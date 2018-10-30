DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - ÇOCUK PARKINDA ÖLÜM: 8 YAŞINDAKİ KADİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA Çekmeköy'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanmak isterken akıma kapılarak ölen Kadir Açık (8) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Çekmeköy'de bulunan çocuk parkında dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık(8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, "8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk parkında hiç trafo olur mu? Çocuk buraya dokunuyor elektriğe kapılıyor. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra buraya hırsızlar uyuşturucu kullananlar hep buraya geldi. Benim canım gitti. Çocuğumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Benim çocuğum değil başkasının da çocuğu olabilirdi. Bu trafonun önü komple açıktı. Kaç defa uyardık ama gelmediler. Ama olaydan sonra gelip kabloları sökmüşler" dedi. Öfkeli mahalle sakinleri ise sorumluların bulunmasını istedi.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Adli tıptaki işlemlerin ardından küçük çocuğun cenazesi helallik alınmak üzere parkın yakınındaki evine getirildi. Oğlunun cenazesine gören anne Aysel Açık baygınlık geçirdi. Mahalleli ve yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun bedeni Nişantepe mezarlığında toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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-Parktan görüntü

-Trafodan görüntü

-Arkadaşlarının olayı anlatması

-Baba ile röp

-Cenazenin eve gelmesi

-Helallik alınması

-Annenin baygınlık geçirmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler ====================== 2- D100'DEKİ SALDIRI ANI VE ÖLEN KİŞİNİN FOTOĞRAFI D-100'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ: İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI Haber-Kamera : Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA) Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayının intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'ın oyuncu ve manken kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Ataköy D-100 Karayolu Yanyol'da dün gece saatlerinde Emre Solan (28) isimli genç otomobiliyle beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürmüştü. Olayı araştıran Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan'ı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri zanlının kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaştı. İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri emniyet kayıtlarını inceledi. 2013 tarihinde Esenyurt'ta Emre Solan ile mankenlik ve oyunculuk yapan Halit Arslan'ın komşu oldukları ve asansör beklerken aralarında yaşanan tartışmanın büyüdüğü, Solan'ın Arslan'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Solan'ın 5 yıl hapis yattığı öğrenildi. TÜFEĞİ MONTUYLA GİZLEMİŞ Öldürülen Halil Arslan'ın ağabeyi Mehmet Ali Aslan iddiaya göre otomobiliyle Şirinevler'den geçtiği sırada yol kenarında park halindeki aracın içinde kardeşinin katili Emre Solan'ın olduğunu gördü. Otomobilini Solan'ın aracının arkasına park eden Arslan bir süre sonra montuna sardığı pompalı tüfekle araçtan indi. Monta sardığı tüfeği çıkaran Arslan, Solan'ı başından vurarak olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri başından vurulan 28 yaşındaki Solan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL OLAY YERİNE DÖNMÜŞ Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan cinayeti işledikten sonra aracıyla Okmeydanı istikametine doğru kaçtı. Daha sonra Okmeydanı sapağından dönen Arslan cinayeti işlediği yer olan Şirinevler'e gelerek bir süre olay yerini ve polis ekiplerinin çalışmalarını izlediği öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Bakırköy İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güzergah boyunca tüm MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. Araştırmalarını derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Arslan'ın Beylikdüzü'nde ablasının evinde saklandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen polis Arslan'ı kıskıvrak yakaladı. İÇ ÇAMAŞIRINDAN ESRAR ÇIKTI İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Başından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emre Solan'ın cesedi üzerinde de incelemeler yapan polis ekipleri Solan'ın iç çamaşırı içerisinde paketlenmiş halde 29 gram esrar tespit etti. Kaçışı kamerada

Mehmet Ali Arslan'ın cinayeti işledikten sonra kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Arslan'ın yanyona park ettiği aracına binerek olay yerinden kaçması görülüyor. Görüntü dökümü: --------------------- -Zanlı çıkış -Güvenlik kamera görüntüleri -ölen gencin fotorafı -Diğer detaylar ============================== 3- -BAKIRKÖY'DE GALERİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de bir otomobil galerisine motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı, işyerinde bulunan 1 kişi ayağından yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin şüphelileri arama çalışmalarını sürüyor. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Florya Şenlikköy'de dün öğle saatlerinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti: Motosiklet ile bir otomobil galerisine gelen ve bir süre bekleyen iki kişiden biri, tabancasıyla galeriye peş peşe ateş etti. Daha sonra iki saldırgan, aynı araçla olay yerinden kaçarken, galeride çalışan Kutay Tolga Aydoğan ayağından hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de, saldırganları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin görüntülerde, motosikletli iki kişi galerinin önüne gelmesi, sürücünün arkasında bulunan kişinin silahıyla galeriye ateş açması ve ardından kaçmaları yer alıyor. . Görüntü Dökümü:

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-Olay anı TÜRKİYE-AZERBAYCAN-İRAN ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyaraov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen basın toplantısında Çavuşoğlu, ikili gelişmeleri geliştirmenin yanında 3'lü bir şekilde Türkiye-Azerbaycan ve İran olarak tarihe dayanan ilişkilerin nasıl güçlendirilebileceğini ve bölgesel konulardaki dayanışmanın nasıl artırılabileceğinin detaylı bir şekilde konuşulduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Biz etkin çok taraflılığa inanıyoruz. Tek taraflı alınmış kararlara da karşı olduğumuzu her vesileyle söylüyoruz. Bölgemizde ve ötesinde fırsatların yanında sınamalar da var. Bu sınamaların üstesinden yerel ve bölgesel sahiplenmeyle gelebiliriz. Bölgemizdeki sorunların barışçıl bir şekilde çözümü için 3 ülke birlikte çalışma konusunda mutabıktır. Ortak irademiz vardır" dedi.

"HEM AZERBAYCAN HEM İRAN BİZİM İÇİN ENERJİ KAYNAĞIDIR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgesel barış, istikrar ve refahı için iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bizim ekonomik alanda birlikte atacağımız her adım, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ulaşımla ilgili gerçekleştireceğimiz her proje sadece bizim bölgemizdeki ülkeler için değil, Avrupa'dan tutun Çin'e kadar tüm bu güzergahtaki ülkelerin ve bölgenin yararına olacaktır. Bugün enerji konusundaki işbirliğimizi de görüştük.Taşımacılık, ulaşım, demiryolu projeleri gibi somut projeleri de değerlendirdik. Hem Azerbaycan hem İran bizim için enerji kaynağıdır. Hem doğalgaz hem petrol alıyoruz. Dün TANAP'ın açılışından sonra Star Rafineri'nin İzmir'de açılışını da cumhurbaşkanlarımız yapmıştı. Bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. "SADECE İRAN'LA 30 MİLYAR DOLAR HEDEFİMİZ VAR"

Bakan Çavuşoğlu, İran ve Azerbaycan ile yapılan ticari faaliyetlere de değinerek, "Özellikle ticarete baktığımız zaman 3 ülke arasındaki ticarete, toplam nüfusumuz 170 milyon fakat ticaretimiz 10 milyar 650 milyon civarında. 11 milyon dolar bile değil. Oysa bizim sadece İran'la 30 milyar dolar hedefimiz var. Azerbaycan'la şu anda 1.4 milyar dolar ticaret hacmimiz var. İlk etapta 5 milyar dolar hedefimiz var ama 10 milyar dolara da çok rahatlıkla çıkabiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticareti teşvik etmeliyiz. Nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesi ve yansımaları, bundan sonra ne yapacağız, Avrupa ülkeleri ve diğer ortaklarla bunu nasıl devam ettireceğiz bunu da konuştuk. Amerika'nın aldığı tek taraflı kararların yansıması ne olur, birlikte nasıl tedbirler alabiliriz, kardeş İran'a nasıl destek verebiliriz bunları da değerlendirdik. Gelecek toplantımızı inşallah İran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4'lü zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Tam bir felaket senaryosu çizdiniz. Biz de zaten bu amaçla Soçi mütabakatını imzaladık. Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan ülkelerin başında da İran gelmektedir. Birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci. Bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda, bir taraftan Suriye'de ateşkesin sürdürülebilir olması için, diğer taraftan da Suriye sınırları toprak bütünlüğü için de siyasi bir çözüm için güçlü mesajlar görürsünüz. Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam. O yüzden biz Suriye'de siyasi süreç için çaba sarf ederken, PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlıyız. Bugüne kadar önemli adımlar attık."

"AYKIRI BİR DURUM SERGİLERLERSE İLK ÖNCE BİZ MÜDAHALE EDERİZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, defalarca Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib üzerinde böyle bir sorun yok. Ağır silahların çekilmesi, radikal grupların çekilmesi, radikal gruplar terör örgütleriyle ne yapacak bunların konuşmamız lazım. Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. İki tane yolun Halep'i Hama'ya ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ve M5 yollarının da açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Zaten teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz" "AMERİKA'NIN AMBARGOLARI BASKILARLA DEVAM EDİYOR"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, 3 ülkenin daha fazla gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi için bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Zarif, "Suriye, Filistin, Yemen Halkının bölgedeki diğer sorunları inşallah uzlaşıya vararak çözülür. Karabağ sorunu uluslararası barışa dayanarak çözülmelidir. İran nükleer müzakerelerine olan desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim. ABD'nin tek taraflı anlaşmadan çekilmesini kınadıkları için teşekkür ederim. ABD'nin yaptıkları, ülkeler arasındaki ilişkilerin aleyhine bir davranıştır" dedi. Zarif, bilim ve teknoloji alanında Türkiye ve Azerbaycan ile daha çok iş birliği yapılabileceğini söyledi. " Milli paralarımızla ticaret yapalım diye anlaştık. İlişkilerimizi dış etkenlerden koruma altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Zarif, 'Amerika'nın ambargoları İran ve Türkiye'nin petrol anlamında ilişkilerini nasıl önleyecek, hangi tedbirler alındı? sorusuna " Amerika'nın ambargoları baskılarla devam ediyor. Amerikalılar bekledikleri sonucu alamadılar. Başka ülkelere de baskı yapıyorlar. Bir ülke, diğer ülkeleri zorlayabilir mi? Bütün uluslararası kurallara karşı, Güvenlik Konseyi'nin kararlarına karşı hareket edebilir mi? Bazı ülkeler yasalara uyduğu için onları cezalandırabilir mi? Bunun gelecekte çok büyük etkileri olacaktır. Bazı özel sektörler çalışma alanlarının yöntemlerini değiştirme yönüne gidecekler. Bir yöntem bulacaklar" şeklinde yanıt verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ise konuşmasında İstanbul Havalimanı'nın açılışını tebrik etti. Memmedyarov, havalimanının Bakü- İstanbul arasındaki trafik açısından önemli olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyaraov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü dökümü

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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması

-Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov'un konuşması

-İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in konuşması

-Genel ve detaylar ============================ 4- FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN TAKSİCİ ÖLDÜ Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici aşağıya atladı. Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran taksici Tahir Kanbay (50) korkulukları aşarak denize atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Kanbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görüntü Dökümü: ----------- -Olay yerinden görüntü -Sağlık ekiplerinin hastaneye götürmesi -Kanbay’ın fotoğrafı ============================ 5- FATİH'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATIH'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, Ukrayna uyruklu kadın şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.