DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - İSTİKLAL CADDESİ'NDE DEHŞET: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (1) Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi bıçaklanan bir genç öldü, bir genç ise yaralandı.

Olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.

Olaya şahit olan bir kişi, Halit Ayar'ın sırtından bıçaklandığı belirtirken saldırganların ellerinde bıçak ve kırdıkları şişeyle kaçtığını ifade etti. 3 arkadaş durakta oturuyordu. İki çocuk geldi alkolle para istedi. bunlar vermeyince bıçakla saldırmaya başladılar. Bir tanesine bir şey olmadı. Diğerinin koluna vurmuşlardı, diğer çocuğunda göğsüne bıçağı sokmuşlardı. Ben geldiğimde çocuk y üz üstü uzanıyordu. Baktım kimse bir şey yapmıyor ben de önlüğümü çıkarıp tampon yapmaya başladım, kanamayı durdurmaya çalıştım. Sonra ambulanslar geldi, polisler geldi. İki arkadaşta aşağı doğru kaçtı. Onları aramaya çıktılar. Sonra ambulans gelip arkadaşı alıp gitti. Saldırganlar iki kişiydi. Biri uzun, biri kısa boylu. Biri bıçaklıydı. Birinin elinde de bira şişesini kırmıştı elinde bira şişesi vardı. Saldırıya uğrayanlar üç kişiydi. Birinde hiçbir şey yoktu. Diğer arkadaşların da kollarından ve bacağından bıçaklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığı

-Adli Tıp'tan görüntü

-Öldürülen gencin fotoğrafları =============================== 2 - BAKAN PEKCAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI ROSS İLE GÖRÜŞTÜ - Pekcan, "Görüşmede Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık" Haber-Kamera: Murat DELİKTAŞ - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile İstanbul'da görüştü. Pekcan, Ross ile Dolmabahçe'de biraraya geldi. Pekcan, görüşmeyle ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ruhsar Pekcan," Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar Dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık" dedi. Pekcan, "Görüşmemizde, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörel bazda ABD'ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Bu çerçevede, özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu

süreci en kısa sürede başlatacağız. Ayrıca ikili ticaretimiz önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik. Sayın Ross, 10 Eylül'e kadar ülkemizde bulunarak özel sektörle temaslar gerçekleştirecek. Ziyaretin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz" açıklamalarında bulundu. Görüntü Dökümü: ---------- -Görüşmeden fotoğraflar -Araçların görüntüsü -Ross'un dün istanbul'a gelişinde çekilen görüntüler ========= 3 - FATİH'TE TARİHİ AHŞAP BİNADA YANGIN (2) - ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN BİNA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Şahir BOZKURT - İstanbul DHA

Fatih'te ahşap tarihi bir binada yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra çökme tehlikesi olan bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi bir binada 10.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Metruk binanın yanına park edilen iki araçta da maddi hasar oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izledi.

TARİHİ BİNA İŞ MAKİNASİ TARAFINDAN YIKILDI

Çökme tehlikesi olan binanın etrafına, ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından kullanılamaz hale gelen ahşap bina, iş makinası tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti.

Aracını yanan binanın yanına park ettiğini söyleyen Mesut Özcan, "Yanan binanın çökmesiyle aracım hasar aldı komşumun da aracı vardı o da hasar aldı" diye konuştu. YANGIN ANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yangın anı, korkuyla dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ahşap binanın tamamen alevler içinde kaldığı görülüyor. Görüntü Dökümü:

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-Yanan ahşap bina

-İtfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahale etmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Araçları hasar alan araç sahipleriyle röp.

-Binanın iş makinası tarafından yıkılması ============================== 4- ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN Taylan ERGÜN - İSTANBUL, DHA- Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler ===================================== 5 - SULTANBEYLİ'DEKİ ÇATIŞMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER: YARALANAN KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - SULTANBEYLİ'nde Özcan Bingöl adlı kişinin ölümüyle sonuçlanan sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Olayın iki aile arasında yaşanan bir evliliğin boşanmayla sonuçlanması üzerine başlayan husumet nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi arıyor.

Sultanbeyli, Battalgazi mahallesinde 27 Ağustos'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir otomobilin içindekilerle sokaktakiler arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu Özcan B.(35), Cihan B.(27), Abdulbaki K.(26), Zahir K.(36) ve Fesih T.(49) yaralandı. Yaralılardan Özcan Bingöl kaldırdığı hastanede 6 Eylül'e hayatını kaybetti. KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayının bazı anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ellerinde silah bulunan kişilerin bir sokağın başına koşarak beyaz renkli bir otomobile doğru ateş ettikleri görüldü. Otomobili yaya olarak kovalayan bu kişilerin bir süre sonra ellerindeki silahla geri dönerek kameranın önünden geçtikleri görüldü.

OLAYIN SEBEBİ BOŞANMAYLA BİTEN BİR EVLİLİK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayının boşanmayla biten bir evlilik sonucu oluşan husumet yüzünden yaşandığı ortaya çıkarıldı. Boşanmanın ardından ayrılan kadının başka biriyle yaşamaya başlanması üzerine son aylarda bu iki aile arasında kavgalar yaşanmaya başladığı öğrenildi. 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olaya karışan Osman K.'yı aynı gün gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda il dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheli Kocaeli'nde 3 gün sonra bir diğer şüphelide İstanbul'da gözaltına alındı. TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgularında cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan 3 kişiyi daha aramaya devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Çatışmayla ilgili yeni görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olay günü çekilen görüntüler

==================== 6 - ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Hesap kavgası ve sonrasında yaşananlar kamerada Haber: Elif YAVUZ - İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU'nda bir restoranda meydana gelen silahlı kavga ve sonrası yaşanan dehşet dolu dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü meydana olayda, İlker H. ve arkadaşı Bahadır G. gittikleri restoranda hesaba, fazla geldiği gerekçesiyle itiraz etti. İş yeri sahipleri ve müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından buradan ayrılan İlker H. ve Bahadır G. mekana geri dönerek silahla saldırdı. İş yeri sahiplerinin de silahla karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Araçlarına kurşun isabet eden iki kişi kaçarken de kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., ve Muhyettin A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Görüntü Dökümü:

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-Restorandaki kavga

-Çatışma

-Kaçmaları

-Kaza

-Olay günü çekilen görüntüler

===================== 7- İMAMOĞLU ADANAFEST'E KATILDI Haber:İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'nda, "Adanalıyık İstanbuldayık" sloganıyla düzenlenen "Adanafest"e katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İmamoğlu'nu park girişinde karşıladı. Ekrem İmamoğlu, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, beraberindekilerle stantları gezdi ve kendisine ikram edilen yiyecekleri tattı.

Festivalde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar , Adana'nın kültür, sanat ve lezzet kenti olduğunu söyledi. Karalar'ın ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, Adana'nın lezzetinin bugün İstanbul'a taşındığını belirtti.

"Türkiye'yi hissetmek İstanbul'dan geçer" diyen İmamoğlu, "Güleceğiz, konuşacağız. Aklı ve bilimi konuşacağız, gelişmeyi konuşacağız. Çocuklarımızın iyi eğitimi için mücadele vereceğiz. Ondan sonrası hallolur. Konu budur" dedi. Görüntü Dökümü

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Stantları gezmeleri

Karalar'ın konuşması

İmamoğlu'nun konuşması

Yemek yemeleri

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