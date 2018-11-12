DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (Geniş Haber)ŞEHİT ASKER MELİH SANCAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari şehidi Sancar'ın cenazesi ilk olarak Avcılar'da bulunan baba evine daha sonra ise doğup, büyüdüğü Zeytinburnu'ndaki evine götürülerek, helallik alındı. Ardından Şehit er Melih Sancar için Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende baba Müslüm Sancar taziyeleri kabul ederken, Şehidin annesi Nilgün Sancar, erkek kardeşleri Semih ve Okan ile kız kardeşi Selin tabutun başına gelerek, dua etti.

İkindi namazının ardından şehit er için cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesi namazın ardından omuza alınarak, top arabasına taşındı. Şehit topçu er Melih Sancar'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusundan detay

-Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin omuzlanarak, cami avlusundan çıkarılması

-Top arabasına konulması

-Ailesinin top arabasının ardından yürümesi

-Genel ve detaylar 12.11.2018 - 16.29 Haber Kodu : 181112166

12.11.2018 - 15.58 Haber Kodu : 181112150 2- ŞEHİT ASKER MELİH SANCAR'IN CENAZESİ DOĞDUĞU EVE DE GETİRİLDİ Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Hakkari şehidi Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi babaevinde alınan helalliğin ardından doğup büyüdüğü Zeytinburnu'ndaki eve getirildi. Şehit asker için burada da helallik alındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi Avcılar'daki babaevinden alınarak Merkezefendi Mahallesi G67 Sokakta bulunan doğup büyüdüğü eve getirildi. Şehidin evi ve sokağı Türk Bayrakları ile donatıldı. Burada şehit asker için dualar okundu. Helallik alındı. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken şehidin ağabeyi Semih Sancar kardeşinin parkasını giyip şapkasını taktı. Baba Müslüm Sancar taziyeleri kabul etti. Şehit asker Melih Sancar Ataköy 5'inci kısım Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan detay

-Şehidin naaşının getirilmesi

-Yakınlarının tabuta sarılması

-Okunan dualar

-Helallik alınması

-Genel ve detaylar 12.11.2018 - 14.49 Haber Kodu : 181112120 3 - RESTORANDAKİ VALE CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA YENİ GELİŞME Yüksel KOÇ/iSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetlerine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Kasım 2018 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi hakkında, savcının üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Hakan Ekşi, salı günü yapılan duruşmada Başkan Dursun Kaya'nın muhalefet şerhine rağmen üyeler Şükrü Yılmaz Akbaş ve Meryem Çapar Sünbül'ün kararı ile tahliye edildi.

Duruşma Savcısı Hasan Ali Aydın, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı Aydın, bir tanığın henüz dinlenmediğini, sanığın delil karartma ihtimali bulunduğunu öne sürerek, tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Hasan Ali Aydın'ın talebi doğrultusunda Hakan Ekşi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor. AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Salı günü görülen duruşmada, olayda hayatını kaybeden Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın aileleri, uzun süre duruşma salonunun bulunduğu koridorda mahkemenin tahliye kararına tepki göstermişti.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin raşiv görüntüler 12.11.2018 - 16.38 Haber Kodu : 181112170 (aktüel görüntüyle)

4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE YANGIN: ENGELLİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binada çıkan yangında 40 yaşındaki engelli Yeliz Yurdakul hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar içeride kalanları kurtarmak için binaya koştu, itfaiyeye haber verildi. İçeride bulunan Mustafa Şeker (35) kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken engelli ablası Yeliz yurdakul'un (40) içeride kaldığını söyledi. Vatandaşlar yükselen alevler nedeniyle içeri giremedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek içeriye girdi. Sağlık ekipleri içeride mahsur kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı anlatan görgü tanıklarından Emrullah Kalın, "Dumanların çıkmasıyla koştuk. O an kardeşi vardı. Kardeşi bağırıyor, yüzüne havlu kapatmış alevlerden içeri giremiyordu. Sonra biz de havlu kapatarak içeri girmeye çalıştık ama giremedik. İçeriden yoğun bir duman ve alev çıkıyordu. Annesi eczaneye gidiyor, 1 tane oğlu var o da okulda. Rahmetli zaten engelliydi belden aşağısı tutmuyordu. MS hastası olduğunu söylüyorlar" diye konuştu. Engelli kadının hayatını kaybettiğini öğrenen komşuları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmalara başladı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Komşulardan detaylar

