DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek bilgi ve görüntülerle)

1- KAÇIRILAN GENCE YAPILAN İŞKENCENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI * YAKALANACAĞINI ANLAYINCA SUÇ ORTAĞINI REHİN ALDI *Esenyurt'ta kaçırılan genç, 18 gün sonra polis operasyonuyla kurtarıldı. Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı. Zanlıların kaçırdıkları gence yaptıkları işkenceyi kameraya alarak aileye gönderdiği ortaya çıktı. YOLDA YÜRÜRKEN KAÇIRILDI

Esenyurt'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi. POLİS HAREKETE GEÇTİ

Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü.

SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece'de bulundu. Polis şüpheli Musab E.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)'yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı. KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI

Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞKENCEYİ ÇEKİP AİLEYE GÖNDERMİŞLER

Öte yandan kaçırılan gencin önce yardım istediği görüntüler daha sonra işkenceye uğradığı görüntüleri cep telefonuyla çekilerek aileye gönderildiği ortaya çıktı. Görüntülerde gencin tüm yalvarmalarına rağmen zanlıların işkenceye devam ettiği görülüyor. "50 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER"

Olayın ardından emniyete gittiklerini belirten baba Faysal Marvan, "Pazar gecesi 23.00 gibi işten çıkıp kuaföre gidiyor, 23.30'da annesi ile telefon ile konuşuyor, geleceğini söylüyor. Ancak bir daha aradığımızda bir daha haber alamadık. Saat 24.00'ten sonra bize hiçbir haber gelmedi. Sabah da güvenlik kameralarını kontrol ettik. Polise kayıp başvurusu yaptık. Polis aramalarını sürdürdü ama sonuç alamadı. Bir hafta oldu hiç haber alamadık. Ben karakola söyledim, kaçıran kişiler, çocuğumu almam için benden 50 bin dolar fidye istediler" dedi ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Servat Marvan ile en son telefon ile görüşen anne Temem Marvan ise, "Oğlum beni 23.30 gibi aradı, kola istiyoruz dedim. Sonra daha da haber alamadık. Onlar beni aradı, 50 bin dolar para istediler. Eğer vermezseniz diğer çocuğunuzu kaçırırız dediler. Kocam her gün karakola gidiyor ama bir sonuç alamıyor.ö Şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

EK GÖRÜNTÜ

-İşkence görüntüsü

-Yardım videosu

-Aile ile röportaj

-Detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Rehin alma fotoğrafları

-Detaylar 21.08.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180821038

21.08.2018 - 13.55 Haber Kodu : 18082110 2- SULTANGAZİ'DE ZABITADAN KAÇAK KESİM DENETİMİ *Kaçak kesim yapanlara kabahatler kanununa göre 124 lira idari para cezası kesildi. Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL DHA

Sultangazi'de kaçak kurban kesimi yapanlara yönelik belediye ekipleri denetim yaptı. Denetimler sırasında kaçak kesim yapanlara kabahatler kanununa göre 124 lira idari para cezası kesildi. Kaçak kesim yapanlar, denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kaçak kesim yapanlara 124 lira idari para cezası kesti. Kaçak kesim yapanlar, denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin baskınları sırasında kaçak kurban satışı da yapıldığı görüldü. Avrupa Yakası'na geçişlerinin yasak olduğu tespit edilen yaklaşık 30 küçükbaş kurban, il tarım müdürlüğüne sevk edildi. Öğle saatlerine kadar toplam 40 ayrı kaçak kesim yapanlara idari para cezası kesildi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.

Belediyenin Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, "Sultangazi belediyesi olarak öncelikle, Esentepe'de bulunan kurban satış ve kesim yerinde, kurban kesim konteynerimiz ve 42 adet çadırımız var. İlçemiz genelinde 5 adet kesim yerleri mevcut. Biz bunun dışında kamuya ait boş arsa ve meydanlarda kesenlere idari para cezası kesiyoruz. 5326 sayılı kabahatler kanuna göre 124 lira idari yaptırım kararı tutanağı tutuyoruz. Ayrıca çevre kanuna göre, umuma açık yerlere cadde sokak, hayvan atıklarını atanlarla ilgili, konutlarda işlenirse 1450 lira, tesislerde toplu kesim yerlerinde işlenirse 58 bin lira çevre kanuna göre işlem yapılmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kaçak kesim yapanlara operasyon anı

-Kaçak kesim yapanlar

-Kaçak kesim yapanların tepkisi

-Ahmet Serkan Sencar röportajı

-Vatandaş röportajı

21.08.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180821086 3- ÇEKMEKÖY'DE BOĞA VE SAHİBİ DEREYE DÜŞTÜ *Boğa olduğu yerde kesilirken sahibi ise itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de kesim alanında sıra bekleyen kurbanlık boğa dereye düştü. Boğanın sahibi ise kaçan kurbanın peşinden gitmek isterken dereye düştü. Kurbanlık sahibi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Kesim için sıra bekleyen boğa kaçmaya başladı. Boş alana giren boğa dereye düştü. Kurbanlık boğanın sahibi Ersonay Avcı kaçan boğanın peşinden giderken dengesini kaybederek dereye düştü. Düşme esnasında bir ayağını kıran Avcı olay yerine gelen itfaiye tarafından düştüğü dereden çıkartıldı. Avcı, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dereye düşen boğanın ayakları kırıldığı için kasaplar tarafından olduğu yerde kesildi. Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Dereye düşen boğa

-Boğanın sahibinin ambulansa bindirilmesi

21.08.2018 - 13.33 Haber Kodu : 180821097_ 4 - ÖNLEM ALINDI; BOĞAZ BU KEZ KIRMIZIYA BÜRÜNMEDİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Yapılan çalışmalar

-İstanbul Boğazı'nın bugün çekilen görüntüleri

-Salih Uzun ile röp

-Yüzeysel temizlik botu

-Yapılan çalışmalarla ilgili görüntüler

-Geçtiğimiz yıl çekilen Boğaz'da kızıl görüntü ================== 5- İSTANBUL SEMALARINDA GÖÇ ALARMI Gökhan ARTAN-İSTANBUL (DHA) İSTANBUL semalarında, leyleklerin daha sıcak bölgelere göç etmesi nedeniyle göç alarmı başladı. Leyleklerin güneye doğru göçe başlamasından dolayı uçakların rotasında daha sık görülmesi üzerine Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri ile pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı. 450 metrelerde leylek sürüleri gören bir pilotun, "Yoğun leylek sürüleri var. Trafikleri uyarabilirsiniz" anonsu yaptı.

Son günlerde İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve hava trafik kontrol merkezi görevlileri arasında iletişim frekansındaki anonslar da artış yaşanıyor. Bunun nedeni ise leylek sürülerinin Ağustos'un sonu yaklaştığında daha sıcak iklimlere göç etmesinden dolayı havada daha çok görülmeleri. Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Bugün de pilotlar ile kule görevlileri arasında leyleklerle ilgili anonslar dikkat çekti.