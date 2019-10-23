DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 

1- BEYOĞLU'NDA ARKADAŞININ İTMESİ SONUCU YARALANAN ÇOCUK: PARK İSTİYORUZ - Sokakta top oynarken bir arkadaşının itmesi sonucu merdiven boşluğuna düşerek yaralanan çocuk taburcu oldu

- 11 yaşındaki Emir, "Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Park istiyoruz" dedi. Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda, sokakta oynarken bir arkadaşının itmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan taburcu oldu. Düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını belirten Emir Haktan Doğan yetkililerden çocukların oyun oynayacağı bir parkın yapılmasını istedi.

Piyalepaşa Mahallesi Akçay sokakta dün arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan, bir arkadaşı tarafından itilmesi sonucu 2 metre yükseklikten, binanın bodrum katına inen merdiven boşluğuna kafa üstü düşerek yaralandı. Olayın ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Emir, sabaha karşı hastaneden taburcu olarak evine geldi.

DÜŞTÜĞÜM ALANDA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMAMIŞTI

Olay anını DHA'ya anlatan Emir, düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Sağ kolunun kırıldığını ve başının da yarıldığını belirten Emir, "Arkadaşlarımla yolda top oynuyorduk. Top bendeydi arkadaşım da benden top almaya çalıştı. Arkadaşım benden topu almaya çalışırken alamadı sonra beni itti. Bende orada korkuluklar olmadığı için oradan aşağıya yuvarlandım. Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Düştüğüm alanda bir ağ veya korkuluk gibi önlem olsa bizim için daha iyi olur. Kolumda kırıklar var. Kolum şuanda alçıda, kırık tam olarak kaynamazsa ameliyat olacağım. Kafamda da yarıklar var. Bu yakınlarda park yok bu bölgeye park yapılsa bizim için daha iyi olur" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Evde yatan çocuktan görüntü

-Emir ile röp

-Çocuğun düştüğü yer

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detaylar

-GÜVENLİK KAMERASI

-Çocukların top oynaması

-Bir çocuğun başka çocuğu itmesi

-Çocuğun 3 metreden düşmesi

-Diğer çocukların başına toplanması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Çocuğun boşluktaki halinden detay görüntü

-Bir kişinin yaralı çocuğun başında oluşan kanamaya pansuman yapması

-112 Ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa müdahalesi

-Çocuğun annesinden genel ve yakın detaylar

-Çocuğun sedye ile ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Çocuğun düştüğü yerden genel ve yakın detaylar

-Sokak sakini kadın ile röportaj

23.10.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 191023084

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2- BEYOĞLU'NDA 4 ARKADAŞININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIĞA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,DHA

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Özkan Elmas hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Sanık Özkan Elmas'ın avukatları ve yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingözce, yangında yaşamını yitiren Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. " EKYATI ATEŞE VEREREK EVİ YAKTI "

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ikinci katta bulunan dairede sanık Özkan Elmas'la birlikte 8 kişinin daha kaldığı ve odalarının temizlenmesi amacıyla aralarında iş bölümü yapıldığı anlatıldı. Sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gereken yerden ayrıldığı ve Ramazan Cingözce ile aralarında bu nedenle tartışma çıktığı belirtilen mütaalada, "Sanık Özkan Elmas'ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, 3 Mart 2019 günü sanık eve gelerek durumu görmesi üzerine saat gece 03.00'te evden ayrıldığı, bu esnada sanık mağdur müştekilerin ve maktullerin evde uyumakta olduğunu görmüştür. Saat 07.00'da sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı daha sonra olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre yangından dolayı zehirlenerek maktullerin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. " denildi.

