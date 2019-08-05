DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAMU ÇALIŞANLARINA MAAŞ MÜJDESİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ============================================= 2-SEYDİOĞLU'NUN TABELALARI İNDİRİLİYOR Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararının ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indiriliyor.

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmiş, ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar vermişti. Tabela indirme kararı aldıran şirketin avukatları, icra memurlarıyla birlikte Seydioğlu Baklava'nın Pendik Kaynarca şubesine geldi. Burada Seydioğlu'nun tabelaları, üzerinde firmanın adı yazılı baklava kutuları ile ambalaj malzemeleri de alınarak bir kamyonete yüklendi.

BİR TABELAYI KALDIRIP, YENİDEN ASTILAR

Seyidoğlu firmasının avukatı Ömer Faruk Doğancı, tabelaların kaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Zaten mahkeme kararı vardı. Devam eden bir davamız vardı. Bu davada bilirkişi raporu lehimize gelmişti. Daha sonra yaşanan malum olaylar neticesinde mahkemeden tedbir talep ettik. Mahkeme de tedbir talebimizi kabul etti. Biz daha sonra firma avukatlarıyla ve yetkilileriyle iletişime geçmiştik. Kendileri tabelaları kaldıracaklarını söylediler. Bir tabelayı kaldırdılar, daha sonra yalnız bir gün geçtikten sonra tabelaları yeniden yerine astılar. Biz de mahkemeden tedbir kararının uygulanmasını talep ettik. Bu durumda bizim için tek yol, icra kanalıyla tabelaları sökmek kalmıştı. Bu sebeple bugünkü işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şu an devam eden bir dava var. Bu davanın sonucuna göre zaten mahkeme gereken hukuki değerlendirmeyi yapacaktır. Şu ana kadar 3 şubeye gittik. Daha sonrasında devam etme hakkımız bulunmakta. Ancak firma sahipleri kendileri indirirlerse daha iyi olacağını düşünüyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-tabelaların indirilmesi

-tabelaları indirme kararı aldıran şirketin avukatı ile röp

-Tabelaların kamyonete konulması

-ambalaj ve kutuların kamyonete taşınması

-kamyonet içindeki tabela ve ambalaj malzemeleri

-Genel ve detay =========================================== 3- GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN POLİSE BİBER GAZI SIKAN ŞÜPHELİLER KAMERADA -Otomobil hırsızlığından aranan 2'si kadın 3 şüpheli, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere biber gazı sıkarak direnmeye çalıştı.

-Gazdan etkilenen polisler zor anlar yaşarken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da 7 otomobil hırsızlığı ilgili aranan ikisi kadın 3 kişi, bir markette düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında şüpheliler polise biber gazı sıkıp, ısırarak karşı koymaya çalıştı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin polise karşı koymaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da son aylarda meydana gelen 7 ayrı kamyonet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini ardından kimliklerini tespit etti.

MARKETTE POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin geçen cumartesi Kağıthane'de bulunan bir markete girdikleri belirlendi. Markete operasyon düzenleyen polis ekiplerini gören şüpheliler kendilerini yakalamak isteyen ekiplere biber gazı sıkarak karşı koydu. Polislerden bazıları gazdan etkilenirken, şüpheliler kendilerini gözaltına almak isteyen polisleri ısırdı. Market içinde dakikalar süren mücadelenin ardından ikisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polislere direnmeleri marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. BEĞENDİKLERİ KAMYONETİ BİR KAÇ DAKİKA İÇİNDE ÇALIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Gökhan G.(22)'nin daha önceden hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından 21 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kadın şüpheliler Yaprak S.(19)'un daha önce 9, Kübra B.(20)in ise 7 kez hırsızlık suçlamasıyla yakalandıkları tespit edildi.

Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin çaldıkları araçlarla dolaşırken, beğendikleri başka bir araç gördüklerinde diğerini bırakıp onu çaldıklarını tespit etti. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen hırsızlık anlarında bir kamyonetle dolaşan şüphelilerin araçlarını çalacak aracın yanında durdurdukları, erkek şüphelinin kapıları açmasının ardından hep birlikte yeni araca geçtikleri görüldü. Görüntülerde şüphelilerin eski kullandıkları çalıntı kamyoneti yol ortasında bıraktıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri şüphelerin oto hırsızlığının yanı sıra, bazı kargo şirketi önlerinden paket hırsızlığı yaptıklarını da tespit etti. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin otomobil çalmaları

-Şüphelilerin market içinde polise direnmeleri

(AKTÜEL)

-Şüphelilerim adliyeye sevk edilmesi ============================================ 4- ŞİLE'DE DENİZE GİREN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KAYBOLDU (1) Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

ŞİLE'de dün denize giren 17 yaşındaki Emir Bozkızıl kayboldu. Bozkızıl'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Şile, Kurna plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Emir Bozkızıl akrabaları ve arkadaşlarıyla öğle saatlerinde Kurna plajına geldi. Denize giren Bozkızıl bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri kaybolan Bozkızıl'ı bulmak için çalışma başlattı. Dün başlayan çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam etti. Jandarma sulatı arama kurtarma dalgıçları ve 2 jet ski ile arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Plajdan görüntü

-Arama çalışmaları

-Yakınları ile röp.

-Bozkızıl'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar ======================================= 5- CÜNEYT CEBENOYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-GEÇİRDİĞİ trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı.

Cebenoyan için ilk olarak yaklaşık 16 yıldır yazarı olduğu BirGün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene Cebenoyan'ın ailesi, çalışma arkadaşları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ise telefonla Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan'a taziye dileklerini iletti. Cebenoyan, Zincirlikuyu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. BirGün Gazetesi önünde düzenlenen törende Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan, kızı Elif Cebenoyan, Sinema Yazarları Derneği(SİYAD) adına Necla Algan ve BirGün Gazetesi yayın yönetmeni İbrahim Aydın konuşma yaptı. Törendeki konuşmasında Ayşegül Cebenoyan, "Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Birlikte hayatın birçok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok vurgu yapıldığını, isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını hissediyorum. Güçlendiğimi hissediyorum. Ama ben sevgili Hayri gibi, Cüneyt'in boyun eğmeyen, inatçı, '-mış' gibi yapmayan, dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti. Keşke şu iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse, söylenenleri duyabilse, ne kadar çok insanın içinin nasıl yandığı bilebilse. Keşke bizler onun gibi insanların hayatımızı ne kadar zenginleştirdiklerini unutmasak. Keşke birbirimizi daha çok dinleyebilsek. Ben Cüneyt'e hayatıma kattığı her şey için, sevgilim olduğu için, olağanüstü bir baba olduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımı onunla geçirmişim. Keşke daha uzun olabilseydi." dedi.

KIZI ELİF CEBENOYAN: ACILARIYLA DEĞİL KAHKAHASIYLA HATIRLAYIN

Kızı Elif Cebenoyan ise, "Annemin de söylediği gibi babam hakkında yazan pek çok kişi yaşadığı trajedilerden bahsetmiş hep. Ama ben ne şanslıyım ki 17 yılımı onunla aynı evde geçirme, her yönünü görme fırsatım oldu. Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. Önce böyle güldüğümüz şeyleri, saçma şakalarımızı anlatmayı düşündüm ama bir şey ifade eder miydi bilmiyorum. Bir de daha önemlisi onları kendime saklamak istiyorum. Ben babamı komikliğiyle, şefkatiyle, huysuzluğuyla, sıcaklığıyla, kararlılığıyla, bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım. Siz de lütfen bir şey seçmeniz gerekiyorsa, acılarıyla değil kahkahasıyla hatırlayın." şeklinde konuştu. ERCAN KESAL: İYİLİKLE ANACAĞIZ

Hayri Kozanoğlu, ise, "Ben Cüneyt için dün bir yazı kaleme aldım. Şöyle demişim: Sevmesi kolay, anlaması zordu. Sevmesi kolaydı çünkü onunla karşılaşır karşılaşmaz gerçekten samimi olduğunu gözünden, vücut hareketlerinden anlardınız. Onu çok eleştiremezdiniz çünkü kendinin en büyük eleştirisi Cüneyt idi." dedi.

