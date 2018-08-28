DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(Görüntü dökümü ile yeniden)

1-PARKTAKİ ÇOCUĞU VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu

7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine

gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı. EK GÖRÜNTÜLER

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-Zanlının adliyeye girişi Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler 28.08.2018 -15.23 - Haber Kodu : 180828104 (havadan görüntülerle)

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLA KİMYASAL MADDE DÖKÜLDÜ -2 Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatalırken iki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre sonra gelen İBB ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kamyonetten görüntü

-Ambulanstaki kişi

-Kapalı yol

-Önlemlerden görüntü

-Detaylar =============== (geniş haber)

3- SARAYBURNU'NDA CAN PAZARI KAMERADA :1 ÖLÜ Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

Fatih Sarayburnu açıklarında denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirince sahilde bulunan 2 kişi de onu kurtarmak için denize girdi. Deniz polisi tarafından kurtarılan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize ilk giren ve boğulma tehlikesi geçiren 50 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boğulan kişiyi kurtarma çalışmaları ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarayburnu'nda saat 13.15 sıralarında denize giren bir kişi akıntının etkisiyle dalgalara kapıldı. Sahildeki 2 kişi yardıma koştu ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, denizde çırpınan kişiyi ve onu kurtarmak isteyen iki kişiyi kurtardı. Denizden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslara konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Denize ilk giren kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

YAŞANAN OLAY KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen kişi ekipler tarafından bota konuluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Kurtarma çalışması

-Genel ve detaylar ================= 4- ÇATALCA'DA ORMAN YANGINI Haber-Kamera: İstanbul DHA

Çatalca'da çıkan orman yangınına helikopterle müdahale edildi. Jandarma drone kullanarak yangının çıkış sebebini bulmaya çalıştı.

Akalan Mahallesi'ndeki orman yangınını gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede ağaçlık bölgeye yayıldı. Orman işletmeye ait helikopter ve arazözlerin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri drone kullanarak yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü:

-Yükselen dumanlar

-Helikopter müdahalesi

-Jandarmanın drone ile kontrolü

-Detaylar 5- 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ FATMA'NIN BALKONDAN DÜŞME ANI KAMERADA... Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Fatma Elsaid'in evlerinin 3. katından aşağıya düşme anları güvenlik kamerasına

yansıdı. İddiaya göre Esenyurt'ta 2 yaşındaki Fatma Elsaid, ailesi yanında olmadığı anda 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki penceresinden aşağıya baktığı anda düştü. Minik Fatma'nın beton zemine düştüğünü gören vatandaşlar polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Fatma'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye götürdü. Minik Fatma'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 2 yaşındaki Fatma Elsaid'in düşme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.