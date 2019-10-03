DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İÜ-CERRAHPAŞA'DAKİ TAŞINACAK BAZI BİRİMLERDE "DEPREM TATİLİ' İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'ya bağlı bazı fakülte veya yüksek okullarda 22 Ekim'e kadar tatil kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Haseki, Bakırköy, Avcılar yerleşkelerinde yeniden düzenlemelere gidilirken, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'nda 22 Ekim'e kadar tatil yapılacak. Hayvan hastanesi faaliyetleri geçici olarak durdurulacak, Mühendislik Fakültesi taşınacak. Yüzlerce öğrencinin kaldığı öğrenci yurt binaları kapatılacak.

İÜC Rektörlügü tarafından bugün yapılan basın açıklamasında 28 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen deprem ardından İstanbul Valiliği tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan ve 2019-62 sayılı basın açıklaması ile üniversiteye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, Radyoloji Enstitüsü,(Haseki), Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları ve Veteriner Fakültesi (Avcılar) binalarının 'Az hasarlı' olduğuna dair raporun kamuoyu ile paylaşıldığı açıklandı. İÜC Rektörlüğü'nün isteği üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen teknik ekipler tarafından yapılan ön tespitler ile ortaya çıkan bu durum doğrultusunda rektörlük olarak alınan kararlar şöyle açıklandı:

* Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup, mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline

* Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yerine taşınmasına,

* Haseki Yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsü'nün kullanımda olan Mikrobiyoloji Laboratuvar binalarının tahliye edilmelerine,

TATİL EDİLECEK BİRİMLER * Bakırköy Yerleşkemiz de yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesi'ndeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binasının inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmasına,

* Avcılar Yerleşkemizde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine- 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine,

* Avcılar Yerleşkemizde ler alan Veteriner Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Avcılar Yerleşkemizdeki Veteriner Fakültesi'nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkemize tanışmasına,

* Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir. MÜHENDİSLİK BİNASI DA TAHLİYE EDİLİYOR

İÜC Rektörlüğü, İstanbul Valiliği'nin tespitlerine ek olarak öğrenci ve personelin güvenliği açısından tedbir mahiyetli olarak Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yeni fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkelerinde yer alan diğer binalara taşınmasına karar verildi.

ÖĞRENCİ YURTLARI DA KAPATILIYOR

Bunun yanı sıra Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan öğrenci yurt binalarının hizmete kapatılarak 6 Ekim 2019 tarihi itibariyle tahliyesine, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde boşaltılan eski acil binası bünyesinde çocuk nörolojisi, Algoloji ve acil yoğun bakım ünitelerinin sağlık hizmetine yeni yerlerine taşınıncaya kadar ara verilmesine ve bu binaların kullanıma kapatılmasına karar verildi. Rektörlük açıklamasında öğrenci ve çalışanların güvenliğini esas alan bu kararlara ek olarak şu noktalara dikkat çekildi: İHALELERİ TOKİ YAPACAK

* Avcılar yerleşkemizde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projeleri rektörlüğümüzde hazırlanmış olan binaların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmasına ilişkin ihale süreçlerine başlandığı ve ihalenin en kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığı, CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN BÜTÇE

* Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ait binaların yeniden yapılması sürecinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığı,

* Cerrahpaşa Yerleşkesinin TOKİ tarafından yeniden yapılandırılması projesinin mevcut seyrinde devam ettiği, bununla birlikte planlanan inşaat alanının Sur içi bölgesinde olması nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin süreçlerin de ilerlediği, bu süreçte yerleşkede bulunan birimlerin bir kısmının prefabrik binalarda faaliyetlerine devam ettiği,

* Boşaltma kararı verilen çocuk hastalıkları binasının prefabrik olarak binalara taşınma sürecinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceği,

* Üniversitemiz tüm birimlerinin bina envanterlerinin çıkarılarak tüm binaların en kısa sürede bağımsız ve yetkili yapı denetim firmalarınca performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatıldığı bilgileri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler ============================ 2- BEYOĞLU'NDA MÜHÜRLENEN BİNA 90 YAŞINDA, YIĞMA YAPI (Havadan görüntülerle) Ali ABAY-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Ayhan Işık Sokak'taki çökme tehlikesi bulunan, tahliye edilerek mühürlenen 3 numaralı bina, edinilen bilgilere 90 yaşında ve yığma yapı. 5 katlı binada 20 gün önce çelik konstrüksiyonla destek çalışması yapıldığı, ancak işe yaramadığı öğrenildi.

