DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- HALİÇ'TE YELKENLİ BATTI Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı. Teknede bulunan iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Haliç'te 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin battığını görenler hemen polise haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişi, arkadaşlarının botuyla batan yelkenli teknenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisi bir bölümü su altındaki tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra halatla deniz polisinin teknesine bağlanan yelkenli düzeltilerek kıyaya çekildi. Yelkenliden kurtarılan iki kişi de arkadaşlarının botuna binerek kıyıya götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisi tarafından kurtarılan iki kişinin görüntüsü

-Olay yerindeki deniz polisinin çalışmaları

-Botlarla olay yerine gelen kaza zedelerin arkadaşları

-Kurtarılan iki kişinin arkadaşlarının botlarına binmesi

-Batan yelkenliyi kurtarmak için halat bağlanması

-Yelkenlinin düzeltilmesi

-Batan Yelkenli teknenin deniz polisi tarafından kıyıya çekilmesi

-Genel ve detaylar

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2 - BEYKOZ'DA O ÇATIŞMANIN İZLERİNİ TAŞIYAN VİLLA SATIŞA ÇIKTI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Anıl UÇAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL DHA

BEYKOZ'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı.

Beykoz'da 17 Ocak 2000'da saklandığı villada polisle çatışan Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve domuz bağı cinayetlerinin ortaya çıktığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusunu yaptı.

"Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz Kanlıca'da bulunan 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı villa da yer aldı. Tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. "Hizbullah evi" olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek. "SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"

Hüseyin Velioğlu'nun villada silah temizlediğini gördüğünü söyleyen sokak sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu binanın en üst katında bizim tarafa bakan yerde açık terası var. Tam da benim penceremin karşısında. Ben oradan bakarken silah temizlerken görmüştüm" dedi. Villanın satışa çıktığını internetten öğrenen Kefelioğlu, "Bayağı harabe bir bina. Tinerciler kapısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir sene önce bahçede domates biber ektiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Villanın havadan görüntüsü //////////

-Evin görüntüsü

-Kurşun izleri

-Duvarlardaki izleri

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar ============================ 3 - BOEİNG 737 MAX TİPİ UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı'nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10'u İstanbul Havalimanı'na getiriliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) alınan özel izinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan 10 uçak sırasıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yapmaya başladı. 2 uçak ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi. ====================== 4 - BİNALİ YILDIRIM: ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KİMLİKLER ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE BİR SALDIRI VAR İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Ak Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları, yaşlılar ile engelli vatandaş ile aileleriyle bir araya geldi.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Şehitlik her insana nasip olmaz. Şehitlik ve gazilik makamları, makamların en yükseğidir. Onlar seçilmiş insanlardır. Bu dünyada kahraman, ahirette peygamber efendimize komşudur. Dünyada, Türkiye'den başka birden çok terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yoktur. Etnik, dini ve siyasi kimlikler üzerinden Türkiye'ye bir saldırı var ama terörün dini, kimliği, mezhebi, dini ve ırkı yoktur." dedi.

Binali Yıldırım, "Maalesef aramızda birileri hala akıllanmamış. Hayal aleminde yaşıyor. Bu ülkenin beka sorunu yokmuş. Ne zaman unuttunuz, Kilis'e, Hatay'a her gün bir roketin, bombanın düştüğünü? 71 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiğini? Efendim Suriye sınırındaki YPG/PKK teröristleri artık zayıflamış, bize bir zarar vermezmiş. Bunu söyleyenler Afrin'den şehirlerimize roketler, füzeler geldiğinde de ne diyorlardı? 'Efendim bizim askerimizin Afrin'de ne işi var?' Bunlar gerçeklerden kopuk, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar. Memleketin gerçeklerinden bir haberler." diye konuştu.

Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlığın bedelini ödenemeyeceğini anlatan Yıldırım, "Ben de, Cumhurbaşkanı da yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizin ayağınıza taş değse bizim içimiz yanar. Az önce Kıbrıs Gazisi amcamız bana söyledi. Gazilerle ilgili bazı farklılıklar var. Bunu biliyorum. Bununla ilgili aşağı-yukarı 27 bin gazimizi ilgilendiren bir mesele var. Gazilikte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet, bayrak için seve seve bu mücadeleyi vermiştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu konun takipçisi olacağız. Çok düzenleme yaptık ama belli ki bir iki ufak düzeltmeye daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz." şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü

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- Yıldırımın salona gelişi

- Yıldırımın konuşması

- Genel ve Detaylar ==================== 5- BİNALİ YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın çay ikram talebi üzerine dükkana girerek çay içti. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı.

MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı burada toplanan partililer alkışlarla karşıladı. Yıldırım, daha sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın esnaf ziyareti ========================= 6- BİNALİ YILDIRIM NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, daha sonra Nuri Pakdil Nikah Sarayında gerçekleşen Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahitliklerini yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın nikah şahitliği yapması ========================= 7- KAPATILAN KULELİ ASKERİ LİSESİ'NDE FETÖ'CÜ OLMAYANA TASFİYE SORUŞTURMASI -KULELİ'DE BİN ASKERİ ÖĞRENCİYİ SİNDİREREK UZAKLAŞTIRMIŞLAR Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHA

Darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yaklaşık bin askeri öğrencinin komutanları tarafından korkutularak ve sindirilerek okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında isimleri tespit edilen öğrencilerin, mağdur sıfatı ile ifadelerinin alınmaya başlanacağı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrencileri sindirerek uzaklaştıran askeri personel hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

20 YILDA KENDİLERİNDEN OLMAYAN BİN ÖĞRENCİNİN OKULDAN UZAKLAŞTIRILMASINA NEDEN OLMUŞLAR

Başsavcılığın, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar FETÖ/PDY mensubu olmadıkları gerekçesi ile baskı altına alınarak ve sindirilerek uzaklaştırılan öğrencilerin isimlerini askeri makamlardan aldığı öğrenildi. Listede yaklaşık olarak bin öğrencinin adının yer aldığı kaydedildi.

Başsavcılığın önümüzdeki günlerde baskı ile okuldan uzaklaştırılan ya da atılan öğrencilerin ifadesini mağdur sıfatı ile almaya başlayacağı öğrenildi.

Bu öğrencilerin okudukları dönemde başarı durumlarına ilişkin bilginin de başsavcılığa ulaştığı kaydedildi. Bu öğrencilerin hangi üst rütbeliler döneminde atıldığının, bu rütbeli askerlerin FETÖ/PDY mensubu olup olmadıklarının tespitine ilişkin çalışma sürüyor. 'EZİYET SORUŞTURMASI' PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Pazartesi günü, darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde örgüt mensubu olmadıkları gerekçesi ile örgüt mensupları olan üst rütbelilerin baskısı ve sindirmesi ile okuldan uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli üst rütbelilere yönelik 8 ayrı suçlama ile başlatılmıştı.

Suçlamalar şunlar: 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek', 'Memuriyet nüfusunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal etmek', 'Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek', 'Astlara suç işlemesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek', 'Hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek', 'Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak', 'Memuriyet görevini kötüye kullanmak', '18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak' suçlarından" kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

======================= 8- BAKAN VARANK OTOMOTİV SANAYİ DERNEĞİ GENEL KURULU TOPLANTISINA KATILDI - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

"Esenler Belediyesi'ne devredilmiş 8,2 milyon metrekarelik bir arazi var. Biz burada Türkiye'ye ve dünyaya model olacak, dünyadaki tüm uygulamaların gelip test edileceği bir akıllı şehir kuracağız" Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İstanbul DHA

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 45'inci Olağan Genel Kurulu ve OSD Buluşmaları Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen kurul toplantısında otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve sanayiinin geleceği ele alındı. "ÜLKEMİZDE SANAYİNİN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ AYRICALIKLI BİR YERE KOYUYORUZ"

