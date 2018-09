DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA, İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılanan cenaze namazına Şaziye Oktay'ın eşi Ömer Oktay oğlu Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Eski Başbakan Tansu Çiller, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, milletvekilleri ile sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay kabul etti. Oktay'ın annesinin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Oktay, cenaze aracı ile mezarlığa hareket etti. Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürüldü.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA, İSTANBUL DHA Kas hastası oğlu için TBMM Başkanı Yıldırım ile konuşan anne Gülgün Özyiğit kas hastaları için hastane yapılması talebinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay için düzenlenen cenaze törenine katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı daha önce makamında ziyaret ettiğini söyleyen Gülgün Özyiğit, Yıldırım'ı tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi. 'Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurun' diyen Özyiğit'e TBMM Başkanı Yıldırım, 'Tamam, merak etme' şeklinde yanıt verdi. Gülgün Özyiğit, 30 yaşında olduğunu söylediği oğlu için, "Bizim DMD adında ağır ve ölümcül bir kas hastalığımız var. Dünyada nadir görülen bir hastalık. Nadir denilse de, şu anda Türkiye'de 10 bin DMD kas hastası çocuğumuz var. Bizim bu çocuklarımız ölüyor. Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Çağlar, şu anda kemiklerinin üzerinde kuyruk sokumu yara halinde oturuyor. Biz para, pul istemiyoruz. Biz, sadece hastane istiyoruz. Yapılabilecek gen tedavileri var. Yurt dışında tedaviler var. O tedavileri niye bekleyelim biz? Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Yerli otomobillerimizi kendimiz yapalım' demiyor mu? Biz de kendi ilaçlarımızı kendimiz yapalım. Binali Bey'le konuştuk.Telefon numaralarımızı aldı. Yardımcı olacağını söyledi. Umutla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA) Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için, eğitim ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması çağrısında bulundu. Umut Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Fikret İlkiz, Dr. Ayhan Akcan, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof.Dr.Yasemin Giritli İnceoğlu ve Sibel Savacı katıldı. Vakfın üyelerinin de katıldığı oturumda silahlanmanın ve silah satışının yapılmasının önlenmesinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Ana okulundan itibaren öfke kontrolü ve cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesi gerektiği belirtilirken, vakıf üyeleri oturum sırasında tüm yöneticileri, kitle örgütlerini ve yurttaşları bireysel silahsızlanma için mücadeleye davet etti.

Etiler'de bulunan ünlü et lokantasında yapılan şov sırasında alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuşması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayda 3 turist ile 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Dünyanın birçok yerinde şubeleri bulunan restoran zincirine sahip Nusret Gökçe, yaşananların ardından bir basın açıklama yaptı.

Gökçe'nin açıklaması şu şekilde: "Değerli dostlarım, dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimiz İstanbul'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım. Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir"