DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerinde bulundu. Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile Çamlıca gişelerinde yapılan Jandarma asayiş uygulama noktası ve genel kent trafiği havadan denetlendi. Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere jandarma asayiş timleri ile motorlu asayiş timleri de katılarak destek verdi. Denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemli araç drone, takbul gözlük, karekod cihazı kullanılırken jandarma köpekleri de görev aldı. 120 ayrı sorumluluk noktasında yapılan denetimlerde, karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak şeklindeki kural ihlalleri üzerinde duruldu. Denetimlerde ayrıca, sürücülere, emniyet kemerinin kaza anında yüzde 75 oranında hayat kurtardığı hatırlatılarak, kısa mesafeli sürüşlerde bile emniyet kemerinin takılması hususu belirtildi.

YENİ KAMYANYA TANITILDI

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğünün Trafikte emniyet kemeri kullanımıyla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik "Kemerin ses getirsin" kampanyası da yolculara anlatıldı. Kampanyada çocukların otomobile bindiklerinde ailelerinin ve kendilerinin kemer takarken görüldüğü videolar isteniyor. Bu videoların 31 Ağustos 2019 tarihine kadar "kemerinsesgetirsin" etiketiyle Twitter/TrafikEgm adresinde paylaşılması istenen kampanyada en güzel videoları paylaşan 100 çocuğa scooter ve kask hediye edilecek.

BAYRAM ÖNCESİ BÜYÜK BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR

15 Temmuz Demokrasi otogarında kurban bayramı öncesinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle saat başlarında sefere çıkan yolcu otobüsler, otogar çıkışında uzun kuyruklar oluşturuyor. Otogardan çıkmak zaman zaman 15-20 dakikayı alabiliyor.Otogardaki yoğunluğun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Denetimlerden detaylar

-otobüs şoförleri ve yolcularla röp

-Broşür dağıtılması

-Aramalar

-Genel ve detaylar

3- İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ GIDA DENETİMİ

Haber-Kamera: Güven USTA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramından dolayı şekerleme, çikolata ve unlu mamuller üreten yerlerde bugün Bakanlık talimatıyla 81 ilde denetim başlattık. Biz de İstanbul olarak 39 ilçemizle beraber aynı anda 700 denetçiyle birlikte denetime çıktık." dedi. İşletmelerin 5996 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenen teknik ve hijyenik şartları taşıması gerektiğini belirten Karaca, "Bunların olup olmadığına bakıp, haşere ilaçlamaları var mı, işletmenin kayıt belgesi var mı, işletmenin ruhsatları ve izin belgeleri var mı? Bunların tamamını kontrol ediyoruz. Herhangi bir şekilde hijyen yönünden sıkıntısı varsa tabi ki idari para cezası uyguluyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle tatlı imalathanelerine yönelik yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu

incelendi. Ekipler, ayrıca imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz için numune de aldı.