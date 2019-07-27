DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ESENYURT'TA ÇİFT KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ YANDI (1) Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan otobüs

-İtfaiyenin çalışması

-Olay yerinden görüntüler =========================== 2 - TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ARACINA BÖYLE ÇARPTI - Öfkesini tartıştığı kişinin aracından çıkardı.

- Tartıştığı kişinin aracına bilerek iki kez çarpan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Haber-Alper KORKMAZ / ANKARA , (DHA) - ANKARA'da tartıştığı kişinin otomobiline bilerek çarpan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerine Ankara Elvankent'te meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen kişi aracı binerek tartıştığı kişinin park halindeki aracına doğru ilerledi. Öfkeli kişi, yol kenarındaki araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü bir kez daha bu araca çarptı. Mahalledeki olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı cep telefonu görüntüsü =================================== (ÖZEL)

3- TOPUKLU AYAKKABILARLA TACİZCİYE AMANSIZ TAKİP KAMERADA * Yılmadan yorulmadan yaklaşık 1 kilometre peşinden koştuğu taciz şüphelisini yakalamayı başardı.

* Genç kadının amansız takibi farklı güvenlik kameralarına yansıdı. Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı. Kadının tokatladığı, çevredekilerin ise dövdüğü kişiyi polis kurtardı. Şüpheli tutuklanırken, genç kadının amansız takibi ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TACİZ

Olay Arnavutköy'de geçtiğimiz salı günü yaşandı. Öğlen saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın , Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi. Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, iddiaya göre kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovalamaya başladı. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.

TOPUKLU AYAKKABILARLA FİLM GİBİ KOVALAMACA

E.Ç., diğer yandan koştu bir yandan da çevredekilerden yardım isteyerek kaçan kişiyi durdurmalarını istedi. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından genç kadını taciz etiği belirtilen Kenan E., bir iş yeri önünde bekleyen iki genç tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken şüpheli kişi, kendisini yakalayanların elinden kurtularak yeniden kaçmaya çalıştı.

Bu seferki kaçışı kısa süren Kenan E. çevredekiler tarafından dövüldü. YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın ve tacize uğrayan genç kadının elinden aldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Kenan E. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken taciz sonrası yaşanan kovalamaca anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının uzun süre Kenan E.'nin peşinden koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Farklı kamera görüntülerinden kovalamaca anı

-Şüphelinin yakalanması ve dövülmesi

-Şüphelinin fotoğrafı DHA FEED ==================== 4-MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI; BENZİN ALDI, HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI -AVCILAR'DAKİ KAZA ANI KAMERADA Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da hatalı şekilde benzinliğe girmek isteyen bir sürücü, motosikletliye çarptı. Kask kamerasına da yansıyan kazada araç sürücüsü yaralı motosikletliye yardım etmek yerine önce benzinliğe girerek benzin aldı, daha sonra da yaralıyı hastaneye bırakıp kaçtı.

Olay geçen çarşamba akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Satış danışmanı olarak bir mağazada çalışan Gürkan Çalışkan motosikletiyle evine dönüyordu. D-100 Karayolu Avcılar Mezarlığı mevkiine geldiğinde hatalı şekilde benzinciye girmek isteyen bir otomobil sürücüsü aniden önüne çıktı. Çalışkan otomobile çarpamamak için manevra yapsa da başarılı olamadı. Otomobilin çarptığı motosikletli yere düşerek, yaralandı. Motosikletin altında kalan Çalışkan'a çevredeki diğer motosiklet sürücüleri yardım etti. Yaşanan tüm bu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Kendisine çarpan otomobil sürücüsü ilk olarak benzinliğe girerek benzinini aldı, kendi aracını da kontrol ettikten sonra yaralı motosikletlinin yanına geldi. Belinde ve omurgasında ağrı hissettiğini söyleyen Gürkan Çalışkan'ı otomobil sürücüsü özel bir hastaneye götürdü. Burada Çalışkan'ı görevlilere teslim eden sürücü hastaneden ayrıldı. Yaşanan olayı anlatan motosiklet sürücüsü Çalışkan, "Akşam iş çıkışı evime gidiyordum. Avcılar'da bir araç aniden durdu. Ya direk otomobile çarpacaktım ya da sağa-sola atacaktım. Sinyal vermeden benzinliğe girmek istedi. Bana sol taraftan çarptı ve motorumu yatırdı. Düştükten sonra kaldırım gibi bir yere sekip motosiklet benim üzerime düştü. Sürücü gitti benzin aldı. Baktım aracına falan bakıyor. Hiç benim yanıma gelmedi. Ambulans çağıralım dedim sonra dedi ki ben seni götürürüm. Sonra beni bıraktı kaçtı gitti" diye konuştu. Doktorların 10 gün ile 90 gün arasında iyileşebileceğini söyledikleri Çalışkan, kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını istiyor.

