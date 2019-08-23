DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-KADIKÖY'DE ESNAFI BIÇAKLAYAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos'ta Kadıköy'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnaf D.K.'yı bıçaklayan H.K.'yı 21 Ağustos gecesi Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. H.K.'nin terör örgütü PKK'nın gençlik kolları yapılanmasından kaydı olduğu belirtildi Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar ========================================= 2-BEYOĞLU'NDA, İZOLASYON ÇALIŞMASI YAPILAN ÇATIDA YANGIN Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, 5 katlı binanın çatı katında, izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Sütlüce Mahallesi, Saka Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon çalışması yapan iki işçi, alevlere müdahale etmek isterken yangın bir anda büyüdü. Binada oturanlar yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangına müdahale sırasında izolasyon çalışması yapan işçiler de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Bina sakinlerinden ismini vermek istemeyen bir kadın "İşçiler pürmüzle naylonu ısıtıyormuş. Yangın o sırada çıkmış. Binada oturanlara bir şey olmadı, sadece çatı yandı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çatından çıkan duman ve alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-İtfaiyenin yanan çatıya müdahalesi

-Mahalle sakini ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar ===================================== 3-ESENYURT'TA PENCEREDEN GİREN HIRSIZ KAMERADA Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin açık pencereden içeriye girme anları güvenlik kameralarına yansıdı. KAÇAN HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Olay, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt'ta bir evde meydana geldi. 4 şüpheli kiraladıkları bir otomobille adrese geldi. Araçtan inen şüphelilerden biri, birinci katta bulunan evin açık kalan penceresinden içeriye girerken diğer şüpheliler etrafı gözetledi. Hırsızların girdikleri evden 3 bin 400 lira nakit para ve tek taş yüzük çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlık olayının ardından geldikleri kiralık araca binip kaçtıkları ardından evde yaşayanların ise dışarı çıkıp kaçan şüphelilerin peşinden koştukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Evdekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler civardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mücahit U.(22), Ümit Ö.(20), Halil S.(29), Ahmet A.(17)'yı 6 Ağustos Salı günü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ö.'nün 3 adet suç kaydı, Halil S.'nin ise 4 adet hırsızlık suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ümit Ö., Halil S. tutuklanırken Mücahit U. ve Ahmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HIRSIZLIK ANI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir araçla 4 şüphelinin araçla adrese geliyor. Evin önünde araçtan inen şüphelilerden biri açık pencereden içeriye giriyor. Bu sırada diğerleri gözcülük yapıyor. Şüphelilerin geldikleri araca binip olay yerinden uzaklaştığı sırada evde yaşayanların aracın peşinden koşması da görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin araç gelmesi

-Şüphelilerden birinin açık pencereden eve girmesi

-Şüphelilerin hırsızlık olayının ardından araçlarına binmesi

-Şüphelilerin olay yerinden kaçmaları

-Evde yaşayanların şüphelilerin olduğu aracın peşinden koşması

-Şüphelilerin şube çıkışı(aktüel) =========================================== 4- SİLİVRİ'YE KURŞUN GEÇİRMEZ JANDARMA KARAKOLU Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valiliği, Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu yaptırmak için ihale açtı. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak kompleks içinde yer alacak olan jandarma karakolu, 10 metre mesafeden Kalaşnikof tüfekten atılan mermiye dayanacak doğrama ile 10 metre mesafeden saniyede 830 metre hızla atılan 3 mermiyi durduracak camlarla inşa edilecek. İhale, 12 Eylül günü gerçekleştirilecek. İlçe merkezinde, evlerin arasında kalan Silivri Jandarma Karakolu, eski binasına 2.5 kilometre mesafede yapılacak olan komplekse taşınacak. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü, yeni karakol binası için ihale açtı. Maliye Hazinesi'ne ait yaklaşık 12 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan komplekste jandarma hizmet binası, yatakhane, basket sahası, jeneratör odası ve otopark yer alacak. Hizmet ve yatakhane binaları 3'er katlı olacak.

İhale, 12 Eylül günü gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre kompleks yer teslimi yapıldıktan sonra ki 15 ayda tamamlanacak. İhalenin teknik şartnamesine göre karakol binası doğrama, camları ise kurşun geçirmez olacak. Şartnamede yer alan "Kurşun geçirmez doğramalar, EN 1523 - FB6(NS) standardında kurşun geçirmez özelliğinde olacaktır. Kurşun geçirmez doğramaların bu standartta olduğu, uluslar arası geçerliliği olan kuruluş tarafından akredite edilen test raporu ile ibraz edilecektirö ifadelerine göre doğramanın 10 metre mesafeden Kalaşnikov tüfekten atılacak mermiye dayanması gerekiyor. Kurşun geçirmez camlar için belirlenen şart ise 7,62 milimetre çapında, 9,5 gram ağırlığında ve 10 metre mesafeden saniyede 830 metre hızla atılan 3 mermiyi durduracak standartta olması. Görüntü Dökümü:

