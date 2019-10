DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

"KAHVALTI BİLE YAPMADIM BALIK EKMEK YEMEK İÇİN" Eminönü'ndeki balıkçıların İstanbul'un simgesi arasında yer aldığı belirten vatandaşlar, teknelerin kaldırılmasını istemediklerini dile getirdiler. Samsun'da yaşayan ve İstanbul'a her geldiğinde mutlaka Eminönü'nde balık-ekmek yediğini ifade eden Ziynet Oymak, "Bence kaldırılmasın. Özellikle geldim ben buraya balık ekmek yemek için. Samsun'dan misafir olarak İstanbul'a geldim. Kaldırılmasın bence, esnafımız da kazanıyor. Her geldiğimde mutlaka yemeden gitmem. Kahvaltı bile yapmadım balık ekmek yemek için" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR" Türkiye'nin her yerinden Eminönü'ne balık-ekmek yemeye gelindiğini dile getiren Özcan Karabulut ise, "Türkiye'nin her tarafından buraya geliyorlar. Balık ekmek yiyip İstanbul güzel diyorlar. Burayı kaldırdıkları zaman iyi olmaz. İstanbul'un er yerinden gelen var artı yurt dışından da gelenler var. Turistik bölge dedikleri gibi. Tarihi bir yapı. Biraz da indirim olsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yılında İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, 96 klasik otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 96 klasik otomobil, Cumhuriyetin 96. yılında, "Çok Yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu. Avrupa Yakası'nda, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar etkinliği büyük ilgi gösterdi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl anısına 96 klasik ile Bağdat Caddesi'ndeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahıyla Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de korteji sonlandıracağız. Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak Cumhuriyetimizin 96. Yılında klasik sever arkadaşlarla bir araya geldik. Milli birlik ve beraberliğimizi arttırıcı unsur olarak görüyoruz ulusal bayramlarımızı. Buradan da Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gökyüzüne selam gönderiyoruz" diye konuştu. Konvoy daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, Dolmabahçe'ye geçti. Klasik araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntüsü drone ile havadan görüntülendi

5- KAPALIÇARŞI'DA DUYGU DOLU ANLAR... TARİHİ ÇARŞI KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96'ncı yılında Kapalıçarşı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çarşının tüm sokakları, vitrinleri Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile donatıldı. Her gün binlerce turistin geldiği çarşıdaki kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Kapalıçarşı'da dün düzenlenen törende saat 11.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin başlamasıyla birlikte müşteriler ve esnaf saygı duruşunda bulundu. Turistlerin şaşırdığı o anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"CUMHURİYET KADINI OLARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Çarşıya alışverişe gelen Zehra Yapıcı törenin ardından çok duygulandığını belirtti. Yapıcı, "Çok güzeldi. Şu an kalp atışlarım hızlandı. Duygularımı anlatamıyorum, ağlamak istiyorum. Vatanım, bayrağım her şeyim. Ne mutlu Türküm diyene. İçeri girdiğimde İstiklal Marşı okunmaya başladı. O kadar güzeldi ki tüylerim diken diken oldu. İster istemez gözlerim doldu. Bu toprak, bu vatan, bu ülke bizim. Bir cumhuriyet kadını olarak buna her zaman sahip çıkmalıyız. Özellikle kadınlar sahip çıkmalı. Evlatlarımızı biz yetiştiriyoruz. Erkeğimizi, kadınımızı anneler yetiştiriyor" dedi. Törenin ardından 10. Yıl Marşı çalındı. Çarşı esnafından Ozan Doğan ise "Çok mutluyuz çarşıda böyle bir sevinci yaşamak çok güzel. Her sene aynı sevinci katlayarak yaşıyoruz. Çok mutluyuz. İyi ki Türküm" diye konuştu.