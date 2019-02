DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

"İSTANBUL'DA HER 4 GENCİN 1'İ İŞSİZ"

Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD yönetim binasında yaklaşık 2 saat süren ikili görüşme sonra gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin, "Sanırım, 5 yılda 150 bin istihdam vaadini yükselttiniz. Bu sayı kaça çıktı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli bir merkez olduğunu tekrar yineleyelim. Sayın Yıldırım, 'Bu belediyelerin işi değil' derken bunu kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum. Bilmesini beklemiyorum, çünkü belediye başkanlığı yapmadı. Ben belediye başkanlığı yaptım. Günde 200 - 250 randevu verdiğim oldu. Burada en az yüzde 50'si iş için geliyor. Hele hele son günlerde İstanbul'da her 4 gencin 1'i işsiz. 4 milyona yaklaşan işsizlik verileri var. Böyle işsizliğin konuşulduğu yerde en lokomotif kurumlardan biri belediyelerdir. Çünkü ilk kapısı çalınan kurumdur belediyeler. Bizim kapımız açık olacak belediye başkanı olarak, geldiklerinde en az yüzde 70'inin iş konusu hakkında geleceğini biliyorum. Bu ekonomik olarak bir hazırlıktır. İstihdam şöyle yaratılmaz; 'hadi her işletme 50 kişi alsın' desek olmaz. Anlamlı da olmaz. Biz bu şehrin iyi yönetildiği takdirde verdiği moral ve fırsatlarla yeni istihdam yaratacağına inanıyoruz. Sağlıklı iletişim ve insan kaynağını iyi tanımlarsanız ve verilerine sahip olursanız ki biz bunu Beylikdüzü'nde 40 bine yakın insanın CV'sini yarattık ve sürekli iletişim halinde olduk. Sonuç olarak 4 bin kişiye de sağlıklı iş imkanı sağladık. Biz temkinli vaatlerde bulunuyoruz. 5 yılda 150 bin insanımıza iş imkanı sağlayacağız derken bu, temkinli bir veriydi. Bunu 200 bine çıkardık. Bu bile temkinli veridir."