-Ağlayankomşular

-Genel ve detaylar 12.11.2018 - 15.54 Haber Kodu : 181112147

12.11.2018 - 15.15 Haber Kodu : 181112131 5- UBER DERNEĞİNDEN TAKSİCİLER DERNEĞİNE SUÇ DUYURUSU Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Üyelerinin büyük bir kısmı Uber sistemi üzerinden çalışan Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, geçtiğimiz hafta görülen Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin dava nedeniyle açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çoğu üyesi Uber sistemi üzerinden hizmet veren Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, bugün avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunan Metin Magriso, daha sonra adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. "TAKSİCİ SALDIRISI NEDENİYLE 20-22 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin davanın ertelendiğini anlatan Magriso, "Bir önceki davada İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun bir açıklaması vardı, 'mahkeme bizim lehimizde karar vermezse, bizim lehimizde karar vermezse, bizim istediğimiz gibi sonuç almazsak sokakları yakar yıkarız, sabrımız taşar gibisinden' bir açıklama yapmıştı. Kendi meslektaşları tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Geçtiğimiz haftaki davanın hemen öncesinde yaptığı açıklamalar neticesinde yine İstanbul'un çeşitli yerlerinde taksiciler tarafından Uber araçlarına saldırılar düzenlenmeye başlandı. Çok sayıda saldırı intikal etti derneğimize. Biz de bu saldırılar sonucunda yaklaşık olarak 20-22 tane suç duyurusunda bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla biz bunun önüne bu şekilde geçemeyeceğimizi anladık. Devletimize sığınmaya karar verdik" dedi.

"SOSYAL MEDYADAKİ AŞAĞILAYICI HESAPLAR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Eyüp Aksu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Magriso, "Ayrıca sosyal medya hesaplarından taksicileri örgütlemeye, taksicileri Uber araçlarına saldırmaya yönelik bizi rencide edici, benim şahsımı ve yönetimdeki arkadaşlarımı aşağılayıcı hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunduk. İfademizi verdik. Artık bu yargıya intikal etmiş bir olay olarak sonucunu hep beraber bekleyeceğiz. Biz kendi dernek üyelerimizi ve tüm Uber sistemi altına çalışan arkadaşlarımızı bir kez daha sükunete davet ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıda emniyet birimleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Herhangi bir fiziki karşılık vermemelerini sakin olmalarını istiyoruz. Aynı anlayışı taksici arkadaşlarımızdan da istiyoruz. Burada 3-5 tane kendini bilmez kişinin yaptığı taşkınlığı, kendini bilmezliği tabii ki, tüm taksici camiasına mal etmiyoruz. Kendi içimizde 3 bin tane taksici var, Uber sisteminde ahenkle çalıştığımız. Bunları tabi ki tenzih ediyoruz" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Metin Magriso savcılığa verdiği ifadesinde ise "Eyüp Aksu sosyal medya hesaplarından ve benzer şekildeki açıklamaları ile taksici esnafını tahrik ederek Uber sisteminde çalışan sürücülere saldırmalarına yol açmış, ayrıca Uber sisteminde çalışan sürücüleri sığıra benzetmiştir. Şikayetçiyim" ifadesini kullandı. Görüntü Dökümü

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-Metin Magriso açıklama

-Genel ve detaylar 12.11.2018 - 15.32 Haber Kodu : 181112134 ====================== 6- MALTEPE'DEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe'de bazı adreslere operasyonlar düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-

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-Şüpheli şahısların sağlık kontrollerinden geçirilmesi

-Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi

- Genel ve detaylar

12.11.2018 - 14.30 Haber Kodu : 181112113 7- 2,5 TONLUK TÜRK KAHVESİYLE REKOR HEDEFİ - Pedal çevirerek kahveyi hazırlıyorlar Haber-Kamera: İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- 'INTERNATIONAL Forum Coffee Weeks' etkinliği kapsamında düzenlenecek 2,5 tonluk Türk Kahvesi rekor denemesi, Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 10 usta tarafından 3 saat kaynatılarak yapılacak kahveyle, Bosna Hersek'te olan dünya rekorunun anavatanı Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde, 1 Kasım Perşembe günü başlayan "International Forum Coffee Weeks" yarışmalardan tadımlara, workshop'lardan özel dekorlara kadar kahveye dair pek çok etkinliği kahve severlerle buluşturuyor. Pedal çevirerek soğuk kahvelerini yapma imkanı bulan kahve severler, alanında uzman isimlerden iyi kahve yapmanın püf noktalarını da dinliyor. Kahve etkinliğinde görev alan Eda Nur, pedal çevirerek kahve hazırlamanın kahve keyfinin yanı sıra spor amacı da taşıdığını belirterek, "Vatandaşlar nasıl bir kahve istediklerini bize söylüyorlar. Düzeneğin içine malzemeleri koyuyoruz. Kahvesini içecek kişi pedal çevirerek hem spor yapmış oluyor hem kahvesini hazırlıyor" dedi.

SPOR VE KAHVE KEYFİ BİR ARADA

Pedal çevirerek kahvesini hazırlama fırsatı yakalayan Seçkin Aydın, "Alışveriş yapmaya gelmiştim. Kahve molasında ücretsiz kahve keyfi yakaladım. Bu kahveyi hazırlarken spor yapma imkanı buldum" diye konuştu. ŞEKER VE SÜT KAHVENİN YOLCULUĞUNU BOZUYOR

İyi bir kahve demlemenin püf noktalarını paylaşan Gökhan Ünver, Japon demleme tekniği hakkında şunları söyledi:

"İçine 16 gram kahve koyduk, 250 ml kaynamış ve dinlenmiş su ekledik. Suyun haşlanmamış olması önemli. Demlenme sürecinde kahveniz aroma ve gövde tatlarını alıyor. Demlenmesi ortalama 2 dakika sürüyor. Filtrelere değmemek gerekiyor. Ortalama 3 dakikada nitelikli, taze öğütülmüş bir kahve içiyorsunuz. Bu kalp damar sağlığı açısından da faydalı. Kahvenizi sert istiyorsanız ince, hafif istiyorsanız kalın öğütmeniz gerekiyor. Kahvenin çok güzel bir yolculuğu ve bir damla süt, tek bir adet şekerle bu yolculuk ölüyor." BOSNA HERSEK'TEKİ REKORU ALMAYI HEDEFLİYORLAR

Etkinliklerin yanı sıra Guinness Dünya Rekorları organizasyonunun takip edeceği bir dünya rekoruna da aday olan Marmara Forum'da tam 2,5 ton kapasiteli dev bir cezvede Türk Kahvesi pişirilecek. Rekor denemesi hakkında bilgi veren Marmara Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Leyla Özdemir, "Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan Türk kahvesiyle ilgili rekoru Bosna Hersek'ten Türkiye'ye getirmek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Çalışma kapsamında 1 metre 85 santim boyunda, 2.5 ton ağırlığında ki dev cezvemizi kullanacağız. Bu 2.5 ton kahve kapasiteli cezvede 90 kilogram Türk kahvesi ve 20 kilogram şekerle birlikte 10 usta tarafından 3 saat kaynatılarak hazırlanacak. Bu kahve 25 bin ziyaretçiye sunulacak."

Marmara Forum ayrıca Türk Kahvesi sevdasını sanal dünyaya taşıyacak bir emoji kampanyası da başlatacak. #CEZVEmoji adı verilen kampanya hakkında bilgi veren Özdemir, "Bu kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar change.org üzerinden cezvemoji yazarak veya sosyal medya hesaplarımızdaki linki tıklayarak katılabilirler. #CEZVEmoji adıyla sosyal medya hesaplarından destek olabilirler" dedi.