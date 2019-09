DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

"BAZI ZAMANLAR HİNDİSTAN BAZI ZAMANLAR AVRUPA'DA BİR YER" Sabah işe gitmek için metrobüs kullanan Merve Eren, yoğunluk için, "Metrobüsle geldim. Bu sabah İstanbul'a insan eklenmiş herhalde. Rezalet bir yolculuktu" ifadelerini kullandı. Metrobüs güzergahına raylı sistem yapılması gerektiğini söyleyen Menekşe Güngör, "Çok kalabalık ve bakımsız. Yani yoğunluk hiç belli olmuyor. Bazı zamanlar Hindistan bazı zamanlar Avrupa'da bir yer. Hiç belli olmuyor. Metrobüs hattına çok vagonlu bir raylı sistemin olması belki kurtarıcı olabilir. Her gün o kadar çok nüfus artıyor ki kamyonlarla insan mı getiriyorlar diye düşündüğüm zamanlar oluyor" diye konuştu. Sabah işe giderken metrobüs kullanan Erhan Eren, "Ben Söğütlüçeşme'den biniyorum, burada iniyorum. Çok zor oluyor, çok kalabalık. Ama yapılacak bir şey yok. Çok insan var. Haliyle buna katlanıyoruz. İstanbullu olarak önerim; "metro, metrobüsleri daha fazla kullanıp, hatları geliştirip rahatlatmak gerekiyor. Tabii ki kolay da değil, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL,(DHA)-Silivri açıklarında meydana gelen depremde İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyu korumaya alan hizmet memuru güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da geçen perşembe günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Sarsıntı anında, çalıştığı masanın altına giren yolcu hizmet memuru bir yolcuyu da masanın altına soktu. Memur ve yolcunun deprem anında masa altına girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, hizmet memurunun yolcuyu korumaya çalıştığı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ekşi videoya, "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler.. Yüreğinize sağlık." notunu düştü.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- ORTAKÖY'de Kumpirciler Çarşısı'nda kanalizasyon hattında yaşanan çökme nedeniyle çevreyi lağım kokusu sardı. Belediye ekiplerinin çalışmaları ise çevredeki esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Beşiktaş Ortaköy'de altından kanalizasyon suyu geçen Mecidiye Köprübaşı sokağının bir bölümünde dün saat 10.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olayın ardından tedbir amaçlı 4 kumpir dükkânı kapatıldı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri ise çökmenin yaşandığı sokağı kapatarak çalışma başlattı. Çöken alan iş makineleri tarafından genişletilince çevreye lağım kokusu sardı. Hem sokağın kapalı olması hem de çevreye yayılan koku esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

BURADAN HER TARAFA KOKU YAYILIYOR

Yaklaşık 10 senedir Ortaköy'de kumpir dükkânında çalışan Burhan Çelik, çökmenin yaşandığı yolun işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çevreye kötü kokuların da yayıldığını anlatan Çelik,öDün sabah burada bir çökme meydana geldi. Bu bizim işimizi etkiledi. Çalışmalar nedeniyle bu ara kapandı. Bu aranın kapanması nedeniyle insanlar diğer taraftan sahile iniyor. Bu da bizim işlerimizi ister istemez etkiliyor. Buradan akan lağım kanalı. Bu kanal Dereboyu'na kadar devam ediyor. Bu göçmenin depremden mi olduğunu yoksa başka bir nedenden mi olduğunu bilmiyoruz. Buradan her tarafa koku gidiyor. Bu bizi etkilediği gibi müşterileri de etkiliyor. Çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etmiş. Bu gün de çalışmalar devam ediyor. Şu an lağım kanalının üstü açık olduğu için çevrede koku var. Üstü kapatılırsa kokunun gideceğini tahmin ediyorumö dedi.