DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- MAVİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Mavi listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar'da yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.2015 tarihinde ABD Başkonsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştiren ve Terör Arananlar Listesi'nde 'mavi' listede 1 Milyon 500 bin lira ödülle aranan Hatice Rükan Kılıç yanında S.Ö. adlı örgüt mensubu ile Avcılar'da yakalanmıştır" denildi.

Teröristle birlikte bir tabanca ele geçirildiği de belirtildi. Yakalanan 2 kişinin sorgusu emniyette devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluğa saldırı arşiv

-Teröristin fotoğrafı ============================= (ÖZEL)

2 - OKULDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KORELİ ÖĞRENCİ KURTARILDI (1) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İStanbul DHA

Sarıyer'de yangın çıkan okulda mahsur kalan Koreli öğrenciyi itfaiye kurtardı.

Rumeli Hisarı Okulaltı sokakta bulunan Kore Okulu'nda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Okulun mutfak bölümünden çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle okulda mahsur kalan Koreli bir öğrenciyi kurtarmak için itfaiye pencere demirlerini kesti. Öğrenci kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Öğrencinin kurtarılması

-Çalışmalar ================================= 3 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE FİLİSTİN DAVASINA VE FİLİSTİN HALKINA SIRTINI DÖNMEYECEKTİR Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, kabulde, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.

Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne, "Yahudi ulus devlet yasasına" ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler 02.02.2019 - 15.03 Haber Kodu : 190202095

02.02.2019 - 15.33 Haber Kodu : 190202103 =========================== 4 - BİNALİ YILDIRIM, DOĞU PERİNÇEK'İ KABUL ETTİ Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul (DHA)

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.

Tuzla'daki seçim çalışmalarının ardından Kavacık'taki seçim ofisine gelen Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık yarım saat sürdü. Çıkışta açıklama yapan Perinçek, "Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ile görüştük. Çok güzel bir görüşme oldu. Görüşmede vatanımızın bütünlüğü ve Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin ekonomisinin de bir üretim ekonomisi ile çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Şu anda inanıyoruz; Türkiye bu zorlukları, çetin koşulları yenecek kabiliyete güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir" dedi.