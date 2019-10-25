DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEMAATE SESLENDİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Namazın ardından camide Fetih Suresi okundu. Erdoğan, ardından Fetih Suresi'nin Türkçesini aktardı.

Erdoğan daha sonra cemaate şöyle seslendi:

"Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im

bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntüler

- Erdoğan'ın sesi

- Detaylar ===================== 2- FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA) FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz'da gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı. Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi'ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işilemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Zanlının polis merkezine getirilmesi

-Polis aracından inmesi

-Polis merkezine girişi

-Genel ve detay görüntüler =========================== 3- (ÖZEL)- O BABA 9 GÜN TUTUKLU KALDI - Kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansıyınca tutuklanan baba tahliye edildi Özden ATİK / İstanbul, DHA - SOSYAL medyada 19 yaşındaki kızına evinde şiddet uyguladığı görüntülerle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A'nın iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

Baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralama suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 18 Ekim'de kabul edilmesi üzerine 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A'nın tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkemenin tensip zaptında yer alan gerekçesinde, sanık Muzaffer A. hakkında istenen ceza miktarı dikkate alınarak üst hadden ceza alsa bile alınacak cezanın 5 yılı geçmemesine dikkat çekildi. "Suçun toplumda infial uyandırma gerekçesinin madde metininde yer almaması, sosyal medya hesaplarını etkin ve subjektif algılarına göre kullanıp yönlendiren kişilerin inisiyatifinin kamuoyunu tümüyle yansıtmayacağı" belirtilerek "tutukluluk halinin devamının muhtemel mağduriyete dönüşmemesi için" sanığın tahliyesine karar verildi. Sanık Muzaffet A'nın ikametine en yakın karakola haftanın bir günü imza atması yönünde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca Tuğba A. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanması için ilgili yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

İLK DURUŞMA 4 MART'TA

Baba ve kızına duruşmaya gelmeleri için çağrı çıkarılmasına karar veren mahkeme, yüzde 87 oranında engelli olan anne Şefika'nın tanık olarak ifade verip veremeyeceğine ilişkin Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi Psikoloğuna yazı yazılmasına da karar verdi. Muzaffer A'nın 17 yaşındaki oğlu S.A'nın da tanık olarak dinlenmesi içi çağrı kağıdı çıkarılması, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iddianame gönderilerek davaya katılma taleplerinin olup olmadığının sorulmasına hükmedildi. Mahkeme, ilk duruşmanın yapılacağı tarihi de 4 Mart olarak belirledi. DAVANIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntülerin infial uyandırması üzerine baba Muzaffer A., 8 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen baba Muzaffer A. 9 Ekim'de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı 15 Ekim 2019'da soruşturmayı tamamlayarak hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralamadan "müşteki-şüpheli" sıfatıyla iddianame düzenledi. Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istenirken, kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama " suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

PENCEREYİ KAPATMA MESELESİNDEN TARTIŞMIŞLAR

İddianamede, olayın pencereyi kapatma meselesinden çıktığı belirtildi. Baba Muzaffer A'nın pencereyi kapatmak isterken kızı Tuğba'nın kendisini tokatlaması üzerine kızını tokatladığını söylediği, Tuğba'nın kendisine vurmaya devam etmesi üzerine kendisinin de ona vurduğunu iddia ettiği yer aldı. Tuğba A'nın ise ifadesinde, babasıyla tartıştıklarını, babasının kendisini dövdüğünü, arbede sırasında babasındaki yaralanmanın meydana gelmiş olabileceğini söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında, anne Şefika A. ve 17 yaşındaki S.A'nın da ifadelerinin alındığı yer aldı. Olayı gören anne Şefika'nın ifadesinde, eşiyle kızının tartıştıklarını, ikisinin de birbirlerine vurduklarını ilk kimin vurduğunu görmediğini söylediği iddianamede vurgulandı. Öte yandan Tuğba A., Muzaffer A. ve S.A hakkında "Tehdit, "Hakaret" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Görüntü (ARŞİV)

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-Arşiv ==========================