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-Karakolun animasyonu ========================================= 5-SULTANGAZİ'DE "TOMBALA" OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Tombala" adı altında kumar oynayan 40 kişiye de idari para cezası verildi.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir işyerinin bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında çalışma başlattı. Sivil polisler işyerine girdiği zaman kalabalık bir grubun 'tombala' oynadığını tespit ederek resmi ekiplerle baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda kumar makinesi, çok sayıda pul ve kart ile 2 bin 820 lira para ele geçirildi. Ekipler tombala oynayan 40 kişiye idari işlem yaparken kişi başı 320 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi Deniz İ.(20) ve 4 çalışanı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işyeri sahibi Deniz İ. ve çalışanları Doğukan K., Yılmazel E., Faruk S. ve Hasan K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Tombala oynanan işyerinden görüntü

-Şüphelilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar ========================================== 6- YABAN HAYVANLARI İÇİN 7 GÜN, 24 SAAT... * Yaban Hayatı Uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, "Türkiye Yaban Hayatı İlk yardım Hattı"nda 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti veriyor

* Kütükçü,

" Özellikle büyükşehirlerde martı ve karga türleri konusunda yoğunlukla ihbar geliyor"

" 'Siyah bir şahin bulduk' diye bizi aradıklarında, gittiğimde kutudan siyah bir tavuk çıktığını görmüştüm" Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL, (DHA) WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşanlara müdahale konusunda danışmanlık verecek "Türkiye Yaban Hayatı İlk yardım Hattı"nı hizmete açtı.

Türkiye Yaban Hayatı İlk Yardım Hattı, WWF Türkiye tarafından hizmete açıldı. Bu hat, haftanın 7 günü ve 24 saat yardıma ihtiyacı olan yaban hayvanlarını korumak amacıyla danışmanlık hizmeti veriyor. Yaralı bir yaban hayvanı gördüğünüzde, 0850 203 09 93 numaralı ihbar hattını arayarak, yardıma ihtiyacı olan yabani bir hayvana nasıl yaklaşmanız ve müdahale etmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilir, bir hayvanın sağlığına kavuşarak doğaya geri dönmesine yardımcı olabilirsiniz.

"HAYVANLARA NASIL MÜDAHALE EDECEKLERİNİ ANLATIYORUZ"

Hattın ucundaki isim Yaban Hayatı Uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, sadece yabani hayvanlar ile ilgili ihbarlara yanıt verebildiklerini vurgulayarak, "Özellikle hasta, yaralı ya da öksüz yavru yabani hayvanlar bulduklarında insanlar bizi arıyorlar. Öncelikle hayvanın türüyle ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Ya kendilerinden görsel istiyoruz ya da hayvanlar ile ilgili gördükleri, istediğimiz bazı bilgileri tanımlamalarını istiyoruz. Onun üzerinden de hayvana nasıl müdahale edeceklerini ya da müdahale edip etmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Mesela bazı büyük hayvanlar insanların müdahalesine imkan vermiyor olabiliyorlar. O zaman onları sadece göz hapsinde tutup, bölgelerindeki ilgili kuruma ki bunlar her ilde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri oluyor, onlar gelene kadar hayvanı göz hapsinde tutmalarını söylüyoruz. Eğer küçük bir kuş ya da ona zarar verme riski olmayan hayvan türü ise onu nasıl yakalayacaklarını, nasıl bir kutuya koyacaklarını, nasıl muhafaza edeceklerini ve belli bir süre nasıl besleyebilecekleri konusunda temel bilgileri sunuyoruz" dedi.

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE ÖZELLİKLE MARTI VE KARGA TÜRLERİ KONUSUNDA İHBAR GELİYOR"

En çok hangi dönemlerde ve ne tür ihbarlar aldıkları sorusuna ise Kütükçü, "Dönem ve tür olarak değişiyor. Özellikle yavruların yuvadan ayrılma dönemi olan ki geçen ay bu dönemdi, yoğunlukla özellikle büyükşehirlerde martı ve karga türleri konusunda yoğunlukla ihbar geliyordu. İlk yavru yapan türlerden olan baykuşlar da ilk dönemlerinde baharın en sık yavru ihbarı yapılan türlerden. Ki şu anda göç dönemi başladı. Artık binlerce leylek özellikle İstanbul üzerinden göç ediyorlar. Bunun yanında küçük ötücü kuşlar da şu an İstanbul üzerinden göç ediyorlar. Şu anda yoğunluklu olarak onların ihbarları geliyor. Kışın da genelde yol kenarlarında maalesef beslenmek için yiyecek ararken araba çarpan kuş ihbarları ya da yine bu bölgede beslenmeye çalışan araba çarpmış tilki ya da çakal ihbarları sık sık geliyor" şeklinde cevap verdi. "YANLIŞ İHBARLAR DA GELİYOR"

