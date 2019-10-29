DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Yakalanan şüphelilerin sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edildi. Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL'da Cumhuriyet bayramı etkinlikleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgüt üyeleri H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri belirlendi.

Takipteki şüphelilerin geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen 3 kişinin yakalanması için

Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.U., B.Ç. ve R.K. yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise

Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü kaydedildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-DEAŞ Operasyonu (arşiv) =============================== (havadan görüntüyle)

2- İBB'DEN EMİNÖNÜ'NDE BALIK EKMEK SATAN TEKNELERİ KALDIRMA KARARI Mehmet DEMİRKAYA -Beyza Nur GÜLER -Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışma yarattı.

Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı.

İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi. Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB'den yapılan açıklamada boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi. "KAHVALTI BİLE YAPMADIM BALIK EKMEK YEMEK İÇİN"

Eminönü'ndeki balıkçıların İstanbul'un simgesi arasında yer aldığı belirten vatandaşlar, teknelerin kaldırılmasını istemediklerini dile getirdiler. Samsun'da yaşayan ve İstanbul'a her geldiğinde mutlaka Eminönü'nde balık-ekmek yediğini ifade eden Ziynet Oymak, "Bence kaldırılmasın. Özellikle geldim ben buraya balık ekmek yemek için. Samsun'dan misafir olarak İstanbul'a geldim. Kaldırılmasın bence, esnafımız da kazanıyor. Her geldiğimde mutlaka yemeden gitmem. Kahvaltı bile yapmadım balık ekmek yemek için" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN BİR SİMGESİ"

Ali Yılmaz da , "Bunlar İstanbul'un bir simgesi. Yıllardır bunlar burada çalışıyorlar. Tabii üzerine düşen görevleri yapıyorlarsa, belediyeye kiralarını ödüyorlarsa turistler için de güzel görsel bir şey. Bulunması, devam etmesi iyi olur. Eğer belediyeye de parasını ödüyorlarsa. Çünkü belediyenin de böyle yerlerden gelir elde etmeye ihtiyacı var. Bunu değerlendirirlerse turistik açıdan, görsel açıdan tarihi bir yer yani. Devam etmesini isteriz" dedi. "TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR"

Türkiye'nin her yerinden Eminönü'ne balık-ekmek yemeye gelindiğini dile getiren Özcan Karabulut ise, "Türkiye'nin her tarafından buraya geliyorlar. Balık ekmek yiyip İstanbul güzel diyorlar. Burayı kaldırdıkları zaman iyi olmaz. İstanbul'un er yerinden gelen var artı yurt dışından da gelenler var. Turistik bölge dedikleri gibi. Tarihi bir yapı. Biraz da indirim olsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı. "ESENLER'DEN GELDİK BURAYA"

Bursa'dan İstanbul'a gelir gelmez balık-ekmek yemek için Eminönü'ne geçtiğini ifade eden Ali Osman Alpaslan, "Bence kaldırılmasın. İstanbul'a geldiğimde burada balık ekmek yiyoruz. Burası bir nimet yani. Acıktık, sabah kahvaltı yapmadık. Esenler'den geldik buraya" şeklinde konuştu. Bugün otobüslerin ücretsiz olmasını değerlendirmek için Eminönü'ne ailesi ile balık-ekmek yemeye gelen Köksal Özetelik de, "Bu İstanbul ile özdeşmiş. Kaldırmasalar daha iyi olur. Sık sık gelmeyiz, biraz uzaktan geliyoruz. Otobüsler bugün ücretsiz olduğu için hanıma dedim ki, 'Sizlere balık-ekmek söyleyeyim. Eminönü'ne gidelim' dedim. Kaldırılması iyi olmaz yani" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Teknelerin havadan görüntüleri

- Balık-ekmek yiyen vatandaşlar

- Eminönü'ndeki balık-ekmek tekneleri

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay ======================== 3- KLASİK OTOMOBİLLERİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -"ÇOK YAŞA CUMHURİYET" KONVOYU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yılında İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, 96 klasik otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 96 klasik otomobil, Cumhuriyetin 96. yılında, "Çok Yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu. Avrupa Yakası'nda, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar etkinliği büyük ilgi gösterdi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl anısına 96 klasik ile Bağdat Caddesi'ndeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahıyla Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de korteji sonlandıracağız. Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak Cumhuriyetimizin 96. Yılında klasik sever arkadaşlarla bir araya geldik. Milli birlik ve beraberliğimizi arttırıcı unsur olarak görüyoruz ulusal bayramlarımızı. Buradan da Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gökyüzüne selam gönderiyoruz" diye konuştu.

