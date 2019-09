DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Halide Edip Adıvar Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binanın daire olarak kullanılan çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve çatı katını alevler sardı. Çevredeki vatandaşlar çatının alevli yandığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşayıp sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatı ve çatı katında bulunan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasından sokakta olan Abdurrahim Baykal "Motosikletle geliyordum ben. Dumanları gördüm, direk yukarıya çıktım. Apartmandaki tüm kapıları çaldım, evlerde kimse var mı yok mu diye. yangın tüpü ile yangının yan daireye sıçramasını engelledim. Muhtemelen elektrik yangını çünkü patlamalar oluyordu. Yaralı kimse yoktu, içeriye de baktık kimse yoktu" diye konuştu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

8- EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DAVET' AÇIKLAMASI

Elif YAVUZ/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "3 gündür bütün polemiklere rağmen susuyorsam bir sebebi var. O da depremin polemiklere kurban gitmemesine hassasiyetimdendir. Susmamın fırsata çevrilmesine de asla zemin tanıyacak veya izin verecek bir kişiliğe de sahip bir değilim" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu'nun İBB Florya tesisindeki nikah törenine katılan İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikah öncesi, basın açıklaması yaptı.

"Yaşadığımız depremi her gün hatırlatan artçıları devam ediyor. Ben sürece şöyle bakıyorum. Depremi hiç unutmamayı her zaman hafımızda diri ve taze tutmayı ve bu konuda herkesin sorumluluğunu üstlendiği günleri istiyorum" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Şu anda tümüyle deprem odaklı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazı tartışmaların sonra ermesi adına tüm acil toplanma alanlarının envanterini paylaşacağız. Paylaşmakla kalmayacağız deprem alanlarının yeterliliği konusunda nasıl bir yol haritamız olacağı konusunda deprem sonrasını İstanbulluların bir afet sonrası süreçte deprem toplanma planlarıyla ilgili eylem planımız öğrenmiş olacaklar. Genelde afet sonrası konuşuyoruz. Ama bizim için esas olan depreme hazırlık yapmak. Afet anında ve sonrasında neler yapacağımıza dair bir hazırlık süreci olmalı. En önemlisi insanların yaşadığı bu şehrin insanlarının yaşadıkları çalıştıkları alanlarda özellikle kamu alanlarında sağlam bir yapıya sahip olmalarını sağlamak. Bu konuda her türlü hassasiyete sahibiz" dedi.