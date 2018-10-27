DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-'SURİYE' ZİRVESİ BAŞLADI Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Suriye' konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura ile dört ülke temsilcileri katılyor. Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan detay görüntüler

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detay

-Detaylar =============================== 2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İki lider Vahdettin Köşkü'nde biraraya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler ================================ 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL'İ KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

İki lider Vahdettin Köşkü'nde biraraya geldi. Erdoğan, görüşme öncesi köşkün penceresinden Merkel'e İstanbul Boğazı'yla ilgili bilgi verdi. Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler ================================= 4- PUTİN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vahdettin Köşkü'ne geldi. Makam aracıyla gelen Putin, köşke girdiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Görüntü Dökümü:

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-Putin'in konvoyundan görüntüler

-Genel ve detaylar 27.10.2018 - 14.03 Haber Kodu : 181027102 ============================ 5-FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Cansel KİRAZ-Güven USTA-Harun UYANIK / İstanbul DHA

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Suriye' konulu dörtlü zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Macron'un konvoyundan görüntüler ======================

6-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraflar 7- (aktüel görüntüyle)

3 LİDER SURİYE ZİRVESİ İÇİN İSTANBUL'DA... Haber- Kamera: İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel 13.10'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 13.25'te, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ise 13.55'te İstanbul'a geldi.

Özel uçaklarıyla İstanbul'a gelen Devlet Başkanları, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer tarafından karışılandı. 3 lider daha sonra makam araçlarıyla havalimanından ayrılarak Suriye Zirvesi'nin yapılacağı Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konuk misafirlerin uçaklarının gelişi

-Uçaktan inişleri

-Havaliamından ayrılışları

-Genel ve detaylar 27.10.2018 - 15.07 Haber Kodu : 181027135 ================================= 8- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ, İstanbul DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda bekleyiş sürüyor. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu, başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önündeki haber nöbetini sürdürüyor. Görüntü dökümü

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-Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

-Konsolosluk önündeki gazetecilerin bekleyişi

-Konsolosluk konutu

-Konsolosluk konutunun arkası

-Genel ve detaylar ============================================ 9-ARNAVUTKÖY'DE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Kapkaççılara direnen 3 kişi yerde sürüklendi.

- Kapkaççılar 260 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı Haber: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen B.D. canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak'ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapan B.D. kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri B.D.'nin aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti.

B.D. ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı. B.D'nin elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen B.D. ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor'da terk etti. Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü;:

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-Kapkaç anı ============================= 10- BEYOĞLU'NDA "ANDIMIZ" EYLEMİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Beyoğlu'nda "Öğrenci Andı" eylemi düzenledi.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Danıştay'ın kararını Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütmeyi durdurma talebiyle temyize götürmesine Taksim'de yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Taksim Odakule'de bir araya gelen grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, "Andımız okullardan kaldırılsa bile, Türk gençliğinin gönlünden silinemeyecek. Bunu bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Gruptakiler, topluca okudukları "Öğrenci Andı"nın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Açıklama

-Öğrenci Andı okumaları ======================== 11- 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 22 KİŞİYE GÖZALTI KARARI *Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, 10 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' çözümleri yapılan ve kamudan ihraç edilen polis memuru, öğretmen ile öğretim görevlilerinin arasında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin yakalanması için çeşitli illerde çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.