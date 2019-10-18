DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK (1) Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda

oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları ============== 2 -FETÖ'NÜN "KADIN POLİS YAPILANMASI"NA 23 İLDE OPERASYON: 41 KİŞİYE GÖZALTI KARARI Çağatay KENARLI, İstanbul DHA- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevde olan toplam 41 kadın polis hakkına gözaltı kararı verdi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kadın polislerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 33'ü görevine devam eden, 8'i görevden uzaklaştırılmış toplam 41 kadın polisten 32'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv ==================== 3- MALTEPE'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA... İÇİNDE BEBEĞİN DE BULUNDUĞU ARAÇTAN BÖYLE ÇIKTILAR Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe'de çöp konteynerina çarparak yan yatan otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile yan yatan otomobilden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ve aracın içindekilerin vatandaşlar tarafından çıkartılması kameraya yansıdı KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza 3 Ekim'de Maltepe Cevizli Mahallesi Tugay Yolu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek için direksiyon kırdığı görülüyor. Bu esnada karşıdan gelen otomobil sürücüsü çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığı ve kontrolü kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptığı ve yan yattığı görülüyor.

Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması ile araç içerisinde bulunan biri bebek 3 kişi yan yatan otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan 3 kişinin tedavileri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.

Kazanın yaşandığı noktada esnaf olan ve kazayı görüp yardıma koşanlardan biri olan Serdar Gedik yaşananları şu şekilde anlattı; "Sesle çıktık dışarıya, çok büyük bir ses geldi. Çöpün üstünden aracın geldiğini gördüm, araç yan yatmıştı zaten, sonra gittik arkadaşlarla baktık orada can çekişiyorlardı resmen, bağırıyorlardı. Bebek vardı arabada, annesi ve kayınvalidesi sanırım. Kayınvalidesini arabanın arkasından ben çıkardım. Burada bu kazalardan çok oluyor. Sağlık durumları iyiydi, bebek uyuyordu, uyur vaziyette çıkardık arabadan. Daha sonra ambulans geldi onlar da kontrollerini yaptı, bir sıkıntı yaşanmadı ama daha kötü şeyler yaşanmadan tedbir alınması lazım."

KURTARMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazanın yaşanmasından hemen sonra yardıma koşan vatandaşlar tarafından otomobil içinde sıkışan biri bebek 3 kişinin kurtarılması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kurtarma anı cep telefonu kamerası

-Kazanın yaşandığı caddeden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler ===================== 4- ŞİŞLİ'DE LÜKS REZİDANSTA FASLILARIN KAVGASI : 2 YARALI Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Şişli'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu arkadaşlar arasında çıkan kavgada birisi kadın iki kişi yaralandı.

Olay Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. Fas uyruklu arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, Hajer Saray adlı kadını darp etmeye başladı. Bu sırada Saray mutfaktan aldığı tava ile kendisini darp eden kişinin alnına vurdu.

Alnına tava darbesi alan kişi daha da öfkelenerek Hajer Sarayı eline geçirdiği bıçak ile omzundan yaraladı. Evde bulunan diğer kişiler girerek kavgayı sonlandırdı. Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili dairede Faslı 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin koşuşturması

-Yaralı kadının ambulanstaki görüntüsü

-Alnından yaralanan kişiden detay görüntü

-Alnından yaralanan kişinin ambulansa alınması

-Rezidanstan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar ==================== 5-(geniş haber) EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ, YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan TEMA ve TETRA PAK tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Sıfır Atık Dijital Eğitim Portal tanıtım programına katıldı.

Projenin tanıtımının yapıldığı toplantıya Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı.

Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. "ÇEVREYİ KORUMAK BİR SEÇENEK DEĞİL ZARURETTİR"

Törende konuşan Emine Erdoğan, "Doğasever kelimesinin varlığı bile, bize sanki doğayı sevmenin önümüzdeki iki şıktan biri olduğunu düşündürtüyor. Çevreyi korumak, bir seçenek değil, zarurettir. Çevreyle olan ilişkimiz, baştan aşağı bir ahlak meselesidir. Çağımızın koşullarında, çocuklarımıza tabiatı anlatmak için, her zamankinden çok daha fazla çaba göstermek zorundayız. Sıfır atık dediğimiz kavram, aslında her gün ürettiğimiz atıkları yönetebilmek için yeni bir yaşam kültürünü yaygınlaştırma çabasıdır. Dünyada bir insanın, günlük ortalama 1.5 kilo çöp ürettiğini farz edelim. Her insanın kendi çöpünü yönetmede uzmanlaşması, atık problemiyle baş etme noktasında büyük kolaylık sağlar. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde, tüketmeden önce düşünmeyi öğretiyoruz. Bu da, çocuklarımızda daima tüketen, şuursuz davranış biçimini ortadan kaldırıyor. Eleştirel düşünceyi tetikleyerek sorumluluk duygularını arttırıyor. Yani çocuklarımız, bir pet şişeyi kullandığında çevreye verecekleri zararı muhakeme edecek bilinci kazanıyorlar. Çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz diğer bir refleks ise, daha az tüketmeleridir. Gandi'nin şu meşhur sözündeki bilgeliği, bir vicdan tartısı olarak evlatlarımıza katmak istiyoruz; 'basit yaşa ki, başkaları da var olabilsin' " dedi.

