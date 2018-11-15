DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(ÖZEL)

1 - SULTANAHMET CAMİİ'NİN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜSÜ - 6 minaresiyle meşhur cami bir süredir 5 minareli. Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Ali AKSOYER, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'UN önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde yaklaşık 1 yıldır devam eden restorasyonda bir minare söküldü. 6 MİNARESİYLE MEŞHUR

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresinde iskele kuruldu. Çalışmalar kapsamında minarenin son 1 ay içinde 2'inci şerefesine kadar söküldü. 6 minaresiyle meşhur cami bir süredir 5 minareli. Caminin yeni görüntüsü turistleri de şaşırttı. "17 SANTİMETRE EĞİM TESPİT EDİLDİ"

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sökümün koruma kurulu kararıyla yapıldığı belirtildi. Söküme, minarenin taşlarında hasar oluştuğu ve toplamda 17 santimetre bir eğimin tespiti gerekçe gösterildi. "M3" adı verilen minareden sökülen taşların bazı iddiaların aksine yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatına götürülmediği ve şantiye içinde bulunduğu belirtildi. Benzer çalışmaların önümüzdeki yıllarda "M5" ve "M6" minareleri için de yapılacağı ifade edildi.

"PROJENİN YÜZDE 15'İ BİTİRİLDİ"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden projenin genel durumu hakkında da bilgi verildi. Şimdiye kadar projenin yüzde 15'inin tamamlandığının belirtildiği açıklamada, cephe temizliklerinin sürdüğü ve ana kubbede kurşun imalatlarının sürdüğü kaydedildi. Ayrıca çalışmalarının ibadet ve turist ziyaretlerini etkilemediği belirtildi. TURİSTLERDEN ESNAFA MİNARE SORUSU

Nadir de olsa bu tip restorasyonların yapıldığına dikkat çeken Mimar Esin Hacıalioğlu, "Burada yılların getirdiği bir tahribat söz konusu olabilir. Dolayısı ile bu hasarın yok edilmesi gerekir. Bu bağlamda burada yapılan restorasyon projesi doğru bir şekilde ilerliyor. Sökülen parçaların numaralandırılması ve yeniden güçlendirilerek yerlerine konulması doğru bir işlem" şeklinde konuştu.

Çalışmaların yaklaşık 40 gündür devam ettiğini belirten çevre esnafı da bölgedeki turistlerin özellikle minare ile ilgili sorular sorduğunu ifade etti. 2020'ye kadar devam edecek restorasyon çalışmalarının son hali ve yarım minare havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-Sultanahmet cami

-Yarım minareden detaylar

-Mimar Esin Hacıalioğlu ile röportaj

-Ensaf ile röportaj

-Sultanahmet Camii'nin havadan görünütüsü

-Havadan yarım minarenin görüntüsü

-Havadan devam eden proje

-Cami sökülürken çekilen fotoğraflar =============================== 2- GEZİ PARKI EYLEMLERİ... ESKİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Taksim Gezi Parkı eylemlerinde "kırmızılı kadın" olarak tanınan Ceyda Sungur'a gaz sıkılması talimatı verdiği iddiasıyla yargılanan dönemin Beyoğlu'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli hakkında, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ramazan Emekli katılmazken; diğer sanık Mehmet Zeki Bayrak hazır bulundu. Şikayetçi Ceyda Sungur'u ise avukatı İlkay Bahçetepe temsil etti. ADRESİNDE BULUNAMAMIŞ

Hakim Kadir Alpar, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan sanık Ramazan Emekli için polisin yaptığı adres araştırmasında, "Oğlu tarafından bizimle birlikte ikamet etmiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz" şeklinde cevap verildiğini belirtti. O dönem Grup Amiri olan Sanık Mehmet Zeki Bayrak ise savunmasını yaptığını ancak hukuki yardım almak istediğini belirterek talimatı kendisinin vermediğinin gaz silahını kullanan çevik kuvvet polisi Fatih Zengin'in ifadelerinden de anlaşılacağını söyledi.

EMEKLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ

Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe de sanık Ramazan Emekli hakkında zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme de sanık Ramazan Emekli'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi. İDDİANAME

İddianamede, kamoyunda Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen olaylar kapsamında, 28 Mayıs 2013 günü çok sayıda eylem meydana geldiği anlatıldı. İddianamede, gaz silahını kullanan çevik kuvvet polisi Fatih Zengin'in, yasadışı bir eylemselliği bulunmayan şikayetçi Ceyda Sungur'a yüzünü hedef alarak biber gazı sıktığı, şikayetçinin arkasını dönmesine rağmen polis Zengin'in gazı sıkmaya devam ettiği belirtildi. Söz konusu olay nedeniyle polis Fatih Zengin'in İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak

ceza aldığı (20 ay hapis ve 600 fidan dikip 6 ay bakma cezası ve erteleme) belirtildi. Fatih Zengin'in davasında dinlenen tanıkların, Zengin'in "Talimatı amirlerimden aldım" şeklinde konuştuğu yönünde ifade verdikleri anımsatılan iddianamede, sanık Ramazan emekli'nin ifadesinde ise gaz sıkma talimatı vermediğini söyleyerek iddiaları yalanladığı kaydedildi. Sanık Mehmet zeki Bayrak da o dönem Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olduğunu, gazcı polis Fatih Zengin'in kendi ekibinde olmadığını, olay yerinde üst amir olarak Ramazan Emekli'nin olduğunu, bir ara Emekli'nin "Gaz kullanın" talimatı verdiğini duyduğunu, akabinde de Zengin'in gaz sıktığını gördüğünü söylediğine yer verildi. İddianamede, Ceyda Sungur'a karşı "toplumsal olaylarda Gaz Silahları ve Mühimmatları Kullanım Talimatı"na aykırı şekilde vermiş oldukları gaz kullanımı yolundaki talimatları nedeniyle azmettiren sıfatıyla sanıkla Ramazan Emekli ve Mehmet Zeki Bayrak hakkında "Görevi kötüye kullanmak" ve "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" suçlarından 1'er yıldan 3,5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

"ÇADIRLARI YAKIN" TALİMATINDAN DA 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Öte yandan sanık Ramazan Emekli Gezi Parkı'nda eylemcilerin çadırların yakılması ile ilgili olarak "Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin" şeklinde talimat verdiği iddiasıyla yargılandığı davada ise "Görevi kötüye kullanma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 10 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Görüntü (ARŞİV)

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-Olaylarla ilgili görüntüler ================================= 3- BAŞAKŞEHİR'DE 250 BİN LİRALIK KAPKAÇ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Başakşehir'de hırsızlar bankaya para yatırmaya gelen ve içerisinde yaklaşık 250 bin lira olan para dolu çantayı çaldı. Polis kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay saat 14.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir banka şubesinden para çeken bir kişi başka bankanın hesabına yatırmak istedi. Aracıyla diğer bankanın otoparkına gelen kişiyi 3 hırsız yine araçlarıyla takibe aldı. Aracından inerek banka şubesine yürüyen kişi kapkaçıların hedefi oldu. Hırsızlardan biri adamın elinde bulunan para dolu çantayı alarak geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 250 bin lirasını çaldıran adam ifade vermek üzere karakola götürülürken, polis ekipleri araçlarına binerek kaçan kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar =================================== 4- SALDIRGANLAR OLAY YERİNE 4 KİŞİ GELMİŞLER Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin'i vuranların olay yerine 4 kişi geldiği tespit edildi. Polis saldırganların üçünün yukarı çıktığını bir saldırganın ise binanın girişinde beklediğini tespit etti. Üçünün kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Beşiktaş, Balmumcu'da dün gece meydana gelen olayın ardından soruşturmayı Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü birlikte yürütüyor. Yapılan çalışmalarda saldırganların 4 kişi olduğu belirlendi. Bu saldırganların 3'nün olay sırasında yukarı çıkarak cinayet olayını gerçekleştirdiği birinin ise binanın girişinde beklediği tespit edildi. Polis yaptığı soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in saldırı sırasında masadaki yerinden kalkmaya fırsat bulamadan öldüğünü belirledi. Ali Rıza Gültekin'in cesedinin sandalyeye oturmuş bir şekilde masaya yüz üstü kapaklanmış olarak bulunduğu öğrenildi. Oldukça hızlı meydana geldiği anlaşılan olay sırasında Ali Rıza Gültekin'in polis korumasının yan odada bulunduğu belirtildi.