Toplantıda konuşan Bakan Varank, "Esenler Belediyesi'ne devredilmiş 8,2 milyon metrekarelik bir arazi var. Biz burada Türkiye'ye ve dünyaya model olacak, dünyadaki tüm uygulamaların gelip test edileceği bir akıllı şehir kuracağız" dedi. Varank, "16 senede üretimde düşük teknoloji düzeyinden orta ve üzeri teknolojiye doğru başarılı bir geçişe imza attık. 2002'de ihracatımızın yüzde 50'si düşük teknolojili ürünlerden oluşuyordu. Geçen sene itibarıyla bu oranı yüzde 32'ye düşürdük. Yani Türkiye 16 yılda sadece ürettiği mal çeşidini değil, aynı zamanda bu ürünlerin teknoloji yoğunluğunu da artırmayı başardı. Yeni kabiliyetler, yeni üretim yöntemleri keşfetti. Keşfettiği bu yetenekleri dış piyasalara rekabetçi bir şekilde pazarladı. Artık hedefimiz yüksek teknolojiye geçişi doğru bir metotla sağlamak. Bunun için kamunun koyduğu vizyonu başarıyla yürütecek dinamik, yenilikçi ve rekabetçi bir özel sektör kilit önem taşıyor. Bu bağlamda ülkemizde sanayinin lokomotifi otomotiv sektörünü ayrıcalıklı bir yere koyuyoruz. Türkiye, sizlerin eşsiz katkıları sayesinde güçlü bir üretim ekosistemi oluşturdu. Sadece ana sanayi ile değil yan sanayiyle de önemli bir atılıma imza attınız. Ekonomide de kullandığımız 'çarpan' kavramının hakkını sonuna kadar verdiniz. Ürettiniz, istihdam oluşturdunuz, ihraç ettiniz, değer kattınız. Ar-Ge yatırımları, etkin kalite yönetimi ve esnek üretim yöntemleri sayesinde küresel rekabette güçlü kıldınız" dedi.

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİ DAHA İLERİ TAŞIMASINI ARZU EDİYORUZ"

Varank, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Otomotiv yatırımları için oldukça cazip bir yatırım teşvik sistemimiz var. 5 senede sektöre verdiğimiz 715 yatırım teşvik belgesiyle, 28 milyar lira tutarında toplam yatırımı destekledik ve 28 bin kişilik yeni istihdama katkı sağladık. Bu yatırımların yüzde 68'ini yabancı sermayeli firmalar gerçekleştirdi. Yine Proje Bazlı Teşvik Sistemimiz de otomotiv sanayinin hizmetinde oldu. Önümüzdeki dönemde sektördeki diğer önemli aktörlerin bu gibi öncü yatırımlarla otomotiv endüstrisini daha ileri taşımasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. ESENLER'E 'AKILLI ŞEHİR'

Esenler'de akıllı şehir kuracaklarına değinen Bakan Varank, "Esenler Belediyesi'ne devredilmiş 8,2 milyon metrekarelik bir arazi var. Biz burada Türkiye'ye ve dünyaya model olacak, dünyadaki tüm uygulamaların gelip test edileceği bir akıllı şehir kuracağız. Böylece yeni teknolojileri Türkiye'ye getirerek test alt yapılarını gerçek bir şehir ortamında global firmalara sunarak büyük bir atılım yapma niyetimiz var. Ben bu projeyi çok önemsiyorum, uluslararası firmaları da bu proje heyecanlandırıyor" diye dedi.

"17 YILDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK"

Varank konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Yatırımda, üretimde ve kalkınmada temel öncelikler güven, öngörülebilirlik ve istikrardır. Biz 17 yılda Türkiye ekonomisini sizlerin de katkısıyla 3 buçuk kat büyüttüysek, bunu güven ve istikrarımızı koruyarak başardık. Bu 17 yıl elbette kolay geçmedi, nice zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Tüm bu engellemeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla, milletimizin desteğiyle aştık. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor.2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Elbette durmak yok. Sırada yerlileştirme var. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında çok boyutlu bir yaklaşımımız var. İlk boyut, yakında açıklayacağımız Yerlileştirme Ürün Programı. Bu programla destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. İkinci boyut, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Son boyut, büyük ölçekli entegre yatırımlar boyutu. Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi vizyoner projelerle cari açık verdiğimiz petrokimya benzeri hammadde ihtiyaçlarımız için yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz. Tabi yerli katma değeri artırmak için hem sizlerin hem de tüketicilerin farkındalığı yüksek olmalı. Bu bir takım oyunu. Şuna yürekten inanıyorum ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. İşte 31 Mart yerel seçimleri bu yolda son viraj. 31 Mart sonrasında, ihtiyacımız olan yapısal reformlara odaklanabileceğimiz, katma değerli üretimle yeni bir başarı hikayesi yazabileceğimiz, Türkiye'nin seçimsiz geçireceği bir 4 buçuk yılı olacak. Aslında bu manada 31 Mart sadece bir yerel seçim değil, ülkemizin üretme ve büyüme yolculuğunda kesintisiz bir icraat döneminin başlangıcı. İnşallah milletimizin desteğiyle bu son virajı da sıkıntısız atlatıp, güven ve istikrarın korunduğu, yatırımların hızlandığı bir döneme gireceğiz.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Varank'ın konuşması

