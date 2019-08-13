1- TAKSİM'DE HAREKETLİLİK BAŞLADI; UEFA'DAN İNGİLİZ FUTBOLSEVERLERE İSTANBUL TAVSİYELERİ - İstanbul yarın iki İngiliz futbol devinin karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

- Dolmabahçe'de stat çevresi, Taksim Meydanı ve Sultanahmet'te önlemler alındı.

- Taksim'de hareketlilik başladı. - UEFA hazırladığı bültenle İngilizlere tavsiyelerde bulundu; * Gelmeden sıkı bir diyet yapın çünkü Türkiye'de kilo almak kaçınılmaz

* Döner, adana kebap ve ayran deneyin

* Yürüyerek şehrin "Dünyaca ünlü trafiğinden" kaçın - Maçın şehre 100 milyon Euro'dan fazla katkısı olacağı belirtiliyor. Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ - Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İstanbul / DHA -İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat çevresi ve Taksim'de hareketlilik başladı. UEFA futbolseverler için tavsiyelerde bulunurken dev maçın şehre katkısının 100 milyon Euro'dan fazla olacağı kaydediliyor. UEFA'DAN TARAFTARLARA TAVSİYELER

Bu arada UEFA Süper Kupa karşılaşması için futbolseverler için tavsiyelerde bulundu. Taraftarlara yönelik bülten hazırlayan UEFA, seyircilere şehir içi ulaşımdan, konaklamaya kadar bir çok tavsiye verdi. UEFA'nın bülteninde İstanbul'a seyahat edeceklerin gelmeden sıkı bir diyet yapması gerektiği çünkü Türkiye'de kilo almanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Ayrıca taraftarlara döner, Adana kebap ve ayran denemeleri tavsiye edildi. Bültende lahmacun ve pidenin de denemeye değer olduğu yorumunda bulunuldu. Süper Kupa için İstanbul'da bulunacak futbolseverlere mezelerin yanında rakı veya yerel biraları denemeleri de tavsiye edildi. İstanbul'un 2005'te Şampiyonlar Ligi, 2009'da da UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptığı hatırlatılan bültende ziyaretçilerine yürüyerek şehrin "dünyaca ünlü trafiğinden" kaçınabileceği belirtildi.

TARİHİ MEKANLARA ÇAĞRI

Bu arada bültende İstanbul'un üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başarılarından da bahsedilirken, "Manchester United, Barcelona, Milan, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Juventus burada yenilgiyi tattı" denildi. Son olarak UEFA, şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlere Adalar, Belgrad ve Ağva tavsiyelerinde bulundu. UEFA'nın bülteninde Taksim Meydanı, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz'ın görülmesi gerektiği vurgulanırken, Galata Kulesi'nin tepesine çıkmaları da tavsiye edildi. OTELLERDE DOLULUK ORANININ YÜZDE 100'E ÇIKACAK

Öte yandan dev maç için dünyanın dört bir yanından İstanbul'a turist akını olması bekleniyor. İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürdü. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde 100'e çıkacağını belirtti. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

MAÇ GÜNÜ AÇIK HAVA STADYUMLARI OLUŞTURALIM

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, "Stadyumda 41 bin seyirci ama dışarıda da daha fazla seyirci olacak. Hem yerli hem de yabancıların o anı yaşayabileceği ortamlar oluşturmamız lazım. Büyük meydanlarda ve alanlarda açık hava stadyumları açılırsa coşku içerisinde taraftarlar maçı izleyebilir" değerlendirmesinde bulundu. GELECEKLERİN SAYISI 50 BİNİ GEÇER

Halil Korkmaz, "Maç için geleceklerin sayısı 50 bini geçer. Zaten bu tür etkinlikler aslında spor müsabakalarından ziyade daha çok eğlence etkinlikleri dediğimiz etkinliklerdir dedi ve ekledi: "Bu tip etkinlikler için insanlar farklı ülkeleri ziyaret ediyorlar. O ülkenin mutfağından, kültüründen faydalanıyorlar. Nihayetinde de maçı da izleyip ülkelerine dönüyorlar. İstanbul için bence böyle bir etkinliğin festival havasında geçeceğini umuyorum. Maç döneminde yani Ağustos döneminde İstanbul'da otellerin doluluk oranları yüksek bir sezon. Futboldan daha öte bir şey bu maç. Müsabakaya katılan takımların kendi seyircilerinin yanı sıra da farklı ülkelerden daha fazla seyirci alacağını düşünüyorum.50 binin üzerinde maç için geleceklerini düşünüyorum.Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de bence yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşayacaktır" bilgisini verdi.

