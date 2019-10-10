DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

1-İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "SOSYAL MEDYA" AÇIKLAMASI Ümit UZUN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada , 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden suç oluşturan paylaşımları yapan kişi veya kişilere yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı' üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ============================================== 2-KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL,(DHA) - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü. KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiği görülüyor. Adliyenin önündeki caddede birbirlerine giren grup üyelerine bir süre sonra polis müdahale ediyor. Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-KAVGADAN GÖRÜNTÜ 10.10.2019 -13.06 Haber Kodu : 191010121 ================================ (ÖZEL)

3-BEYOĞLU'NDA POLİSE MOTOSİKLET ÇARPTI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen sivil polise motosiklet çaptı. Kazayı haber alan meslektaşları olay yerine akın etti. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil koruma polisi yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Şişhane yönünde ilerleyen motosiklet polise çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru yaralanırken motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hem yaralı polisin hem de motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü kask ve koruyucu kıyafetler kullandığı için kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meslektaşlarının kaza geçirdiğini duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Yerde yatan yaralı polis

-Olay yerinde toplanan meslektaşları

-Kaza yapan motosiklet sürücüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralı polise ilk müdahalesi

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Kazaya karışan motosiklet

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntüler 10.10.2019 - 12.42 Haber Kodu : 191010114 ================================ 4-ARNAVUTKÖY'DE ALEV ALEV YANAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAMERADA Taylan Ergün / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştığı minibüs kullanılmaz hale gelirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Arnavutköy, Kazım Karabekir Caddesi'nde saat 07.00'de meydana gelen olayda Sıtkı Sodak yönetimindeki 34 LDZ 915 plakalı servis minibüsünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Sodak aracı yol kenarına çekti. Aracın ön kısmında dumanlarla birlikte bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin tamamen sardığı minibüse vatandaşların müdahalesi yetersiz oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken servis aracı kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın yanması ve vatandaşların yangına müdahale etmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Araçtan yükselen alevler

-Çevredekilerin müdahale etmeye çalışması

-Aracın alev alev yanması

-Detaylar 10.10.2019 -12.27 Haber Kodu : 191010110 =================================== 5-ESENYURT'TA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Kadının cenazesini almaya gelen yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi. Dün, Esenyurt Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokaktaki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Nazlı Dere'nin (67) cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından Nazlı Dere'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi.

Nazlı Dere'nin cenazesi Esenyurt Kıraç Cemevi'nde yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verilecek. Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp'tan görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Genel ve detaylar

10.10.2019 - 12.10 Haber Kodu : 191010102 ============================== 6- BEYOĞLU'NDA YIKILAN METRUK BİNANIN ENKAZI KALDIRILIYOR Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda sabaha karşı bir bölümü yıkılan tek katlı metruk binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Beyoğlu Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı metruk binada çökme meydana gelmiş ve bir kısmı sabaha karşı yıkılmıştı. Olayın ardından Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bir bölümü yıkılan bina

-Belediye ekiplerinden görüntü

-Sokakta alınan güvenlik önlemleri

-Binanın tamamının iş makinesi tarafından yıkılması

-Hurdacıların enkazdaki demirleri almaya çalışması

-Genel ve detaylar 10.10.2019 - 12.43 Haber Kodu : 191010115 ================================== 7- SANCAKTEPE'DEKİ SİTEYE DUVARI TIRMANARAK GİREN HIRSIZLAR KAMERADA Haber: Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz 2 kişi, duvarına tırmanarak girdikleri site içindeki daireden 140 bin TL tutarında döviz ile 100 bin TL değerinde altın alıp kaçtı. Şüpheliler, kaçarken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

6 Ekim akşamı meydana gelen hırsızlık olayı şöyle gerçekleşti: Kimliği belirsiz 2 kişi, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'ndeki siteye duvarı tırmanarak girdi. Ardından da kimsenin bulunmadığı 2'nci kattaki daireye balkon kapısından girdi. İkili evde buldukları 100 bin TL değerinde altın ile 140 bin TL tutarındaki dövizi alıp kaçtı.

KAPIYI İÇERİDEN SÜRGÜLEMİŞLER

İlerleyen saatlerde eve gelen daire sahibi, kapıyı açmak istedi. Ancak kapının arkadan sürgülü olduğunu fark etti. Balkondan girdiği evin darmadağın olduğunu görünce de polisi aradı. Polis evde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçarken de sitenin duvarından tırmanan 2 hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, ikiliyi yakalamak için araştırma başlattı. Görüntü dökümü

-Hırsızların site içerisinde yürümesi

-Hırsızların duvara tırmanarak kaçışı

-Hırsızın geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşması ================================== 8-TÜRKİYE'DEKİ KAYITLI İHA SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kayıtlarına göre, İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı, 32 bini geçti.

Son dönemlerde insan hayatındaki en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan drone olarak da bilinen İHA'larda kayıt sayısı giderek artıyor. SHGM kayıtlarına göre, sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 5 bin daha artarak 32 bin 100'e ulaştı. İHA'ları kullanan pilot sayısı ise 48 bin 800 oldu.