İnsanların aslında yardıma muhtaç olmayan hayvanları hasta sanıp hattı arayabildiklerini de dile getiren Kütükçü, bu durumu bir örnekle şu şekilde açıkladı: "Örneğin çoğunlukla göç döneminde ihbarı yapılan kuşlardan biri de ebabil. Ebabil kuşları yere düştüğü zaman kendileri havalanamıyorlar. İnsanlar da bulduklarında bu kuşları hasta sanabiliyor. Belki hayvanın hiçbir şeyi de olmayabiliyor. Sadece bir şekilde yere düşmüş oluyor. O yüzden ilk yaptığımız şey de o kuşu bulup uygun bir yükseklikten tekrar havaya bırakmak oluyor. Yani kuşun türünü bilmek aslında öncelikli mücadelenin yönünü de belirlemiş oluyor"

"MÜDAHALE EDECEK KİŞİLER TÜR İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALI"

WWF Türkiye'den önce de yine yaban hayvanlarına müdahale işinde çalıştığını ve müdahale aracı ile Türkiye'nin her yerine gidip yardıma ihtiyacı olan yaban hayvanları ile yerinde ilgilendiğini söyleyen Kütükçü, "Bir aracımız vardı. Kurtarma aracıydı. Bununla kuyuya düşmüş yaban domuzu, tele takılmış boz ayı, araba çarpmış, yaralanmış yırtıcı kuşlar gibi ya da elektrik çarpmış leylekler gibi birçok farklı türde, farklı koşulda yaralanmış hayvana müdahale ediyorduk. Fakat şimdiki ihbar hattımız sadece danışmanlık veriyor. Elimizde koşullar olmadığı için herhangi bir şekilde gidip nakil ya da bir merkezde tedavi hizmeti veremiyoruz. Biz de o ildeki Milli parklar müdürlüklerine yönlendiriyoruz arayan kişileri. Nasıl yaklaşacaklarını, hayvana nasıl müdahale edeceklerini ve eğer belli bir süre gerekiyor ise Milli Parklar Müdürlüğü onlara ulaşana kadar, nasıl besleyecekleri konusunda bilgiler veriyoruz. Tabii yaban hayvanlarına müdahale ile ilgili ülkemizde ciddi bir eksiklik var. Geniş bir coğrafya, birçok farklı tür var. Göç dönemi, yavru dönemi birçok farklı ihbar geliyor. Ve o yüzden çok fazla araç, çok fazla müdahale ekibi gerekiyor. Yeterli donanıma da sahip olması gerekiyor bu ekiplerin. Müdahale edecek kişilerin de her tür ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor ki, müdahale sırasında hayvana yanlış bir şey yapılmasın ve ihbarda bulunan kişiler de yanlış yönlendirilmesin" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YABAN HAYVANLARI KONUSUNDA OLDUKÇA ZENGİN"

İstanbul'un her ne kadar büyük bir şehir, metropol gibi görünse de aslında yaban hayvanları konusunda oldukça zengin olduğunu dile getiren Kütükçü, "Şu an göç dönemi, binlerce kuş üzerimizden geçiyor. O yüzden ihbar hattını devreye soktuk ama müdahale araçları ve rehabilitasyon merkezinin de hayata geçmesi gerekiyor" dedi. "SİYAH BİR ŞAHİN BULDUK DİYE ARADILAR, TAVUK ÇIKTI"

Bazen de ilginç ihbarlar aldıklarını anlatan Kütükçü, "Mesela bir keresinde 'siyah bir şahin bulduk' diye bizi aradıklarında, gittiğimde kutudan siyah bir tavuk çıktığını görmüştüm. Bazen de insanlar hayvanların yardıma ihtiyacı olmadığı halde onların yardıma ihtiyacı olduklarını düşünebiliyorlar. Bir keresinde yüksek gerilim hattına leylek takıldığı ile ilgili bir ihbar gelmişti. Biz de elektrik yetkililerini alıp gitmiştik çünkü önce elektriği kesip, sonra itfaiye ile yüksek gerilim hattına çıkarak oradaki leylekleri kurtarmayı düşünüyorduk ama gittiğimizde leyleklerin orada geceyi geçirdiklerini, sabah güneş doğup hava ısınıncaya kadar uçmayı beklediklerini gördük. Ama oradaki insanları buna ikna etmek zor oldu. Onlar leyleklerin ayaklarının yüksek gerilim hattına yapıştıklarını düşünüyorlardı" diye konuştu.

