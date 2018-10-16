DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- SUUDİ BAŞKONSOLOS ÜLKESİNE GİTTİ Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, ülkesine gitti. Uteybi'nin saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a uçtuğu öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Konsolosun arşiv görüntüsü ====================== 2- SUUDİ BAŞKONSOLOSU HAVALİMANINA GÖTÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN ARAÇ GERİ DÖNDÜ Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saat 14.15 sıralarında bir araç konsolosluk konutundan çıktı. Aynı araç 17.30 sıralarında geri geldi. Araçta şoför dışında kimsenin olmadığı görüldü. Aracın Suudi başkonsolosu havalimanına götürdüğü öne sürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Aracın gidiş ve dönüşü ===================== 3- METROBÜS KAZA YAPTI; SEFERLER DURDU (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Okmeydanı'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, metrobüslerden biri körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Metrobüsün yolu kapatması nedeniyle seferler durdu. Duraklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüs yoluna inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler başladı. Ancak duraklardaki yoğunluk devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Havadan görüntülerle yürülenler

-Metrobüs kuyruğu DHA FEED ============================ - (Havadan görüntülerle geniş haber)

4- İKİTELLİ'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yanan malzemenin plastik olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alınırken, çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Başakşehir İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan, toplamda altı bin metrekarelik alanı kapsayan, oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sanayi sitesi çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin iş yerinin iki ayrı cephesinden müdahale ettiği yangın, yanan malzemelerin büyük oranda plastik olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilenirken, yangında zarar gören herhangi bir sivil vatandaş olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yangından görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler ============================== 5- FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA ÖMER ÇATKIÇ'A TAHLİYE (2) Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın bulunduğu davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Çatkıç hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol 11 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirterek "Hayatımın hiçbir evresinde kötü tarafta olmadım. Örgüt üyesi olmam mümkün değil. Suç tarihinin 15 Temmuz olarak gösterilmesini asla kabul etmiyorum" dedi. Fetullah Gülen'i ziyaretiyle ilgili ifadelerinin kasten çarptıldığını öne süren sanık Zafer Biryol, "Fenerbahçede oynarken bir türlü geçmeyen sakatlığım nedeniyle ABD'ye tedavi amaçlı gittim. Bir arkadaşım beni Fetullah Gülen'in evine götürdü. Ama 30-40 kişinin içinde görüştük. Hal hatır sorma dışında bir şey olmadı" dedi. Bylock'u darbe girişiminden sonra öğrendiğini belirten sanık Biryol, "Ömer Çatkıç'ın dediği gibi evimde Bylock yüklenmesi olayı olmadı. Hiçbir şekilde talimatla para yatırıp çekmedim" diye konuştu. Sanık Biryol, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Selman Kuzu ile tanışmasını da anlattı. Sanık Biryol, "Selman Kuzu ile hac sırasında Mekke'den Medine'ye giderken otobüste tanıştım. Numaramı nereden bulduğunu bilmiyorum. Bende numarası yoktu. Hac dışında bir görüşmem olmadı" dedi. Sanık Uğur Boral da suçlamaları redderek Bank Asya hesabıyla ilgili de "Devlet büyüklerimizin Bank Asya ile ilgili açıklamalarının ardından hemen tüm paramı çekerek bu banka ile ilişiğimi kestim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

ÖMER ÇATKIÇ'A TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Çatkıç'ın samimi beyanlarını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Çatkıç hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, Zafer Biryol'un ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmedildi. Mahkeme, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Bekir İrtegün'ün Bylock görüşme içeriklerinin istenilmesine, FETÖ ile iltisaklarının bulunup bulunmadığının tespiti için emniyete yazılan yazının cevabının beklenmesine de karar verdi. Sanıklar Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın avukatlarının dosyanın ayrılması taleplerinin reddeden heyet, sanık Bekir İrtegün'ün avukatının yayın yasağı talebini de reddetti. 21 KİŞİNİN FETÖ ÜYELİĞİNDEN SORUŞTURMASI BULUNUP BULUNMADIĞI SORULACAK

