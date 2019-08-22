DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞİŞLİ'DE ARAP TURİSTLERE ATEŞ AÇIP GASP EDEN 2 KİŞİ YAKALANDI - Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Buse PEHLİVAN-Şahin BOZKURT- Hasan YILDIRIM (DHA/İSTANBUL) - ŞİŞLİ'de bir kafede oturan iki Arap turist, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahla gasp edildi. Şüpheliler, kendilerine direnen turiste 3 el ateş etti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 16 Ağustos Cuma günü, 02.00 sıralarında, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Suudi Arabistan uyruklu iki turist A.S (35) ve kardeşi A.S. kafe önündeki oturdukları sırada kasklı iki motosikletli yanlarına yaklaştı. Motosikletten inen bir şüpheli, silahını doğrultarak Arap turistleri gasp etmeye çalıştı. Şüpheli, turistlerin kendine direnmesi üzerine 3 el ateş etti. Turistlerden biri bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Turistlerin telefon ve çantasını alan gaspçılar olay yerinden motosikletle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir turist Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 ilçede araştırmalar yaptı. Kaçan şüphelilerden birinin başka bir araçla olay yerine tekrar geldiği tespit edildi. Olay yeri ve kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Eyüp'te bir evde kaldığını belirledi. Polisler, 20 Ağustos Salı günü şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ferhat K.(20) ve Doğan K.(20) emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin gasp, kapkaç, uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kayıtları olduğu öğrenildi. GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki turistin silahla gasp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde turistlerin bir kafede dışarıda oturduğu görülüyor. Bu sırada iki şüpheli motosikletle yanlarına gelerek turistleri gasp etmeye çalışıyor. Bu sırada masanın üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu alan gaspçı bir turisti yaralayarak olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kafede oturan turistler

-Olay yerine motosikletle gelen şüpheliler

-Şüphelinin turistlere silah çekmesi

-Şüphelilerin olay yerinden kaçması

(AKTÜEL)

-2 Şüphelinin emniyetten çıkışı

Genel ve detaylar

22.08.2019 - 14.38 Haber Kodu : 190822133 ========================================= -(Özel)

2-TAKSİM'DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUBUN KAVGASI KAMERADA Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, dolmuş duraklarının bulunduğu alanda kavgaya tutuştu. Taksim Meydanı'nda görevli polisler kavga edenleri ayırıp birbirinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuşan tarafları, bu kez takviye gelen polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında saldırgan tavırlar içindeki bir kişiyi polis cop kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerinden ayrılmayan bu kişi ile kavgaya karışanlardan biri gözaltına alındı. Çıkan arbedede bir kişi de yüzünden hafif şekilde yaralandı. Özel Harekat polislerinin de olay yerine gelmesinin ardından tarafların kavgası son buldu.

Görüntü dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Polisin kavga eden tarafları birbirinden uzaklaştırması

-Tarafların tekrar kavgaya tutuşması

-Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalışması

-Taşkınlık çıkaran kiye polisin, polis aracından aldığı copla vurması

(AKTÜEL)

- Taşkınlık çıkaran kiye polisin, polis aracından aldığı copla vurması

-Ola yerinden uzaklaşmayıp bağıran kişiyi polisin gözaltına alması

-Olay yerinde toplanıp kavgayı izleyen kişiler

-Polis ekiplerinin kavgayı sonlandırması

-Kavgada yaralanan kişi

-Gözaltına alınan kişinin polis aracına alınması

-Olayı haber alıp gelen Özel Harekat polisleri

-Genel ve detay görüntüler

22.08.2019 - Haber Kodu : 190822092 ============================================== 3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİTELERİN ARASINDA KALAN ATIK TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI - Çok sayıda sitenin ortasında kalan katı atık tesisinden yükselen koku nedeniyle çevre sakinleri pencerelerini dahi açamıyor.

- İmza kampanyası başlatan çevre sakinleri tesisin buradan taşınmasını istiyor. Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de yerleşim merkezinin ortasında kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Katı Atık Aktarma Merkezi'nden gelen kokular, yollardaki çöp suları, çevrede yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Kötü koku ve çevre kirliliğinden rahatsız oldukları içini imza kampanyası başlatan vatandaşlar, tesislerin şehir dışına taşınmasını istiyor.

