DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MALİ CUMHURBAŞKANI KEİTA İLE GÖRÜŞTÜ Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 11.25'te başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı. Görüntü Dökümü:

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-Kabulden görüntüler =========================================== 2-AV YASAĞI BİTTİ İSTANBUL'DA BALIK TEZGAHLARI ŞENLENDİ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) DENİZLERDE avlanma yasağının kalkmasının ardıdan, balık tezgahlarında da hareketlilik başladı. Baş köşede hamsi ve istavritler yer aldı.

Sezonun ilk günü olması nedeniyle balığın az olduğunu ifade eden balıkçılar, önümüzdeki günlerde artmasını umduklarını söylediler. Tarihi Karaköy Balık Pazarında yıllardır tezgah açan Yusuf Bozkurt, her balık sezonu başlangıcında bol görülen palamutun bu sene azlığından bahsederek "Şu anda hamsi, istavrit yoğun; palamut yok. Geçen yıl palamut çoktu. Şu anda halkın haberi yok galiba ama bekliyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar hemen hemen aynı" diye konuştu.

Balık satıcısı Samet Ballıbahçe de "Şu anda balık az geliyor, ilk zamanlar olduğu için. Hamsinin fiyatı 25 lira, istavrit 20 lira. Birkaç gün sonra balık bol olursa fiyatlar biraz daha düşer. Şu an müşteri memnun. Balık bol olsun ki halkımız da yesin, biz de satalım" dedi.

Av yasağının sona ermesinin ardından sezonun ilk balığını yemek için balık pazarına gelen bir vatandaş fiyatların uygun olduğunu ifade ederek "Sezonun ilk günü, fiyatlar normal. Palamut yok, hamsiler güzel. Hamsi almaya karar verdik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Balık pazarından genel görüntü

-Balık almaya gelen kişilerden detay görüntü

-Balık satanlardan detay görüntü

-Balıklardan detay görüntü

-Balıkçı esnafı Yusuf Bozkurt ile röportaj

-Balıkçı esnafı Samet Ballıbahçe ile röportaj

-Balık satın almaya gelen bir kişi ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar ===================================== 3-ŞİLE'DE BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DEDİ Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL(DHA)-Şile'de balık sezonun başlamasıyla limanda tören düzenlendi. Balıkçılar daha sonra 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Balık sezonunun açılışı nedeniyle Şile Limanı'nda dün düzenlenen törene Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Hv.Sv.Kd.Albay Ali Beşir, Liman Başkanı Mustafa Öztürk, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. SU ÜRÜNLERİ KOOP BAŞKANI SARI: BU YIL MARKA BALIĞIMIZ PALAMUT AZ GÖRÜLÜYOR

Şile Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Osman Sarı burada yaptığı konuşmada, "Bizim yaptığımız avcılığın türü sürdürülebilir avcılıktır. Biz denizdeki balıkları doğal yollarla yakalayıp sizin arzunuza sunuyoruz. Fakat ne yazık ki bu yıl ilçemizin adıyla Türkiye'nin her yerinde satılan marka balığımız palamudu az olarak görüyoruz. Ama bunun yanında diğer türlerin bol olacağını düşünüyoruz. Nisan 15'de başlayan av yasağımız gece saat 00.00 itibarıyla bitti. Ben balıkçı arkadaşlara, nakliyeci arkadaşlara, perakende satış yapan arkadaşlara kazasız, sorunsuz bir sezon diliyorum. Halkımızdan da bol bol balık yemesini rica ediyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI: ŞİLE PALAMUDU OLARAK TÜM TEZGAHLARDA YER ALIYOR

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'da konuşmasında "7 buçuk aylık bir av sezonun olduğu bu coğrafyada bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum. Balıkçı esnafımız 4 buçuk aylık av yasağı süresince teknelerinin bakımlarını, ağlarının tamiratını yaptılar ve gece 00.00 itibarı ile yeni sezona vira bismillah diyecekler. Bu günü görsellemek adına bir açılış gerçekleştiriyoruz. Şile birbirinden güzel değerlere sahip. Özellikle balıkçılık Şile'nin olmazsa olmaz değerlerinin başında geliyor. Balıkçı ailelerimize bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından balıkçı teknelerine karadan ağlar taşındı ve tekneler limandan 'vira Bismillah' diyerek ayrıldılar. Av yasağının bitmesiyle birlikte Şile'de de tezgahlar farklı balık çeşitleriyle doldu. Görüntü Dökümü:

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-Protokol konuşmaları

-Balık ağları teknelere alınışı

-Teknelerin şile limanından ayrılışı

-Tezgahlarda balıklardan görüntü

-Genel ve detaylar

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4-TEDAVİSİ SÜREN 11 YAŞINDAKİ NESLİŞAH'IN HAYALLERİ GERÇEK OLDU Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da tümör tedavisi gören 11 yaşındaki Neslişah Demirkır, hayalleri arasındaki motosiklete binme isteğinin gerçekleşmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Neslişah izlemek istediği ve çok sevdiği Beşiktaş'ın maçını tribünden seyredemese de Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek onlarla tek tek fotograf çektirdi. Ünlü şarkıcı Reynmen ile telefondan görüntülü konuşarak moral da alan Neslişah, "Çok şaşırdım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Biri göz arkasında diğeri beyninde olmak üzere iki tümör bulunan Neslişah'ın İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Riskli olması nedeniyle henüz ameliyat edilemeyen Neslişah'ın hayallerini, kendilerine "Neslihan abla ve Gönüllüleri" adını veren Neslihan Dural ve arkadaşları gerçekleştirdi. Neslişah'ın ilk isteği ise Beşiktaş'ın maçını tribünden seyretmek oldu ancak doktorunun sağlık sorunları nedeniyle maça gitmesine izin vermemesi üzerine ise Duran ve arkadaşları, onu Beşiktaş antrenmanına götürdü. Neslişah geçen ay Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Ardından Dural ve arkadaşları, Neslişah'ı çok sevdiği "Reynmen" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile telefondan görüntülü konuşturdu.

