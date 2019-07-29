DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

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1-CÜCE TOSUN 'PAŞA' KURBAN PAZARININ İLGİ ODAĞI OLDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de satışa çıkarılan cüce tosun kurbanlık pazarının maskotu oldu. Afyonkarahisar'dan getirilen 3 yaşındaki 'Paşa'nın, emsalleriyle güreşmesi pazara gelenlerin ilgisini çekerken, 'Paşa'nın sahibi cüce tosuna 15 bin lira istedi.

Göztepe'de kurulan kurbanlık hayvan pazarında 8 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyat aralığında büyükbaş hayvan satışa sunuldu. Pazarda büyükbaş hayvanların arasında yer alan ve Afyonkarahisar'dan 'Paşa' isimli cüce tosun müşterilerin ve kurban pazarında çalışanların ilgi odağı oldu. 'Paşa'nın diğer kurbanlık tosunlarla güreşmesi pazarı gezenlerin ilgisini çekerken, sahibi Ahmet Koçak, hayvanı için 15 bin lira istedi. Maskot kurbanlık Paşa'yı satın almak için Ahmet Koçak'la pazarlık yapan bir müşteri, Paşa için 14 bin lira teklif etti, fakat maskot kurbanlığın sahibi teklifi kabul etmeyince satış gerçekleşmedi. SAHİBİ 'PAŞA' İÇİN 15 BİN LİRA İSTİYOR

'Paşa'nın sahibi Ahmet Koçak, "Göztepe kurban pazarında millete hizmet için 60'ın üzerinde mal getirdik. Bugün büyümüş de küçülmüş midillimiz ile küçüğünden büyüğüne kadar hizmet için mal getirdik. Fiyatlarımız 10 bin lira ile 16 bin lira arasındadır. Ama küçük midillimiz için İstanbul'da parasına güvenen zengin varsa buna gücü yetecek açık artırmaya bekliyoruz. Midillimiz 3 yaşında olup, kurban vasıflarını taşımış haldedir. Herhangi bir sağlık problemi yoktur. Ve açık artırmaya hazırdır. Boyut olarak küçüktür, diğerlerine kafa tutar." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyon içinde kurban pazarına getirilen büyükbaş hayvanalar

-Büyükbaş hayvanların kamyondan indirilmesi

-Satın alınmayı bekleyen büyükbaş hayvanlar

-Yaşıtlarından küçük kurbanlık 'Paşa'

-Paşa'nın sahibi ile röp

-Paşa'nın kendisinden iri kurbanlıklara kafa tutması

-Kendisinden iri kurbanlıkların yanındaki Paşa

-Paşa için pazarlık yapan müşteri

-Genel ve detay

(dhafeed)

29.07.2019 -14.02 Haber Kodu : 190729086 ============================================== 2-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN PANGOLİNLERE AİT 1 TON 217 KİLOGRAM PUL ELE GEÇİRİLDİ -Operasyonda ele geçirilen pangolin pullarının piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu, pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda nesli tükenmekte olan pangolinlere ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Asya ülkelerinde şifalı olduğuna inanılan Pandolin pullarının piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesine getirilen eşyalara ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirerek, şüpheli görülen sandığı inceleme altına aldı. Sandıktaki kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, sandıktakilerin nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi. Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

PİYASA DEĞERİNİN 8 MİLYON 500 BİN LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının Türkiye'deki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu, pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. PULLARIN ASYA ÜLKELERİNDE ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanıldığı için yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, uluslararası kaçakçılık faaliyetlerine de sıklıkla konu oluyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirlenirken, kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer aldığı belirtildi. Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntü

-Ekiplerin sandığı açması

-Pandolin pulları

-Genel ve detaylar

29.07.2019 - 11.43 Haber Kodu : 190729039 ==============================================

3- PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN KADIN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de psikolojik rahatsızlığı olan kadın pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Daireden dışarı çıkmakta direnen kadın polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan iğne ile güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aygül Sokak'ta bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3. katında kızıyla yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan Remziye A., sinir krizi geçirerek pencereden bağırmaya başladı. Evdeki kızına da bağıran Remziye A., bir türlü sakinleşmeyince kızı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Pencereden bağırmaya devam eden kadın için itfaiye ekipleri de kadının pencereden atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sinir krizi geçiren kadını hastaneye götürmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince sağlık ekipleri kadına sakinleştirici iğne yaptı. Güçlükle sakinleştirilen kadın sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada "İmdat! Adam kaçırıyorlar" diye bağırdı. Kadının kızı ise, yaşananlar gözyaşlarıyla izlerken yaşlı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açması

