DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU (1) Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE Yunus Emre Mahallesi'nde 17-18 yaşlarında Zahide A., kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler ================ 2-YENİBOSNA'DA SİLAHLI SALDIRI; 2 YARALI Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) YENİBOSNA Merkez mahallesinde bir sitenin girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi, burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

Olay saat 14.40 civarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki dükkanlardan birinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli bir otomobil ile sitenin önüne gelen iki kişi o anda bir dükkanda çalışan 2 kişiye yanlarında getirdikleri silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri beyaz renkli otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. Bu arada yaralıların yakınlarından bir kişi fenalık geçirdi.

Polis olay yerinden beyaz renkli otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dükkan içinde yerde yatan yaralılar

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Yaralının yakınının fenalık geçirmesi

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler ================= 3-ZEYTİNBURNU'NDA BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN TAKSİCİNİN OĞLU KONUŞTU Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA)

Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edilmek istenen ve boğazından bıçaklanarak yaralanan taksi sürücüsü Musa Anık'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Dehşeti yaşayan taksi sürücüsünün oğlu Sercan Anık, "Teknolojinin deva olamadığı bir şey yok ama şu taksilere bir paravan çekilemedi hala" dedi.

Zeytinburnu'nda dün akşam Florya'dan Zeytinburnu'na gitmek istediğini söyleyen Afgan uyruklu bir kişi tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde bıçak tehdidiyle gasp edilmek istenen taksi sürücüsü Musa Anık, gaspçıya direnmesi sonucu boğazından bıçaklanarak yaralanmıştı. Yaralı halde bir süre gaspçıyı kovalayan Anık, gaspçıyı yakalayamadan yere yığılmış, çevredeki vatandaşlar ise Afgan uyruklu olduğu öğrenilen gasp şüphelisini yakalamıştı. Ambulansla Fatih'te bulunan Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürülen Anık, tedavi altına alındı.

"BABAMA YARDIMCI OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Taksi şoförünün oğlu Sercan Anık, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Babasının ameliyata alınmak üzere olduğunu söyleyen Anık, "Boğazı kesildiği için toplardamarda bir yırtık var, o dikilecek. Birazdan ameliyata alacaklar. Bir de elinde bir tendom kopması var. Durumu bu. Saat dün 22.00 sıralarında oluyor olay. İyi ki de o zaman oluyor, çünkü yakalanamayabilirdi. Babama orada yardımcı olanlardan Allah razı olsun. İki sokak ötede yakalamışlar" dedi. Babasının uzun yıllardır taksicilik yaptığını ifade eden Sercan Anık, "19'lu yaşlarından beri bu mesleği yapıyor. İlk defa başına böyle bir şey geldi. Birilerinin 'Bu benim asli görevim' deyip bir çözüm bulması gerekiyor. Mesela yani taksicilerin sürekli bu sorunu yaşaması… Bilmiyorum, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, teknolojinin deva olamadığı bir şey yok ama şu taksilere bir paravan çekilemedi hala" diye konuştu. Görüntü Dökümü

-Taksicinin oğlu ile röp.

-Genel ve detaylar ================

4- TÜRKİYE- LİBYA ARASINDA 7 SAAT SÜREN REHİNE OPERASYONU - Türk polisi istihbaratı verdi, Libya jandarması operasyon yaptı Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye'de tekstil ve döviz bürosu işleriyle uğraşan Kaddafi'nin generali olduğu belirtilen kişinin oğlu, iş adamı A.İ.N.'in Libya'da rehin alınan yakın akrabası Türk polisinin çalışması sonunda kurtarıldı. Libya- Türkiye hattında 7 saatlik operasyonun Türk iş birlikçisinin yakalanma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaddafi'nin generali olan kişinin oğlu olan iş adamı A. İ. N. (30) babasının Libya'da öldürülmesinin ardından Türkiye'ye yerleşti. Tekstil ve döviz işiyle uğraşan Nail Laleli'de bir döviz bürosu açtı.