Mütalaaya göre, Özkan Elmas'ın diğer sanık amcası Yusuf Elmas'ın yanına giderek dört kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaraladığını anlattığı ve kendisinden para istediği kaydedildi. Mütalaada, sanık Yusuf Elmas'ın para vermediği ancak sanık Özkan Elmas'ın kaçması için bilet temin ettiği ve bu nedenle eyleminin suçluyu kayırmak olduğu bilgisine yer verildi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 49 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı, sanık Özkan Elmas hakkında, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, olaydan sonra sanık Özkan Elmas'ı Hatay'a kaçıran sanık Yusuf Elmas hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaayı okumasının ardından taraf avukatları yazılı savunma yapmak için süre talep etti. TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Elmas'ın adli kontrol kararının devamına hükmederken sanık Özkan Elmas'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre veren heyet, duruşmayı erteledi. İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konusunda tartıştıkları anlatıldı. İddianameye göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı. İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtildi. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanık Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV =============================== 3- ESENYURT'TA ARKADAŞINI EZEREK ÖLDÜREN SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA- ESENYURT'ta arkadaşı Caner Coşkun'u aracıyla ezerek öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Güner Alvanoğlu toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlu Caner Coşkun'un fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen anne Gülşen Coşkun "Hak yerini buldu. Sanık ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi. SANIK ALVANOĞLU: PİŞMANIM

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu (30) hazır bulundu. Sanık Alvanoğlu, "Ben arkadaşımı görmeye gittim. Keşke gitmeseydim. Çok pişmanım. Keşke telefonu açıp olay yerine gitmeseydim. Olaydan dolayı pişmanım arkadaşımı kaybettim. Caner ile kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diler ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Güner Alvanoğlu, müşteki Mert Özdağ'a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle iyi hal indirimi de uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Güner Alvanoğlu'nu maktul Caner Coşkun'a karşı "kasten adam öldürme" suçunu işlediğinden müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi olası kast altında işlediğinden cezayı 20 yıla düşüren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti. GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: HAK YERİNİ BULDU

Davanın ardından ölen Caner Coşkun'un annesi ve babası açıklama yaptı. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen anne Gülşen Coşkun "Ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm. Hak yerini buldu. Daha fazla ceza bekliyordum ama yine de 20 yıl alması benim içimi soğutuyor" diyerek gözyaşı döktü. Baba Erdinç Coşkun da "O sonuçta cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama bizim oğlumuz geriye gelmeyecek. En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi. Sanık duruşmada pişman olduğunu söyledi ama yüzü gözleri hiç onu göstermiyordu. 'Sürekli ben yapmadım' diyordu ama bugün yaptığından dolayı pişman olduğunu söylediö şeklinde konuştu.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Olay günü arkadaşı Gökhan Çalışkan ile buluşan Caner Çoşkun (24), aracının aküsünün bitmesi nedeniyle daha önceden tanıdığı tamirci arkadaşı Güner Alvanoğlu'nu çağırdı. Güner Alvanoğlu da saat 21.30'da Caner Coşkun'un yanına gitti. Bir süre sonra müşteki Mert Özdağ ve arkadaşları araçla aynı yere geldi ve bilinmeyen bir nedenle Caner Coşkun ve arkadaşları ile bu grup arasında kavga çıktı. Kavganın bitmesinin ardından taraflar araçlarıyla kavganın olduğu yerden ayrıldı. Güner Alvanoğlu, Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan Beylikdüzü'ne gitti, Güner Alvanoğlu Beylikdüzün'den bir tüfek alarak tekrar araca bindi ve Büyükçekmece'ye geldiler. Güner, Caner ve Gökhan Çalışkan, Saat 01.00'da daha önceden kavga ettikleri Mert Özdağ'ı gördü. Caner ve Güner araçtan inerek Mert Özdağ'ı darp etmeye başladı. Gökhan Çalışkan, kavgayı ayırmaya çalıştı başarılı olamayınca olay yerinden ayrılıp gitti. Kavga sırasında Güner Alvanoğlu olay yerine birlikte geldikleri aracın yanına giderek, aracı çalıştırdı. Alvanoğlu, Mert'e çarpmak amacıyla hızla Caner ve Mert'in üzerine aracı sürdü. Aracın geldiğini gören Mert kenara çekildi, aracı göremeyen Caner Coşkun ise aracın altında kaldı. Bu sırada Mert Özdağ olay yerinden kaçtı. Alvanoğlu yerde yatanın arkadaşı Caner olduğunu gördü ve hastaneye götürmek için yardım istedi. Ancak Caner Coşkun yolda hayatını kaybetti. İddianamede, Güner Alvanoğlu hakkında "olası kastla öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Erdinç Coşkun'un konuşması