BirGün gazetesinde pek çok zorlukla mücadele ettiklerini dile getiren İbrahim Aydın, "Değişmeyen, önemli arkadaşlarımızdan yazarlarımızdan biriydi. Çok titizdi. Her zaman yazılarını düzeltmeye çalışırdı, yazardı, gönderirdi, tekrar düzeltmeye çalışırdı ve bazen editörleri sıkardı ama sonuçta en doğru yazısını yayınlatmak isterdi. Bu kadar titiz davranır ve çalışırdı. Onu gerçekten gazete olarak da, okurları olarak da hiç unutmayacağımızı bir kez daha burada teyit etmiş olalım. Güle güle Cüneyt. Seni hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal ise, "Kıymetli bir dostumuzdu. Herkes için söylenir böyle şeyler ama Cüneyt bunu fazlasıyla hak eden, çok özel bir insandı. Biz aynı ailenin çocuklarıydık. İkimiz de Birgün Gazetesi'nde yazdık. Çok iyi bir sinema eleştirmeni, sıkı bir entelektüel, sağlam bir dosttu. Çok üzgünüz. Başına gelenleri mutlaka herkes söyleyecektir. Onlara da metanetle direnmesini bilen, hayat yolculuğunu çok sağlam sürdüren arkadaşlarımızdan biriydi. İyilikle anacağız onu. Bize örnek olacağını düşündüğümüz anılarıyla da yaşatacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ayşegü Cebenoyan'ın konuşması

-Elif Cebenoyan'ın konuşması

-Hayri Kozanoğlu'nun konuşması

-İbrahim Aydın'ın konuşması

-Ercan Kesal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler =============================================== 6- İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR İSTANBUL, ( DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee istanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, ilk olarak Hindistan heyetini ağırladı. Hindistan heyetinden sonra İmamoğlu'na günün ikinci tebrik ziyaretini ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell yaptı.

Darnell'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duydum. ABD, bizlerin köklü ilişkilerimizin olduğu bir müttefikimiz. Aynı zamanda, yıllardır hem ticari hem de bütün alanlarda yoğun ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bu noktada Türkiye'nin lokomotifi olan bir şehrin, bütünüyle dünyaya açık bir kentin çok sıkı ilişkiler kurma konusunda da aktif bir dönemini başlatacağımızı bildirmek isterim. Bu noktada, özellikle devletler arası, hükümetler arası ilişkide belki çok iyi bir noktada olabilir her ülke ama yerel yönetimler arasında ilişkilerin çok daha güçlenmesi gerektiğini, bu noktada bir kısım eksiklik olduğunu hissetmekteyim. Bu noktada, İstanbul olarak çok önemli ilişkilere sizlerin rehberliğinde imza atmak istiyoruz bu dönemde" dedi.

BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren ABD vatandaşları adına çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, Darnell'a başsağlığı dileklerini iletti. Darnell ise, "İstanbul'un tarihi, kültürel ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle iş birliği konusunda elimizden geleni yapacağız" şeklinde karşılık verdi. Görüntü dökümü:

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-Ziyaretlerden görüntü

-Detaylar ================================================== (Geniş Haber)

7- ARNAVUTKÖY'DE YANGIN ÇIKAN AHIRDA 10 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU Taylan ERGÜN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıdaki kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran yangında 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu.

Yangın saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırın çatısında devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın sırasında çevredeki bazı vatandaşların da, ahırda bulunan diğer hayvanları dışarıya çıkartarak son anda yanmaktan kurtardığı öğrenildi.

Görgü tanığı Ali Tandoğan, "Dumanı görüp buraya geldim. Kaynak yaparken yangın çıkmış. Kaynaktan samanlara sıçramış. Samanlarda kuru olduğu için komple tutuşmuş. İçeride 11 hayvan telef olmuş. 10 -15 hayvanı da arkadan dışarıya çıkartmışlar" dedi.