KENT EKONOMİSİNE MAÇIN 100 MİLYON EURODAN FAZLA KATKISI OLACAK

Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'dan fazla katkısı olacağının altını çizen Korkmaz, "Bu sadece bir futbol müsabakasından öte önemli bir etkinlik. Bu etkinlikleri yurt dışında takip eden müşteri kitlesi A, A Plus değimiz bir kitle. Dolayısıyla 5 yıldızlı otellerimiz de konaklayacaklar. Bugün Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatımız 600-700 Euro'ları buluyor. Yiyecek içecek ve alışverişi yapacak olan her gelen müşterinin 2 bin Euro'ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağını düşünüyorum. Eğer bugün ortalama 50 bin kişi maç için gelirse bu zaten 100 milyon Euro yapar. Dünyada 80'den fazla ülkenin de maçı canlı yayınlanacak olması da boğazın güzelliğini dünya izlemiş olacak. İstanbul'un müthiş bir tanıtımı olacak" ifadelerini kullandı. STAT ÇEVRESİNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR

Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde yarınki maç günü adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TAKIMLAR MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Karşılaşma için İstanbul'a ilk olarak Chelsea takımı geldi. İstanbul Havalimanı'na gece 01.00 sularında inen İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri eşliğinde direkt olarak aprona gelen otobüsle Beşiktaş'taki kamp yapacağı otele gitti. Otelde kampa giren Maviler, bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Liverpool'un ise bugün saat 16.00'da İstanbul'a inmesi bekleniyor. Liverpool, havalimanından direkt olarak Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geçecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. BASIN MENSUPLARI İÇİN MERKEZ KURULDU

Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul'a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir merkez kuruldu. Karşılaşma için akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek. YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Maç için binlerce turistin geleceği İstanbul'da stat çevresi, Taksim Meydanı ve Sultanahmet'te önlemler alındı. Polisin önlemleri yarın artırması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taksim'deki önlemler

-Taraftarların görüntüleri

-Röportajlar

-Esnafın açıklamaları

- Stat ve çevresinin havadan görüntüleri

- Chelsea'nin konakladığı otelden görüntüler

- Vatandaşlardan görüntüler

- Trafiğe kapatılacak olan caddeden görüntüler

- Vatandaşlarla röportajlar

- Basın mensupları için hazırlanan akreditasyon merkezinden görüntüler

13.08.2019 - Haber Kodu : 190813090

13.08.2019 - Haber Kodu : 190813091 =========================================== 2- SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Zeki GÜNAL - İstanbul / DHA - İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.

Görüntülerde statta son hazırlıkların yapıldığı görülüyor. Çimlerde düzenleme yapılırken sahanın çizgileri de çiziliyor. Stat çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor. Görüntü Dökümü:

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-Stat ve çevresinin havadan görüntüleri

13.08.2019 - Haber Kodu : 190813070

===================================== 3-BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ İSTANBUL'A AKIN ETTİLER İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-UEFA Süper Kupa Final maçında Şampiyonla Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea yarın Vodafone Park'da karşı karşıya gelecek. Final maçı öncesi iki İngiliz takımı taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı.

İki İngiliz temsilcisinin karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali öncesi taraftarlar dünyanın dört bir yanından gelmeye başladı. Başta Londra olmak üzere dünyanın bir çok noktasından uçaklarla İstanbul Havalimanı'na gelen taraftarlar tezahüratlarda bulundular. Her iki takımın taraftarları da maçtan galip geleceklerini ifade ederken, İstanbul'da bulunmaktan mutlu olduklarını söylediler.

Eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Liverpool taraftarı Dapak Patel "Çok harika bir havalimanındayız. Maçı izlemek için geldik. İstanbul'da güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool'u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool'un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammet Salah'ı çok seviyorumö dedi. Ailesiyle birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için Pakistan'dan gelen Şahid Butt ise "Çocuklarımla birlikte maçı izlemek için geldik. Bence Liverpool 2-0 kazanacak" diye konuştu.

İSTANBUL FUTBOLUN BAŞKENTİDİR

Tunus'tan 4 arkadaşı ile birlikte maçı izlemek için İstanbul'a gelen Muhammed Ahmao ise , "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında uynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool'u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir" diye konuştu. İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM

Liverpool formasıyla Rusya'dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar ise "Rusya'nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul'un meşhur yerlerini gezeceğiz" yorumunda bulundu. Daha sonra da evimize döneceğizö diye ifade etti. Alexandra isimli taraftarın röportaj sırasında Türkçe olarak söylediği 'İstanbul çok seviyorum' sözleri dikkat çekti. Görüntü Dökümü:

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-Taraftarların gelişi

-Taraftarların tezahüratları

-Taraftar röp.

-Detay görüntüler

13.08.2019 -15.26 Haber Kodu : 190813105

(GÖRÜNTÜLER SPOR SIRASINA GEÇİLDİ)

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4- BEYKOZ'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: DEV ÇINAR AĞACI BİNANIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da dev tarihi çınar ağacı büyük bir gürültü ile 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Olayda binada hasar meydana gelirken, caddede bulunan bir minibüs ve motosikletler de zarar gördü. Ağacın devrilmesi ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tokatköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarihi çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada yaşayan İbrahim Uygur ve ailesi, büyük korku ve panik yaşadı. Binada yaşayanlar hemen kendilerini dışarı attı. Olayda şans esri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve çatı katında hasar meydana geldi. Cadde de bulunan bir minibüs ve 2 motosiklet zarar gördü. Ağacın devrildiği sırada caddeden herhangi bir yaya ya da aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Vatandaşlar polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Cadde araç trafiğine kapatıldı. Ekipler güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ağaç motorlarıyla dev çınar ağacını parçalara ayırdı. Ev sahibi İbrahim Uygur, "Kökü çürüdüğü için rüzgarla birlikte binanın üzerine devrildi. Koca ağaç binanın üzerine devrilince korku ve panik yaşandı. Binada hasar meydana geldi. Ağaç devrilirken caddede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi" diye konuştu.

AĞACI DEVRİLME ANI KAMERADA

Tarihi çınar ağacının devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çınar ağacı binanın üzerine devriliyor. Bu sırada caddede bulunanlar büyük panik yaşıyor. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Ağacın devrilmesi

-Yaşanan panik

-Vatandaşların koşuşturması

-Genel ve detay görüntüler

(AKTÜEL)

-Devrilen ağacın kökü

-Ağacın kesilmiş parçaları

-Binadan görüntü

-Binada ve caddede araçlarda meydana gelen hasar

-Yıkılan elektrik direğin kaldırılması

-Ev sahibi ve vatandaşlarla röp

-caddedeki diğer ağaçlarda ekiplerin çalışması

-Kapanan caddeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

13.08.2019 - Haber Kodu : 190813103 5- MARMARA DENİZİ'NDEKİ YUNUSLAR SAYILDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DENİZ memelilerinin dağılım ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projeler kapsamında Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den sonra Marmara Denizi'nde yunusların sayımı tamamlandı. Yunus sayımı sırasında Karadeniz ve özellikle Marmara Denizi'nde yunustan daha fazla yüzen çöp kaydedildiği açıklandı. SON OLARAK MARMARA'DA

Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den sonra Marmara Denizi'nde geçen ay 5 gün süren ve 600 kilometrelik alanı kapsayan çalışma tamamlandı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) öz kaynakları ile finanse edilen bu çalışmada 'İç deniz'imiz Marmara Denizi'nde 38 yunus ve mutur gözlemi kaydedildi. Her bir gözlem en az 1, en fazla 18 bireyden oluştu. TÜDAV'dan 7 uzman ve Sailist ekibinden iki personel ile yelkenli tekneyle İzmit Körfezi'nden başlayan çalışma, doğudan batıya yapılan 'zig-zag seyirle' Çanakkale Boğazı önlerinde sona erdi. Bu araştırma Marmara Denizi'nde 1997-99 yıllarında yapılan deniz memelileri popülasyonlarının belirlenmesi projesinden 20 yıl sonra gerçekleştirilen ilk çalışma oldu.

Sefer sırasında Marmara Denizi'ndeki afalina, tırtak ve mutur gibi setase türlerinin yanı sıra, deniz çöpleri ile ilgili de veri toplandı. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk koordinatörlüğünde, TÜDAV Genel Kurul Üyeleri; İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Ayaka Amaha Öztürk, Doç. Dr. Ayhan Dede, Doç. Dr. Arda M. Tonay ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Veteriner Hekimler Dr. Erdem Danyer ile Işıl Aytemiz Danyer, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı ve gönüllü Zeynep Gülenç'in katılımı ile Marmara'daki yunus sayımları tamamlandı. KARADENİZ VE MARMARA'DA YOĞUN KİRLİLİK

Karadeniz'deki gibi Marmara Denizi'nde de çok ciddi kirlilik tespit edildi. TÜDAV Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Arda M. Tonay, DHA muhabirine "Akdeniz ve Karadeniz'den sonra Marmara'da çalışmaları tamamladık. Yunuslar dışında çöpleri de saydık. Ne yazık ki, yunuslardan çok daha fazla sayıda yaklaşık 400 adet yüzen çöp gözlemi kaydedildi" dedi. AKDENİZ, EGE VE KARADENİZ'DEKİ ÇALIŞMALAR

TÜDAV'ında araştırmacı ve lojistik olarak destek verdiği, 'Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz'deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma' (ACCOBAMS) Sekretaryasının koordine ettiği ASI Projesi geçen yılın haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapıldı. Dünya deniz biyoçeşitliliğinin yüzde10'nuna ev sahipliği yapan Akdeniz ve Ege Denizin'deki bu çalışmada çeşitli ülkelerden 100'den fazla uzman, 8 uçakla havadan sayım yaparken 5 tekne de kullanıldı. Gözlemciler deniz memelileri dışında kuşlar, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve yüzen çöpler hakkında da veri topladı.

Bu yıl ise, haziran ve Temmuz aylarında AB'nin finanse ettiği CeNoBS Projesi kapsamında Karadeniz'deki yunusların sayısı ve dağılımının belirlenmesi amacıyla arazi çalışmaları gerçekleştirildi.. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'da yürütülen saha çalışmalarında, 8 bilim insanı iki ayrı takıma ayrılarak iki Cessna Skymaster 'Push Pull' uçağıyla 19 gün içerisinde Karadeniz'de 7 bini araştırma uçuşları olmak üzere 12 bin kilometreden fazla uçuş gerçekleştirdi. 548 bin 285 euro kaynaklı halen devam eden bu projede yunus sayımları dışında tesadüfi ağa yakalanma ve gürültü kirliliği de araştırılacak.

Analizleri devam eden tüm bu araştırmaların sonuçları önümüzdeki yıllarda açıklanacak ve bu sonuçlara göre nesli tehlike altındaki deniz memelisi türlerinin durumları ve koruma statüleri yeniden belirlenecek. Görüntü Dökümü:

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Marmara Denizi'nde tekne ile gözlem yapan Türk ekipteki görevliler

Marmara Denizi'ndeki yunuslar

Uçakla yapılan gözlem çalışmalarından görüntüler

Araştırma ekibinden görüntüler

Doç.Dr. Arda Tunay DHA muhabirine açıklama yaparken

Genel ve detay görüntüler

13.08.2019 - Haber Kodu : 190813101