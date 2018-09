DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL DHA

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Boğazdan görüntü

-Renk görüntüsü

-Su birikintisinden görüntü

-Genel ve detaylar

30.09.2018 - 13.21 Haber Kodu : 180930079

30.09.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180930087

3- "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL DHA

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar, çok sayıda ev ve iş yeri ile seralar sular altında kaldı. Selin etkisi yüksekten böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Su basan yerler

-Genel ve detaylar

30.09.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180930066

4- BRAZİLYALI TURİSTLERİN CEP TELEFONUNU ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Haber: Hakan KAYA / Kamera: İSTANBUL, DHA

Beyoğlu'nda apart daireye girerek iki turistin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Olay günü 4 şüphelinin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya'dan tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes'in cep telefonları kaldığı apart daireye giren hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar Andre Giles'i darp ettikten sonra kaçmıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ekipler, hırsızlık şüpheliler Özkan E., Berkan C., Muhammed E. ve Yusuf K.'ya Hacıahmet Mahallesi, Irmak Caddesi Pir Hüsamettin Sokak üzerinde rastladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüphelilerden 2'si kaçarken, Özkan E. ve Berkan C. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen 2 şüpheli çaldıkları telefonu Aksaray'da sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.