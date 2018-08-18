DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- AVCILAR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine

olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.

Elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

18.08.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180818090 2- GÜNGÖREN'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN (1) Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Güngören'de 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Güngören'de bulunan 6 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

18.08.2018 - 16.12 Haber Kodu : 180818135_ 3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOLCU REKORU KIRILDI Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- KURBAN Bayramı tatiline çıkanlar Atatürk Havalimanı'nda yolcu rekoru kırdı.

1441 uçağın iniş ve kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı'nı transit yolcular da eklenmesiyle dün 230 bin kişi kullandı. Atatürk Havalimanı'nı dün kullanan yolcu sayısı bir çok ilin nüfusundan fazla oldu.

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar, Türkiye'nin en çok uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleştiği Atatürk Havalimanı'na da rekora neden oldu. Havayolu şirketleri yoğun talebi karşılamak adına ek sefer koyarken 1441 uçağın kullandığı Atatürk Havalimanı'nda 185 bin 414 yolcu geçti. Buna transfer yolcular da eklendiğinde 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı'nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırıldı.

PASAPORTTAN 110 BİN KİŞİ GEÇTİ

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında da tatile çıkanların akını vardı. Yurt dışına geliş ve gidiş olmak üzere toplam 111 bin kişi pasaport işlemleri yaptırdı. Yurt dışına çıkanların sayısı ise 54 bini geçti. Özellikle kafileler halinde gelen gurbetçiler yolcu rakamının daha da artmasına yol açtı. Pasaport polisi gidiş yapacak olan yolcuları uçaklara yetiştirmek için bütün bankoları dolu tuttu. İÇ HATLARDAN 63 BİN KİŞİ GEÇİŞ YAPTI

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki yoğunluğun bir benzeri de İç Hatlar Terminali'nde yaşandı. Tatil merkezlerine vatandaşların akın etmesi nedeniyle iç hat yolcu trafiği de arttı. İç hatlardan 63 bin kişi geçiş yaptı. Bunlardan 27 bin kişi İstanbul'a gelirken, 36 bin kişi ise İstanbul'dan gitti. Edinilen bilgilere göre aynı yolcu trafiği bugün de yaşanıyor. Birçok iç ve dış hat noktasına uçuşlarda yer bulmak zorlaşırken havayolu şirketlerinin bayram tatiline denk gelen uçuşlarında doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanında dün çekilen görüntüler

18.08.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180818093 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BUGÜN DE SÜRÜYOR Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda dün mesai bitimiyle birlikte başlayan yoğunluk bayram tatilinin ilk günü olan bugün de devam etti. Bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen yolcular Dış Hatlar ve İç Hatlar Gidiş Terminallerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yolcular nedeniyle pasaport ve check-in kontuarlarında kısa süreli kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yolcuların pasaport kuyruklarında beklememesi için bütün pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. Bayram tatili nedeniyle artan yolcu sayısı ve uçuş talebini uçuş talebi nedeniyle havayolu şirketleri ek seferler düzenlemişti. Türk Hava Yolları, arefe gününe kadar gerçekleştireceği toplam 6 bin 95 sefer ile yurt içi ve yurt dışında bir milyon yolcu taşıyacak. Görüntü dökümü:

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-Atatürk Havalimanı yolculardan görüntüler

-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Yolcularla röpler

-Genel ve detaylar

18.08.2018 - 15.22 Haber Kodu : 180818119 5- KURBAN PAZARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK- Şengüler YEŞİL, İSTANBUL (DHA) İstanbul'daki kurban pazarlarında satışlar devam ediyor. Geçen yıla göre fiyatlarda biraz artış olduğunu belirten besiciler, genel olarak satışlardan memnun.

Başakşehir'de kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş kurbanlık, bin 500 liradan, büyükbaş kurbanlık fiyatları da 14 bin liradan başlıyor. 10 gündür pazarda olduğunu belirten Murat Kışla, "Piyasa güzel, fena değil. Getirdiğimiz büyükbaş kurbanlıkların 4'te 3'ünü sattık. Genel olarak pazarın durumu da aynı. Fiyatlar geçen yıla göre hemen hemen aynı. Az da olsa bir fark var tabi. O da normal tabi. Bu fark da yem ve Pazar fiyatlarının yüksek oluşundan kaynaklanıyor" dedi.