4- PENDİK'TEKİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA *Anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Pendik meydana gelen kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay dün sabah saatlerinde Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki seyir halindeki servis minibüsünün sağından geçmeye çalışan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Minibüs dururken, park halindeki araçlara çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilde bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne ve kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kazada ise kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği otomobilin çarpması sonucu devrildi. İki kaza da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KASİS YAPILMASINI İSTEDİLER

Mahalle esnafı Ebru Elveren "Dün bir kaza oldu burada. İki hafta kadar önce bir kaza daha oldu şurada gözümüzün önünde. Sürekli kaza oluyor burada. Kapının önüne çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden buraya bir kasis yapmasını rica ediyoruz." dedi.

Başka bir mahalle esnafı Ufuk Bayram "Dün burada bir bayan sürücünün kullandığı araba park halindeki arabalara çarparak takla attı. Yine aynı yerde geçen hafta bir kaza daha oldu. Dükkanımızın önünde elektrik direğine çarptı. Yetkililerin buraya bir kasis koyarsa kazaların azalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. Kazaya karışan park halinde bulunan bir aracın sahibi Köksal Şahin "Dün bir otomobili minibüs sıkıştırıyor. Otomobil minibüsün sağından geçiyor. Aracın kontrolünü kaybediyor. Gelip benim aracıma vuruyor ve daha sonrasında takla atıyor. Bayan sürücü yaralıydı kız çocuğunun durumu iyiydi" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Yoldan görüntü

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-vatandaşlar ile röp

-genel ve detay görüntüler

======================= 5- (Ek görüntülerle) -ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Taylan Ergün/İSTANBUL (DHA)

Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında Hadımköy İstanbul Caddesi Ömerli Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Hadımköy istikametine ilerleyen 34 GA 2391 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete ilerleyen Mehmet Orak yönetimindeki 34 NL 7005 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan İETT sürücüsü Mehmet Orak ile yolcular Kadriye Yavuz, Meryem Süleyman, Ahmet Şen, Aziz Karaoğlu, Hakan Şengül ve Aliye Süleymanlı'yı ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Kamyonda sıkışan sürücü Hacı Ahmet İlbey'i ise itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kenan Kartal "İETT otobüsü ile kamyon çarpıştı. Tahmin edildiğine göre, Beylikdüzü'nden gelen kamyon kırmızı ışıkta döneceği sırada otobüse çarptı. Çarptıktan sonra kontrolünü kaybetmiş ve yuvarlanmış. 7 yaralı olduğunu duydum ama aralarında ağır yaralı yok" dedi. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Ek görüntülerle

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-Ters dönen kamyonun görüntüsü

-Otobüsün fotoğrafı Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kamyonun kaldırılışı

-Trafikten görüntü

-Polis ekipleri

-Röp

-Genel ve Detaylar =============== 6 - 'ÖLÜM PATRONİÇESİ'YLE BAĞLANTILI KİŞİLERE OPERASYON: 20 GÖZALTI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - SARIYER Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Mayıs'ta Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D.'nin 15 Mayıs'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası almasının ardından şebekeyi cezaevinden yönettiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri uyuşturucu maddelerin satışının Saime D. ile irtibatlı kişiler tarafından devam ettirildiğini tespit etmesi üzerine 18 Ekim'de Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 KİLO 192 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 11'i kadın toplam 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk, ve uyuşturucu hapların bulunduğu 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2'Sİ ÇOCUK, 8'İ KADIN 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 19 Ekim'de adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. 2'si 18 yaşından küçük, 8'i kadın toplam 14 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3'ü kadın toplam kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin adreslerde arama yapması

-Yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar ========================== 7- (ÖZEL) İLK UÇUŞUNU İKİNCİ HAYATINA YAPTI