Geçen hafta da Neslişah'ın motosiklete binme hayalini gerçekleştirmek üzere Muhafazakar Motorcular Kulübü (MMK) üyeleri harekete geçti. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, özel aracıyla Neslişah'ı evinden alarak hastaneye götürürken, MMK üyeleri, yol boyunca Külünk'ün otomobiline eskortluk ederek Neslişahla birlikte hastaneye gitti. MMK üyeleri, hastane yakınlarında Neslişah'ı motosiklete bindirerek bir hayalini daha gerçekleştirmiş oldu.

"NESLİŞAH'I O GÜN MUTLU ETTİK"

MMK üyesi Mahmut Sami Gönül, "Neslişah kardeşimizin motosikletlilere ilgisi olduğu için bir kortej yaptık. Hastaneye biz götürdük. Bize Neslihan Hanım ulaştı. Neslihan Hanım vasıtası ile Neslişah ile tanıştık. Motorcu ağabeyleriyle birlikte bir kortej yaptık, hastaneye biz götürdük. Gayet mutlu bir şekilde hastaneye ulaştırdık. Köprüyü kartal pençesi yaparak geçtik. Neslişah'ı o gün mutlu ettik. Biz motosikletliler olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunuyoruz. MMK olarak rahmetli başkanımızın mirasını devam ettiriyoruz" dedi. "NESLİŞAH BİZİMLE BERABER ÇOK MUTLU OLDU"

Grubun bir diğer üyesi Murat Koyuyeşil ise, "Neslişah kardeşimizin ufak bir rahatsızlığından ötürü hastaneye gitmesi gerekiyordu. Giderken ona eşlik ettik. Motora binme hevesi ve merakı olduğunu duyduk. Ona bu yolda mutluluk katabilmek için veya moral, motivasyon verebilmek için yaklaşık 15 motorcu arkadaşımızla beraber bir sürüş yaptık. Kendi zevkimiz için motor sürüyoruz aslında, merakımızdan ötürü ama bir başkasının mutluluğuna parmak bastığımız için bu sefer daha da mutluydum. Neslişah da bizimle beraber çok mutlu oldu. Böyle bir sürüş gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"UFACIK ŞEYLER BİLE İNSANLARI MUTLU ETMEYE YETEBİLİR"

Neslişah'ın tedavi süreci ile ilgilenen Neslihan Dural, "Neslihan Dural ve Gönüllüleri" olarak Neslişah'ın durumu bize anlatıldığında "Bir kızımızın birkaç isteği var. Gerçekleştirir misiniz?' denildi. Biz de seve seve koştuk kendisine. İsteklerinden birisi de motosiklete binmekti. O süreç içerisinde hastaneye gitmesi gerekiyordu. Hemen Muhafazakar motorculara haber verdik. Sayın Metin Külünk, bir telefonumuzla çıktı, geldi. Neslişah'ı arabasıyla o götürdü. Yaklaşık 15 motorcu da etrafında konvoy yaptı. Yarım saat, 40 dakika süren bir serüvenin ardından hastaneye, mutlu bir şekilde gittik. Neslişah ve Neslişah gibi çocuklarımıza, destek olmaya devam edeceğiz. İnsanlık adına, hayata dokunmak adına çok büyük maddiyata ihtiyacınız yok. Ufacık şeyler bile insanları mutlu etmeye yetebilir. Biz bu konuda herkese teşekkür ediyoruz. En çok da MMK'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. "İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

Neslişah ise duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ben şaşırmıştım. Kendi arabamızla gideceğimizi sanmıştım. 15 kişilik konvoy geleceğinden haberim yoktu. Metin Külünk abiye çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, şaşırdım. Motorcu ağabeylerime de çok teşekkür ediyorum. Neslihan ablaya ve herkese çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Neslişah'ın futbolcularla buluşması

-Telefondan Reynmen ile görüşmesi

-Metin Külünk'ün evden alması

-Çocuğun motosiklete bindirilmesi

-Motosikletliler ile röp

-Neslihan Dural ile Röp

-Neslişah ile röp

-Genel ve detay görüntüler ======================================================== 5- BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU, İKİ ÇOCUĞUYLA ÇÖP TOPLADI İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, temiz çevre ve sıfır atık projelerine dikkat çekmek amacıyla çocuklar ve Başakgiller'le birlikte Sazlıdere Barajı'nda piknikçilerin çevreye bıraktığı çöpleri topladı. Başkan Kartoğlu, Twitter hesabından yaptığı ilgi çeken videolu paylaşımında da "Daha temiz bir çevre için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sazlıdere Barajı kıyısındaki çöp toplama etkinliğine Başkan Kartoğlu'na çocukları Beren ve Yusuf da eşlik etti. Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı "Sıfır Atık, Güzel Gelecekö projesinin sevimli maskotları "Başakgiller" de daha temiz bir Başakşehir için kolları sıvayan Başkan Kartoğlu'na yardım etti.