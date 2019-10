DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

BAŞKA BİR ORDU UÇUŞUMDA KUTLAMA ÇAYI İÇECEĞİZ Uçuşun Kaptan Pilotu Emrah Özgüleş de zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: "THY'de 11'inci yılım bitiyor. Tabii ki öncelikli yolcular olarak gördüğümüz bu misafirlerimizi güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ordu'dan İstanbul'a seferimizi icra etmeden önce uçak başı yaptık ve harekatçı arkadaşım vasıtasıyla haberim oldu beyefendiden. O gün de hatlarımız yoğun, uçakta yer yoktu. Harekatçı arkadaşımın önerisi ile şirketimizle bir görüşelim, yapabileceğimiz, elimizden gelecek maksimum neyse bunu yapalım dedik. Şansımıza, gelmeyen bir misafirimiz nedeniyle yer açıldı ve yolcumuzu sağ salim, normal yolcu koltuğunda getirebildik. En sevindiğimiz taraf çok şükür şu an kendisi sağlıklı ve hayatına devam ediyor. İlk Ordu uçuşumda onunla beraber bir çay içeceğiz."

HER İMKANIMIZ VAR AMA YETERLİ ORGAN BAĞIŞI YOK! Organ Nakli Koordinatörü Anık, organların dağıtılırken merkezlerin sırasına göre dağıtıldığına ve perde arkasında inanılmaz bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak şu mesajı verdi: "Örneğin İstanbul bölgeyi baz alırsak 16 tane karaciğer nakil merkezi var. Bir merkezin yıllık nakil yapma sayısı 6-7 civarında. Sezgin Bey'in şansı aslında sadece 100'de 6-7'ydi. Dünyanın en çok canlı nakil yapan ülkesiyiz, çok ciddi bir lojistiğe sahibiz, büyük bir profesyonel ekibimiz, mükemmel cerrahlarımız ve nakil merkezlerimiz var. Ama maalesef yeterli kadavra organımız yok. Bizim toplumumuzun kadavra bağışına ihtiyacı var. Vatandaşlarımız bu sisteme güvenmeli. Organ bağışından çekinmemeli."

"Sadece hayvanlara mama verdiğimiz için şiddet görüyoruzö diyen bir hayvanseverleren Esra Altuntay da hukuk süreçlerini takip edeceklerini söyledi. Küçükçekmece Atakent Mahallesi Muhtarı Halime Totkanlı da, "Yaklaşık 3 yıldır bu şahısla ilgili şikâyetler almaktayım. Kedilere zarar verdiğine dair, kedileri ezdiğine ve darp ettiğine dair şikâyetler almaktayım. Hem hayvanlara şiddet hem kadına şiddet, hakaret var. Bir an önce bu olayın çözülmesini istiyoruz. Gerçekten mahalleli çok huzursuz. Ne gerekiyorsa o yapılması lazım. Sonuçta burada komşuluk ilişkileri de bozuluyor. Bir an önce bunun çözümüne ulaşmak istiyoruzö ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından davayı izleyen kadınlar "Kadına hayvana şiddete hayır" şeklinde slogan attı.

"GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA HİÇBİR ENGEL YOK" Geçen yılki Sosyal Fayda Zirvesi'nin bakanlık için motivasyon kaynağı olduğunu ve gönüllülükle ilgili daha çok çalışma yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde gençlerimiz arasında ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkartmakla ilgili tabii ki bir takım teknik faaliyetler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim "gencgonulluler.gov.tr" platformumuz. Geçen yıl ilan ettiğimiz günden itibaren platformumuzun üye sayısı, etkileşimi çok ciddi anlamda arttı. Ben özellikle bugün burada olan genç arkadaşlardan ve STK'lardan bu platforma henüz üye olmayanları bugün itibari ile bu üyelikler noktasında süreci tamamlamalarını istirham ediyorum. Çok önemli. Bu halkayı genişletmek lazım. Az önce belirttiğimiz mobil aplikasyon var. Ve her şeyden önemlisi gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok."

"SPOR TESİSLERİMİZ 7/24 AÇIK"

Spor konusundaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Önce şunu söyleyeyim, tesisleşme noktasında muazzam durumdayız. Statlardan, salonlara kadar. Açık ve kapalı kortlara kadar. Her branşta. Havuzlara kadar, her türlü tesisimiz var. Bir defa tesis açığı noktasında, pek çok engeli aştık. Fakat aşmamız gereken tek bir konu var. Spor noktasındaki alışkanlıklar. Bu alışkanlıkları daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da başarabilirsek hem performans noktasında ulusal ve uluslararası anlamda başarılar daha da katlanacak hem de bedenen ve ruhen daha sağlıklı bir toplum olacağız. Sporun pek çok katkısının yanında beden ve ruh sağlığını da önemli katkıları var. O yüzden bizim iki temel amacımız var spor ile ilgili. Bir, sporun tabana yayılması. İki, sporda performans. Ona yönelik çalışmalarımız var. Bu noktada iş birliği, gönüllü faaliyetler çok önemli. Çünkü kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini sağlamak durumundayız. Örneğin gündüz işim var diyen, akşam vaktim oluyor diyen arkadaşlarımız için spor tesislerimiz 7/24 açık. Yüzmek istiyorsanız gece 3'te gelip havuzlarımızı kullanabiliyorsunuz. Her türlü imkan için tesislerimiz tüm toplum için hizmetinizde" şeklinde konuştu.