Haber-Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- Güven USTA- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- Karaciğer sirozu nedeniyle bir yıl boyunca organ nakli sırası bekleyen Sezgin Gülboy'a (42), müjdeli haber Kurban Bayramı'nda gittiği memleketi Ordu'da geldi. Bayramın son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunlukta uçaklarda yer bulamayan Gülboy, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Kaptan Pilot Emrah Özgüleş'in çabasıyla, 15 Ağustos'ta sabaha karşı bindirildiği uçakla İstanbul'a getirilerek, nakil oldu. Hayatında ilk kez uçak yolculuğu yaptığını söyleyen Gülboy, "Bir bayram yaşamak için memlekete gittim. Telefon geldiğinde ikinci bayramımı yaşadım. Bu bileti ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi. BAYRAMIN SON GÜNÜ İKİNCİ BAYRAMI YAŞADI

Sezgin Gülboy, 15 yıldır karaciğer sirozu nedeniyle tedavi görüyordu. Doktorları geçtiğimiz yıl artık tek çarenin organ nakli olduğunu söyleyince, annesi, karaciğerinin bir kısmını oğluna vermek istedi. Ancak yaşlı olduğu için tıbben uygun bulunmadı. Gülboy da 2018'in Ekim ayında Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde organ bekleme listesine alındı. Kurban Bayramı için memleketi Ordu'ya gitmek istedi. Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık, "Gidebilirsin ancak telefonun 7/24 açık olacak çünkü organ çıkarsa acil buraya gelmen gerekebilir" dedi. Gülboy'un hayatı bayramın dördüncü günü gelen telefonla değiti.

'OTOBÜS BAGAJINDA BİLE GELİRİM' DİYE ESPRİ YAPMIŞTIM

Er geç bir organ bulunacağı umuduyla beklediğini söyleyen Gülboy, "Memlekete giderken Esin Hanım'a 'Organ çıkarsa hemen arayın. Uçakla, bulamazsam otobüs bagajında, hatta merdiven basamaklarında bile gelirim diye espri yapmıştımö. Gerçekten de organ çıkmıştı ama uçaklarda yer yoktu. Otobüsle zaten yetişemezdim. Bakanlığın ambulans uçakları da yoğundu o gün. Kara ambulansı ile geç kalacağım söylendi. Esin Hanım'ın devreye girmesiyle konu çözüldü ve havaalanına gitmek için gece yarısı 5 kilometre uzaktan taksi çağırdık, Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaştım. Önce özel izinle hostes koltuğunda gideceğim söylendi. Ama normal yolcu koltuğunda geldim. Meğer THY ekibi çok uğraşmış arka planda. Bana hissettirmemişler heyecanlanmamam için. Hem onlara hem Kaptan Emrah Bey'e en önemlisi de organlarını bağışlayan aileye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. TAM 12 SAAT SÜREN NAKİL SEFERBERLİĞİ

Koordinatör Esin Gülkaya Anık ise organın bulunduğu 14 Ağustos akşamı saat 19.00'dan sabah 7'ye kadar süren koşuşturmacayı şu şekilde özetledi: "Sezgin Bey çok nadir bulunan bir kan grubuna sahip. Organ çıktığında gelemeseydi belki başka şansı olmayacaktı. En son bayramdan önce kontrole çağırmıştık. Memleketine gitmek istedi. Şans işte oradayken donör çıktı. Ordu'da bir köydeydi. Telefonları bile doğru düzgün çekmiyordu. Zorla da olsa iletişimi sağladıktan sonra 'onu buraya nasıl alabilirizi' düşünmeye başladık. Bayram dönüşü, bütün uçaklar doluydu. Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, Ulusal Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi, seferber oldu. Gece yarısına kadar tüm firmalardan uçak araştırdım. THY ile onlarca telefon görüşmesi yaptım. Sonunda beni 04.30 uçuşunun pilotu ile görüştürdüler. Ona dedim ki 'bir daha organ çıkamayabilir ve nakil olamayabilir, bu şansı ona vermek zorundayız, sizin de desteğinize ihtiyacımız var'. THY'ye ve Kaptan Pilot Emrah Bey'e çok teşekkür ediyorum, ellerinden gelen özveriyi gösterdiler ve Sezgin Bey'i o uçağa aldılar. Sabah 07:15'de hastanedeydi ve çok başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı geçirdi."

