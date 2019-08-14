DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1- SANCAKTEPE'DE CAN PAZARININ YAŞANDIĞI KAZA KAMERADA 1'İ AĞIR 4 YARALI (1) Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan bir kişi, Kartal Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Araçların götünüsü

- Güvenlik kamerası görüntüleri

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814110

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814119 ================================================ (havadan görüntüyle)

2-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KOKU YAYAN MERKEZDE ATIKLAR KALDIRILIYOR - Küçükçekmece'de katı atık merkezinde bekletilen kurban atıklarından yayılan kokular çevre sakinlerini isyan ettirdi.

- Gelen tepkiler üzerine çalışmalar hızlandı. Hafriyat kamyonlarına yüklenen atıklar Silivri'ye götürülüyor.

- Atık merkezindeki çalışmalar havadan da görüntülendi.

- Çevre sakinleri atık merkezinin yerleşim alanının içinde kaldığını belirterek şehir merkezi dışına taşınmasını istediler.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de katı atık merkezinde yoğun kokuya neden olan atıklar DHA'nın gündeme getirmesi üzerine hızla kaldırılıyor.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Menekşe Parkı yakınındaki katı atık merkezindeki kurban atıklarının yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Silivri Seymen'deki ana merkeze götürülmeyip bir süre bekletilmesi nedeniyle yayıldığı belirtilen kokular çevre sakinleri ve esnafı isyan ettirmişti. Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın haberi üzerine atık merkezinde kokuya neden olan atıkların kaldırılması hızlandı. Hafriyat kamyonlarına doldurulan atıklar Silivri'ye gönderilmeye başlandı. Atık merkezindeki çalışmalar bugün havadan da görüntülendi. "DAHA ÜCRA BİR YERDE İŞLERİNİ GÖRSÜNLER"

Çevre sakinleri ve esnaf, kokunun bugün azaldığını söyledi. Çevre sakinleri atık merkezinin yerleşim alanının içinde kaldığını belirterek şehir merkezi dışına taşınması gerektiğini kaydettiler.

Çevredeki bir işyerinin çalışanlarından Elif Çakan, "Bu atık toplama merkezleri, yıkama merkezleri çöple ilgili merkezler lütfen şehir içlerinden, yerleşim alanlarından uzakta tutalım. Kimseyi rahatsız etmeyecek derece bir yere koyalım. Daha ücra bir yerde bunlar işlerini görsünler. Sistemlerini uygulasınlar. Şehir içinde bu gibi merkezleri kaldıralım, belediyeye de sesleniyorum" dedi.

"KATI ATIK YERLERİ ŞEHİR DIŞI YERLERDE OLMALI"

İlker Ceylan ise, "Bu tarz hayvan atıklarının daha insanlardan uzak bir yerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde bir yerlere götürürlerse her zaman insan sağlığı açısından daha mantıklı olur. Böyle elit bir semtte bu şekilde insanları rahatsız edecek davranışların olmaması gerekiyor. Yetkilileri telefonla aradık, şikayetimizde bulunduk. Böyle katı atık yerleri daha şehir dışı yerlerde olması gerekir ki, en azından insan sağlığını etkilememesi gerekiyor. Gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk, inşallah bir çözüm bulacaklar" diye konuştu. CEZAYİRLİ TURİST DE KOKUDAN RAHATSIZ

Atakent Mahallesi'ndeki kiralık dairede kalan Cezayirli turist ise "İstanbul'da tatilimi geçirmek için geldim. Burası çok güzel bir yer ancak dünden beri çok kötü bir koku var. Duramadık, pencereleri kapatmak zorunda kaldık. Çok kötüydü. Bugün daha az. Umarım bazı değişiklikler olur, çöp toplama yeriyle ilgili. Gelecekte daha iyi olur umarım. Fazla çöpten dolayı koku olabilir, bilemiyorum. Ancak bana göre, çok güzel bir yer, orada çocuklar için okul var. Bu durum tekrarlarsa gerçekten çok üzücü olur" şeklinde konuştu.