Konvoy daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, Dolmabahçe'ye geçti. Klasik araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntüsü drone ile havadan görüntülendi

Görüntü dökümü:

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-Klasik araçlardan görüntü

-Türk bayrakları ile süslenmesi

-Vatandaşların araçlara ilgisi

-Vatandaşlar ile röp

-İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay ile röp

-Konvoyun gidişi

-Köprü üzerinde havadan görüntü =========================== 4 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "CUMHURİYET BAYRAMI" VE "1. YIL DÖNÜMÜ" COŞKUSU... *İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "'Büyük Göç'ten bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleştirerek yerli-yabancı yaklaşık 41 milyon yolcuyu havalimanımızda ağırladık" Haber -Kamera: Enver ALAS /İSTANBUL,DHA

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü ile geçen sene 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın 1'nci yaşı İstanbul Havalimanı'nda coşku ile kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan terminal binasında, bando takımının çaldığı marşlar, yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgiyle izlendi. 1'inci yıl heyecanını yaşadıklarını belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Bir yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı'nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği, dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda, 1'inci yıl dönümü heyecanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşandı. İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ersan Dikili ile diğer ilgililer katıldı. Yerli ve yabancı yolcuların da izlediği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kadri Samsunlu, iki mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Bir yandan demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün teminatı Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, diğer yandan ülkemizin geleceğe açılan kapısı, büyük bir vizyonun ana parçalarından olan İstanbul Havalimanı'nın ilk yaşını kutlamanın da heyecanını yaşıyoruz" dedi. "1.YAŞ DEĞİL, '95 ARTI 1.YAŞ'"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü anımsatan Samsunlu, "Biz de Atamız'a yaraşır bir vatan evladı olabilmek için bundan tam bir yıl önce dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli 'hub'ı olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açmıştık. Bu sene yıl dönümümüzü ise 1.yaş değil, '95 artı 1.yaş' sloganıyla kutluyoruz" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 41 MİLYON YOLCUYU HAVALİMANIMIZDA AĞIRLADIK"

Kadri Samsunlu, şunları söyledi: "1 yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı'nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyoruz. Bir yıl çok uzun süre olmasa da küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefimizde çok önemli mesafeler katettik.

'Büyük Göç'ten bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleştirerek yerli-yabancı yaklaşık 41 milyon yolcuyu havalimanımızda ağırladık. 71 havayolu şirketiyle yürüdüğümüz bu yolda toplam 8 yeni havayolu şirketi İstanbul Havalimanı'ndan ilk defa uçmaya başladı. Bu durum başarılı bir operasyon yaptığımızın bir kanıtıydı. İmkânsız denileni gerçekleştirmenin, bir hayali gerçeğe dönüştürmenin, ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle; bugün adım attığımız yeni yaşımızda çok daha güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, vatanımız için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük zafer anıtının 1'inci yaşını kutluyor, nice başarılarla dolu yıl dönümleri diliyorum."

"SADECE HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ YAPMIYORUZ ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ"

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı da İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede büyük mesafe kat ettiğini ifade etti. Büyük bir mutluluğu yaşadıklarını aktaran Şanlı,"Bugün burada muasır medeniyet hedefinde ve muasır medeniyet yarışında iddialı bir başyapıtın içerisinde bu bayramı kutluyoruz. Havalimanları, ülkelerin dışarıya açılan kapıları olmak noktasında önemli bir görev üslenmektedirler. Yine aynı şekilde ülkelerin var olan eserlerini, kültürlerini yaşam biçimlerini ve ülkelerle olan düşüncelerin algılanmaları açısından en önemli noktaların başında gelir. Bizler burada sadece bir havalimanı işletmeciliği yapmıyoruz, ülkemizi dışarıya tanıtıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu güzellikleri, ülke insanımızın sahip olduğu güzellikleri dünyaya tanıtma noktasında birer kültür elçisi olarak da 65 bin personel ile birlikte hareket etmekteyiz" ifadelerini kullandı. YOLCULARA PASTA VE ÇİKOLATA İKRAM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Kadri Samsunlu ve protokol üyeleri, İstanbul Havalimanı'nın 1'inci yaşı nedeniyle hazırlanan pastayı keserken, daha sonra havalimanı çalışanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve İstanbul Havalimanı'nın 1'inci yaş heyecanı çeşitli etkinliklerle devam etti. Yolculara Türk bayrakları dağıtılırken, bando takımının çaldığı marşlara yolcular ve personel eşlik etti. Ayrıca yolculara pasta ve çikolata ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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-Terminal içinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