-Binadan görüntü

-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Remziye A'nın kızından görüntü

-Remziye A'nın güçlükle sedyeye konulması

-Remziye A'nın polis ekiplerine bağırması

-Remziye A'nın sedyeye konularak hastaneye götürülmesi

-Çevrede toplanan mahalleliden görüntü

-Genel ve detaylar

29.07.2019 -14.03 Haber Kodu : 190729087 ======================================= 4-KAĞITHANE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN OTOBÜS İŞ YERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce bina duvarına ardından da bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Kaza sırasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçen cuma günü Şirintepe Mahallesi, Akan Yıldız Sokak'ta bulunan otobüslerin kalkış yaptığı noktada saat 17.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HY 6740 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kontrolden çıkarak önce bina duvarına ardından da kaldırıma çıkıp iş yerinin kapısına çarparak, durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, o sırada başka bir otobüsün yanında bulunan otobüs şoförü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsü yokuş aşağı kayarak önce duvara daha sonra da kaldırıma çıktıktan sonra iş yerinin kapısına çarpıyor. O sırada otobüsün önünde olan bir başka otobüs şoförü ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yokuş aşağı kayan otobüs

-O sırada yolda bulunan başka bir otobüs sürücüsünün ezilmekten son anda kurtulması

-Otobüsün önce bina duvarına ardından da iş yerine çarpması

(AKTÜEL)

-Hasar gören dükkandan görüntü

-Otobüslerden görüntü

-Genel ve detaylar

29.07.2019 -13.06 Haber Kodu : 190729067 =============================================== 5- JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kilogram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafları

29.07.2019 -13.25 Haber Kodu : 190729072 ========================================== 6- GALATASARAY YÖNETİMİNDEN İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETİ İSTANBUL, (DHA) GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de aralarında olduğu yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'na, adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye edildi. İmamoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden, yoksul semtlerde oturan çocukların İBB'nin misafiri olarak maç izleyebileceği uygun fiyatlı loca talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kancal'ı Saraçhane'deki makam odasında kabul etti. Cengiz, İmamoğlu'nu, "Hayırlı uğurlu olsunö sözleriyle tebrik ederken, İmamoğlu da Galatasaray Başkanı'na, "Önemli bir görev. Biraz meşakkatli bir dönem. Zaman, iş zamanı. İşimize bakacağız" şeklinde karşılık verdi.

"BU YOLDA BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Ziyaretin sonunda Cengiz, İmamoğlu'na, adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti. İmamoğlu, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi: "3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, maç izlemelerini sağlayacağız. Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi, ulaşım planı ile ilgili süreç, yaya yolları ilgili çalışmaları hızlandıracağımızı konuştuk başkanımızın talebi doğrultusunda. Aynı zamanda kapalı spor salonu ile ilgili projelerini içerisinde e-spor ve teknokent olan, paydaşlarıyla beraber hem destekçisi hem de bir partneri olabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık. Çalışmalarda işbirliği yapacağımızı dile getirdik. Biz, İstanbul'un markaları olan 3 kulübe de yakın ve onlarla iş üreten bir belediye olacağımızı duyurmuştuk. Bu yolda beraber yürüyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntü

-Forma hediye edilmesi

-Detaylar

29.07.2019 -13.23 Haber Kodu : 190729071 =================================== 7- AVUKATTAN ASİTLİ SALDIRI ŞİKAYETİ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

SULTANBEYLİ'de bir fabrikaya hacze giden alacaklı firma Avukatı Yunus Eryılmaz ile icra memuru Fulya U., saldırıya uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu. Üzerine dökülen kimyasal maddeler nedeniyle bacaklarından yanıklar oluştuğunu söyleyen Yunus Eryılmaz, şikayetiyle ilgili Adli Tıp raporları da aldı. Fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından, "Suç vasfının değişme ihtimali" gerekçe gösterilerek serbest bırakıldılar. 'BURAYI İÇİNDEKİLERLE YAKARIM' TEHDİDİ

Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'nde ifade veren Avukat Yunus Eryılmaz, geçtiğimiz hafta alacakları için fabrikaya gittiklerinde gergin bir ortamın oluşması üzerine polis çağırdığını söyledi. Olay yerine bir ekip polisin gelmesi ile icra işlemlerine geçildiği sırada fabrika sahibinin çalışanlara 'bana mazot getirin, burayı içindekilerle yakarım' diyerek tehdit ettiğini, çalışanların da ellerinde bidonlarla geldiğini söyleyen Eryılmaz, bu kişilerin bidonlardaki kimyasal maddenin önce etrafa döküldüğünü, ardından da kendisine döktüğünü savundu.