İBB'ye ait Katı Atık Aktarma Merkezi Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde birçok sitenin tam ortasında yer alıyor. Tesislere her gün birçok ilçeden çöp kamyonları gelerek burada daha büyük araçlara aktarma yapıyor ve toplanan çöpler il dışındaki geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor. Aktarma tesisi çevresindeki sitelerde yaşayan semt sakinleri, uzun bir süredir, buradaki kötü kokudan ve çöp kamyonlarının seferleri sırasında yollara akan çöp suyundan oldukça rahatsız. 2014 yılından beri İBB'ye çok sayıda başvuru yapan site sakinleri aradan geçen zamanda hiçbir sonuç alamadı. Şimdilerde imza kampanyası başlatan vatandaşlar, söz konusu tesislerin şehir dışında uygun bir yere taşınmasını talep ediyor. İmza kampanyasını başlatan site sakinlerinden Ferhat Baldo, yaşadıkları sorunları anlattı.

"BİZ ARTIK NEREYE BAŞVURU YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Atakent Mahallesi'nde 30 büyük sitenin bulunduğuna dikkat çeken Baldo, "En az 250 bin kişi bu bölgede yaşıyor. Bölgenin temizliği ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Caddeler üzerine çöp kamyonlarından akan sıvı, bölgede hastalıklara yol açıyor. Bu tesisin buradan kaldırılması için Yıllardır başvuru yaptık ama sonuç alamadık. Bize sadece, 'temizliği yapıyoruz' diyorlar. Halbuki bu temizlik yeterli değil. Tüm caddelere akan çöp sıvılarının temizliğinin yapılması gerekiyor. Biz bu mikropları çocuklarımıza taşıyoruz. Bölgede 5 büyük hastane, aynı zamanda yüzlerce okul var. Binlerce insan yaşıyor. Biz artık nereye başvuru yapacağımızı şaşırdık" dedi "YETKİLİLERDEN BU MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Baldo, "Atakent Mahallesi'nin ortasında tahminen bin 500 çöp kamyonu buraya çöp getiriyor. Gelen çöpler buradan aktarılarak başka yere götürülüyor. Belediyeden tek istediğimiz bu tesisleri şehrin daha tenha, daha az nüfusu olan bölgeye taşıması. Bu talep için imza kampanyası başlattık, site sakinlerinin çoğu imza atıyor. Bizim koku ile ilgili tabii ki şikayetimiz var ama asıl mesele çevre kirliliği. Bakın buradan çöp kamyonları geçmiş ve caddelere çöpler dökülmüş. Bu çöpler kuruyup havaya karışıyor, bu da bize sıkıntı yaşatıyor. Bu bölgede yaşayan insanların sayısı çok fazla ve sürekli büyüyor burası. Bizim yetkililerden bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. İmza kampanyamızı çok yakında Küçükçekmece Belediye başkanına sunacağız" diye konuştu.

"BURADAKİ HAŞERATLAR BÜTÜN ÇEVREYE ULAŞIYOR VE SAĞLIK İÇİN BÜYÜK RİSK ARZ EDİYOR"

5 yıldır atık tesisinin hemen yanındaki sitede oturduğunu söyleyen Ali Akalın da, "Talebimiz, bu tesisin bir an önce buradan kalkması. Bu çevrede oturanlar olarak büyük rahatsızlık duyuyoruz. Kokusu ile birlikte burada kimyasal atıkların olduğu da muhtemel. Bu sağlık açısından herkese zararlı. Buradaki haşeratlar bütün çevreye ulaşıyor ve sağlık için büyük risk arz ediyor. Belediyenin her seferinde "yer bulamıyoruz, idare edin' diye bir cevabı var. Bu doğru değil tabii. Belediyenin sorunların çözümü için var ama bu soruna bir çözüm getirmiyor" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Katı Atık tesisinden detaylar