-Bando takımının marşları

-Yolculara bayrak dağıtılması

-Yolcuların etkinlikleri ilgiyle izlemesi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-İGA CEO'su Kadri Samsunlu'nun konuşması

-İsmail Şanlı'nın açıklamaları

-Pasta kesimi

-Genel ve detaylar ============================ 5- KAPALIÇARŞI'DA DUYGU DOLU ANLAR... TARİHİ ÇARŞI KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96'ncı yılında Kapalıçarşı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çarşının tüm sokakları, vitrinleri Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile donatıldı. Her gün binlerce turistin geldiği çarşıdaki kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Kapalıçarşı'da dün düzenlenen törende saat 11.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin başlamasıyla birlikte müşteriler ve esnaf saygı duruşunda bulundu. Turistlerin şaşırdığı o anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. "CUMHURİYET KADINI OLARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Çarşıya alışverişe gelen Zehra Yapıcı törenin ardından çok duygulandığını belirtti. Yapıcı, "Çok güzeldi. Şu an kalp atışlarım hızlandı. Duygularımı anlatamıyorum, ağlamak istiyorum. Vatanım, bayrağım her şeyim. Ne mutlu Türküm diyene. İçeri girdiğimde İstiklal Marşı okunmaya başladı. O kadar güzeldi ki tüylerim diken diken oldu. İster istemez gözlerim doldu. Bu toprak, bu vatan, bu ülke bizim. Bir cumhuriyet kadını olarak buna her zaman sahip çıkmalıyız. Özellikle kadınlar sahip çıkmalı. Evlatlarımızı biz yetiştiriyoruz. Erkeğimizi, kadınımızı anneler yetiştiriyor" dedi. Törenin ardından 10. Yıl Marşı çalındı. Çarşı esnafından Ozan Doğan ise "Çok mutluyuz çarşıda böyle bir sevinci yaşamak çok güzel. Her sene aynı sevinci katlayarak yaşıyoruz. Çok mutluyuz. İyi ki Türküm" diye konuştu.

"VİTRİNDEKİLER EN AZ BİN MİSLİ KALBİMİZDE VAR"

Kapalıçarşı'nın en eski esnafından 90 yaşındaki Şemsettin Şengör ve oğlu Ahmet Kamil Şengör, 29 Ekim'e özel olarak vitrinlerini Atatürk'ün portresinin dokunduğu halılarla donattı. Şemsettin Şengör vitrindeki resimlere yönelik, "Vitrindekiler en azı bu, bunun bin misli var kalbimizde. Hep Ata'yı anıyoruz. Harikaların harikası en güzel bayram. Atam yaşıyor, keşke 85 milyon Atama benzese" diye konuştu.

Vitrinde bulunan bir başka esere dikkat çeken Ahmet Kamil Şengör ise "1922 senesinden Hindistan'ın Kalküta eyaletinde basılmıştır. Mustafa Kemal için bir takvimdir bu. Mustafa Kemal'in resminin etrafında Kurtuluş Savaşı'nda bize yardımcı olan Kafkas ve Orta Asya devletlerinin liderleri yer alır. Hem maddi hem fikirsel olarak yardımcı olan kişiler yer alıyor Atatürk'ün etrafında. Önemli bir eserdir. Milli günlerimizde tüm vitrinlerimizi Atatürk ve resimleriyle doldururuz ve insanların görmesini sağlarız" dedi. Görüntü Dökümü

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

-Vatandaş röportajı

-Vitrinlerden detaylar

-Çarşıdan bayraklı detaylar

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

6- "TCSG 19 BOT"U AVCILAR'DA ZİYARETÇİLERE AÇILDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı'na bağlı, 'Kaan sınıfı' "TCSG 19 Botöu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Avcılar'da halkın ziyaretine açıldı.

Kutlamalarda Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, bugün Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açıldı. Kara Kuvvetleri 1'inci Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir firkateyn de Dolmabahçe önlerinde demirledi.

Avcılar'daki İDO İskelesi'ne saat 10.00'da getirilen ve akşama kadar burada ziyaretçilere açık kalacak olan TCSG 19 bot'uyla ilgili ziyaretçilere bilgiler verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botun 22 metre boyunda ve 4 metre eninde olduğu, insan hayatı öncelikli, kaçak avcılık ve denizdeki her türlü yasa dışı olaylara müdahale ettiği belirtildi. Gece görüş cihazları da bulunan ileri teknoloji ile donatılmış botun 60 knot (Kara hızı ile 112-115 kilometre) hıza ulaşabildiği bildirildi.