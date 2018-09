DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1 - OKUL SERVİSLERİNE SENSÖRLÜ KOLTUK ZORUNLULUĞU 1 YIL ERTELENDİ; SERVİSÇİLERDEN BUTON ÖNERİSİ GELDİ

Haber: İlknur SARGUT/İSTANBUL DHA

Okul servis araçlarında yaşanan ölümlü kazaların ardından gündeme gelen her öğrenci için 'oturmaya dayalı koltuk sensörü', 'üç nokta emniyet kemeri' ve 'her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin' zorunlu hale getirilmesi bir yıl ertelendi. Daha önce 3 Eylül 2018 olarak belirlenen zorunluluk tarihi 3 Eylül 2019 tarihine uzatıldı. Servis araçlarındaki değişikliliklerin bu eğitim ve öğretim yılına yetişmemesi nedeniyle İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na geçici bir "buton" önerisinde bulundu. Serviste bulunan hostes, öğrencilerin indiğine dair butona basmazsa alarm sistemi devreye girecek.

Okulların açılmasına sayılı günler kala güvenlik sorunuyla gündeme gelen okul servislerinde denetimler başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, her öğrenci ve çocuk için 'üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı' zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019'a kadar uzatıldı. Fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen 'iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu'na ait sürenin son günü ise 3 Eylül 2020 olarak belirlendi.