-Tesise giriş

Ççıkış yapan çöp kamyonları

-Site sakinleri ile röportaj

22.08.2019 - Haber Kodu : 190822099

22.08.2019 - Haber Kodu : 190822100 ===================================================== 4- MEDYA AŞ'DEKİ GÖREVLERİNE SON VERİLENLER İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine pazartesi günü son verdi. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ'deki görevinden alınan bir grup basın açıklaması yaptı. İBB'nin Saraçhane'de bulunan yönetim binası önünde toplanan grup adına Mihraban Çetinel basın açıklamasını okudu. Çetinel, "İBB Medya AŞ çalışanları olarak çalıştığımız süre boyunca işimizin hakkını vererek, alın terimizle üretme gayreti içinde olduk. Verilen işleri hakkıyla yaptık. Modyo TV, İBB TV ve diğer yayın mecralarında İstanbullulara haber ve kültür sanat çalışmaları olmak üzere birçok alanda bilgilendirmelerde bulunduk. Biz her zaman emekten ve çalışıp üretmekten yana olduk. Haksız ve sebepsiz bir şekilde, bu şekilde işten çıkarılmış olmamızı şiddetle kınıyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim döneminde gittiği tüm programlarda, meydanlarda her zaman şunu söylediler; ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını. Çıkarmayacaklarını söyledikleri halde bizleri usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019 tarihinde, aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir. İş kanunun 29. maddesine göre 184 kişilik bir şirket için yüzde 10'luk işçi çıkarma bile toplu işçi çıkarma sayılırken yüzde 25'i aşan bu işçi kıyımının hiçbir hukuki dayanağı yoktur" dedi.

"BUNUN MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ"

İşten çıkarılan personelden biri olan İsmail Er, "Medya AŞ'de hak ediş şefi olarak görev yapıyordum. Sabah normal işimize geldiğimizde insan kaynakları birimimizden bir telefonla geldi. Tek tek aranarak birime çağrıldık. Yönetimin bizimle devam etmek istemediğini, bu nedenle sözleşmemizde yer alan bir madde gereğince haklarımız verilecek ve işlerinize son verilecek diye açıklama yapıldı. Bunun haricinde herhangi bir açıklama yapılmadan aynı gün sigorta çıkışlarımız da yapılarak, evraklar verildi. Biz bu hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü yeni yönetiminde belirtmiş olduğu gibi haksız gerekçeyle, herhangi bir sebep belirtmeksizin bir işten çıkartılma var. Yıllardır bu kurumda hizmet etmiş insanlar var. Herhangi bir soruşturma, bir disiplin suçundan dolayı bir kovuşturmaya maruz kalmadan sözleşmenin haksız gerekçeyle fesih edildiğini kendileri de söylüyorlar. Tek gerekçe 'sizinle çalışmak istemiyoruz'. Saat 08.00'de işe geliyorsunuz, 09.00'da bir telefon, 'Bugün son günün. Saat 17.00'de işten çıkıyorsunuz'. Ve aynı gün saat 17.30 bir mesaj geliyor, sigortadan, 'işvereniniz tarafından neden gösterilmeksizin işinize son verilmiştir' diye. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz" diye konuştu.

İsmail Er açıklamasının ardından işten çıkarılanlara gönderilen mesajı da telefonundan gösterdi.

"HİÇBİR SEBEP GÖSTERİLMEKSİZİN İŞTEN ATILDIK"

7 Eylül'de evlenecek olan Medya AŞ editörü Rümeysa Perçinkaya ve Medya AŞ kameramanı Göktuğ Çakmak da işten çıkarılanlar arasında yer alıyor. Perçinkaya, "Aslında çok hızlı ilerledi. 20 Ağustos'ta SGK'mızın kesildiğini öğrendik. 21 Ağustos'ta imza için çağırdılar. Hiçbir sebep gösterilmeksizin işten atıldık. 2 hafta sonra da düğünümüz var" dedi. Perçinkaya, "Bizi bankamatik memuru olarak nitelendirenler var. Bizim şirkete giriş çıkış saatlerimizi sistemden görebilirler. Böyle bir sistem var. Bunlara da gerçekten gereken yapılacak" şeklinde konuştu.

Çakmak ise düğün öncesi böyle bir haber aldıklarını belirterek, "Muhabir arkadaşımızla göreve çıkıyorduk, malzemelerimizi hazırladık. Mesaj geldi SGK'dan işi çıkışınız olmuştur diye. İnsan Kaynakları Müdürü ile görüştük. O da 'bir liste var, bu listedeki herkes işten çıkartıldı' dedi. Perçinkaya ve Çakmak açıklamalarının ardından davetiyelerini gösterdi. "BU KONUDA SESSİZ KALMAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Muhabir olarak göreve başlayan daha sonra özel kalem ekibine geçen Mihriban Çetinel ise, "Biz toplu şekilde hareket etmeyi düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte hukuki sürecin sonuna kadar gitmeyi, haklarımızın hepsini almayı ve bu konuda sessiz kalmamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasından görüntüler

-Röportajlar

-Davetiyenin görüntüsü

-Mesajın görüntüsü

-İBB binasından görüntüler

-Detaylar 22.08.2019 - Haber Kodu : 190822124 ========================================== 5- OKUL SERVİSLERİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLIĞI - Velilere servis ücreti uyarısı Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) YENİ eğitim-öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala, İstanbul'da okul taşıtı sürücüleri son hazırlıklarını tamamlandı. Haziran ayından beri iyice dinlendiklerini ve araçların periyodik bakımlarını yaptırdıklarını belirten sürücüler, yeni dönemde trafiğe çıkacağı günü bekliyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönem taşıma tarifesini henüz açıklamadığını belirterek velileri, özellikle özel okullara taşımacılık yapan servislerin istedikleri yüksek fiyatlara karşı uyardı.

