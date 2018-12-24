DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1- METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN ADLİ KONTROL İLE SERBEST (2) * Mahkeme, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "yurtdışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / DHA

Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Bekir Kanyılmaz'a "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi .Savcı Kanyılmaz, ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik de, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a "yurtdışına çıkış yasağı" ve haftada bir gün ikmetgahına en yakın karakola "imza atma" şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemenin kararını Gezen'in avukatı Celal Ülgen açıkladı.

"KADIKÖY'DE OTURDUĞUMDAN DOLAYI ELEŞTİRMEK AMACIYLA BU SÖZLERİ SÖYLEDİM"

Bu arada Müjdat Gezen'in savcılık ifadesinde tiyatrocu olduğunu, sözlerinin mizahi bir eleştiri olduğunu belirterek, "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinde Gezen'e programda yaptığı konuşma hatırlatıldı. Müjdat Gezen de "Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Ben konuşma mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir Cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Bu Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğumdan dolayı eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir" dediği belirtildi. "CUMHURBAŞKANINA DA ASLA HAKARET KASTIM YOKTU"

Gezen'in ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi: "Ben tiyatrocuyum. Sahne de de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy de de tiyatromda komedi oyunun da bu sözleri orada da söylüyorum. Söylememdeki amaç mizahi bir eleştiridir. Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Akpınar ve Gezen'in adliye koridorlarındaki görüntüleri

-Ülgen'in açıklaması ======================== 2- BAŞSAVCILIKTAN "MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR" AÇIKLAMASI Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtilerek, "Her iki şüpheli hakkında "yurt dışına çıkışı yasaklanmak" ve "Haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" denildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI HATIRLATILDI

Açıklamada, "Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık 2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberler yer aldığının 22 Aralık 2018 tarihinde öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve ilgili programa ait kayıtlar açık kaynaklardan temin edilerek muhafaza altına alındıktan sonra dökümü yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edilmiştir" denildi.

"AKPINAR VE GEZEN'E ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİR"

Açıklamada,"Bu soruşturma kapsamında 23 Aralık 2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri yönünde talimat verilmiştir. Sunulan bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" (TCK m.313/1) "Cumhurbaşkanına Hakaret "(TCK m.299), "Halkın Bir Kesimini Aşağılama" (TCK m.216/2) ve "Suçu ve Suçluyu Övme" (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır. 24 Aralık 2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında "yurt dışına çıkışı yasaklanmak" ve "Haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

============================= (ŞEHİT OLAN POLİSİN FOTOĞRAFIYLA)

3- TEM'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Servet Arslan (27) şehit oldu.

Olay, Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkisi Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri denetimler sırasında 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan kamyon sürücüsü Nail Koç ile hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Şen'in gözaltına alındığı da öğrenildi. 27 yaşındaki polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

EK GÖRÜNTÜ

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-Servet Arslan'ın fotoğrafları Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan hafriyat kamyonundan görüntü

-Trafik polislerinin aracından görüntü

-Olay yerinden görüntüler

-Olay yerine gelen ekiplerden görüntü

-Havadan görüntülerle olay yeri ======================== (Ek bilgilerle)

4- METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI İstanbul DHA- METEOROLOJİ, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 cm yüksekleri 20 cm) olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

-Ege'de de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. -İç Anadolu'nun kuzeybatısında da salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olması beklenmektedir. -Marmara'nın doğusunda ise Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği, Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli ve Bursa illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ========================= (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

5- ŞİLE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - İSTANBUL(DHA) ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık'ta şiddetli fırtına nedeniyle denizde sürüklenerek karaya oturan Comoros bandırıları kargo gemisinde çalışmalar bu sabah itibari ile başladı. 127 metre uzunluğunda olan "Natalia" isimli geminin çevresi yakıt ve yağ sızıntısına karşı bariyerle çevrildi. Öte yandan geminin yanına yanaşan bir botun gemideki yakıtı ve yağı güvertesinde bulunan plastik depolara boşalttığı görüldü. Çalışmaların hava muhalefeti olmadığı sürece devam edeceği öğrenildi. Görüntü dökümü

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-Geminin görüntüsü

-Geminin etrafındaki güvenlik bariyeri

-Gemiye yanaşan bot

-Bot içinde çalışanlar

-Botun güvertesindeki plastik depolar

-Genel ve detaylar

-Geminin havadan görüntüsü ============================== 6- UÇAKTA DOĞAN 'BENEL BEBEK' ABD'YE GİTTİ Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kinshasa-Libreville-İstanbul tarifeli uçağında seyahat sırasında aniden sancıları artan, doktor eşi ve kabin memurlarının yardımıyla havada doğum yapmak zorunda kalan Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek hastaneden taburcu edildikten sonra ABD'ye hareket etti.

Hastanede sağlık kontrollerinden geçen anne Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek bugün taburcu edilerek Turkish Ground Services (TGS) personeli eşliğinde THY ait uçakla ABD'nin San Francisco kentine oradan da Dallas'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Buradaki bilet işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Kayoka Renemukadi, "Ben doktorum, uçakta doğumunu gerçekleştirdik. Biz transit olarak ABD'ye gidecektik. Herkese teşekkür ederim" dedi.