"DOĞRU İLK YARDIM, HAYVANIN DOĞAYA GERİ DÖNMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kişilerin bazı hayvanları yanlış şartlarda barındırabildiklerini ve bu barındırma şartlarının hayvanın mevcut yarasını daha da tehlikeli hale getirebileceğini söyleyen Kütükçü, "Örneğin kırık varsa o kırık etraftaki dokulara zarar verip daha da şiddetlenebiliyor. O yüzden nasıl tutacaklarını, nasıl barındıracaklarını bu ilk aşamaları doğru yapmaları hayvanın sonrasında doğaya geri dönebilme şansını artırmak açısından çok önemli" şeklinde konuştu. "YARAYA BASİT UYGULAMALARLA MÜDAHALE ETMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Hattı arayan kişilere ilk olarak yakınlarında destek alabilecekleri bir veteriner kliniği varsa oradan destek almalarını söylediklerini, eğer aradıkları Milli Parklar ekibi kısa sürede gelebileceklerini söylemişse de hayvanı stabil bir şekilde bir kutunun içine koyup onları beklemelerini istediklerini dile getiren Kütükçü, bayram tatili ya da hafta sonu tatilleri gibi günlerde ise hattı arayan kişileri nasıl yönlendirdiklerini şöyle anlattı:

"O sürede ilgili ekibin onlara ulaşması zaman alabiliyor. Bu sürede onlara basit uygulamalarla, örneğin kanadından yaralanmış bir kuşun kanadı o sırada etraftan toz, toprak ya da yabancı cisimlerle dolmuş olabiliyor. O yüzden en basit haliyle o kanadı bir duşun altıda, duş başlığıyla bir musluk suyu ile güzelce temizlemelerini, pisliklerden arındırmalarını istiyoruz. Sonra da orayı insanlarda da kullanılan dezenfektan ile steril etmelerini istiyoruz. Eğer kanama varsa da bandaja almalarını istiyoruz. Yani hayvanı müdahale edecek ekibe ulaştırana kadar en azından kanamasını ya da yaranın enfeksiyon kapmasını engelleyecek bazı önerilerde bulunuyoruz kendilerine"

Görüntü Dökümü

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-Ahmet Emre Kütükçü ile röp.

-Kütükçü'nün yaban hayatı bilgilendirme kitapçığını gösterirken görüntüleri

-Kütükçü'nün ihbar hattına gelen telefona cevap verdiği sıradaki görüntüleri

-Kütükçü'nün yaban hayvanlarını kurtarma çalışmalarından görüntüleri

-Genel ve detay ==================================================== 7- ÖĞRETMEN ÇİFT OTİZME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜZLERCE KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ Haber- Kamera: Serap ILGIN, İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da yaşayan Nurullah Aybar ve Kesra Aybar çifti, otizme dikkat çekmek için bisikletle il il, ülke ülke geziyor. Öğretmen çift, gittikleri yerlerde otizmi anlatarak farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Nurullah ve Kesra Aybar, otizme farkındalık oluşturmak adına iki yıl önce bisikletlerine binip pedal çevirmeye başladı. Bugüne kadar toplam 2 bin 440 kilometre yol kat ettiklerini belirten iki öğretmen, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte otizme farkındalık yaratmak için bisikletleriyle dünyayı geziyor. Gittikleri yerlerde insanlara erken tanının öneminden söz eden ikili, aynı zamanda insanlara otizmi anlatarak otizmli çocuklara yardım etmeyi amaçlıyor.

8,5 GÜNDE 786 KİLOMETRE

Nurullah Aybar, "Geçen yıl Türkiye'den Bulgaristan'a trenle giderek bunu başlattık. Sofya, Selanik, Üsküp, Sofya rotasında toplam 786 kilometrelik ilk rotamızı 8,5 gün içinde gerçekleştirdik. Kamp attığımız yerlerde otizm farkındalığı yaratmak adına erken tanının önemli olduğunu anlatan kısa notlar yapıştırdık. Yolda karşılaştığımız birileri olunca onlarla otizme dair kısa kısa muhabbetlerimiz oldu. Bu sene devamında 'ne yapabiliriz' diye düşününce Hopa'dan yola çıktık. Hopa, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Türkiye (Van) olmak üzere 1654 kilometrelik bir rotayı tamamladık" diye konuştu.

Kesra Aybar, "Zaten günlük hayatımızda pedal çeviriyorduk. Bunu günlük hayatımızda nasıl şekillendirebiliriz, otizmli çocuklar adına nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Üzerinde 'otizme pedal çevir' yazan tişörtlerimizi giyip uluslararası alanda pedal çevirme fikri gelişti. Gezerken otizm gündemimizde olmaya başladı. Kendi aramızdaki sohbetlerde dahi otizmi konuşuyorduk. Biz başkalarına farkındalık yaratmaya başlarken kendimizin de bu konuya daha çok değindiğimizi ve gündemimiz içinde bu konunun daha fazla yer aldığını fark ettik" diyerek bu projeye nasıl başladıklarını anlattı.