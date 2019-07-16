DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU; DENİZCİLERİN ARKADAŞLARI KONUŞTU Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada "Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. "8 KİŞİ GEMİDE KALMIŞ"

Olayı duyan gemicilerin arkadaşları denizcilik firmasına geldi.

Geminin 2. kaptanı Ersin Yılmaz'ın arkadaşı, Kaptan Oruç Gür, "Saat 22.30 sıralarında çok samimi arkadaşımızın kaçırıldığı haberini aldık. Nijerya açıklarında. Korsanların gemiye çıktığını, gemiye el koyup 10 kişiyi gemiden indirildiğini 8 kişinin de gemide kaldığını bu saat itibariyle öğrenmiş bulunduk. Ama kaçırılan 10 kişinin hayati durumlarıyla ilgili olarak endişemiz var" dedi.

Gür, "Somali açıkları, Nijerya bu tür denizler sıkıntılı denizler. Bu sularda seyir yapıldığında hep birbirimizden haberdar oluyoruz. Maalesef bu ülkelerde böyle bir açık var. Böyle bir sıkıntı var. Biz devletimizin gerekli makamlarının gerekeni yapacağına inanıyoruz. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatırız hayırlısıyla" diye konuştu.

Ersin Yılmaz'ın kendisi gibi 2. kaptanlık yapan arkadaşı Necati Özışık ise, "Dün akşam haberini aldım. Kamerun'da tahliye ediyorlar. Fildişi'nde yüklemeye çıkıyorlar. Orada Nijerya sahillerinden geçerken, 120 mil açıkta gemiye korsanlar çıkıyor. Gemiden 2. kaptan Ersin Yılmaz dahil 10 kişiyi alıyorlar. Kaçırılıyorlarken, 'kaçırılıyoruz' diye bir irtibatımız olmadı. Daha sonra öğrendik kaçırıldıklarını" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin fotoğrafları

-Geminin görüntüsü

-Röportajlar ============================ 2 - ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ AKDENİZ'E GÖNDERİLECEK İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e gideceğini açıkladı.

Dönmez twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi Görüntü Dökümü:

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-Oruç Reis'in havadan görüntüleri ================================= 3- ESENYURT'TA METROBÜSTE YANGIN (1) Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Gönrüntü Dökümü:

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-Yangınla ilgili görüntüler =========================== 4- 34 KİŞİNİN YARALANDIĞI MİDİBÜS KAZASI KAMERADA İbrahim YILDIZ - İSTANBUL,(DHA)-KUZEY Çevre Otoyolu'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Işıklar köyü mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı. Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Can pazarının yaşandığı kaza midibüsteki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde midibüsün ilerlerken sürücüsünün birden kontrolünü kaybettiği görülüyor. Yol kenarına doğru kayan midibüs devrilirken içindeki yolcuların da savrulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının midibüs kamerası görüntüleri

-Kaza günü çekilen görüntüleri =========================== 5- BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI ÇİFTİ SURİYELİLER KURTARDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan karı koca Suriyeliler tarafından kurtarıldı. Evden çıkarılan Şevket Serçe ambulansla hastaneye sevk edilirken, eşi Sevim Serçe gözyaşlarını tutamadı.

Beyoğlu Çiçek Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler birden evi sarınca dumanların arasında kalan yaşlı çift, çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yaşlı çifti kurtarmak isteyen mahalle sakinleri kapıyı açamayınca pencereyi kırdı. Suriyeli iki kişi alevlerin arasına camdan içeriye girdi. Önce yaşlı adamı dışarı çıkardı. Daha sonra da eşini camdan çıkararak dışarıdakilere verdi. YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen Şevket Serçe olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşi Sevim Serçe ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Vatandaşların sakinleştirdiği Sevim Serçe ayakta durmakta güçlük çekti.

"CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİK"

Yanan eve girerek yaşlı çifti kurtaran Suriyeli Bekir El Mustafa "Evden dumanların yükseldiğini görünce hemen yardıma koştuk. İki kişiydik. Kapı açılmayınca camı kırdık. İçeriye girdik. Önce amcayı çıkardık. Daha sonra teyzeyi. Ambulans geldi. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı" dedi. "AMA ONLAR YANAN EVE GİRDİ VE YAŞLI ÇİFTİ KURTARDI"

Bütün mahalle olarak yardıma koştuklarını söyleyen Davut Dinçkan "Yangın olduğunu görünce yardıma koştuk. Suriyeliler camı kırarak içeri girdi. Yaşlı çifti dışarı çıkardı. Biz bu halimizle içeride kalırız diye cesaret edemedik. Ama onlar yanan eve girdi ve yaşlı çifti kurtardı" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Görüntü Dökümü:

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-Yanan evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yanan evden çıkan yaşlı çift

-Yaşlı adamın sedye ile ambulansa alınması

-Evinin söndürülmesini izleyen yaşlı teyze

-Eve girerek yaşlı karı kocayı kurtaran Suriyeli Bekir El Mustafa ile röp

-Vatandaşlarla röp

-Yangın cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detaylar

========================== 6- BEŞİKTAŞ'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kaza sırasında kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş-İstinye seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.

Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan motosiklet

-Kaza yapan halk otobüsü

-Otobüsün şoförü Orhan Aksungur'un görüntüsü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

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7 - 'HAFIZA 15 TEMMUZ'A YOĞUN İLGİ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı 'Hafıza 15 Temmuz'a bugün yoğun ilgi vardı.

Yapımı yaklaşık 1,5 yıl süren 'Hafıza 15 Temmuz' adlı müze, 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Müzede, 15 Temmuz 2016'da şehit olanların isimlerinin ve hayatlarının anlatıldığı bilgi ekranları, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, şehitlerin ayakkabıları da yer alıyor.

1500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan müzenin etrafında ise 11 bin metrekare yeşil alanı var. Müzenin girişinde Genelkurmay Başkanlığı önünde içinde üzerinden tankın geçerek parçaladığı otomobil sergileniyor. Müzenin tavan kısmında ise 15 Temmuz şehitleri anısına 251 adet kuş figürü yer alıyor. İki katlı müzenin alt katında ise dünya ve Türkiye'de yaşanan darbe ve darbe girişimlerini anlatan bir bölüm de bulunuyor. Müzede ayrıca ziyaretçilerin duygularını aktarabileceği bir anı defteri de mevcut.

"UZAKTAN ANLATILACAK BİR YER DEĞİL"

Açılışının ardından vatandaşlardan yoğun ilgi gören müze beğeni topladı. Ziyaretçilerden Gül Çökelez, "Gerçekten yaşanması, görülmesi gereken bir yer olmuş burası. Gelsinler görsünler. Uzatan anlatılacak bir yer değil. Duygularla yaşanması gereken bir yer. Aynı an tekrar tekrar yaşatılmış. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz" dedi.

Müzede bulunan hatıra defterine duygularını yazan Caner Mehmet Topal ise, "Allah bu ülkeye bir daha yaşatmasın" diye konuştu. "BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

Hüseyin Ulupınar da, "Çok etkilendik. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Büyük bir tehlike atlattığımızı görüyorum. Müzemiz çok güzel, başlangıçtan itibaren hemen duygulanıyorsunuz, gözleriniz yaşarıyor. Çok güzel yapılmış, emeği geçenlerin eline emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Beyza Bayar ise, "Çok güzel bir müze. Bütün 15 Temmuz'u anlatan bir müzeydi. Çok güzel bir histi, duygulandım. O anı hissettim diyebilirim. Beni en çok etkileyen şey kurşunlar ve buradaki hatıralar" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Müzeden genel ve detaylar

-Tankın ezdiği araç ve şehitlerin ayakkabıları

-Ömer Halisdemir'in şapkası ve kaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrı yaptığı telefon

-Müzenin dışından görüntüler

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Röportajlar ============================= (Yeniden)

8 VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA 'SIFIR ATIK' EYLEM PLANINA UYGUN BİR SİSTEM KURMAK İSTİYORUZ Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'DA Sıfır Atık projesinin ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda sağlık kurumu temsilcileri ve alışveriş merkezlerinin yöneticileri ile bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Aziz İstanbul'umuzda çevremiz ve insanlarla buluştuğumuz yerlerde evsel atıkların sıfır atık eylem planına uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz." dedi

'İstanbul'da Sıfır Atık' projesinin ikinci toplantısı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hacı Mehmet Güner ile çok sayıda kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren hastane yöneticileri ve AVM temsilcileri katıldı.

Tanıtım filminin gösterimi ile başlayan toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, "2017'nin güzünde, hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesi' başladı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve 81 ilimizde il müdürlükleri de bunun için bizzat yürütücüleri. Tabi 81 vali illerinde bütün atanmış, seçilmiş o şehirlere hizmet verenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bütün işyerleri hep birlikte çok büyük çevresel hareket başlatmış olduk. Biz İstanbul'da Şubat ayında ilk önce valiliğimizde kendi bulunduğumuz hizmet yerinde sıfır artık projesini kendi bünyemizde hizmete geçirdik. Aynı zamanda valilik bünyesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte komisyon kurduk. Bu projenin il genelinde aynı eş güdümde uygulanması ile ilgili. Biz dedik ki, önce kamu olarak bir şeyi bir eylem planı şehirde gerçekleştireceksek onu önce kendi nefsimize yapmamız lazım. Önce vatandaşlarla buluştuğumuz kamu binalarımızda sıfır atığa geçelim, uygulamayı nefsimizde yaşayalım ve eksiklikleri dönüştürelim daha sonra da AVM'lerde de özel ve kamu hastanelerinde de, sanayide de bu çevre duyarlığı hassasiyetini buralarda da yapalım dediğimiz zaman, dilimizden dökülen cümlelerin gönülde tesiri ve o tesirin eyleme geçmesi karşılık bulsun." dedi