İstanbul'da 2019 -2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde yaklaşık 20 bin okul taşıdı 9 Eylül'de kontak çevirecek. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren yapılan hazırlıkları Demirören Haber Ajansı'na anlatan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kazasız ve belasız bir dönem dileyerek birçok okulla anlaşmaların yapıldığını söyledi. Okul servislerinde olması gerekenleri ve belirten Öztürk, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul servislerimizde bir yardımcı personel mutlaka olmalı. Çocukların inip binmelerini, seyir halindeyken kemer takmalarına, okula gittiklerine varsa bir okul yetkilisine çocukları teslim etmelerini gereken bir yardımcı personelimiz var. Tabi şoför ve yardımcı personellerden mutlaka sabıka kaydı ve sağlık raporu istiyoruz. Şoförlerimizden bir de psiko- teknik dediğimiz sinirsel muayene yaptırım büyükşehir belediyesinden yol belgesi alıyoruz. Bunlar olmazsa olmazlardandır. Biz aile hekimlerimizin yanı sıra mutlaka uzman dahiliyeciden muayene ve bulaşıcı hastalığın olup olmadığına bakmak için kan testi istiyoruz" diye konuştu.

"VELİLERİMİZ İBB'NİN FİYAT TARİFESİ DIŞINDA ÖĞRENCİ TAŞIYANLARI ŞİKAYET ETSİNLER"

Yönetmeliklerde okul servisi içinde bulunan teknik donanımların belli olduğunu belirten Öztürk, merdiven altı diye tabir edilen sistemleri kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti. Servis ücretleri konusunda vatandaşları da uyaran Hamza Öztürk, "Büyükşehir belediyemizin yani UKOME'nin aldığı bir fiyat tarifesi henüz belirlenmedi. Fiyatlar belli olmadığı anda birçok özel okulu önüne gittiğiniz zaman, servis şirketleri diyor ki, 'UKOME fiyatları yeni tarifeyi açıkladı. Yüzde 25 taşımacılık ücretine zam yapıldı. 1 Eylül'e kadar sözleşme yapmazsanız çocuğunuzu taşımayacağız' diyerek sözleşme yapmaya zorluyorlar. Zaten yüzde 25 dediği tarife de normal tarifenin 2 katı. Örneğin geçen yıldaki tarifeye göre, 3-5 km arası 255 lira ise bugün bir özel okulun verdiği fiyat 555 Lira. Bizim servislerde özel hizmet diye bir durum söz konusu değil. Servisçinin yaptığı hizmet, çocuğu evden okula, okuldan eve taşımaktır. Bizim hizmetimiz budur. Velilerimizi uyarmak istiyorum. Asla İBB'nin belirlediği fiyat tarifesi dışında taşımacılık yapanları büyükşehir belediyesine şikayet etsinler" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE MOTOR VE YÜRÜYEN AKSAMLARI BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRDİK"

İstanbul'da uzun süredir okul taşıtı ile öğrenci taşıdığın söyleyen Eyüp Çağlar ise, "Öncelikle araçlarımızın bakımları, temizliği daha sonrasında da gerekli evrakları hazırladık. Dinledik de. Şimdi de okulların açılmasını bekliyoruz. Periyodik bakımlarımızı da gözden geçirdik. Özellikle motor ve yürüyen aksamları baştan aşağı gözden geçirdik. Kazasız ve belasız bir dönem diliyoruz" dedi. "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELİRLEYECEĞİ YENİ FİYAT TARİFESİ İLE BİZİ İNŞALLAH MEMNUN EDER"

Bir başka sürücü Murat Gökhan da, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bizi etkilemeden, kazançlarımızın yeteri miktarda olmasın istiyoruz. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de belirleyeceği yeni fiyat tarifesi ile bizi inşallah memnun eder" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü

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-Servis aracından genel ve detaylar

-Servis aracı şoföleri ile röportaj

-Oda başkanı ile röportaj

-Muhabir anonsu

22.08.2019 - Haber Kodu : 190822135

======================================= 6- MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) GÖRME engelli Süleyman Dinçgör (63), evine gitmek için bindiği Marmaray'da tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Dinçgör, "Olay saniyeler içinde oldu. Göğsüme avuç içiyle şiddetli şekilde, öldürme maksadıyla vurdu. Yığıldım kaldım. Vuruşu profesyonel şekilde tam kalbime geldi. Kalbim sıkışmaya başladı ve kendi kendime 'Ölüyorum herhalde' dedim." dedi.

21 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında yaşanan olay adliyeye taşındı. Maltepe'de kardeşiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki görme engelli Süleyman Dinçgör, evine gitmek için Gebze istasyonundan Marmaray'a bindi. Tren ikinci durağa gittiği sırada tanımadığı bir erkek Dinçgör'ün yanına gelerek, birden 'Seni bu trenden' atarım lan' dedi ve göğsüne avuç içiyle sert bir şekilde vurdu. Kısa süreli baygınlık geçiren Dinçgör, yere yığıldı. Yumruk atan kişi ise kaçarak uzaklaştı. Tren durağa gelince Dinçgör, durumu güvenlik görevlilerine anlattı. Bunun üzerine tren 20 dakika bekletildi. Yumruk atan kişi ise bulunamadı. Avukatı Turgay Özcan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Dinçgör, kendisine saldıran kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

"ÖLDÜRME MAKSADIYLA VURDU"

İki gün boyunca nefes almakta güçlük çektiğini ve ölümden döndüğünü belirten Dinçgör, o anları şöyle anlattı:

"Olay saniyeler içinde oldu. Göğsüme şiddetli şekilde avuç içiyle vurdu herhalde çünkü yumruk olsa iz olurdu. Öldürme maksadıyla vurdu. Ben orada yığıldım kaldım. Vuruşu profesyonel şekilde tam kalbime geldi. Kalbim sıkışmaya başladı ve kendi kendime 'Ölüyorum herhalde' dedim. Güvenlik görevlilerine durumu anlattım. Bana kimin vurduğunu sordular. Ben de 'Vuranı görmedim, benim gözlerim görmüyor ki' dedim. Tanık var mı diye diğer yolculara sordular. Yolcuların dediklerine göre adam bana vurur vurmaz ok gibi fırlayıp kaçmış" "KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Kendi çabasıyla tren istasyonundan ayrıldığını belirten Dinçgör, "Vatandaşlar beni sözle teselli ettiler. 'Geçmiş olsun' dediler. Kimse yardım etmedi. Kendi çabamla, bastonumla tutuna tutuna çıktım, Bostancı'da indim" dedi. "EN AĞIR CEZAYLA YARGILANMASINI İSTYORUM"

Kendisine saldıran kişinin bulunup cezalandırılmasını isteyen Süleyman Dinçgör, "Bana vuran kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Ben şeker, tansiyon hastasıyım, kan dolaşımı bozukluğum var, yüzde 90 görmüyorum. Benim gibi aciz bir insana, bana vuran insanı bile göremiyorum. Böyle bir insana nasıl vuruyor. Bu kişinin en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Devletime ve Türk mahkemelerine güveniyorum" diye konuştu.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN BUNU EMNİYETE BİLDİRMESİ GEREKİYOR"

Süleyman Dinçgör'ün avukatı Turgay Özcan ise olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "Benim şaşırdığım nokta şu. Bu kişi diyor ki 'Ben darp edildim'. Darp edildiği zaman oradaki özel güvenlik görevlisinin ya da yetkililerin bunu emniyete bildirmesi gerekiyor. Emniyet ise direkt olarak bu kişiyi hastaneye, acil servise sevk etmesi gerekiyor. Orada bu rapor çok rahat alınabilir. Bu kişi görmediğinden dolayı etrafındaki insanlardan destek alabilecek durumdayken, maalesef toplumumuz eskisi kadar duyarlı değil. Ben buna şahidim diyen insan yok. Çünkü neden, şahit olacağım, mahkemeye gideceğim, vaktim gidecek, başıma bir şey gelir korkusu var insanlarda" ifadelerini kullandı.

Dinçgör'ün saldırganı teşhis etmesinin imkansız olduğunu söyleyen Özcan, "Ben gören insanım, siz gören insansınız. Biri sizi darp etse gördüğünüden dolayı teşhis etme imkanına sahipsiniz. Ama bu kişi görmüyor, nasıl teşhis edecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman güvendik, inşallah bundan da bir sonuç çıkartacağız" dedi.