Görüntü Dökümü

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-KAZA ANI KASK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hastaneye güvenlik kamera görüntüleri

-Kaza yapan sürücü ile röportaj

-Sürücüden görüntüler

-Diğer detaylar ======================= 5-İŞ ADAMI MURAT DEDEMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı.

Bir hafta önce rahatsızlanan Murat Dedeman dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dedeman için bugün Sarıyer'de bulunan Dedeman Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Dedeman ailesi, yakınları, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende taziyeleri Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman, oğlu Rıfat Dedeman ve kızı Banu Dedeman kabul etti. Dedeman için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Murat Dedeman, Yeniköy Mezarlığı aile kabristanına defnedildi. "ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Tören aktılan Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, "Ülkemizin başı sağ olsun. Murat Dedeman ve Dedeman ailesi birçok insana iş imkanı sağlamış bir ailedir. Murat Bey'de bu ailenin lideriydi. Mekanı cennet olsun. Eminim ki Türk iş dünyası, Murat Dedeman'ı ve eserlerini uzun yıllar anacaktır."dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taziye kabul eden Dedeman ailesinden detaylar

-Metin Feyzioğlu ve Abdullah Gül'ün taziye dileklerinde bulunması

-Cenaze töreninden detaylar

-Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya röportajı

-Cenaze namazı kılınışı

-Murat Dedeman'ın cenaze aracına yüklenmesi ================= 6-YOĞURT KOVALARIYLA MÜZİK YAPAN ENGELLİ ALİ'NİN BATERİ HAYALİ GERÇEK OLDU İSTANBUL,(DHA)-DOĞUŞTAN kemik hastası olan ve 10 kez ameliyat geçiren 14 yaşındaki Ali Kadir Aytekin, hayata müzikle tutundu. 9 yıldır kovaları bateri gibi kullanarak, evde ve sokakta müzik yapan Ali Kadir Aytekin, sonunda gerçek bir bateriye sahip oldu. Ali Kadir, "Taksim Meydanı'nda çaldıkça insanlar bana bakmaya ve ilgi göstermeye başladı. Bu da müzik yapmama ilham oldu" dedi.

Bağcılar'da oturan 14 yaşındaki Ali Kadir Aytekin doğuştan kemik hastası. 10 kez ağır ameliyat geçiren Aytekin'in hayatı 5 yaşında izlediği bir video ile değişti. Müziğe merak saran Aytekin evde bulunan yoğurt kovalarını alıp sokağa çıktı. Parkta yoğurt kovalarını çalan Aytekin çevredekilerin dikkatini çekti. Aytekin daha sonra Taksim'de de kovalarla müzik yapmaya devam etti. Müzik sayesinde Bağcılar Engelliler Sarayı ile tanışan Kadir'in hayatı şimdilerde tamamen değişti. Aytekin'e burada gerçek bir bateri ile müzik yapma imkanı verildi. Ali Kadir Aytekin'in annesi Nuran Aytekin oğlunun bateri çalmasıyla birlikte sağlığının çok daha iyi olduğunu ve engelini tamamen unuttuğunu söyledi.