Bir başka besici olan Erdem Ay da "3 tane malım kaldı. 35 mal getirmiştim" ifadelerini kullandı. Pazara büyükbaş kurbanlık almaya geldiğini söyleyen Recep Göksu da, fiyatların genel olarak normal olduğunu belirterek, "Henüz bakıyoruz, almadık. Kesemize uygun bulduğumuzda alacağız. Her keseye uygun kurbanlık var. Bütçenize uygun alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 1500 - 2500 TL ARASINDA

Pazar da küçükbaş kurbanlıklar da 1.500 liradan başlıyor. Kırklareli'nden 170 küçükbaş kurbanlık getirdiklerini belirten Fahrettin Aslan, "Şuana kadar sattığımız küçükbaş hayvanın sayısı 70. Önümüzde daha 3 günümüz var. Zaten küçükbaşların hızlı gidiş günleri pazar, arife ve bayramın birinci günü olacak. Şuanda kurbanlıklar gayet iyi gidiyor. Satışlardan memnunuz. Şuan 100 tane hayvanımız kaldı. Bayramın birinci ve ikinci günü de satışlarımız devam edecek. Burada küçükbaş hayvanların fiyatı 1.500 - 2.500 lira arasında değişiyor. Geçen yılla bu yıl arasında ciddi bir artış yok. Ortalama yüzde 10'luk bir artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Görüntü dökümü

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-Kurban pazarından genel görüntüler

-Büyükbaş kurbanlıklar

-Küçükbaş kurbanlıklar

-Kurban pazarlığı

-Besiciler ile röportaj

-Sultangazi'deki hayvan pazarının havadan görüntüleri

18.08.2018 - 14.22 Haber Kodu : 180818114 (ÖZEL)

6 - HIRSIZLAR YARIM SAATTE EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ * Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı. * Şahin Koçak, "Geldiğimizde alt kapı sağlamdı, eve girdik her taraf dağılmıştı. Ev dubleks ve üst kapıdan girmişler. Geldiğimizde evdelermiş Allah'tan karşılaşmadık, bir de karşılaşsak belki bize de zarar verecekler. Emniyete de şikayette bulundum"

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Kağıthane'de dubleks daireye giren hırsızlar yarım saatte evin altını üstüne getirdi. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay geçen hafta Hamidiye Mahallesi Dilara Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Şahin Koçak, eşi ve çocuklarıyla birlikte saat 21:00'de dışarıya çıktı. Hırsızlık için gelen 3 kişi, etrafı kontrol ettikten sonra 21:30 sıralarında binaya girdi. Bina girişindeki güvenlik kamerasını gören hırsızlar, yüzlerini elleriyle kapattı. Koçak Ailesi'nin dairesine giren ve yarım saatte evin altını üstüne getiren hırsızlar, 1 bilgisayar, 1 tablet, 5 kol saati, 5 yüzük ve bir miktar parayı çaldı. Dubleks dairede ev sahibinin alt girişten geldiğini fark eden hırsızlar üst girişten kaçtı. "DÖNDÜĞÜMÜZDE EVDELERMİŞ, ALLAHTAN KARŞILAŞMADIK"

Evden çıktıktan yaklaşık bir saat sonra eve dönen Şahin Koçak "Evimize hırsız girdi. Akşam 21.00'de evden çıktık, 21:51'de eve geldik. Geldiğimizde alt kapı sağlamdı, eve girdik her taraf dağılmıştı. Ev dubleks ve üst kapıdan girmişler. Geldiğimizde evdelermiş Allah'tan karşılaşmadık, bir de karşılaşsak belki bize de zarar verecekler. Çocuklarım huzursuz laptop, tablet, saat, yüzük, para ne buldularsa almışlar. Ne kadar rahat insanlar. Tüm bunları yarım saatte yaptılar. Emniyete de şikayette bulundum. Parmak izleri ve güvenlik kamerası görüntüleri alındı. İnşallah bulunurlar" dedi.

ŞÜPHELİLERİN BİNAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI

Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kafalarında şapka olan 3 hırsızın binaya girerken

yüzlerini kapatmaları ile hırsızların binadan çıkma anları görüntülerde yer aldı. Hırsızların yine çaldıkları eşyalarla binadan çıkışları da güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)

-2 hırsızın binaya girmesi

-Güvenlik kamerasını görünce yüzlerini elleriyle kapatmaları

-Arkadan 1 hırsızın daha binaya girmesi

-Hırsızların evden çaldıkları eşyalarla binadan çıkmaları

-Hırsızların dağıttığı evdeki eşyalar (Cep telefonu görüntüsü) AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

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-Ev sahibi Şahin Koçak ile röportaj 18.08.2018 -15.22 Haber Kodu : 180818121_I ====================== 7- 2 ZABITAYA "RÜŞVET" GÖZALTISI Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) -

Şişli'de bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet istedikleri öne sürülen 2 zabıta memuru gözaltına alındı.

Şişli İnönü Mahallesi, Dolapdere caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın taşeron olarak temel atma işini yapan Y.G.(34) Cumhuriyet Savcılığına başvurarak Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden rüşvet aldığını iddia etti.

Y.G. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim yanıma gelerek 'İnşaatı durdururuz. Bize para vermen lazım' şeklinde tehdit ettiler. Onlara yapamayacaklarını söyleyince 'Biz yolunu buluruz' diyerek konuştular. Onlardan çekindiğim için farklı tarihlerde toplamda yaklaşık 22 bin lira verdim. Ancak son olarak yine 2 bin lira isteyince bunun sonunun gelmeyeceğini düşünerek şikayetçi olmaya karar verdim" dedi.