DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK ARTTI Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA

Sultangazi'de kurulan İstanbul'un en büyük kurban kesim ve satış merkezinde hareketlilik arttı.

Sultangazi'de kurulan 60 bin metrekarelik kurban satış ve kesim merkezinde kurban satışları bayram yaklaştıkça arttı. 280 çadırın bulunduğu alanda özellikle arife günü yoğunluk bekleniyor. "24 BİN LİRAYA SATILDI"

Kurban pazarının en ağır büyükbaşı "Ağrı Dağı" adlı tosun. Ağrı'dan getirilen 1 ton 110 kilogram ağırlıktaki tosunun 24 bin liraya satıldığını kaydeden Uğur Halilustaoğlu, "Ağırlıkta ve güzellikte çadır birincisi seçildi" dedi. Büyükbaş hayvanları Kastamonu'dan getirdiğini belirten bir satıcı ise, "150 tane hayvan getirdik. 60 tane kaldı. Satışlar güzel gidiyor" şeklinde konuştu. "BİR ÇUVAL YEM BU SENE 75- 80 LİRA OLDU"

Küçükbaş hayvanlarını Kırklareli'den getirdiğini söyleyen Ahmet Koç ise, keçi siparişleri aldığını ve satış için arife gününü beklediklerini söyledi. Büyükbaş hayvan satan Aşkın Yılmaz da, satışların normal olduğunu fakat gelenlerin geçen seneki fiyattan kurban almak istediğini kaydetti. Koç, " Yer paraları 10 bin liraya yakın. Çiftçiler çok mağdur. Bize yer konusunda biraz yardımcı olmaları lazım. İstanbul'da en lüks rezidans fiyatına, 10 günlüğüne 8- 10 milyar gibi yüksek rakamda bir parayla burada oturuyoruz. Geçen sene 40 - 45 bin lira civarındaki bir çuval yem bu sene 75- 80 lira oldu" şeklinde konuştu.

Kurban Kesim ve Satış Merkezi'nde veteriner hekim olan Furkan Çalışkan da çadırlarda yapılan denetime dikkat çekti. Çalışkan, "Çadırlarda öncelikle kurbanlık olup olmadığına bir zabıta görevlisi, bir din görevlisi, bir de veteriner hekim olarak bakıyor, istişare ederek karar veriyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kurbanlıkların görüntüsü

-Kurban satıcıları ile röportajlar

-Kurban alıcısı ile röportaj

-Veteriner Hekim Furkan Çalışkan ile röportaj

-Genel ve detaylar 16.08.2018 -14.49 Haber Kodu : 180816122 =============== 2- OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ; BİLETLER TÜKENDİ * Otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor. Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - Can EROK / İSTANBUL,DHA

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. Tatillerini İstanbul dışında geçirecek olanlar yola çıkmaya başladı. Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, yarın mesai bitimiyle başlıyor. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu. Yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar otobüs biletlerinin tamamının satıldığı öğrenilirken, otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koydu. Bazı hatlara konan ek seferlerdeki biletlerin de tükendiği ifade edildi.

Otobüs firması yetkilileri Türkiye'nin hemen her yerine yapılan seferlerde bayram nedeniyle çok büyük bir yoğunluk yaşanadığına dikkat çekti. Trakya ağırlıklı çalışan bir otobüs firmasının işletme müdürü Yavuz Kaya, yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar bütün seferlerin dolu olduğunu söyledi.

BİLETLER TÜKENDİ

Kaya, "Bayram yoğunluğu yarından itibaren başlıyor. Yarından itibaren ek seferlerle yolculara yardımcı olmaya çalışacağız. Biletini almayanlar yakın yerlere ek seferlerle yer bulma ihtimali var. Ancak uzak mesafelere gidecekler için bilet bulmak zorlaşır. Bugün için bilet arayanlar ise, az sayıda bilet kaldı, onları alabilirler ama yarın için yerimiz yok. Bilet bulamayanlar, ilave otobüsleri beklemek zorundalar" dedi. "BİLET BULAMAYANLAR İLAVE SEFERLERİ BEKLEMEK ZORUNDA"

Bir başka firmanın yetkilisi olan Ethem Yalçın ise bilet satın almayı son güne bırakanlar için, "Bileti olmayanları, ilave seferleri takip etmeli ancak bunun için mutlaka otagara gelmek zorundalar. Telefonla ya da internetle bilet bulamazlar" uyarısında bulundu.

Firma yetkilileri, İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bilet kalmadığını, gelişlerde ise şu an itibariyle yer bulunabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca bu bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in de Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sınır kapısı olan şehirlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Hatay'a yaptıkları seferlerin Suriyeliler'den aşırı talep gördüğünü dile getiren Ethem Yalçın, "Bayramın üçüncü gününe kadar Hatay seferlerimiz çok yoğun. Bu yoğunluk Suriyelilerden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

OTOBÜS SAHİBİ "46 YOLCUM VAR, BUNUN 32'Sİ SURİYELİ"

