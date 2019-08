DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

"TÜM TÜRKİYE'Yİ HOMOJEN OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

Ülkemizin coğrafyasının her yerinin deprem tehlikesine maruz kaldığını dile getiren Özener, "Sürekli bir deprem oluşumu var. Gördüğünüz gibi deprem olmayan yerimiz yok. Marmara neden önemli? Nüfus yoğunluğundan dolayı önemli, sanayisinden dolayı önemli, ekonomisinden dolayı önemli. Bir sonraki depremin herkesin beklentisi olduğu gibi, Marmara'da yol açacağı kayıpları önemsediğimizde Marmara çok özel bizim için. 257 tanesi sadece Marmara'da olmak üzere, 450 tane sensör ile tüm Türkiye'yi homojen olarak takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"HER 100 KİŞİDEN 3 KİŞİ DOLAP ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ"

Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise yapısal olmayan eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle can kayıplarının yaşandığını vurgulayarak, " Hayatını kaybedenlerin yüzde 3'ü, bütün Marmara bölgesinde, yaralananların da yüzde 50'si yani her 2 kişiden birisi yapısal olmayan hasarlar nedeniyle yaralanıyor. Yani ya dolap devrilmesi, ya da cam çerçeveye basıp yaralandılar. Bunların daha önceden tedbiri alınsaydı bunları yaşamayacaktık. Her 100 kişiden de 3 kişi dolap altında kalmak suretiyle 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Böyle bir araştırma sonucumuz var. " dedi.

Özener, "Sözün başına geleyim. Ne zaman olacağını bilemiyoruz. Keşke bilsek de şehri boşaltsak. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne zaman olacağından öte nerede olacağını tahmin ediyoruz. Ne büyüklükte olabileceğini bilebiliyoruz. Zamanı veremiyoruz. Ama sonuçta Türkiye'nin her yerinde her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Bir gazetecinin okullardaki çocukları deprem konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarla ilgili sorusuna ise Kalafat, "Öncelikle hedef kitlemiz çocuklar. 4. Sınıf ve üzerindeki çocuklara deprem bilincini daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü geleceğin mühendisleri, mimarları onlar olacaklar. Dolayısıyla oradan başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için biz aslında Rasathane olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yılda 200 tane okuldan 8 bin öğrencimiz buraya geliyor. Ama sizin de dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığınca da bir müfredat olarak ciddi bir şekilde ele alınmasında da fayda olacaktır." şeklinde cevap verdi.