Erdoğan, "Bu vicdanı kazanmış çocuklar, yarının büyükleri olduğunda, doğal kaynakların kendilerinden sonraki nesillere aktarımını da, teminat altına almış olacaktır. Bir sonraki adım ise, yeniden kullan. Bugün maalesef çöp diye nitelediğimiz materyallerin çoğu, henüz ömrünü tamamlamış ürünlerden oluşuyor. Fakat kullan at ürünlerle çepeçevre kuşatılmış olduğumuzdan, her şeyi çöp olarak görüyoruz. Onların yaşam döngülerini uzatmayı aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Ne mutlu ki, bu eğitimler sayesinde farklı bir düşünce yapısına sahip çocuklar yetişecek. Onların çöp tanımı da, bizimkinden farklı olacak. Bu eğitimin son aşaması olan, 'doğaya geri kazandır' felsefesi ise, geri dönüştürerek daha az kaynak tüketmeyi amaçlıyor. İşte 5D felsefesi olarak tanımlanan sıfır atık eğitimi projesi ile, bilinçli ve vicdanlı yeni bir nesil yetişiyor. Yani ekolojik okuryazarlığa sahip bir nesil yetiştiriyoruz. Tabiatı anlama becerisine sahip, ekosistemi ve onun içinde kendi yerini doğru anlayan çocuklarımız olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAK"

Konuşmasının sonunda Barış Pınarı Harekatına da değinen Erdoğan, "İnsanlığı tehdit eden her türlü sorun ile mücadele ederken harcadığımız çaba, yarına dair umutları daha çok yeşertmek içindir. Bu vesileyle, ülkemizin güney sınırlarını huzurun ve barışın yurdu yapacak askeri ve diplomatik girişimlerin de, ülkemize ve bölge halklarına hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır. Güçlü devletimize, kahraman ordumuza ve aziz milletimize, bu süreçte gösterdiği kararlı tutum, dirayet ve dayanışma için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. "BU PROJEYİ 81 İLDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Tüm okullarda sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmayı çok önemsediklerini dile getiren Bakan Selçuk ise, " Sıfır Atık Projesi, başlatıldığı ilk günden itibaren hem şahsımın yakın takibinde olan hem de kurumsal olarak okullarımızda yakından çalıştığımız, çağımızın en büyük çevre hareketlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Çünkü sıfır atık dediğimizde aslında en yüksek insanlıktan söz ediyoruzdur. Çevre ve iklim değişiklikleri konusunda dünya liderlerinin bile kafasını kuma gömdüğü bir dönemde Hanımefendi'nin göstermiş olduğu cesaretin anlamı sadece Türkiye için değil dünya için çok büyüktür. Bu hareketin liderliğini yapan Hanımefendi'ye yeni nesiller tarafından uzun yıllar boyunca böyle bir hareketi başlatmasındaki liderliği uzun yıllar hatırlanacaktır. Bu cesaretle, yeni kuşaklarda çevre ve tabiat farkındalığının kazandırılması noktasında pek çok imkanı sunan Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılması bizim için kritik öneme sahiptir" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ziya Selçuk'un konuşması

-Emine Erdoğan'ın konuşması

-Konuşmacılardan detaylar

-Sertifika takdiminden görüntüler

-Proje tanıtımından görüntüler

-Genel ve detay ========================= 6 - (havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK OKULUNDAN MEHMETÇİĞE SELAM İhsan DÖRTKARDEŞ-Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)- Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının da getirildiği bahçede yapılan anons üzerine binlerce öğrenci Mehmetçiğe asker selamı verdi. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, Türkiye ve bölgenin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini, 147 öğretmen ve 5 bine yakın öğrencileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin görüntüleri

-Selam durmaları

-Havadan görüntüler ======================== 7 - TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK İstanbul DHA - FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) destek mesajı verdi.

Vakıf üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut,

"Türkiye, emperyalist (sömürgeci) güçlerle savaşmaktadır. DEAŞ terör örgütüne karşı operasyon yapacağız diyerek, 65 ülkeyle koalisyon kuran ABD, teröristlere binlerce tır silah vermiş ve onları eğitmiştir. Desteğini de sürdürmektir. Bu gerçekler ortadayken, ABD'ye birşey demeyenler, Türkiye'ye dil uzatıp, ordumuzu yıpratmak istemektedirler. Ordumuz, sivil halka zarar vermemek için gerekli hassasiyeti göstererek terörle mücadele etmektedir" dedi.

