DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ESENYURT'TA ŞAMPUAN VE ÇORAP ÇALAN ŞÜPHELİLERE MARKET SAHİBİNDEN DAYAK -Yabancı uyruklu 2 şüpheli hırsızlık yaparken kameralara yakalandı.

-Market sahipleri tarafından yakalanan şüpheliler polise teslim edildi.

-Şüpheliler polise teslim edilmeden önce market sahipleri tarafından sopayla dövüldü. İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta müşteri gibi girdikleri marketten şampuan ve bir çift çorap çalan yabancı uyruklu iki şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalandı. Marketin deposuna götürülen şüphelileri sopa ile döven işyeri sahibi onları çağırdığı polise teslim etti. Şüphelilerin şampuan ve çorap çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta marketi bulunan Ayetullah Özalp, daha önce dükkanına gelen ve hırsızlık yaptığından şüphelendiği iki yabancı uyruklu kişi tekrar gelince onları uzaktan izlemeye başladı. Özalp, güvenlik kameralarından takip ettiği şüphelilerin raflardan şampuan ve bir çift çorap alıp, parasını ödemeden dışarı çıktığını görünce iki yakınıyla birlikte onları dışarıda yakalayarak, marketin deposuna götürdü. Burada şüphelilere elindeki sopayla vuran Özalp, polisi aradı. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Şüpheliler, marketteki raflardan şampuan ve çorap çalarken

Şüpheliler işyerinden çıkarken ve market sahibi ve yakınları tarafından yakalanırken

Şüpheliler depoya götürülürken

Market sahibi şüphelilere sopa ile vururken(cep telefonu)

Çalınan şampuan ve çoraplar

Polisler markete gelirken ve şüphelileri götürürken 21.07.2019 - 10.26 - Haber Kodu : 190721091_ (ÖZEL)

2- 2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ -Şişli'de otobüsün altında dehşet anları, motosiklet sürücüsünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi. Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü. Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Orta ve sağ şeritte ilerleyen otobüsler

-Arkadan gelip şerit değiştirirken otobüslerin arasına giren motosikletli

-Motosikletlinin otobüsün altında sürüklenmesi

-Motosikletlinin yerde acı içinde kıvranması

-Arkadan gelen bir motosikletin kaza yapan motosiklete çarpıp durması

-Çevredekilerin yardıma koşmaları

-Vatandaşların yaralıyı yoldan alıp kaldırıma taşıması

-Otobüs şoförünün durup, gelmesi

(KASK KAMERASI)

-Olay yerindeki polis ve sağlık ekibi

-Ambulanstaki yaralı, motosikletli

-Kaza yerinde toplanan vatandaşlar

-Ambulanstaki yaralıya polisin alkolmetre üfletmesi

-Otobüs sürücüsünün polise kazayı anlatması

(AKTÜEL)

-Genel ve detay görüntüler =============================== 3- BEYLİKDÜZÜ'NDE DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BABA VE KIZININ CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Özlem Ergül ve Babası Adıgüzel Altun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ergül'ü ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u öldüren Ali Ekber Ergül ardından intihar etmişti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin arından yakınlarına teslim edilen Özlem Ergül ve Adıgüzel Altun'un cenazeleri yarın Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde toprağa verilecek.

Adıgüzel Altun'un yakını olan İlhan Özçelik "Malesef çok hazin bir olayın sonunda kaybettik. Hepimizin üzüntüsü sonsuz. Elden bir şey gelmiyor. Ailesine sabırlar diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Beklemediğimiz bir olay, şok içerisindeyiz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle bugün Çanakkale Kepez'e götüreceğiz. Yarın da nasip olursa, toprağa verip görevimizi yapacağız. Çok üzgünüz, söylenecek bir şey yok" dedi.

Öte yandan Ali Ekber Ergül'ün cenazesinin ise Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp'tan görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Adıgüzel Altun'un yakını ile röp

-Cenazelerin çıkışı

-Genel ve Detaylar 21.07.2019 - 13.35 - Haber Kodu : 190721095 4- HALE SOYGAZİ'NİN ANNESİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ, ADLİ TIP RAPORU İDDİAYI YALANLADI Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ oyuncu Hale Soygazi'nin, bir televizyon programında oğlu olduğunu söyleyen Murat Şar'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davasında beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Rapora göre Hale Soygazi ile Murat Şar'ın biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Hale Soygazi Belge, bir televizyon programında annesinin Hale Soygazi olduğunu söyleyen Murat Şar'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davaya bakan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Hale Soygazi Belge'nin talebi doğrultusunda dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yolladı. Mahkeme, DNA örnekleri alınması amacıyla hem Soygazi'yi hem de Şar'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Hem Hale Soygazi Belge hem de Murat Şar'ın DNA örnekleri üzerinden inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporu mahkemeye yolladı. Rapora göre Murat Şar ile Hale Soygazi'nin biyolojik bağının olmadığı ortaya çıktı.

Adil Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümü ise şöyle:

"Murat Şar'a ait DNA profili ile anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi Belge adli şahıslara ait DNA profillerinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi Belge'nin, Murat Şar'ın biyolojik anneliği reddedildi."

Görüntü Dökümü:

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-Hale Soygazi'nin arşiv görüntüsü 21.07.2019 - 12.05 - Haber Kodu : 190721067 (ÖZEL)

5- BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA -Kadıköy'de koyun sütü ve Anzer balı ile yaptığı özel dondurmaya İran safranı ekleyen esnaf dondurmanın topunu 100 liraya, bir kilosunu ise 2 bin 500 liraya satıyor. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir dondurmacıda satılan ve içinde İran safranı bulunan özel dondurma, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor.

Göztepe'de bulunan bir dondurmacıda, alışık olduğunuz tatların yanı sıra müşterilerin beğenisine sunulan özel bir dondurma yer alıyor. Yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle fiyatı dudak uçuklatan dondurma koyun sütüyle hazırlanıyor. Şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmayı pahalı yapan ise içinde bulunan İran safranı. Fiyatıyla dikkat çeken dondurmanın bir topu 100 lira, kilogram fiyatı ise 2 bin 500 liradan satılıyor. "ELDE ETTİĞİMİZ KARI DİREK HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ"

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin olduğunu belirterek, "Görmüş olduğunuz dondurmayı koyun sütüyle yapıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Tamamen Anzer balıyla yapıyoruz ve İran safranıyla servise hazır hale getiriyoruz. Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı. Bunu ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık." dedi. Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabi ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli." diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Dondurma dükkânından görüntüler

-Kuptaki özel dondurma

-Muhabir anons

-Erhan Osmanoğlu ile röp

-Erhan Osmanoğlu'nun özel dondurmayı karıştırması

-Genel ve detay 21.07.2019 - 14.13 - Haber Kodu : 190721100 ============================ (Havadan görüntülerle)

6- İSTANBUL BOĞAZI'NI KULAÇ ATARAK GEÇTİLER -31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda erkeklerde şampiyon 48.28 derecesiyle Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik oldu. Olgucan KALKAN-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları sona erdi. Yarışmada kadınlar kategorisinde Ilgın Çelik 47.19'luk derecesiyle ilk sırayı alırken, erkeklerde Melikşah Düğen 48.28 ile birinci oldu.

Dünyanın iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 31'inci düzenlendi. Kanlıca'dan start alıp, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan yarışa 59 ülkeden toplam 2400 yüzücü katıldı. Yüzücüler, 6.5 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı yüzücü olabilmek için kulaçlarını yarıştırdı.