'YÜZÜMÜZE, GÖZÜMÜZE DÖKEREK BİZİ YAKACAKLARDI'

Avukat Eryılmaz ifadesinde, "Polis bu şahıslara müdahale ederken biz de icra memuru ile birlikte olay mahallinden can havliyle çıkmaya çalıştık. Muzaffer S. (Fabrika sahibi) ve İlker K., beni durdurarak ellerindeki sıvı maddeyi üzerime doğru fırlattılar. Polisler şahıslara müdahale ederek olay yerinden kaçmamızı sağladı. Şahıslar bu sıvıları yüzümüze, gözümüze dökerek bizi yakacaklardı. Bu durumdan kaynaklı vücudumda gözle görülür şekilde yaralanmaların olduğunu gördüm" dedi. POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bu olay üzerine polislerin çağırması üzerine çok sayıda polis ekibinin olay yerine geldiğini söyleyen Eryılmaz, fabrika sahibinin uzlaşı çağrısı üzerine yeniden fabrikaya girdiklerini, yeniden saldırıya uğradıklarını, çok sayıda fabrika çalışanının kendilerine demir çubuklar ve küreklerle kovaladığını, adliyenin aracına sığındıklarını, polisin biber gazı sıkarak olaya müdahale ettiğini söyledi. Avukat Yunus Eryılmaz saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

İCRA MEMURU DA ŞİKAYETÇİ OLDU

İcra memuru Fulya U., da aynı polis merkezinde verdiği ifadede, icra işlemleri sırasında ortamın gerilmesi üzerine fabrika sahibi Muzaffer S.'nin çalışanlara dönerek 'mazot getirin, burayı yakacağım' dediğini, bazı şahısların ellerinde bidonlarla geldiğini söyledi. Bu kişilerin ellerindeki yanıcı maddeyi ofisin içerisinde yerlere dökmeye başladığını söyleyen Fulya U., "Polisler müdahale ederek benim ve avukatın yüzüne karşı dökmek istedikleri yanıcı maddeyi engellediler. Ben ve Avukat Yunus Eryılmaz telaşla ofisten çıkmaya çalışırken merdivenden kayarak düştüm. Bunun sebebi şahısların merdivenlere döktüğü yanıcı madde idi. Ben o sırada avukatın üstünün ıslak olduğunu ve yanıcı madde koktuğunu anladım" dedi. Fabrika sahiplerinin uzlaşı çağrısı üzerine avukatın yeniden fabrikaya gittiğini söyleyen Fulya U., tarafların yeniden tartıştıklarını ve kürekle avukata saldırmaya çalıştıklarını söyledi. Fulya U., bu sırada polisin biber gazı ile müdahalede bulunduğunu belirtti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Avukat Eryılmaz ve haciz memuru Fulya U.'nun şikayeti üzerine fabrika sahibi Muzaffer S. ile birlikte Fırat Ç, İlker K., Murat Ş. ve Uğur G. gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelileri sorgulayan savcı, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. FABRİKA SAHİBİ O MADDENİN TİNER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Fabrika sahibi Muzaffer S., ekonomik olarak kötü günler geçirdiğini belirterek, dökülen kimyasal maddenin tiner olduğunu savundu. Muzaffer S., "Tineri gelen kişiler üzerine serpmedim, kendi üzerime serptim. Onlara 'dökün' falan demedim. Kendimi yakıp kurtulayım" dedim. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmediler. TÜMÜ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, "şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe oluşmuş ise de suç vasfının ve delil durumunun şüpheliler lehine değişme ihtimalini" gerekçe göstererek tutukluluk talebinin reddine karar verdi. Şüphelilerin yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme Muzafer S'nin, şikayetçiler Yunus Eryılmaz ve Fulya U'nun konutlarına 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi. Adliye önünde olaya ilişkin açıklama yapan Avukat Yunus Eryılmaz, olayın gerçekleştiği yere haciz işlemi için gittiklerini belirtti.