Yaklaşık 2 ay önce Libyalı iş adamı Nail'in Libya'da bulunan yakın akrabası oradaki bir silahlı grup tarafından kaçırılarak rehin alındı. İş adamından 20 bin dolar fidye istedi. Yakın akrabasının canından endişe eden iş adamı istenen 20 bin dolarlık fidyeyi ödeyerek kurtardı. İKİNCİ DEFA KAÇIRDILAR , 800 BİN DOLAR İSTEDİLER

20 bin doları alan silahlı grup iş adamının yakın akrabasını bir süre sonra tekrar kaçırarak bu sefer 800 bin dolar fidye istediler. Bu parayı ödeyemeyen ve yakın akrabasının hayatından da endişe eden iş adamı fidyecilere 70 bin dolar teklif ederek anlaştı. İş adamı A.İ.N., 27 Eylül Cumartesi günü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı.

İLK OPERASYONLAR TÜRKİYE'DE

İhbarı alır almaz harekete geçen ve Libyalı yetkililere de bilgi veren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fidyecilerin Türkiye'deki ayağındakileri yakalamak için harekete geçti. 70 bin doları teslim alacak olan Türk kurye İbrahim E. (37) Libyalı iş adamından parayı almak için buluştuğu sırada polis operasyon için düğmeye bastı. Parayı alan Erdoğan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan İbrahim E. ve Türkiye'de yaşayan Libyalı iş birlikçi polise bilgi vermemek için bir süre direndi. Polisin çabaları sonucu çözülen iş birlikçiler, Libya'daki silahlı örgütün ve rehinenin tutulduğu bölgenin bilgilerini Türk polisine anlattı. Libya'daki silahlı gurubun Türkiye'deki Libyalı işbirlikçisi A.A. ( 23) da özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü de bu bilgileri Libya Başkonsolosluğu ile paylaştı. Libya jandarmasına ulaştırılan istihbarat sonrası operasyon hazırlığı yapıldı. Rehinenin tutulduğu bölgeye aynı gün içinde operasyon yapan Libya jandarması rehineyi sağ salim kurtarmayı başardı.

Türkiye'de başlayan operasyon 7 saat içinde Libya'daki rehinenin kurtarılmasıyla sona erdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Libya İçişleri Bakanlığı ve Libya Başkonsolosluğu Türk polisine teşekkürlerini ileten bir telefon görüşmesi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

Tercüman le röportaj

Döviz bürosu binasının olduğu sokak ================== 5- METROBÜSE BİNEBİLMEK İÇİN SIRADA BEKLİYORLAR (havadan görüntülerle) - Zincirlikuyu metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada. Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da vatandaşların toplu ulaşımda tercih ettiği metrobüste özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre(İBB) metrobüs hattındaki günlük yolculuk sayısı 900 bini aştı. Metro istasyonuna aktarmanın da yapılabildiği Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

TCDD'nin 13 Mart 2019 tarihinde, modernize ederek yeniden açtığı Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattı, İstanbul'un ana toplu ulaşım hattını oluşturun Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüse ancak küçük bir nefes aldırtabildi. ZİNCİRLİKUYU BİRİNCİ MECİDİYEKÖY İKİNCİ

Metrobüs hattında günlük ortalama 84 bin 609 yolcu ile Zincirlikuyu istasyonu birinci sırada. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlar Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda metrobüse binebilmek için sıra bekliyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar araçların artırılması ve istasyonların artırılması gerektiğini düşünüyor.

"BAZI ZAMANLAR HİNDİSTAN BAZI ZAMANLAR AVRUPA'DA BİR YER"

Sabah işe gitmek için metrobüs kullanan Merve Eren, yoğunluk için, "Metrobüsle geldim. Bu sabah İstanbul'a insan eklenmiş herhalde. Rezalet bir yolculuktu" ifadelerini kullandı. Metrobüs güzergahına raylı sistem yapılması gerektiğini söyleyen Menekşe Güngör, "Çok kalabalık ve bakımsız. Yani yoğunluk hiç belli olmuyor. Bazı zamanlar Hindistan bazı zamanlar Avrupa'da bir yer. Hiç belli olmuyor. Metrobüs hattına çok vagonlu bir raylı sistemin olması belki kurtarıcı olabilir. Her gün o kadar çok nüfus artıyor ki kamyonlarla insan mı getiriyorlar diye düşündüğüm zamanlar oluyor" diye konuştu.

Sabah işe giderken metrobüs kullanan Erhan Eren, "Ben Söğütlüçeşme'den biniyorum, burada iniyorum. Çok zor oluyor, çok kalabalık. Ama yapılacak bir şey yok. Çok insan var. Haliyle buna katlanıyoruz. İstanbullu olarak önerim; "metro, metrobüsleri daha fazla kullanıp, hatları geliştirip rahatlatmak gerekiyor. Tabii ki kolay da değil, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU'YU MECİDİYEKÖY İZLİYOR

51 bin 782 yolcu ile Mecidiyeköy izliyor. Uzunçayır istasyonu 49 bin 915 yolcu ile üçüncü, Cevizlibağ istasyonu 42 bin 761 yolcu ile dördüncü sırada geliyor. Görüntü Dökümü

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-Zincirlikuyu metrobüs istasyonundan görüntüler

-Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler

-Görüntüdeki sıraya göre vatandaş röportajı

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler ========================= 6-(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)BOZDOĞAN KEMERİ'NDE RESTORASYON SIRASINDA TARİHİ BULUNTULARA ULAŞILDI Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te bulunan ve bakımı en son 1988 - 1990 yılları arasında yapılan tarihi Bozdoğan Kemeri'nin restorasyon çalışmaları sırasında tarihi buluntulara ulaşıldı. Ocak ayından bu yana devam eden çalışmalar titizlikle devam ederken, Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlar, Fatih dönemine ait sikkeler bulundu.

Doğu Roma İmparatoru Flavius Iulius Valens tarafından MS 378 yılında tamamlandığı belirtilen dünyanın en eski su kemerlerinden olan Bozdoğan Kemeri'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 2019 yılının Ocak ayında İSKİ tarafından başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken bazı tarihi buluntulara rastlandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar restorasyon alanında bekletilirken yapılan incelemeler sonrasında bu sütunlar vatandaşların görmesi için sergilenecek.

"BU BÖLÜMLERİN ÇÖKMEK ÜZERE OLDUĞUNU TESPİT ETTİ"

İSKİ Vakıf Su Şube Müdürü Murat Kıyıcı, DHA'ya devam eden restorasyon çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kıyıcı, "2019 yılında başlanan bu çalışmalar yaklaşık iki buçuk yıl içinde tamamlanacak. Bu çalışmalar kapsamında Vefa Lisesi kısmından Fatih Camii'ne doğru giden bölümler restorasyon ihtiyacı yoğun olan kısımlardı. Bu bölümlerin çökmek üzere olduğunu tespit ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) projesine uygun olarak hem dolguları yapıyoruz hem konservasyonlar yapıyoruz. Bu eser Mimar Sinan'ın çıraklık dönemim dediği Şehzadebaşı Camii'nin yanında bulunan bir eserdir. 1563 yılındaki sel felaketinde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından burası onarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamayı sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

Bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Murat Kıyıcı, "Bizim buradaki amacımız diğer restorasyonlarımızda olduğu gibi tarihe ve kültürel mirasa sahip çıkarak bunu halka bilinçli şekilde kazandırarak yaşayan tarih olarak kültürel bilincimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da burada çevre düzenlemeleri de yapacağız. Turizme kazandıracağız, halkımızın rahatça görebileceği, gezebileceğe alana dönüştüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) olarak kültürel miraslara sahip çıkmaya çalışıyoruz.

BİZANS VE ROMA DÖNEMİNE AİT SÜTUNLAR BULUNDU

Bozdoğan Kemeri'nde devam eden çalışmalar sırasında önemli buluntulara ulaşıldı. Çalışmalar devam ederken Roma dönemine ait sütunlar bulunduğunu ifade eden İSKİ Vakıf Su Şube Müdürü Murat Kıyıcı, "Temizlik çalışmaları sırasında Roma dönemine ait sütunlar bulduk. Onlar da muhtemelen farklı dönemlerde oluşan depremlerde dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu konuda incelemeler sürüyor. Çalışmalara göre bu sonuçlanacak. Çalışmalarımızı arkeoloji denetiminde yapıyoruz. Birinci grup tarihi yapılar olduğu için özelliğini, niteliğini bozmadan, taşları yerinden oynatmadan sağlamlaştırma ve konservasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar bittikten sonra vatandaşlar tarihi kemerin bulunduğu alanı rahatça görebilecek. Görüntü Dökümü

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- Restorasyon alanından görüntüler