-Baba Gülşen Coşkun'un konuşması

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar 23.10.2019 - 11.51 - Haber Kodu : 191023074 4- SANCAKTEPE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Sancaktepe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in ikna ettiği, kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kayınpederinin karısını ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen, yaklaşık 2 saat konuşarak ikna etti ve elindeki silahı aldı. İkna edilen kişi kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş cep telefonu görüntüsü

-Silahı teslim etme anı

-Eşinin olay yerine gelmesi

-Emniyet müdürü ve vatandaşın araca binip karakola gidişi

=================== 5 - (ÖZEL) MARKETÇİYİ CANINDAN BEZDİREN HIRSIZLAR KAMERADA *3 ayrı hırsızlık olayı kameralara yansıdı Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde işyerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.

Mehterçeşme Mahallesi'nde iki şubesi olan market işleten Mehmet Kaya, son dönemde işyerlerine dadanan hırsızlardan bıktı. Ayda 28 bin liraya yakın ürününün çalındığını tespit ettiğini anlatan Kaya, hırsızlık şüphelilerinin büyük bölümünü güvenlik kameraları ile tespit ettiğini, yakalayabildiklerini polise teslim ettiklerini söyledi.

Son bir haftada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinden birinde markete giren iki kadın, yaklaşık 90 lira değerinde bulaşık makinesi deterjanlarını çantalarına koyarken görülüyor. Bu kadınlardan biri kasiyeri oyalarken, diğeri hiçbir şey olmamış gibi çaldığı deterjanlarla marketten uzaklaşıyor.

Diğer kamera görüntüsünde işyeri sahibi, marketten yapılan hırsızlığı fark edince, şüpheliden çantasını açmasını istiyor. Açılan çantada bedeli ödenmeyen başta kaşar peyniri olmak üzere, çok miktarda ambalajlı yiyecekler çıktığı görülüyor.

Diğer görüntüde elinde çeşitli ürünlerle doldurduğu market sepeti ile işyerinden çıkan bir kişi, buradaki manav reyonundan birkaç patates aldıktan sonra kendisini kimsenin görmediğini düşünerek parasını ödemediği ürünlerin dolu olduğu sepetle birlikte koşarak uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerindeki üç ayrı hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri

-Market sahibi Mehmet Kaya ile röportaj

-Genel görüntüler ====================== 6- EMEKLİLİĞİNDEN 22 YIL SONRA MESLEK HASTALIĞINDAN ÖLDÜ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MAHKEME, emekli olduktan 19 yıl sonra kansere yakalanan, 22 yıl sonra da vefat eden elektrik kaynakçısı Zafer Genç'in meslek hastalığından öldüğünü kabul etti. Adli Tıp Kurumu, dava dosyasına yolladığı raporunda, kaynakçı Genç'in mesleğinden dolayı asbeste maruz kaldığını, asbestin 10 yılın üzerindeki bir süreden sonra bile mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri) hastalığına neden olabileceğini, bu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanması halinde ailenin tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

Zafer Genç, 1974 yılında Kasımpaşa'daki Camialtı Tersanesi'nde 1. sınıf elektrik kaynakçısı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında da emekli olan Zafer Genç, emekliliğinden 19 yıl sonra, 2009 yılında Maling Plevra Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri) hastalığına yakalandı.