Şanlıurfa-İstanbul arası çalışan otobüs sahibi İsmail Fakır ise bayram nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerin dolu olduğunu ama İstanbul gelişli seferlerde istenilen doluluğun olmadığını, bunun da artan masrafları karşılamadığından yakındı. Şanlıurfa'ya ağırlıklı olarak bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'i taşıdıklarını kaydeden Fakır, "Göç İdaresi'nden izin belgesi olanları Şanlıurfa, Gaziantep'e taşıyoruz. İzin belgesiz yolcuyu taşırsak bize de adam başı bin 100 lira ceza yazıyorlar. Birazdan Şanlıurfa'ya yola çıkacağım, 46 yolcum var, bunun 32'si Suriyeli" dedi. SONA BIRAKANLAR BİLET ARIYOR

Öte yandan biletlerini erkenden alanlar yola çıkarken, son güne bırakanlar ise otogarda firmaları tek tek gezerek bilet arıyor. Bunlardan bayramı ailesinin yanında Trabzon'da geçirmek isteyen Necla Demir, bileti son güne bırakmanın cezasını çektiğini söyledi. Bayram nedeniyle memleketine bilet bulamadığından yakınan Demir, "Maalesef bilet yok ve geç kalmanın cezasını çekiyorum. Bugün bütün Trabzon firmalarını gezip Rize'ye Artvin'e kadar bilet arayacağım. Ek seferler var ama arife günü ya da bayramın birinci günü Trabzon'da oluyorum bu durumda. Artık bilet bulamazsak da arife günü yola çıkacağım ve bayrama yolda gireceğim. Bu da benim için bir tecrübe olacak" şeklinde konuştu.

"DÖNÜŞTE NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Bingöl'e gitmek için güçlükle bilet bulan Fatma Yapıcı da "Ne uçaklarda ne otobüste bilet bulabildik. Buradan da yer bulamadık. Memleketten son anda bulabildik ve satın aldık. Geçen bayram gidememiştik, bu bayram da son anda bilet bulduk ve inşallah gideceğiz. Dönüş biletini alamadık daha. Daha dönüşte ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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-Esenler Otogarı'ndan görüntüler

-Yolcu yoğunluğu

-Yolcuların otobüs firmalarına girişi

-Bilet arayanlar

-Bilet satın alanlar

-Otobüslerine binenler

-Bavulların yerleştirilmesi

-Firma müdürü Yavuz Kaya ile röp

-Ethem Yalçın ile röp

-Otobüslere binenlerle röp

-Bilet bulamayan Necla Demir ile röp

-Fatma Yapıcı ile röp

-Otogardan görüntüler

-Genel ve detaylar 16.08.2018 - 13.36 Haber Kodu : 180816104

16.08.2018 - 13.50 Haber Kodu : 180816108 3- THY, KURBAN BAYRAMI'NDA 164 EK SEFER DÜZENLEYECEK Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY) yarın başlayacak ve 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 164 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın 122 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ile yolcularına uçuş deneyimi sunan Türk Hava Yolları, 17 Ağustos günü mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 164 ek sefer düzenleyecek. Uçuşlarını yolcularının beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden bayrak taşıyıcı, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak" denildi.

THY yolcularının yurt içinde Antalya ve yurt dışında Londra'yı tercih ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"9 gün sürecek bayram tatilini ailelerinin yanında, sıcak denizlerde ve yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların seyahat tercihleri de netleşti. Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Bodrum ve İzmir olurken, yurt dışında ise Londra, Cakarta ve Barselona tatil tercihlerinde öne çıkan şehirler oldu'

Türk Hava Yolları'nın 9 günlük bayram tatili nedeniyle Antalya'ya 49, Bodrum'a 51, Dalaman'a 35, Trazbon'a 15, Beyrut'a 8, Cenevre'ye 2, Podgorica'ya ise 4 ek sefer düzenleyeceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:

-Atatürk Havalimanı'ndan yolculardan görüntüler

-Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler 16.08.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180816113 4- HALK OZANLARINDAN DOLAR PROTESTOSU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Meydanı'nda toplanan şair ve halk ozanları ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırımları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle protesto etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6 şair ve halk ozanı Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıları protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Ozanlar çaldıkları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle ABD Başkanı Donald Trump'ı da protesto etti. Çevredeki vatandaşlar da söylenen deyişleri ilgiyle dinledi. Bazıları ise cep telefonuyla kaydetti. Ozanlar adına açıklama yapan şair ve halk ozanı Hilmi Şahballı, Trump için yazdığı deyişi okudu. Deyişinde Şahbanlı şunları söyledi. "Trump, Doğru taylar geme gelmez, var olup dirheme gelmez, Ehli dil olan gönül atını sevgi pınarından sular. Boşuna uğraşmayın, yokuşa akmaz sular. İyiye kötü, kötüye iyi denemez. Bin bir kötü toplansa bir iyiliği yenemez. Öyleyse diyorum ki sıla varken gurbet niye, vuslat varken hasret niye, birlik dirlik, erlik varken körlük niye... İnan ki Trump nankör nimeti cahil kıymeti bilemez. Mazlumları ağlatan kendisi de gülemez. Anadolu Türk milleti hazır ol. Milli birlik zamanı. Senaryoda böyle rol, milli birik zamanı. Şahlansın Anadolu, birleşsin sağı solu ortak akılın yolu milli birlik zamanı"

Deyişlerin ardından 6 ozan sazlarını havaya kaldırarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Saz çalanlardan görüntü

-Ozanların konuşması

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Şair Hilmi Şahballı'nın konuşması

-Genel ve detaylar ============== 5- TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA : 2 YARALI Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Pendik Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

Kaza 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 5 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.