Polis kumarhane olarak kullanıldığı iddia edilen dairede yaptığı aramada rulet, iskambil kağıdı ya da para yerine geçen oyun pulu gibi herhangi bir şey bulmadığı öğrenildi. Olay sırasında büyük bir panik yaşandığı içerde bulunan 21 kişinin masaları su dolaplarını devirerek cinayet mahallini terk ettikleri anlaşıldı. Olayın yaşandığı yerde güvenlik kamerasının bulunmadığı belirtildi. Yetkililer olayın bir alacak verecek meselesi yüzünden ya da haraç isteme nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirterek olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğünü belirttiler. ================================ 5- SARIYER'DE 'YAĞMUR' KAZASI :1 AĞIR YARALI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Zekeriyaköy-Bahçeköy yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zekeriyaköy istikametine seyir halinde olan 34 BC 857 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Rumeli Hisarüstü-Arıköy seferini yapan Halis Öztürk'ün kullandığı içerisinde İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otobüs ve otomobilden görüntü

-İETT soföründen görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar ====================================== (ek görüntü)

6- İSTANBUL'DA YAĞMUR Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Bu arada dün meteorolojinin uyarısının ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Belediye ekiplerinin de olumsuzluklara karşı tedbirleri aldığı konusunda bilgiler paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklenmektedir. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir."

Görüntü Dökümü:

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-Taksim'deki yağıştan görüntüler

-Kadıköy yağmur görüntüsü

-Sarıyer yağmur görüntüsü

-Topkapı yağmur görüntüsü ======================= 7- GÖNÜL İLİŞKİSİ ŞÜPHESİYLE KAÇIRIP 130 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞ Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kız arkadaşıyla gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Pakistan uyruklu Shabbir Ahmet (26)'i kaçırarak 4 gün boyunca zorla alıkoyan işkence yapan, ailesinden 130 bin dolar fidye isteyen Muhammet A.(30)'nın aralarında bulunduğu 1'i kadın 8 kişi polis tarafından yakalandı. Kaçırılan genç operasyon yapılan evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kurtarıldı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuşurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. AMCA BAŞVURDU POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da cumhuriyet savcılığına başvuran Pakistan uyruklu Mazhar H., yeğeninin kaçırıldığını ve kendilerinden 130 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayetin ardından soruşturma açıldı. 30 EVE BASKIN YAPILDI

Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada 4 gündür kayıp olan Shabbir Ahmet'in, Ümraniye bölgesinde tutulduğu tespit edildi. Polis evi tam tespit edemeyince savcılık talimatıyla bölgede bulunan 30 ayrı eve aynı anda baskın yapıldı. Yavuztürk mahallesinde baskın yapılan evlerden birinde zorla tutulan Shabbir Ahmet bulunarak kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında şüpheliyi kaçıran, zorla alıkoyan işkence yapıp fidye istedikleri iddia edilen yabancı uyruklu Muhammed A.(30) ile Asma J. (26),'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. SEVGİLİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN KAÇIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Muhammet A.'nın, sevgilisi olan Asma J.'nin, Shabbir A. ile bir gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü, olayı da bu nedenle planladığı ortaya çıktı. Muhammed A'ın, Asma J'ye "Shabbir ile ilişkin var mı" diye sorduğu, onun da 'hayır' cevabı vermesi üzerine, Shabbir A.'nın eve çağrılırak, kaçırıldığı, bir minibüse bindirilerek Ümraniye'de bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada Shabbir A.'ya işkence yapan şüphelilerin ailesini telefonla arayarak 130 bin dolar fidye istedikleri belirtildi. ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE AİLESİNE KAVUŞTU

Zorla tutulduğu evde kurtarıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Shabbir A. ise burada gözyaşları içinde ailesine kavuştu. Shabir A.'nın kaçak olarak geldiği Türkiye'de 4 aydır İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Ayağında kesik olduğu için hastanede tedavisi süren şüpheli Asma J. adlı kadının daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.