Heyet, sanık Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın beyanlarında adları geçen Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Orhan Şam, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Ali Cansun Begeaslan, Erkan Özbey, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Gökhan Tokgöz, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hasan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında FETÖ üyeliğinden açılmış bir dava veya soruşturma olup olmadığının, sanığın verdiği bu bilgilerin faydalı olup olmadığının savcılığa ve emniyete sorulmasına hükmetti. Duruşma 10 Ocak'a bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler ======================= 6- MEŞALE TOLU'NUN EŞİNİN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Türkiye'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu ile birlikte 18 şüphelinin yargılandığı davada, Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı. Meşale Tolu duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Olması gereken bir karardı. Geç oldu ne yazık ki ama en azından bundan böyle oğlum babasıyla kavuşmuş olacak ve ailemiz yeniden bir arada olacak" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 6'ncı celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Meşale Tolu, eşi Suat Çorlu ile 5 sanık katıldı. Duruşmayı İstanbul Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Yeşiller Partisi Temsilcisi Margaret Stumm da izledi. Duruşmada, dosyası birleştirilen Ali Aykul'un savunması alındı. Aykul, "Sosyalist dünya görüşüm nedeniyle iddianamedeki eylemlere katıldım. Herhangi yasadışı amblem ve flamanın olmadığı sadece basın açıklamasının yapıldığı bir eylemdi. Üzerime atılı propaganda suçunu kabul etmiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUM BABASINI GÖREMEDEN BÜYÜMEK ZORUNDA KALIYOR"

Söz alan sanık Meşale Tolu ise "Nisan 2017'de tutuklandım ve çocuğumla beraber 8 ay tutuklu kaldım. Daha sonra 8 ay adli kontrol uygulandı. Yurtdışı yasağım kaldırıldı ve ben Türkiye'deki duruşmaları takip edeceğimi söyledim ve geldim. Ancak eşimin yurtdışı yasağı kaldırılmadığı için Türkiye'de yaşıyor ve çocuğum babasını görmeden büyümek zorunda kalıyor. Eşimin yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. 2 SANIĞIN YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu ve davanın diğer sanıklarından Mukaddes Erdoğdu Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. . Diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Ocak tarihine erteledi. BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma çıkışında adliye önünde açıklama yapıldı. Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu basın mensuplarının soruları üzerine, "Bizim için sevindirici bir karar oldu. Ama şöyle bir durum var, temmuz ayında benim Avrupa'daki oturum kartımın süresi dolmuştu. Ve oradaki oturumum ölmüş oldu. Mahkeme heyetinden 6 aydır talepte bulunuyorduk, oradaki yasal haklarımın ölmemesiyle ilgili. Yaklaşık 25 yıldır orada oturumum vardı, onu alamadığım için oturumum ölmüş oldu. Geri dönmek için tekrardan vize almak zorunda kalacağım. ama en azından hem çocuğum bakımından, hem eşim bakımından bu hukuki olmayan aramızdaki engelin kaldırılmış olması bizim açımızdan sevindirici. Çünkü 1,5 yıldır yargılanıyoruz, 8 ay cezaevinde kaldık. Mahkemeye katılma zorunluluğumuz yok. Bu karar sürdürülmüş olsaydı çok keyfi olacaktı. Gelip Gitmeye devam edeceğiz" dedi.

"AİLEMİZ YENİDEN BİR ARADA OLACAK"

Meşale Tolu ise, "Yaklaşık 2 yıldır bir hukuksuzluğa maruz bırakıldık. 8 ay kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu kaldım. Ve ardından yine kaçma şüphesi gösterilerek yurt dışı yasağı konulu. Bugün aslında buraya gelerek ve bundan sonra da gelerek şunu göstermek istedim, ben ne o zaman bir kaçma şüphesi vardı bende, çünkü her zaman ikamet ettiğim adreste bulunuyordum. Ne de bundan sonra böyle bir şüphe olacak. Olması gereken bir karardı. Geç oldu ne yazık ki ama en azından bundan böyle oğlum babasıyla kavuşmuş olacak ve ailemiz yeniden bir arada olacak" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu açıklama

-Detaylar =========== 7- 4 ÜNİVERSİTE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 20 GÖZALTI Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilen 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

TÜMÜ BYLOCK KULLANICISI, 23'Ü AKTİF GÖREVDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim'de İstanbul merkezli, Sakarya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kişilerden 14'ünün KHK ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde oldukları belirlendi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar ============ - (Havadan görüntülerle geniş haber)

8- İKİTELLİ'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yanan malzemenin plastik olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alınırken, çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Başakşehir İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan, toplamda altı bin metrekarelik alanı kapsayan, oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sanayi sitesi çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin iş yerinin iki ayrı cephesinden müdahale ettiği yangın, yanan malzemelerin büyük oranda plastik olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilenirken, yangında zarar gören herhangi bir sivil vatandaş olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yangından görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler ====================== 9 - TUZLA'DA İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI * Sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da otomobili ile viraja hızlı girerek iki kişinin ölümüne neden olan iş güvenliği uzmanı tutuklu Kamil Kocatepe hakkında, "Taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuzla'da 6 Ağustos 2018 tarihinde otomobiliyle hızlı girdiği virajda iki tershane işçisinin ölümüne neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Tuzla Anadolu Tershanesi iş güvenliği uzmanı Kamil Kocatepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kamil Kocatepe hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde aynı zamanda üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan Kamil Kocatepe'nin (23) kullandığı araç ile Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde viraja hızlı girdiği, aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, yolun sağında yaya olarak yürüyen Ersan Güney ve Ramazan Kuş'a çarparak ölümlerine neden olduğu belirtiliyor.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Şüphelinin Trafik Kanunu 52. maddesince düzenlenen, "Aracın hızını dönemece girerken azaltmak" kuralına uymadığı bilgisine yer verilen iddianamede, kazanın oluşumunda şüphelinin kusurlu olduğu belirtilerek, "Taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Görüntü Dökümü:

-Kazanın güvenlik kamerası ========= 10

- "KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİYİ ŞİKAYET EDİN" Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, vatandaşların kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında ya da ödeme konusunda sorun çıkaran taksi şoförlerini şikayet etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Valiliği il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili alınmış olan yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu kapsamda ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin hedeflendiği yeni bir düzenleme yapıldı. Kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almayan, ödeme konusunda sorun çıkaran ya da özellikle yabancı turistlerin ulaşım güzergahını uzatarak fazla ücret alan taksicilerle ilgili cezai yaptırımlar yürürlüğe koyuldu. SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bu konuda halkımızın duyarlı olması gerekir. Bu sıkıntıların bu kadar büyümesinin en büyük nedenlerden bir tanesi halkımızın bu konularla karşılaştığı zaman ilgili yerlere şikayet etmemesidir. Mutlaka bu şekilde uygulama yapan ticari taksiciler hakkında gerekli mercilere şikâyetlerde bulunmaları gerekir ki çözüm noktasına ulaşılsın. Herhangi birisi şikâyette bulunmazsa yaşadığını dile getirmez ise o zaman çözümler üretilmez. Bu zamana kadar sıkıntılarda halkımızın duyarsızlığı da etkili olmuştur. Yeni kararnamenin iyi olacağını düşünüyorum. Ama sadece tek bir konu ile ilgili değil, ticari taksilerin tüm boyutları ile masaya yatırılıp tüm sıkıntılarıyla ilgili bir çözüm üretilmesi gerekir. Şu anki karar çok güzeldir. Cezai işlemlerin uygulanması güzeldir. Ama bu tek başına yetersizdir. "

"BİZ İHRAÇ EDİYORUZ"

Kısa mesafe konusunda gelen şikâyetlerde yolcunun şikayetinin direkt kabul edilip şoförün ihraç edildiğini belirten Ahmet Çavuş, öBelediyenin şu anda taksicilere vermiş olduğu bir çalışma kartı var. Bu kartı olmayan kişi araçlarda çalışamıyor. Ama bu kartı her önüne gelene vermemesi gerekiyor. Özellikle GBT sorgulaması yapması lazım. Eğitim vermesi lazım. Eğitimde başarılı olması halinde bu kartı vermesi lazım. Bu kartı verdiği kişiler hakkında şikâyet geldiği zaman gerekirse bu kartın iptal edilip bir daha şoför yapılmaması gerekir." diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Çavuş ile röp

-Taksilerden görüntü

-Detaylar =============

11- İBB BAŞKANI UYSAL: YENİ HAVALİMANINA OTOBÜSLERLE EN KONFORLU YOLCULUK YAPILACAK İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İSMEK 22. Yıl Genel Sergi ve Festivali'nde yeni havalimanı hakkında konuştu. Havalimanının 29 Ekim'de açılacağını belirten Uysal, "Havalimanına 18 noktadan ulaşacak otobüslerimizi yetiştireceğiz. Gerçekten o otobüsleri kullananlar da en konforlu yolculuğu yapmış olacak" dedi.