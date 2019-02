DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yol kenarına alınıp yolun temizlenmesinin ardından yol tekrara trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

4- ENİS BERBEROĞLU'NUN "ÖRGÜTE YARDIM" DAVASI: YARGILAMANIN DURDURULMASI TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmada, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebi reddedildi. Can Dündar'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, Enis Berberoğlu ile Erdem Gül'ün son savunmalarının alınması için duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen 9'uncu celseye, tutuksuz sanıklardan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu ise duruşmaya katılmadı. Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.