EMEKLİLİĞİNDEN 22 YIL SONA MESLEK HASTALIĞINDAN DOLAYI YAŞAMINI YİTİRDİ

Zafer Genç, 23 Mart 2012 tarihinde meslek hastalığı nedeniyle iş yapamadığını gerekçe göstererek Beyoğlu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne başvurdu. Beyoğlu SGM, Genç'in iş göremezlik aylığının bağlanması talebini reddetti. Genç, 30 Mayıs 2012 tarihinde de yakalandığı kanser hastalığına yenilerek yaşamını yitirdi. YÜKSEK SAĞLIK KURULU MESLEK HASTALIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Genç'in eşi Aysel Genç'in başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, 16 Nisan 2014 tarihinde Zafer Genç'in yapmış olduğu meslek ile yakalandığı hastalık arasında ilişki bulmadığına karar verdi. EŞİ VE OĞLU DAVA AÇTI

Genç'in eşi Aysel Genç oğlu Mustafa Zafer Genç, Yüksek Sağlık Kurulu'nun bu kararı üzerine mahkemeye başvurdu. Davacılar adına 2016 yılında İstanbul 20. İş Mahkemesi'ne başvuran Avukat Sinem Ezgi Büyükyıldız, SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. aleyhine dava açtı. Zafer Genç'in yaptığı iş nedeniyle uzun yıllar asbeste maruz kaldığını, asbestin etkisinin 20 yıla kadar sürdüğünü belirterek, meslek hastalığı nedeni ile ölüp ölmediğinin ve bu hastalığın sebep olduğu maluliyet oranının tespitini istedi.

ADLİ TIP KURUMU MESLEK HASTALIĞI DEDİ

Mahkeme, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istedi. Mahkemeye gelen 7 Haziran 2017 tarihli raporda, 1. sınıf elektrikçi olarak çalışan müteveffanın asbeste maruz kaldığı, asbeste maruz kaldıktan 10 yıl sonrasına kadar hastalığın belirtilerinin ortaya çıkabileceği, asbestin mezotelyoma etkisinin tıbben bilindiği, kişide tespit edilen mezotelyomanın meslek hastalığı olabileceği belirtildi. Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu da dava dosyasına yolladığı 26 Nisan 2018 tarihli raporunda, Zafer Genç'in mezotelyoma hastalığından ölümünün ve yakalandığı bu hastalığın da meslek hastalığı olduğunun kabulünün gerektiği belirtildi. Davalılar SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri davanın reddini istediler. MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nda gelen raporları gerekçe göstererek Zafer Genç'in mesleğinden dolayı mezotelyoma hastalığına yakalandığını ve ölümünün de bu hastalıktan kaynaklandığına karar verdi.

DAVALILAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDI

Davalılar SGK Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri, iş mahkemesinin bu kararını istinaf mahkemesine taşıdılar. AVUKAT BÜYÜKYILDIZ: MESLEK HASTALIĞI ÖLÜME YOL AÇTI

Kararı Aysel Genç'in Avukatı Sinem Ezgi Büyükyıldız, müvekkilinin eşinin emekliliğinden 19 yıl sonra yakalandığı akciğer zarı kanserinin asbest kaynaklı olduğunu belirterek, "19-20 yıl sonra etkileri görülmektedir. Kendisi gemi kaynakçısıydı. Eski gemilerde asbest çok yoğun oranlarda vardı. Bunun sonucunda da bu hastalık ortaya çıktı. Makalelere baktığımızda bu hastalığın 19 yıl sonra çıktığı ve meslek hastalığı olduğu, ölüme yol açtığı da görülmekte. Biz de bu nedenle dava açtık" dedi.

Adli Tıp Kurumu'nun hastalıkla ölüm arasında bağlantı olduğunu kabul ettiğini söyleyen Avukat Büyükyıldız, "Bu bizim için mutluluk verici oldu. Meslek hastalığından ölümler çok fazla kabul edilebilir şeyler değil. Türkiye'de buna ilişkin karar sayısı az" dedi. Davalıların dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdığını söyleyen Avukat Büyükyıldız, bu kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanmasını beklediğini söyledi. Kararın onanması halinde ailenin tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

Görüntü dökümü:

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Avukat Sinem Ezgi Büyükyıldız ile kısa röportaj 23.10.2019 - 12.01 - Haber Kodu : 191023078 7 - PARK ALANINA ALICI ÇIKMADI Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB), 144 milyon 205 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale ile satmak istediği Beşiktaş'taki araziye alıcı çıkmadı. İBB Meclisi, Ak Parti Grubu'nun verdiği teklif üzerine, söz konusu 5 bin 764 metrekarelik arazi geçen hafta park alanına alınmıştı. Arazi 2015 yılından beri İBB'nin satış listesinde bulunuyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında toplanan İhale Encümeni, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 25 Ada, 77 parselde bulunan arsanın satışına teklif veren çıkmayınca dosyayı Emlak Müdürlüğü'ne geri gönderdi. İBB yetkilileri, ihalenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin soru üzerine, konuyu Emlak Müdürlüğü'nün vereceğini söyledi.