"HASTALIĞI OLANLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN DAHA FARKLI SORUNLAR TEŞKİL ETMESİ BİZİ KORKUTUYOR"

Ercan Yediel ise, "Sağlığı tehdit eden bir durum söz konusu. Kokunun ana kaynağı da belli" dedi. İşletmeci Uğur Kaldan da "Düne nazaran daha iyi. Koku azaldı. Herhalde belediyemiz temizledi orayı. Dün müşteriler ve bizler rahatsız olduk. Evde oturanlar rahatsız oldu. Ağır bir kokuydu. Ama önleminin alınması lazımdı, bu bir hata aslında" dedi. KOKU GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Çocuğuyla alışverişe çıkan Fatma Akduman ise bayramın ilk gününden beri kokunun yoğun olduğunu, bugün itibariyle kokunun azaldığını ancak yine de rahatsız ettiğini belirtti. Parkta yürüyen bir vatandaş da yürüyüş parkurunun kokudan dolayını parkuru tamamlayamadığını ifade etti. Yürüyüş yapan İranlı Behreng Goderzi de gece ikiye kadar kokunun devam ettiğini, ancak bugün kokunun olmadığını söyledi. İBB BAŞKAN DANIŞMANI ONGUN'DAN AÇIKLAMA

İBB Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun ise verdiği bilgide, "Katı atık istasyonundan kaynaklı bir koku yok. Küçükçekmece ilçesinde kurban bayramı sırasında kesilen kurbanların atıkları toplanıp istasyonun bahçesine yığılmış. Bundan kaynaklanan bir sorun yaşandı. Küçükçekmece ilçe belediyesi ile görüştük o atıkların hemen kaldırılması için çalışma başlatıldı. İstasyondan kaynaklı bir sorun yaşanmadığını düşünüyoruz" dedi.

İstasyonun taşınmasıyla ilgili soru üzerine ise Ongun, "Bize iletilen böyle bir konu yok. Ancak bu konu ilgililerle görüşüldükten sonra bir değerlendirme yapılabilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile atık toplama alanından görüntüler

-Röportaj yapılan kişiler

-Atık toplama istasyonundan görüntüler

-Genel ve detaylar

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814113

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814116 ========================================= 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BAYRAM TEBRİĞİ Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ERD ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundular. =============================================== 4- TAKSİM'DE KARABORSACI OPERASYONU Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - İNGİLİZ takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de karaborsacı operasyonu yapıldı.

Taksim Meydanı'na bekleyen bir kişi, İngilizce "UEFA super trophy ticket" yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Meydan bir çok kişiyle pazarlık yapan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bileti 125 dolara satmaya çalıştığı belirtilen kişi polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Beşiktaş Park'ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu.Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı. Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı. Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Bilet pazarlığı yapan kişi

-Polisin gözaltına alması

-Elindeki kağıt

-Detaylar

-Stat çevresi önlemlerden görüntüler

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814108 ========================================== 5- LİVERPOOL TARAFTARLARINDAN BOĞAZ TURU Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA) - LİVERPOOL ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında çok sayıda Liverpoollu tekneyle boğaz turuna çıktı.

Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sonlanacak. Ardından taraftarlar Süper Kupa final heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak. Görüntü Dökümü:

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-Tekne turu için bekleyen taraftarlar

-Tekne turundan genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Şarkı söyleyerek eğlenen taraftarlar

-Genel ve detaylar

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814097

============================================ 6-LİVERPOOL TARAFTARLARI SÜPER KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-TALİMHANE'de toplanan bir grup Liverpool taraftarı Süper Kupa finali öncesi takımları lehine tezahürat yaptı. Liverpool taraftarlarına bazı Türk taraftarlar da destek verdi.

Bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak Süper Kupa finali öncesi bir grup Liverpool taraftarı Talimhane'de toplandı. Takımları lehine sık sık tezahürat yapan Liverpool taraftarları maç saatini bekliyor. Öte yandan bazı Türk taraftarlar da Liverpool'lu taraftarların eğlencesine ortak olarak, tezahüratlara katıldı. Görüntü Dökümü:

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-Taraftar grubu

-Grubun slogan atması

-Tezahüratlara katılan Türk taraftarlar

-Genel ve detaylar ================================= 7- CHELSEA TARAFTARLARI BEŞİKTAŞ'TA Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA - LİVERPOOL ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Süper Kupa finaline saatler kala İngiliz taraftarlar İstanbul sokaklarında. Liverpool taraftarları Taksim civarında maçı beklerken Chelsea taraftarları ise Beşiktaş'ta bulunuyor. Maçı bekleyen Chelsea taraflarıyla Beşiktaş forması giyen bir taraftar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Beşiktaş'taki taraftarlar

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814089 ======================================= 8-SÜPER KUPA MAÇINDA 15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK Çağatay KENARLI, İSTANBUL(DHA)-UEFA Süper Kupa final maçında İstanbul'da 15 bin polis görev yapacak.

Liverpool ile Chelsea'nin bu akşam İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa finali maçında 15 bin polis görev yapacak. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maçla ilgili stat ve çevresinde 8 bin 500, il genelinde havalimanı, taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 6 bin 500 olmak üzere toplam 15 bin polis görevlendirildi. Görüntü Dökümü:

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-Stat çevresindeki güvenlik önlemleri

-Kapatılan yollar

-Taksim'de alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814079 9- MUHAMMED SALAH'A EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'IN ÇOCUKLARINDAN 15 TEMMUZ KİTABI Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpool takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah'la fotoğraf çektiren çocuklar arasındaydı.

Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa, babalarının yazdığı '15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı 'Benim Adım Salah' isimli kitabı da Muhammed Salah'a imzalattılar.

Görüntü Dökümü:

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- Salah ve çocukların fotoğrafları

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814107 ===================================== 10- İMAMOĞLU, KISIRKAYA HAYVAN BARINAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki 'Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

İmamoğlu'na oğlu Semih İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, İBB Genel Sekreter yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı da eşlik etti. 700 dönüm arazi üzerine kurulu barınağı gezen İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'dan tesisle ilgili bilgiler aldı. Sokak hayvanlarıyla ilgili çalıştaylar yapılması talimatı veren İmamoğlu, Ekim sonu itibariyle bir manifesto oluşturulması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu,"Bir hedef koyarak, Ekim sonunda İstanbulluya, sokak canlıları ile ilgili sokak hayvanları ile ilgili bir manifesto oluşturmamız lazım" diye konuştu.

Kısırkaya'dan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yapımına 4 yıl önce İBB tarafından başlanan ve henüz bitirilemeyen 1 kilometrelik Kilyos yolunda incelemelerde bulundu. İmamoğlu yardımcılarına bitirilemeyen yolla ilgili "Konuyla ilgili hemen yarın bir rapor istiyorum masamda" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

-İncelemeden görüntü

-İmamoğlu'nun konuşması

-Kilyos Yolu'ndan görüntü

-Detaylar

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814120 ====================================== 11- ÜNLÜ DAMAT ADAYI VEDA VİDEOSU YAYINLAYIP İNTİHAR ETTİ Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) KATILDIĞI evlilik programıyla tanınan damat adayı Uğur Doğan Fatih'te intihar etti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen aile üyeleri, Uğur Doğan (25) 'ın ne olduğu henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar ettiğini fark etti. Aile polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan 1 saatlik müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti. Yakınları, hastane polisine Doğan'ın siyanür içerek intihar etmiş olabileceğini iletti. Bunun üzerine evde inceleme yapıldı. EVDE SİYANÜR İNCELEMESİ YAPILDI

Yapılan aramalarda sağlığa etki edecek her hangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı. Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Doğan'ın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacak.