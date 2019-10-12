DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(Geniş haber)

1- BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da bulunan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yoğun dumanın çıktığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı (cep telefonu)

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Binadan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar ============================= 2- TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİ KENDİ VATANDAŞLARINI BÖLGEDEN GERİ ALMALI Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Buğra BENLİOĞLİ/ İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile görüşmelerimizin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık" dedi. Şentop Avrupalı ülkelerin DEAŞ ve PKK içindeki kendi vatandaşı teröristleri almaları gerektiğini belirterek, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda konuştu.

Şentop, geçen yıl Tahran'da yaptıkları toplantıdan bu yana terör, bölgemizin en büyük güvenlik sorunlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

'TERÖRÜN YAŞATTIĞI ACILAR ORTAKTIR

Özellikle İslam düşmanlığını merkezine oturtan, beyaz, üstünlükçü, ırkçı ve aşırı sağcı terör eylemlerinde son dönemde gözlenen artışın endişe verici olduğunu söyleyen Şentop, "Terörün yaşattığı acılar ortaktır. Hepimizi derinden yaralamakta ve infiale sürüklemektedir" dedi. Terörle mücadelenin samimiyetle yapılacak uluslararası işbirliğiyle mümkün olabileceğini söyleyen Şentop, "İyi veya yararlı terörist yoktur ve hiçbir amaç terörü haklı kılmaz. Terör örgütler arasında ayrım yapılması terörle mücadelede zafiyet sebebidir" diye konuştu. HDP ÖNÜNDEKİ EYLEM

PKK üzerinde kurulan operasyonel baskının somut sonuçlar verdiğini söyleyen Şentop, "Bu örgütün Türkiye içerisinden terör faaliyetlerinde kullanmak üzere terörist devşirme gücü kalmamıştır. Bu açığını kapatabilmek için 14-15 yaşlarındaki çocukları ailelerinden zorla kopartmaya teşebbüs etmektedir. Bu noktada, Hacire Akar isminde, çocuğunu PKK'nın elinden geri almak isteyen acılı bir annenin Diyarbakır'da başlattığı eylemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu acılı annenin feryatları toplumumuzda karşılık buldu. Çocuklarını PKK'ye kaptırmış diğer anneler de seslerini birleştirdiler. Bu aileleri terör kurbanları olarak görmemiz ve desteklememiz gerekiyor" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLIMIK İÇİN BARIŞ PINARI HAREKATINI BAŞLATTIK'

Suriye'den kaynaklanan ve sınırlarımızı hedef alan terör tehdidinin henüz sona ermediğini söyleyen Mustafa Şentop, "Haklı güvenlik endişelerimizi gidermek ve DEAŞ'e karşı mücadelemizi sürdürmek amacıyla güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile yürüttüğümüz görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Türkiye'nin sınırlarında teröristlerin varlığına müsamaha gösterilmesinin beklenmemesi gerektiğinin altını tekrar tekrar çizdik. Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu sayede Suriyelileri bölgedeki teröristlerin baskısından ve zulmünden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bu harekatın yegane amacı son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir" şeklinde konuştu. AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ: KENDİ VATANDAŞLARINI ALIP YARGILAMALI

DEAŞ ve PKK içinde yabancı terörist savaşçıların olduğunu söyleyen Şentop, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

AFGANİSTAN HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman da, terörizm bütün ülkeler için bir tehlike olduğunu belirterek, "ABD ve Taliban arasında barış görüşmeleri başladı ama çıkmaza girdi. Taliban ile barış sürecinin devam etmesi anlamında desteklerinizi istiyoruz. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması, terörist grupların masaya çağrılması Afganistan halkı için çok önemli" dedi.

Konferansta, Pakisten Meclis Başkanı Esad Kayser, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Dongming Wang, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de birer konuşma yaptılar. Görüntü Dökümü

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Konferanstan genel ve detay görüntü

Konferansa katılanların aile fotoğrafları

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman'ın konuşması ========================== 3 - 'TRAFİKTE KÜÇÜK HATA YOKTUR' PROJESİ TANITIMI YAPILDI * Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımıza verilen bu eğitimle öğrencilerimizin trafik şuuru gelişecek ve artacak. Bu sayede maddi ve manevi kayıpların azalması artacaktır"

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla "Trafikte küçük hata yoktur" projenin tanıtımı yapıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce kampüsünde yapılan tanıtım toplantına konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak güvenlik güçlerimizin görevlerini yapmaları için dua ettiklerini belirterek, "Elimizden gelen her türlü gayreti ve müspet dilekleri onlar için sarf ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla vazifelerini yerlerine getirecekler ve getiriyorlar" dedi. ÇOCUKLARIMIZIN TRAFİK ŞUURUNUN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Bakan Selçuk, trafik konusundaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Selçuk, "Çocukların güvenliği konusunda birlikte güzel projeler yapıyoruz. Çocuklarımıza verilen bu eğitimler sonrası trafik kazalarında büyük ölçülerde azalmalar meydana geldi. Çocuklarımıza verilen bu eğitimle öğrencilerimizin trafik şuuru gelişecek ve artacak. Bu sayede maddi ve manevi kayıpların azalması artacaktır. Trafik kazalarının azalmasının çocuklarla büyük ilgisi mevcut. Çocuklarımız trafikle ilgili eğitim gördükçe onların eğitim seviyesi yükseldikçe kazaların azalmasının çocuklarla büyük bir ilgisi var. Bu eğitimler sayesinde trafikte bizi parlak günler bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak trafik güvenliği konusunda çeşitli projelerimiz var" diye konuştu.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN SAYISI ADETA BİR SAVAŞ GİBİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu 'Trafikte küçük hata yoktur' projesiyle trafik kazalarının azaltılmasına yönelik ilkokul öğrencilerine trafik bilinci öğretmeyi amaçlandığını söyledi. Oğurlu, 'Bununla ilgili olarak öğrencilerimize trafik bilincini oluşturmak amacıyla bu kapsamda çok sayıda eğitim ve etkinlik düzenlenecek. Ülkemiz trafik kazalarındaki azalmanın yanı sıra Almanya'nın sonrasında ikinci sırada, ölümlü kazalarda ise ne yazık ki ilk sırada bulunuyor. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 203 bin trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 6 bin 600 kişi yaklaşık olarak hayatını kaybetti. 307 bin kişi ise yaralandı. 2017 yılında ise ölü sayısı 7 bin 400 bu rakamlar gerçekten korkunç adeta bir savaş gibi… Trafik kazalarının yüzde 90'ına yakını sürücü hatalarından kaynaklanıyor istatistikler bize bunları gösteriyor" dedi. YOL EMNİYETİNİ ARTTIRMA ÇABASI İÇİNDEYİZ…

Shell & Turcas CEO'su Felix Faber trafik kazaları ve ölümlerin sebebini trafik kurallarındaki farkındalık eksikliği olduğunu söyledi. Faber, "Trafikte ki eğitimlerimiz sayesinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Shell olarak 1923 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkede epey evveliyatımız var. Bu toplumda bu konuyla ilgili bir etki yaratmak istiyoruz. Bunun için sizlerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Shell küresel bir şirket ve 70 üzerinde ülkede faaliyet göstererek 2 milyon kilometre yol kat ediyoruz. Her yıl 50 kez dünyayı turluyoruz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için yol emniyetini arttırma çabası içindeyiz" diye konuştu.

TİYATRO GÖSTERİLERİ İLE TRAFİK KURALLARI ANLATILACAK'

İlk etapta İstanbul'da uygulanmaya başlanacak Trafikte küçük Hata Yoktur projesi ile 8 aylık eğitim-öğretim döneminde 39 ilçedeki 110 okulda 3-11 yaş arasındaki toplam 61 bin çocuğa ve dolaylı olarak ailelerine trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin birinci yılında öğrenciler, veliler ve diğer aile fertleri ile birlikte ortalama 240 bin kişiye ulaşılmaya planlanıyor.

Tiyatro gösterileri ile verilecek eğitimlerde; trafik işaret ve levhalarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, hız limiti ve araç sürerken cep telefonu kullanmanın riskleri gibi konular işlenecek. Tiyatro gösterisinin ardından trafik kurallarının bulunduğu bir kontrol çizelgesi doldurulmak üzere çocuklara verilecek. Kontrol çizelgeleri ile çocuklarla ilk imzalarını atacakları sertifikalar da paylaşılacak. Çocuklar verilen bu kontrol çizelgelerine araç kullanırken ailelerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edip kaydedecek. Çocuklar tarafından doldurulan çizelgelerin Shell istasyonlarına teslim edilmesi ile iki ayda bir yapılacak olan çekilişlere katılım hakkı kazanılacak. Çekiliş sonrasında belli sayıda çocuğa trafik kurallarını hatırlatacak sürpriz hediyeler verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması

-Shell & Turcas CEO'su Felix Faber'in açıklaması

-Rektör Prof. Dr.Yücel Oğurlu'nun açıklaması

-Tiyatro gösterisinden görüntü

-Öğrencilerin sertifika alması

-Genel ve detay görüntüler ============================== 4- İBB'NİN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASINA SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ Emin YEŞİL - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin twitter paylaşımına sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi tepki gösterdi.

Sultangazi'de oturan bir kişi, meydan aydınlatmasının çalışmadığını sosyal medya üzerinden İBB'nin "Beyaz Medya" hesabına iletti.

İBB'nin twitter hesabından ise, "Konu hakkında Sultangazi Belediyesi yetkililerine bilgi paylaşıyoruz" cevabı verildi. Ancak İBB'nin bu paylaşımına Sultangazi Belediyesi'nden tepki geldi. Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Merhaba @ibbBeyazmasa

; bizce artık her şikayeti ilçe belediyesine yönlendirme anlayışını terketmeniz, sizin ve paydaşlarınızın sorumluluk alanlarınızı iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Vatandaşımızın şikayetinde ilçe adını görüp ilçe belediyesine topu atmak hiç etik değil..." cevabı verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Twitterdaki açıklamalar ========================= 5- (havadan görüntülerle) AVCILAR'DA YIKILAN MİNAREDE 14 YERİNE 8'LİK DEMİR KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI - DEPREM SIRASINDA YIKILAN MİNARENİN GERİ KALAN KISMI KALDIRILIYOR İhsan DÖRTKARDEŞ-Şahin BOZKURT- Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin kesilerek yıkımına başlandı. Cami minaresinin standartlara uygun yapılmadığı 14 veya 16 milimetrelik yerine 8'lik demir kullanıldığı belirtildi.

D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan Avcılar girişindeki bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi depremde yıkıldı. Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Cami ve diğer minarenin şu anda yıkılma riski bulunmadığı değerlendirilirken yıkılmasına karar verilen devrilen minarenin kaldırılması için sürdürülen yazışmalar sonunda sonuç verdi. Minarenin kesilerek kaldırılması için bir firma ile anlaşıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında gelen görevliler, Avcılar'ın Merkez Mahallesi çıkışındaki D-100'e bağlantı yolunu trafiğe kapatırken, vinç yerleştirildi. Bugüne kadar İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan Yücel Özden, yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını belirterek, 20'şer tonluk parçaları kesip vinç ile yere indireceklerini söyledi. Özden, "Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Minarenin içine de merdiven koymamışlar. Kopan yerde 8'lik demir var. Oysa en az 14-16'lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar. Bu sadece Avcılar'daki camiye özgü bir şey değil. Başka yerlerde yıktığımız cami minarelerinde de aynı durum vardı. Bağımsız yapmışlar. İndirirken devriliyor veya açılmış, patlamış. Böyle eski yapılarda hep sıkıntılar var" diye konuştu. Özden, minare çevresinin 5 metre 80, içinin 5 metre 20 santimetre olduğunu, kesildikten sonra zincirlerle indirilecek parçaların terazi hassaslığında dengede tutulması gerektiğini çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanacağını söyledi.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, caminin veya diğer minare için risk raporu bulunmadığını ifade ederken caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmaların havadan görüntüleri

