DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(havadan görüntülerle)

1- UZMAN ERBAŞ, NİŞANLISINI REHİN ALDI * Zanlı 1,5 saat süren çabanın ardından teslim oldu. Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL DHA

Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. Zanlı 1,5 saat süren çabanın ardından teslim oldu.

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Okul ve çevresinde bulunanlar uzaklaştırıldı. Zanlıyla müzakere yürüten polisler ikna çabalarına başladı. Umut D.'nin müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim oldu. Zanlı Umut D, ile rehin aldığı Hümeryra K., ayrı ayrı polis aracına bindirildi. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hümeyra K., hastaneye zanlı ise emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Liseden görüntü

-Polis araçları

-Özel harekat polisleri

-Çevrede alınan güvenlik önlemleri

-Zanlının çıkarılması

-Mağdurun çıkarılması

-Araçların çıkışı

-Detaylar 10.09.2018 - 15.16 Haber Kodu : 180910108

10.09.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180910107

10.09.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180910106

10.09.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180910104

10.09.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180910095

10.09.2018 - 16.52 Haber Kodu : 180910137 =============== (ek görüntü ve bilgiyle)

2- ZEYTİNBURNU'NDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptıktan sonra devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Zeytinburnu Sahilyolu Bakırköy yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu Samatya tüneline yaklaştığı sırada damperi açıldı. Sürücünün durumu farketmemesi üzerine üst geçide çarpar kamyon tünel içine devrildi. Saat 11.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen kamyon

-Yaralının ambulansa konulması

-Üst geçitteki hasar

-Olay yerinden görüntüler 10.09.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180910058

10.09.2018 - 12.47 Haber Kodu : 180910069

10.09.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180910072 3- FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİYİ İTFİAYE KURTARDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de yıkım çalışması yapılan bir binada mazgalı olmayan 5 metrelik foseptik çukuruna bir işçi düştü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu işçi vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Ömerpaşa sokakta meydana geldi. Yıkım çalışması yapılan bir binadan çıkan molozları almak içim kamyonuyla gelen Fatih Yayla(29) aracından inerek çalışma alanına girdi. Yayla üzerinde mazgalı olmayan yaklaşık 5 metrelik foseptik çukuruna düştü. İTFAİYE KURTARDI

Olayı gören işçiler hemen Yayla'nın yardımına koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadıköy ve Erenköy'den gelen kurtarıcı araçları düşen işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Düşen işçi itfaiyenin vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Yıkım çalışması yapılan binadan görüntü

-Diğer işçilerden görüntü

-Düştüğü çukurdan görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Vinç yardımıyla işçinin çıkarılması

-Ambulansa konması

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler 10.09.2018 - 13.39 Haber Kodu : 180910079 (ÖZEL)

4- "SARALLAR" İLE BAĞLANTILI GRUBA OPERASYON : 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ "Galatasaray şampiyon olur bu senede Allah'ın izniyle" Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, emniyet müdürlüğünden çıkarılırken, "Galatasaray şampiyon olur bu senede Allah'ın izniyle" dedi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda lüks cipteki gizli bölmede bir kalaşnikof tüfek bulunması polis kameralarına yansımıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bir şüpheli, emniyetten çıkışı sırasında, "Galatasaray şampiyon olur bu senede Allah'ın izniyle" dedi. Polis ekiplerinin şebeke lideri olduğu iddia edilen Cem E. ve Mehmet Aziz S.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.