İKİ KİŞİNİN BİDONDAKİ MADDEYİ ÜZERİNE SERPTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Eryılmaz, "Borçlu taraf sürekli ortamı germeye yönelik hakaretler edince 155'i arayarak polis çağırdım. Polis memurları geldi, polis eşliğinde işlemlere devam edilmesini talep ettik. Karşı taraf kendi çalışanlarına, 'mazot getirin, burayı içindekilerle beraber burayı da yakacağım, bunları da yakacağım' dedi. 5-6 kişi elinde bidonlarla içeriye girdi. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz şeyi bizim etrafımıza dökmeye başladılar. Dışarıya çıkmaya çalışırken iki kişi beni durdurup üzerindeki bidonları benim üzerime serpmeye başladı. Sonuç itibariyle yanıcı madde. Görevli memur, dökülen sıvıdan kaynaklı kayarak düştü ve yaralandı" dedi. DEMİR ÇUBUKLAR VE KÜREKLERLE SALDIRI İDDİASI

Takviye polislerin geldiğini, borçluların uzlaşı çağrısı üzerine fabrikaya geri gittiklerini söyleyen Eryılmaz, "İçeriye girmemizle beraber ellerinde demir çubuklar, küreklerle şahsımı darp etmeye başladılar. Polisler biber gazıyla müdahale ederek durdurmak zorunda kaldı.

'VÜCUDUMDA KİMYASAL YANIKLAR OLUŞTU'

Görevli polis komiserinin üstüne de kimyasal maddenin döküldüğünü söyleyen Avukat Eryılmaz, "Olaylar sebebiyle vücudumun çeşitli yerlerinde kimyasal yanıklar oluştu. Belki polis memuru o anda müdahale etmeseydi belki gerçek anlamda da diri diri yakacaklardı. Bacaklarımda oluşan yanıklar, bu şahısların üzerime dökmüş olduğu kimyasal maddeden kaynaklı yanıklardır" dedi. Adli Tıp raporları alarak şahıslardan şikayetçi olduğunu söyleyen Avukat Eryılmaz, olaylar nedeniyle haciz işlemlerini tamamlamadan dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. İstanbul Anadolu Yakası Bölge Temsilcisi Avukat İbrahim Burak Eskici, İstanbul Barosu olarak meslektaşının yaşadığı olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Avukat Eskici, "Avukatlara yönelik saldırıların sonlanması umuduyla mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Görüntü dökümü:

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-Avukat Yunus Eryılmaz'ın bacaklarındaki yanığın görüntüsü

-Avukat Yunus Eryılmaz'ın açıklaması

-Avukat İbrahim Burak Eskici'nin açıklaması

29.07.2019 -14.10 Haber Kodu : 190729092

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8-FATİH'TE OTEL SAHİBİNİN ÇALIŞANLARI TARAFINDAN GASP İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te Afgan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde çalışanları tarafından gasp için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otelde çalışan 2 şüphelinin cinayeti işlediği tespit edilirken, garson Sokhıb A. yakalanırken, resepsiyonda çalışan Xasanjon A.'nın Özbekistan'a kaçtığı öğrenildi.

Olay, Mimar Kemalettin Mahallesi, Abu Hayat Sokak'ta Cuma günü meydana geldi. Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican'dan (62) haber alamayan çalışanlar, Endican'ın olduğu ikinci kattaki odaya girdi. Çalışanlar Endican'ı elleri kolları ve ağzı koli bandıyla bağlı bir şekilde cansız bedeniyle karşılaştı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, otelin güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin otelde çalışan resepsiyon personeli Xasanjon A.(25) ve otelde garsonluk yapan Sakhıb A.(34) olduğu tespit edildi. İki çalışanın otel müdürünün cebinden kasa anahtarını almak için planlı olarak cinayeti işledikleri ve cebindeki kasa anahtarını ve telefonunu aldıkları öğrenildi.

KASA ANAHTARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞLAR

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturmada iki otel çalışanın, otel sahibinin cebindeki kasa anahtarını almak için plan yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Cuma akşamı otel odasının ikinci katındaki odaya bir bahaneyle otel müdürünü çıkarıp, cebindeki kasa anahtarını alarak kasadaki paraları alıp kaçacakları öğrenildi. Cuma akşamı bir şüpheli güvenlik kameralarına tanınmamak için gözlük ve şapka ile mesai saatleri dışında otele giriş yaptığı ardından diğer şüpheli ile birlikle otel müdürünü arayarak otel odasına çağırdıkları öğrenildi. Otel odasına çıkan Endican'ın üzerine iki şüphelinin çökerek etkisiz hale getirdikleri ağzını elini ve ayağını koli bandıyla bağladıkları tespit edildi. Otel müdürü Abdulsamih Endican'ın koli bandıyla nefessiz kalarak can verdiği bilgisine ulaşıldı. Otel müdürünün cebinde bulunan kasa anahtarı ve telefonu alan şüphelilerin daha sonra Aksaray'da bulunan bir telefoncuya giderek telefonu sattıkları öğrenildi.