasp dehşeti saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olaya ilişkin görüntüler ======================================== 5-ÜMRANİYE'DE ŞOFÖRLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen otobüs şoförleri arasında kavga çıktı. Otobüse binen şoförün direksiyon başındaki şoföre sopayla vurduğu anla yolcuların cep telefonuyla kaydedildi.

Ümraniye'de iddiaya göre duraklara daha önce girerek, yolcu almak isteyen iki şoförün arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü direksiyon başındaki sürücüye sopayla vurmaya başladı. Yolcular, kavgayı araya girerek güçlükle ayırdı. Kavganın ardından şoförler seferlerine devam ederken, kavga anları yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Kavga anları

-Sopayla diğer şoföre vuran şoför

-Yolcuların kavgayı ayırmaya çalışması ===================================== 6- 15 TEMMUZ ŞEHİDİ PROF. DR. İLHAN VARANK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Varank için Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Anma programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ailesi başta olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iş insanı Özdemir Bayraktar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Ali Erbaş da İlhan Varank için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Varank ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri başına giderek dua etti.

Anma programının ardından cami avlusunda Varank'ın hayrına lokma dağıtıldı. Görüntü dökümü

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-Mustafa Varank'ın camiye gelmesi

-Camide Kuran-ı Kerim okunması

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelmesi

-Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri başında edilen dualar

-Cami avlusunda dağıtılan lokma

-Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrinden ayrıntılar

==================================================== 7-ESKİ İBB GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI İSTANBUL,(DHA)-BİR süre önce görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak." sözleri üzerine açıklama yaptı. Hayri Baraçlı istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu söyledi.

Hayri Baraçlı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır. Ayrıca emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi'nin Genel Kurulu'nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir. Resmi durum bu iken "istifa etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum. Diğer "6 aydır hak edilmeyen maaş alma" iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum."