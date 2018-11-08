DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- DRONE'A YAKALANAN TARİH TALANCILARININ YAPTIKLARI BARAKA YIKILDI Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15'te başlayan yıkım yaklaşık 2 saat sürdü.

İlk olarak hanın duvarının hemen yanına yapılan ve tahribata neden olan baraka kaldırıldı. Diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi. Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA drone'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Polis, dün biri ateş eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte bazı tarihi eser kalıntılarının ele geçirildiği belirtilmişti. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntülerle yıkım çalışması

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-Yıkımdan detaylar

-Belediye ekipleri

-Genel ve detaylar =============================

(ek bilgiyle)

2- BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NDA KADIN POLİS MEMURUNUN İNTİHAR GİRİŞİMİ Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. EKİPLER KAYMAKAMLIK BİNASINDA İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek Kaymakamlık binası önünde güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binanın üçüncü katında inceleme yaptı. Polis ekipleri, bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan polis memuru N.A'nın neden intihar ettiği konusundaki soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaymakamlık binasından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Genel ve Detaylar ====================== 3- ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü Abdullah Aslan hayatını kaybetti.

Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Aslan(47) yönetimindeki 34 AJ 798 plakalı hafriyat kamyonu Hadımköy - Dursunköy Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün yol hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan hafriyat kamyonu

-Olay yerinden detaylar

08.11.2018 -15.43- Haber Kodu : 181108149

================== 4- FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ HSYK TETKİK HAKİMİNE TAHLİYE Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HSYK Tetkik Hakimi Seyfullah Çakmak'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Çakmak hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konulmasına karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seyfullah Çakmak getirildi. Çakmak savunmasında, Amerika'ya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakim olduğu dönemde 2009 ve 2010 yılları arasında dil eğitimi için gittiğini söyledi. Çakmak, HSYK tetkik hakimliği döneminde 8 kez değişik ülkelere seminer, konferans ve çalışma ziyaretleri kapsamında kısa sürelerle gittiğini, 6 yıllık savcı iken 2005 yılında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne tetkik hakim olarak görevlendirildiğini belirtti. Sanık Seyfullah Çakmak, üç çocuğu olduğunu ve bunlardan ikisinin kemik erimesi hastası, diğerinin de burundan beslendiğini söyleyerek "Eşim tek başına çocuklara bakamıyor, büyük olan özürlü çocuğuma ben bakardım. İki çocuğumun da iyileşme durumları yoktur, sunduğumuz raporlarla da sabittir. Ben suç yapısının içinde olmam, işimi uygun şekilde yaptım, adli kontrol yoluyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Gökhan Dirican ise "BTK ve Adli Tıp'tan gelen sonuçlara göre sanığın aleyhine husus bulunmadığını ve bu nedenle sanığın yargılamasının örgüt suçlamasıyla yapılacağı kanaatindeyim. Ayrıca örgüt üyeliği suçlamasını da kabul etmiyoruz" dedi. Dirican, suç vasfının değişme ihtimali olduğunu ve kuvvetli suç şüphesinin olmadığını, sanığın bakmakla yükümlü 2 özürlü çocuğu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimal, delillerin büyük oranda toplanmış olması, kaçma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle sanık Seyfullah Çakmak'ın tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık Çakmak hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

==================== 5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 31 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ Haber: Enver ALAS- İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alınarak, gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 31 kilogram 165 gram kokain ele geçirildi. Olaylarla ilişkili 4 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Güney Amerika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alındı. 'Varış Öncesi Yolcu Programı' üzerinden yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında Atatürk Havalimanı'nda 4 ayrı operasyon düzenlendi.

GÜNEY AMERİKA UÇUŞLARI TAKİBE ALINDI

İlk operasyonda Sao Paoulo'dan Türkiye'ye gelecek olan İtalya uyruklu bir kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirilerek, Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden izlemeye alındı. Söz konusu kişi, Atatürk Havalimanı'na indiğinde yapılan aramada, valizinde bulunan kadın cüzdanlarının astar kısımlarına zula edilmiş halde 4 kilogram 585 gram kokain tespit edildi.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda Gümrük Muhafaza ekiplerince biri Kolombiya uyruklu, diğeri Türk vatandaşı iki kişi, uçuşlarına ilişkin verilerinin kullanılan risk kriterlerini aşması üzerine takibe alındı. Kişilerin arasındaki ilişkinin net olarak ortaya koyulması için havalimanından Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi. Aynı araçla yola çıkmalarının görülmesi üzerine olaya müdahale eden ekipler yaptıkları aramada 10 kilogram 450 gram kokain ele geçirdi.

Varış Öncesi Yolcu Programının bir diğer analizi sonucu Bogota'dan Türkiye'ye gelen Kolombiya uyruklu bir kişinin bırakıp, kaçmaya çalıştığı valizinin içerisinde 14 kilogram 200 gram kokain bulundu.

Öte yandan Sao Paulo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Vietnam'a gitmek isteyen bir Ukrayna vatandaşının seyahatine ilişkin veriler de programca şüpheli olarak değerlendirildi. Havaalanında takip edilen şüpheliye ait bagaj x-ray taramasından geçirilirken, yapılan aramada valizde giyim eşyalarının arasında kapalı konserve kutuları içerisinde plastik kaplı 67 adet paket kokain ele geçirildi.