Akbulut, "Devletimiz, güvenliğimiz bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için adım atmıştır. Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek destek olmalıyız. Bu günler siyasi hesapların yapılacağı günler değildir. Her türlü ambargo ve saldırıyı, milli dayanışmayla yenecek güçteyiz. Türkiye'nin başarısı mazlum milletlere ve İslam Dünyasına moral vermektedir. Korku, tuzak ve tehditle kendi içine hapsedilen İslam alemi, inşallah Barış Pınarı zaferi ile vurulan prangaları söküp atacaktır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, üyeleriyle birlikte 'Barış Pınarı Harekâtını' desteklemektedir. TGTV, Kahraman Ordumuzun, Devletimizin, devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Emperyalist güçlerle savaşan ordumuzun muzaffer olacağına inancımız tamdır. Dua etmekteyiz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Ordumuza zafer diliyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplu fotoğraf çekimi sırasında vakıf üyeleri Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklaması

-Asker selamı

-Detaylar ======================= 8- TARTIŞTIĞI KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKMİŞTİ; 3 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde okulda tartıştığı siyasi parti temsilcisinin başörtüsünü çeken Sühendan Göy, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Zeynep Yıldırım (34) ve avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Sühendan Göy (77) ve kardeşi Emel Oral'ı (89) ile avukat Arzu Acımaz temsil etti.

Sanıkların Avukatı Arzu Acımaz, her iki müvekkilinin de beraatine karar verilmesini istedi. 'KASTEN YARALAMADAN' YARGILANIYORDU 'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Emel Oral'ın beraatine, kardeşi Sühendan Göy'ün ise "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Göy'ün cezası 3 bin TL adli para cezasına çevrildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında siyasi parti temsilcisi olarak Kadıköy'de bir okulda görev yapan Zeynep Yıldırım ile Yıldırım'ın görev yaptığı okula oy kullanmaya giden Emel Oral ve Sühendan Göy'ün tartıştıkları, şüphelilerin müşteki Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri belirtiliyor. İddianamede her iki şüphelinin, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. GÜVENLİK KAMERASI

Olay ayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de Sühendan Göy2ün Zeynep Yıldırım'ı bir süre takip ettiği ve başörtüsünü çektiği görülüyor. Görüntü dökümü:

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-Zeynep Yıldırım'ı takip eden Sühendan Göy'ün, kısa bir süre Yıldırım'ın başörtüsünü çekme anı (41. saniye) ======================== 9- BAKAN ERSOY: BU YILIN SONUNA KADAR 500 BİN ÇİNLİ TURİST BEKLİYORUZ Haber-Kamera : Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"nda yaptığı konuşmada, "2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

2018 yılında dört yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katıldı. Foruma, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Cui, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CIPG Başanı Zhanyuan Du'nun da içinde olduğu davetlilerin katılımıyla forum Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasına Barış Pınarı Harekat'ındaki askerlerimizi anarak başladı. Bakan Ersoy, "2 ülke devlet başkanları tarafından ortaya koyulan yüksek liderliğin öncülüğünde siyaset ve ekonomide olduğu kadar kültür ve turizm alanında da iş birliğimizin güçlenerek sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Bakanlığım ortak bir geleceği paylaşma arzusunda olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı özel ilişkilerin gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem atfetmektedir. 2018 yılı ülkemiz ve Çin arasındaki turizm ilişkiler bakımından çok güzel ve çok değerli bir yıl oldu. Çin'de Türkiye turizm yılı kapsamında müzikal gösterilerden, resim, fotoğraf ve geleneksel Türk el sanatları sergilerine, edebiyattan sinemaya, gastronomiden turizm etkinliklerine çok geniş bir yelpaze, çok sayıda etkinlik beraberinde gerçekleştirildi. Bu vesileyle Çinli dostlarımızın ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerlerinin birbirinden güzel yönleriyle tanışmalarına vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz." dedi.

"ARAMIZDAKİ BİNLERCE KİLOMETRELİK MESAFE ARTIK ÖNEMİNİ YİTİRMİŞTİR "

Bakan Ersoy, " Ülkelerimiz arasındaki bu kaynaşmada havayolu ulaşımının önemi yadsınamaz. Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir. China Saturn Havayolları'nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması Sichuan Havayolları'nın bu sene başlattığı direk uçuşlarda memnuniyet vericidir. Türk Havayolları'nın da Xi'an şehrine başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini ve havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çinlilerin ülkemize büyük bir ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. 2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız. Biz turizmi sadece ekonomik bir aktivite olarak algılamıyoruz. Türkiye olarak turizmin ülkeleri yakınlaştırmada ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Nitekim uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer alabilmek için bir rekabet halindedir. Ülkemiz bu farkındalık ile mevcut yaklaşımımızı zamana uydurarak geleceğe taşıyacak, Asya'nın farklılıklarını gözetirken bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir açılım yapmıştır. Yeniden Asya adını verdiğimiz bu açılımla ilişkilerimizi bundan sonra bütüncül bir çerçevede dahilinde daha da ilerleteceğiz. Türkiye ve Çin, Asya'da kökleri en derine inen, kültürel üretimin başlıca ev sahibi uygarlıklardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70.yıl dönümünü de kutlarım." şeklinde konuştu.