-Mühürlenen caminin kapısı ve kapıdaki mühür görüntüleri

-Minare yıkımı için getirilen vinç ve çalışmalardan görüntüler

-Uzmanlardan Yücel Özden yıkım çalışmaları ve devrilen minare ile ilgili bilgiler verirken

-Minare ve camiden görüntüler ============================ 6 - DOMUZ YERİNE BÜYÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ YERİNE DOMUZ... - En çok hile yapılan ürün İstanbul'da tespit edildi Halil YILMAZ / İstanbul DHA - TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir çok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. EN ÇOK İSTANBUL'DA RASTLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

LAHMACUNDA SAKATAT

İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi.

Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylikdüzü'nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan 'köfteden' tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa'daki bir şirketin 'dana eti' olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy'de satılan 'dana kıymada' da kanatlı hayvan eti tespit edildi. DOMUZ ETİ YERİNE KANATLI HAYVAN ETİ

İzmir Urla'da 'dondurulmuş domuz sosis' satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

==================================== 7 - (ÖZEL) - SİRKECİ'DE KAVGAYA POLİSTEN KÖPEKLİ MÜDAHALE Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sirkeci'de telefoncu dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaçan müşteri, zabıta kulübesine sığındı. Müşteriyi kovalayan çalışanlar, zabıta kulübesinin camını kırdı. Yoldan tesadüfen geçen polis ekibi araçtan indirdiği köpekle kavga edenleri ayırdı.

Olay, Fatih Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi telefonu, satın aldığı dükkana geri getirdi. Aralarında tartışma çıkan müşteri ile dükkan çalışanları kısa sürede kavgaya tutuştu. Darp edilip dükkandan kaçan müşteri, sokaktaki Fatih Belediye zabıtasına ait kulübeye sığınarak yardım istedi. Koşarak gelen dükkan çalışanları, zabıta kulübesinin camını kırıp içerideki müşteriyi darp etmek istedi. Bir süre saldırganlara engel olmaya çalışan zabıta, kulübeye sığınan kişiyi korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçerken kavgayı görüp duran polis ekibi, araçtan indirdiği köpekle saldırganları uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan kişi de daha sonra zabıta aracına alınarak olay yerinden götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Müşteriyi kovalayan telefoncu dükkanı çalışanları

-Bir kişinin tekme atmaya çalışması

-Müşterinin yardım edin diye bağırması

-Müşterinin zabıta kulübesine sığınması

-Toplanan kalabalık

-Polisin gelmesi

-Dükkan çalışanlarının zabıta kulübesinin camını kırıp müşteriye tekrar saldırmaları

-Zabıtanın saldırganları uzaklaştırmaya çalışması

-Polisin araçtan köpeği indirmesi

-Polisin köpekle saldırganları uzaklaştırması

-Zabıta kulübesinin kırılan camı

-2'nci kamera cep telefonu görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler ======================= 8- PENCERE KORKULUKLARINA BAŞI SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI İstanbul DHA - FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde binanın birinci katındaki dairelerinin penceresinde oyun oynayan küçük çocuğun başı demir korkuluklara sıkıştı. Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 yaşlarındaki küçük kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Küçük kızın başı itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı korkulukların arasından çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin olay yerine gidişi

-Çocuğun görüntüsü

-Kurtarma çalışması

-Küçük çocuğun kurtarılması 9- SULTANGAZİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü.

İsmetpaşa Mahallesi 149 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın inşaat halindeki çatısında dün akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Habipler ve Sultangazi istasyonuna bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü. Bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan bina

-Ekiplerin çalışması

-Sokakta toplananlar

-Mahalle sakini ile röportaj

-Genel ve detaylar ================================== 10 - İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA VE PURO OPERASYONU