Beşiktaş Fulya'da bulunan Polat Tower gökdelenin karşısında yer alan İBB'ye ait arazi ilk kez aralık 2015'de satışa çıkartıldı. 2015 yılında araziye 109 milyon 509 bin TL muhammen bedel belirlenmişti. Arazi daha sonra 2 kez daha satış listesine konmuştu. Satış listesine dördüncü kez konan arazi, imar planlarının değişmesiyle yeni bir statü kazandı. Önceki imar planlarında arazi ticaret+konut alanında bulunuyordu ve büyük bir değer taşıyordu.

İBB Meclisi'nin araziyi park alanına alması da henüz kesinlik kazanmış değil. Meclis kararları İBB Başkanının onayını gerektirdiği için, İmamoğlu'nun söz konusu kararı imzalayıp imzalamayacağı merak konusu. Başkan, kararı bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderebilir. Meclis salt çoğunlukla kararında direnirse bu kez Başkanın konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alanın havadan görüntüsü 23.10.2019 - 12.45 - Haber Kodu : 191023102 8- ÖLÜMLE BİTEN 'YOL VERME' TARTIŞMASI SANIĞINA 9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Fatih'de 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Doğuş Pertez getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. SANIK AVUKATI: " HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİYORUZ"

Sanık Doğuş Pertez'in avukatı, "Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. " BENİM ŞAHSI YARALAMA KASTIM YOKTU "

Sanık Doğuş Pertez'e son olarak söz verildiğinde, "Savcı mütaalasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu" şeklinde konuştu.

9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Doğuş Pertez'e "Kasten yaralama" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 9 Yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. OLAYIN GEÇMİŞİ:

Cerrahpaşa'da 29 Aralık 2018 tarihinde sürücü İhsan Dinçer (35) ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Doğuş Pertez (26) arasında çıkan tartışma Dinçer'in bıçaklanarak öldürmesiyle sonuçlanmıştı. Olay sonrasında, Doğuş Pertez olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma sonucunda olayın zanlısı Doğuş Pertez yakalanarak cezaevine gönderilmişti. İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2018'de 00.30'da Cerrahpaşa'da meydana gelen olayla ilgili soruşturmada yapılan çalışmalar neticesinde İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü kişinin sanık Doğuş Pertez olduğu belirtiliyordu.

İddianamede, tanık beyanları ve otopsi raporuna göre Dinçer'in bıçaklanmasında olayın ani gelişmesi, taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin olmaması, sanığın birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurması dikkate alındığında sanık Doğuş Pertez'in kastının yaralamaya yönelik olduğu anlatılıyordu. Sanık Doğuş Pertez'in "Kasten yaralama" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV 23.10.2019 - 12.39 - Haber Kodu : 191023099 9- BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE DOLAR OPERASYONU: 1 GÖZALTI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

BAŞAKŞEHİR'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de, önceki gün bir depoya yaptığı baskında 13 bin 300 adet 100 Amerikan Doları banknotlarından oluşan 1 milyon 330 bin dolar ele geçirdi. Operasyon kapsamında depoda bulunan Orhan Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Orhan Ç. dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri sahte dolarların basıldığı matbaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

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-Paralardan görüntü 23.10.2019 - 11.47 - Haber Kodu : 191023073 =================== 10- İNTERNET ÜZERİNDEN EŞYA SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da internet üzerinden ilan vererek sıfır cep telefonu ve bilgisayar satanlarla alıcı gibi buluşup, onların bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefon ve bilgisayarlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer yöntemle 4 kişinin satmaya çalıştığı eşyaları çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Can A. (26) ve Mert I. (20) işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.