HER İMKANIMIZ VAR AMA YETERLİ ORGAN BAĞIŞI YOK!

Organ Nakli Koordinatörü Anık, organların dağıtılırken merkezlerin sırasına göre dağıtıldığına ve perde arkasında inanılmaz bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak şu mesajı verdi: "Örneğin İstanbul bölgeyi baz alırsak 16 tane karaciğer nakil merkezi var. Bir merkezin yıllık nakil yapma sayısı 6-7 civarında. Sezgin Bey'in şansı aslında sadece 100'de 6-7'ydi. Dünyanın en çok canlı nakil yapan ülkesiyiz, çok ciddi bir lojistiğe sahibiz, büyük bir profesyonel ekibimiz, mükemmel cerrahlarımız ve nakil merkezlerimiz var. Ama maalesef yeterli kadavra organımız yok. Bizim toplumumuzun kadavra bağışına ihtiyacı var. Vatandaşlarımız bu sisteme güvenmeli. Organ bağışından çekinmemeli." BAŞKA BİR ORDU UÇUŞUMDA KUTLAMA ÇAYI İÇECEĞİZ

Uçuşun Kaptan Pilotu Emrah Özgüleş de zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: "THY'de 11'inci yılım bitiyor. Tabii ki öncelikli yolcular olarak gördüğümüz bu misafirlerimizi güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ordu'dan İstanbul'a seferimizi icra etmeden önce uçak başı yaptık ve harekatçı arkadaşım vasıtasıyla haberim oldu beyefendiden. O gün de hatlarımız yoğun, uçakta yer yoktu. Harekatçı arkadaşımın önerisi ile şirketimizle bir görüşelim, yapabileceğimiz, elimizden gelecek maksimum neyse bunu yapalım dedik. Şansımıza, gelmeyen bir misafirimiz nedeniyle yer açıldı ve yolcumuzu sağ salim, normal yolcu koltuğunda getirebildik. En sevindiğimiz taraf çok şükür şu an kendisi sağlıklı ve hayatına devam ediyor. İlk Ordu uçuşumda onunla beraber bir çay içeceğiz."

Görüntü dökümü:

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- Sezgin Gülboy röportaj

- Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık röportaj

-Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Kaptan Pilot Emrah Özgüleş röportaj

-Hastaneden detaylar

- Sezgin Gülboy ve Kaptan Pilot Emrah Özgüleş 'in buluşma anı

- Genel ve detay görüntüler ====================== 8- (ÖZEL) KEDİLERE BAKTIĞI İÇİN HAKARET VE TEHDİT EDİLEN HAYVANSEVERİN DAVASI Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de 8 ay önce bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ı bıçakla tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu, celse arasında verdiği savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Davanın ardından açıklama yapan şikâyetçi Sevgi Yılmaz, "Kadına şiddete ve hayvana şiddete karşıyım. Bunların son bulmasını istiyorum. Bitsin artık. Kanunların yasaların çıkmasını istiyorum. Sözün bitiği yerdeyim bir şey diyemiyorum. Haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu katılmadı. Şikayetçi Sevgi Yılmaz ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı çok sayıda hayvansever de izleyici olarak katıldı. Hakim, sanığın celse arasında savunmasının alındığını ve bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Aytuğ Koyuncu'nun ifadesinde, elindekinin bıçak olmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi. SANIK TUTUKLANSIN