Halen dökülmelerin yaşandığı, sokağına kimsenin alınmadığı bina daha önce aile apartmanı olarak kullanılıyordu. Bu gün ise kafe gibi iş yerlerine sahiplik ediyor. İkinci derece tarihi eser nitelediği taşıdığı belirtilen binada, Anıtlar Kurulu'ndan gelen yetkililerin de inceleme yaptığı, binanın geleceği hakkında, yapılacak incelemelerin ardından ortak karar alınacağı öğrenildi. Binadaki bazı işletmecilerin kendilerine alan açabilmek için binanın duvarlarına zarar verdikleri; havalandırma açabilmek için binanın dış duvarlarının kırıldığı iddia ediliyor. Bina sahibinin, bu durumu öğrendikten sonra, güçlendirmek adına 20 gün önce çelik konstrüksiyon ile destek çalışması yapıldığı ama işe yaramadığı öğrenildi.

BAŞKAN YILDIZ ; SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, binanın bulunduğu bölgede yaptığı incelemelerin ardından şunları söylemişti: " Bina eski, ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerden biri. Eski bir eser, eski bir mimari yapı. Bununla ilgili bir mukavemet çalışması yapılacak, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin. Bina muhafaza edilebildiği şekliyle muhafaza edilebilsin. Bu çalışma tamamlanana kadar da bölgedeki beş, altı esnafımızın tahliyesini istedik. Gerekli mal sahipleriyle görüşmeyi yapıyoruz. Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda. Çalışma yapıldıktan sonra onların dükkanlarını açmalarına müsaade edilecek." Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Aktüel görünütüler

-Binadan düşen parçalar

-Binadaki hasarlı bölgeler

-Sokaktan detaylar ========================= 3- (ÖZEL) -DEPREM SIRASINDA EN ÖZEL TAHLİYE - Minik yürekli 2 küçük kahraman kamerada Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Depremden sonra öğrencilerin sınıflardan çıkmaları

-Engelli öğrencinin iki koluna giren arkadaşları

-Arkadaşlarının engelli öğrenciyi dışarıya çıkarmaları

-Detaylar ========================= 4- ARNAVUTKÖY'DE HASAR GÖREN MİNARENİN BİR BÖLÜMÜ SÖKÜLDÜ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - İstanbul DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü.

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.

Yıkılan ilk bölümü saat 14.30 sıralarında söküldü. Minarenin sökümü havadan da görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışması

-Minarenin havadan görüntüleri

-Minarenin sökümün ====================== 5- (ÖZEL) - ÜSKÜDAR'DA ASFALTIN HEMEN ALTINDAN TARİHİ KALINTILAR ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul (DHA)- ÜSKÜDAR'da İSKİ'nin çalışması sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu. Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ÇALIŞMALARIN YAVAŞ İLERLEMESİNE ESNAF TEPKİLİ

Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi. Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu. Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kanalizasyon yapılan alandan görüntü

-Tarihi kalıntılardan görüntü

-Çevredeki esnaf ile röp

-Drone ile havadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler ========================== 6-YAVRULARI TAHLİYE EDİLEN BİNADA KALAN KEDİNİN YARDIMINA MAHALLELİ KOŞTU Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi. Anne kedinin miyavlamarını duyan mahalleli durumu anlayarak, ekiplere haber verildi. Kedinin yavruları zabıta ekipleri tarafından binadan çıkarılarak, annelerine teslim edildi.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 4 katlı bina 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen binanın önünde sürekli miyavlayan bir kediyi fark eden mahalleli seferber oldu. Kısa bir süre sonra kedinin 3 yavrusunun binada kaldığı anlaşıldı. Vatandaşların bilgilendirmesi üzerine zabıta ekipleri binanın mührünü kırarak, içeride kalan 3 yavru kediyi kurtardı. Anne kedinin 4 katlı binanın kapısında sürekli miyavlaması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.