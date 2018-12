DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ DE YILBAŞINA HAZIR

Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR'ı getirildi. İstiklal Caddesi TIR'a kurulan bu sistemle an be an izlendi. Yılbaşı akşamında da Taksim Meydanı'nda oluşabilecek olumsuzluklara buradan tespit edilerek en hızlı şekilde müdahale edilecek.

4- "FETÖ'CÜ EMLAKÇILARA OPERASYON DÜZENLİYORUZ" DİYEREK 760 BİN LİRASINI ALDILAR

Maltepe'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 'FETÖ üyelerine operasyon yapacağız' diyerek emekli Ali Rıza Irmak'ın 760 bin lirasını aldı.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan ve "FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz" diye kendilerine inandıran dolandırıcıların son kurbanı emekli Ali Rıza Irmak oldu. Sattığı arsasından ve bankadan çektiği krediden elde ettiği toplam 760 bin lirayı dolandırıcılara verdiğini söyleyen emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen TCDD'den emekli 63 yaşındaki Ali Rıza Irmak, Ataşehir'deki arsasının satışından elde ettiği 710 bin lira ile bankadan çektiği 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Paralarını dolandırıcılara kaptıran Irmak, "Polis olduğunu söyleyen telefondaki kişi, 'FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz. Yardımına ihtiyacımız var. Arsanı satmanı istiyoruz. Bu alım satım sırasında da onları takip edeceğiz, yakalayacağız' dedi.

Ataşehir'deki yaklaşık 500 metrekare olan arsayı 710 bin TL'ye sattım. Telefondaki kişi arsa parasını aldıktan sonra da durmadı. Bir bankada FETÖ'cüler olduğunu, operasyona devam edeceklerini, kendilerine yardım etmesi için bankadan kredi çekmesi gerektiğini söyledi. Bankaya giderek 50 bin TL'lik kredi çektim. Onu da verdim" diye konuştu.

Ali Rıza Irmak'ın yazlığını satmak üzereyken 86 yaşındaki babası kendisini uyarınca satmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi. Irmak'ın başvurusu üzerine polis, dolandırıcıları arıyor.