Söz alan Sevgi Yılmaz'ın avukatı Cansın Mayda, "Kamera kayıtlarında sanığın 'dangalak' dediği, elinde bıçak olduğu sabittir. Bu nedenle saldırgan davranışları nedeniyle sanık tutuklu yargılansınö dedi. Söz alan sanık Aytuğ Koyuncu'nun avukatı Güler Akkaya Karasu da , "Kamera kayıtlarında müvekkilimin elindeki cismin bıçak olduğu sabit değildir. Ayrıca müştekinin de 'Bacaklarını kırdırtırım' dediği sabittir. Karşılıklı söz dalaşı olmuştur. Tutuklama talebinin reddini reddine karar verilsinö diye konuştu. Tutuklama talebinin reddine karar veren mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin son beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, karar için duruşmayı Aralık ayına erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişi raporunda, 5 Şubat 2019 tarih ve 20:19:38 zaman diliminde apartman önünde siyah renk bir kedinin kamera kaydına girdiği, Aytuğ Koyuncu'nun da kamera kaydına girdiği ve kedinin olduğu yöne bakındığı belirtildi. Raporda 20:19:51'de Aytuğ Koyuncu'nun kedinin yanına giderek sol bacağı ile kediye doğru tekme salladığı, güvenlik kamerasının konumu itibariyle kediye tekmesinin değip değmediğinin net bir şekilde gözükmediği ifade edildi. Ardından Koyuncu'nun bina içine girerek asansöre bindiği ve kamera kayıtlarının sona erdiği anlatılan raporda, telefon ile çekilen tarih ve saat ibaresinin olmadığı ses kayıtlarının da mevcut olduğu kamera kayıtlarının da incelendiği belirtildi. Aytuğ Koyuncu ile Sevgi Yılmaz arasında tartışma yaşandığı, Sevgi Yılmaz'ın 'Bana bıçak çekiyor' dediği, Koyuncu'nun 'Bacağımı kırdıracaksın' dediği ve Sevgi Yılmaz'a yönelik el hareketi yaptığı ve kadınlara yönelik 'Geri zekâlı, dangalak' diyerek hakaretlerde bulunduğu ve bir süre sonra kamera kaydının sona erdiği belirtildi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Suç tarihinde sitenin bahçesinde Aytuğ Koyuncu'nun Sevgi Yılmaz'a karşı orta parmağını ve kolunu göstererek, 'Dangalak' dedi. Ayrıca Aytuğ Koyuncu'nun ele geçirilemeyen çakıyı Sevgi Yılmaz'a göstererek, 'Yaklaş seni öldürürüm, kedilere baktığın için seni öldüreceğim' şeklinde sözler söyledi. Tanıklar olayı doğrularken, Aytuğ Koyuncu ise suçlamaları reddetti. İddianamede, şüpheli Koyuncu'nun "Hakaretö suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, "Silahla tehditö suçundan ise 2 yıldan 5 yıla hapsi isteniyor. DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından şikâyetçi Sevgi Yılmaz, avukatı Cansın Mayda ile birlikte açıklama yaptı. Avukat Mayda, duruşmanın ertelendiğini belirterek, "Müvekkilim Sevgi Yılmaz hayvansever olması sebebiyle sanık tarafından birtakım tehditlere, hakaretlere maruz kalmıştır. Bu çok acı bir şeyö dedi. Bir sitede sahipsiz bir kediye tekme atılmasına ilişkin bir görüntü olduğunu, ancak yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini anımsatarak, "Sevgi hanımın sahibi olduğu bir kedisi var. Ona da zarar geldi bu sanığın davranışlarından dolayı onunla ilgili ayrı bir suç duyurusunda bulunacağız. Bu gün görülen dava kadına şiddet davası kapsamında. Bıçak ile bir tehdit ve hakaret söz konusu müvekkilime karşı. Sanık bıçak olmadığını iddia ediyor. Duruşmada karşı taraf ek savunma yapmak için süre istedi. Çok söyleyecek bir şey yok duruşmada. Önümüzdeki duruşmada muhtemelen karar çıkar diye düşünüyorum" dedi.