- İSKİ Vakıf Su Şube Müdürü Murat Kıyıcı ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler,

-Havadan görüntüler

============== 7-(Geniş haber) AVCILAR'DA ÇADIRDA ÇIKAN YANGIN GECEKONDULARA SIÇRADI Haber -Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Avcılar'da boş arazideki çadırda çıkan yangın iki gecekonduya sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Geçici 897 sokakta boş arazide bulunan iki çadırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çadırda çıkan yangın yan tarafında bulunan iki gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki gece kondu kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Esat Sucuk "Bize yakın bir yer burası, ben geldiğimde itfaiyeyi aramışlardı. Söndürüyordu zaten. İki tane ev yanmış burada birinin çatısı yandı. İtfaiye söndürdü. Yaralanan yok. Büyük ihtimalde ya çadırda ya evde çıktı. Yan tarafa sıçradı" dedi. Görüntü Dökümü

-Yangından görüntü

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-çevredekiler

-Mahalle sakini röp

-Genel ve detaylar

============= 8-ATAŞEHİR'DE YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN (2) Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Ataşehir'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Depodan çıkan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Alanaldı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti fakat başarılı olamadı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar korku ve panik yaşadı. Bina sakinleri dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında depoda bulunan araçlardan bir tanesi zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Depodan yükselen duman

-Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi

-Depodan çıkan alev

-Yaşanan patlamalar

-Bina sakinlerlerinin dışarı çıkmaları

-vatandaşlarile iler öp

-İtfiayenin müdahalesi

-Deponun içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

============== 9-THY GÖREVLİSİNİN DEPREM ANINDA YOLCUYU KORUDUĞU ANLAR KAMERADA İSTANBUL,(DHA)-Silivri açıklarında meydana gelen depremde İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyu korumaya alan hizmet memuru güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da geçen perşembe günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Sarsıntı anında, çalıştığı masanın altına giren yolcu hizmet memuru bir yolcuyu da masanın altına soktu. Memur ve yolcunun deprem anında masa altına girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, hizmet memurunun yolcuyu korumaya çalıştığı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ekşi videoya, "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler.. Yüreğinize sağlık." notunu düştü. Görüntü Dökümü:

-Deprem anına ilişkin Ekşi'nin paylaştığı video ================ 10-ORTAKÖY'DE ÇÖKEN YOLDA ETRAFI LAĞIM KOKUSU SARDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- ORTAKÖY'de Kumpirciler Çarşısı'nda kanalizasyon hattında yaşanan çökme nedeniyle çevreyi lağım kokusu sardı. Belediye ekiplerinin çalışmaları ise çevredeki esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Beşiktaş Ortaköy'de altından kanalizasyon suyu geçen Mecidiye Köprübaşı sokağının bir bölümünde dün saat 10.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olayın ardından tedbir amaçlı 4 kumpir dükkânı kapatıldı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri ise çökmenin yaşandığı sokağı kapatarak çalışma başlattı. Çöken alan iş makineleri tarafından genişletilince çevreye lağım kokusu sardı. Hem sokağın kapalı olması hem de çevreye yayılan koku esnafın işlerini olumsuz etkiledi. BURADAN HER TARAFA KOKU YAYILIYOR

Yaklaşık 10 senedir Ortaköy'de kumpir dükkânında çalışan Burhan Çelik, çökmenin yaşandığı yolun işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çevreye kötü kokuların da yayıldığını anlatan Çelik,öDün sabah burada bir çökme meydana geldi. Bu bizim işimizi etkiledi. Çalışmalar nedeniyle bu ara kapandı. Bu aranın kapanması nedeniyle insanlar diğer taraftan sahile iniyor. Bu da bizim işlerimizi ister istemez etkiliyor. Buradan akan lağım kanalı. Bu kanal Dereboyu'na kadar devam ediyor. Bu göçmenin depremden mi olduğunu yoksa başka bir nedenden mi olduğunu bilmiyoruz. Buradan her tarafa koku gidiyor. Bu bizi etkilediği gibi müşterileri de etkiliyor. Çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etmiş. Bu gün de çalışmalar devam ediyor. Şu an lağım kanalının üstü açık olduğu için çevrede koku var. Üstü kapatılırsa kokunun gideceğini tahmin ediyorumö dedi.