DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 

TARİHİ ESERLER BULUNDU Binanın giriş katı ve bahçesinde kazı yapıldığı belirleyen polis, bir odada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurlarda gömülü halde bazı heykeller, mermer plakalar ele geçirdi. Polis ekipleri, tarihi eserlere el koyarken Kadriye Y.'ye yardım ettikleri öğrenilen S.K, M.Ö, H.E, M.M, S.E, S.P.'yi gözaltına aldı. Kadriye Y.'nin tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını söylediği öğrenildi. Kadriye Y.'nin ifadesinde, "Annem ölmeden önce binanın altında tarihi eserler olduğunu söyledi. Biz de kazı yaparak eserleri bulduk" dediği belirtildi. Gözaltına alınan biri kadın 7 kişi , '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Almanya'da geçen yıl Mozart ödülüne layık görülen 13 yaşındaki Ali İnsan, şarkı sözü yazarı Fikret Şenes için yapılacak "Vefa" albümünde "Memleketim" adlı şarkıyı seslendirmek üzere İstanbul'a geldi. Ayten Alpman'ın meşhur ettiği şarkıyı hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan genç müzisyen, "Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Müzik yaşamında küçük yaşta elde ettiği başarılarla Almanya'da adından söz ettiren Ali İnsan, ünlü söz yazarı 'Fikret Şenes'e Saygı Albümü'nde 'Memleketim'a adlı şarkı ile yer alacak. Albüm çalışması için babası Hüseyin İnsan ile birlikte Frankfurt'tan İstanbul'a gelen Ali İnsan, Atatürk Havalimanı'nda albüm projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saygı albümü kapsamında Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla, 'Memleketim' şarkısını hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan başarılı müzisyen, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok önemli bir projede yer alacağını dile getiren başarılı müzisyen, "3 gün İstanbul'dayım. Kayıt için stüdyoya gireceğiz. Bu şarkıyı seslendirmek benim için çok güzel olacak" diye konuştu. Mozart ödülünü kazanmasının ardından Almanya'da daha fazla tanınan biri haline geldiğini belirten Ali İnsan, "Almanya'da Mozart ödülünü alan ilk yabancıyım. Bu, beni çok mutlu etti. Türkiye'de Fazıl Say ve Cihat Aşkın'ı çok seviyorum ve onları çok dinliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜDAV Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ayhan Dede, deniz memelilerinin popülasyon büyüklükleri hakkında yapılacak çalışmaların, yunusların 1 günde kat edebildikleri mesafe göz önüne alındığında oldukça zor olduğunu belirterek, "Geniş katılımlı böyle proje daha önce Karadeniz'de hiç yapılamadı. Her ne kadar Karadeniz'de üç yunus türünün popülasyonlarının miktarı kesin olarak bilinmese de, çalışmalara göre 'Afalina' türü için için birkaç bin, 'Mutur' için birkaç bin ile on binler, 'Tırtak' için ise birkaç on bin rakamları telaffuz edilmektedir. Bu proje ile gerçek bilimsel rakamlara ulaşabileceğiz" dedi.

KARADENİZ YUNUSLARI BİRÇOK NEDENLE TEHDİT ALTINDA

İÜ Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda TÜDAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay da Türkiye denizlerindeki yunus avcılığının 1983'te yasaklandığını hatırlatırken şöyle konuştu:

"Sadece 1970-83 yılları arasında Türkiye'de 25 bin 678 ton yunus avlanmıştır. 20'nci yüzyılda Karadeniz'de 4-5 milyon adet avlandığı tahmin edilmektedir. Bu yok edici aşırı avcılık nedeni ile yunus popülasyonları aşırı derece tahrip edilmiş ve nesli tehlike altına girmiştir. Ancak, Karadeniz yunusları birçok nedenle halen tehdit altındadır. Bu tehditlerin başında tesadüfi ağa yakalanma gelmektedir. Özellikle dip uzatma ağları ile yapılan avcılık nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin 'Mutur' ve 'Afalina' türü yunusun tesadüfi ağa yakalanarak öldüğü tahmin edilmekte, 2003-16 yılları arasında sadece Batı Karadeniz'de bin 243 ölü ve canlı yunusun karaya vurduğu tespit edilmiştir. Kirlilik, aşırı balıkçılık nedeniyle besin yetersizliği ve salgın hastalıklar nedeniyle kitlesel ölümler ise diğer tehdit unsurlarıdır."