"KADINA VE HAYVANA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUM"

Şikâyetçi Sevgi Yılmaz da "Kadına şiddete ve hayvana şiddete karşıyım. Bunların son bulmasını istiyorum. Bitsin artık. Kanunların yasaların çıkmasını istiyorum. Sözün bitiği yerdeyim bir şey diyemiyorum. Haklarımı sonuna kadar arayacağım" şeklinde konuştu. "Sadece hayvanlara mama verdiğimiz için şiddet görüyoruzö diyen bir hayvanseverleren Esra Altuntay da hukuk süreçlerini takip edeceklerini söyledi. Küçükçekmece Atakent Mahallesi Muhtarı Halime Totkanlı da, "Yaklaşık 3 yıldır bu şahısla ilgili şikâyetler almaktayım. Kedilere zarar verdiğine dair, kedileri ezdiğine ve darp ettiğine dair şikâyetler almaktayım. Hem hayvanlara şiddet hem kadına şiddet, hakaret var. Bir an önce bu olayın çözülmesini istiyoruz. Gerçekten mahalleli çok huzursuz. Ne gerekiyorsa o yapılması lazım. Sonuçta burada komşuluk ilişkileri de bozuluyor. Bir an önce bunun çözümüne ulaşmak istiyoruzö ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından davayı izleyen kadınlar "Kadına hayvana şiddete hayır" şeklinde slogan attı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Aracın içinden bağırması

-Kadınların bağırmaları

-Güvenlik kamerası

-Koyuncunun gelişi

-Kediye doğru hareket yapması

-aktüel görüntüler

-Avukat Cansın Mayda'nın konuşması

-Şikayetçi Sevgi Yılmaz'ın konuşması

-Hayvan sever Esra Altuntay'ın konuşması

-Muhtar Totkanlı'nın konuşması

-Adliyeden görüntü

-Atılan sloganlar

-Genel ve detaylar ========================================= 9- BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA, HİÇBİR ENGEL YOK Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) Sosyal Fayda Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok" dedi.

Birleşmiş Milletler ve Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA/Forgood tarafından düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin açılış konuşması ile başladı. Tomasi'nin ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, "Fayda için Genç Gücü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın moderatörlüğünü ise UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık yaptı. "GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA HİÇBİR ENGEL YOK"

Geçen yılki Sosyal Fayda Zirvesi'nin bakanlık için motivasyon kaynağı olduğunu ve gönüllülükle ilgili daha çok çalışma yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde gençlerimiz arasında ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkartmakla ilgili tabii ki bir takım teknik faaliyetler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim "gencgonulluler.gov.tr" platformumuz. Geçen yıl ilan ettiğimiz günden itibaren platformumuzun üye sayısı, etkileşimi çok ciddi anlamda arttı. Ben özellikle bugün burada olan genç arkadaşlardan ve STK'lardan bu platforma henüz üye olmayanları bugün itibari ile bu üyelikler noktasında süreci tamamlamalarını istirham ediyorum. Çok önemli. Bu halkayı genişletmek lazım. Az önce belirttiğimiz mobil aplikasyon var. Ve her şeyden önemlisi gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok."

"SPOR TESİSLERİMİZ 7/24 AÇIK"

Spor konusundaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Önce şunu söyleyeyim, tesisleşme noktasında muazzam durumdayız. Statlardan, salonlara kadar. Açık ve kapalı kortlara kadar. Her branşta. Havuzlara kadar, her türlü tesisimiz var. Bir defa tesis açığı noktasında, pek çok engeli aştık. Fakat aşmamız gereken tek bir konu var. Spor noktasındaki alışkanlıklar. Bu alışkanlıkları daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da başarabilirsek hem performans noktasında ulusal ve uluslararası anlamda başarılar daha da katlanacak hem de bedenen ve ruhen daha sağlıklı bir toplum olacağız. Sporun pek çok katkısının yanında beden ve ruh sağlığını da önemli katkıları var. O yüzden bizim iki temel amacımız var spor ile ilgili. Bir, sporun tabana yayılması. İki, sporda performans. Ona yönelik çalışmalarımız var. Bu noktada iş birliği, gönüllü faaliyetler çok önemli. Çünkü kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini sağlamak durumundayız. Örneğin gündüz işim var diyen, akşam vaktim oluyor diyen arkadaşlarımız için spor tesislerimiz 7/24 açık. Yüzmek istiyorsanız gece 3'te gelip havuzlarımızı kullanabiliyorsunuz. Her türlü imkan için tesislerimiz tüm toplum için hizmetinizde" şeklinde konuştu.