-Genel ve detaylar ===================== 9- SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNADA YANGIN Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İddialara göre Kemal Karakurt kömür sobasını yaktıktan sonra dışarı çıktı. Saat 13.30 sıralarında evden dumanlar çıktığını gören Karakurt'un komşuları evin kapısını kırıp içeri girdi. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşlar alevleri söndürmekte başarılı olamazken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlarla röp

-Yangın söndürme tüpleri

-Genel ve detaylar =========================================== 10-1. VERGİ VE TEMEL HAKLAR SEMPOZYUMU İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemal YURTTAŞ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

Vergi ve Temel Haklar Sempozyumu, "Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi" başlığıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Danıştay İdari Dava Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol, "Önemle belirtiyorum ki adil bir yargılanma ve adalet duygusunun tatmin olunması olgusunun, dosyaların yapacağı uluslararası bir yolculuk ile gerçekleşeceği kanısının yaygınlaşmasına ben artık şahit olmak istemiyorum. Türk mahkeme, hakim ve savcılara düşen bu yolculuğu iç hatlarda tutmayı başarabilmektir. Bu bağlamda anayasa mahkememizin duyarlı ve başarılı kararlarını saygıyla karşılıyor ve önemsiyorum. Kendileri ile gurur duyuyorum" dedi.

Sempozyuma, Danıştay İdari Dava Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol'un yanı sıra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Yunus Emre Yılmazoğlu, Anayasa Mahkemesi Raportörleri Dr. Abdullah Tekbaş, Mehmet Sadık Yamlı, Özgür Duman, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanları Bülent Dağ ile Atanur Erol, Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı Dr. Osman Sarıaslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Ergüne, İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mahmut Kaşıkçı, Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz, Dr. Öğr. Üyesi Altan Rençber, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Arslan Öncü, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşkaya konuşmacı olarak katıldı. 4 ANA BAŞLIKTA OTURUMLAR DÜZENLENDİ

Sempozyum kapsamında 'Kanunilik ilkesi açısından vergisel müdahaleler', 'Adil yargılanma hakkı açısından vergi yargısı', 'Mülkiyet hakkı açısından vergisel müdahaleler' ve 'Vergi yargısı bireysel başvuru ilişkisinde sorunlar' başlıkları altında dört oturum düzenlendi.

Sempozyumda açılış konuşmasını Danıştay İdari Dava Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol yaptı. 'Hukuk devleti ilkesinden hukukun üstünlüğü ilkesine' değinen Demirkol, şunları söyledi:

"Uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında mahkemelere önemli görevler düşmektedir. Mahkemeler uyuşmazlıkları çözdükleri ve adalet duygusunu tatmin ettikleri sürece saygı duyulan yerler olmaktadırlar. Saygı duyulan yer olma olgusu ancak yargıçların yargılama işlevleri ve hükümleriyle kazanılmaktadır. Dünyadaki tüm ülkelerde idareler, hukuk dışına çıkma eğilimi içerisinde olabilmektedirler. Bu eğilimi taşıyan idareler idari yargının varlığı ve işlerliğiyle duraksamaktadırlar. İdari yargılamanın etkin ve yetkin olduğu ülkelerde idari yargı yerleri, idarelerin bu eylemine caydırıcı bir tablo çizmektedir. Bununla birlikte idari yargılamanın var olmasından öte idari yargıcın yargılama, usul ve enstrümanlarını kullanması hatta kullanabilmesi daha bir önem arz etmektedir. İşte önüne gelen uyuşmazlıkla aktifleşen idari yargıç, idareyi hukuk içine çekme, hukukun üstünlüğünü öğretme, kollama ve korumada artık aktör olmak durumundadır. Bu aktör rolüdür idari yargıca saygınlığını kazandıran. İdari yargı yerleri tartışmasız pasif konumdadırlar. Ancak menfaatleri ihlal edilen bireylerin açtıkları davalarla aktifleşebilmektedirler. Yargıçlara hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasında önemli görevler yüklenmiştir. Bilimde ve yargıda keyfiliğe asla yer yoktur. Yargıç, yargılama usulünü yaparken toplumun adalet duygusunu tatmin etmede hukuki ve vicdani sorumluluk taşımaktadır. Usule dair incelemelerde mümkün olduğunca geniş yorumlama yapılmalıdır. Sınırlayıcı yorumlar hakkın özüne dokunacak biçimde bireyin mahkemeye erişimini kısıtlamamalıdır. Sınırlamalar ancak yasal bir amaç gütmeli ve uygulanan araçlarla, ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir orantılılık bulunmalıdır."

"İDARİ YARGIÇ HUKUKA UYGUNLUĞU SÖYLEMEDE TUTUK OLMAMALI YARGILAMA USULÜNÜ ZORLAMALIDIR"

"Davanın açılmasıyla pasif konumdan aktif hale gelmiş idari yargı yeri ve idari yargıç hukuka uygunluğu söylemede tutuk olmamalı yargılama usulünü zorlamalıdır." diyen Selami Demirkol, "Davacı yargılama kapısını çalmıştır. Aralanıp, kapatılmamalı açık tutulmalıdır. İdari yargıçların ilk inceleme konuları hakkında dar yorum yapıyor olmaları sonucu bir çok işlem ve eylemin yargısal denetime tabi tutulmaları engellenmektedir. O halde yargıcın kendisi yargılama bariyerleri oluşturmamalıdır. Zira yasanın lafzına uygun yorum yöntemi ile ilk incelemede dava dilekçesine bir çok usule aykırılık bulunabilecektir. Kimi durumlarda ise dava reddedilebilecek ve hak kaybına sebebiyet verilecektir. Bunun açıklaması idari yargılama yerinin denetimden kaçınması, pratiği ve gerçeğidir. İlk inceleme konuları ile ilgili olarak idari yargıçların teferruata girmeleri yargısal denetimin gerçek anlamıyla yerine getirilmesini maalesef güçleştirmektedir. Böylesi durumlara meydan verildiği sürece yargısal denetimden kaçınılacak ve yargı yeri kendini sınırlamış olacaktır" dedi.

"AİHM HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ İLE İÇTİHAT OLUŞTURMAKTADIR"

Demirkol şöyle devam etti:

"AİHM hukukun üstünlüğü ilkesi ile içtihat oluşturmaktadır. Biz ise devlet olarak hukuk devleti ilkesiyle inatlaşmaktayız. Halihazırda bir direnç sergilemekteyiz. Sert çekirdekli yapımız kırılmamak için reaksiyon göstermekte. Oysa 15 Ocak 1989 tarihli Viyana belgesinde toplantıya katılan devletler iç hukuklarını, eylemlerini ve pratiklerini taraf oldukları milletlerarası anlaşmalar ve 1 Ağustos 1975 tarihli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı nihai belgesi ve izleme toplantıları belgelerindeki kararlarla uyumlu hale getirmek taahhüdünde bulunmuşlardır. Bunun anlamı bundan böyle insan hakları ve temel hürriyetleriyle ilgili hiçbir konunun sadece bir iç hukuk sorunu olarak görülemeyeceğidir. Yine 29 Haziran 1990 tarihli Kopenhag belgesi fert merkezli demokrasi ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla Avrupa demokratik mekanı ve Avrupa ortak hukuk mekanına önemli bir katkı sunmuştur.

Kopenhag belgesinde düzenlenen insan hakları katalogunun ikinci maddesinde maddi hukuk devleti formülünden ziyade insan kimliğinin üstün değeri anlayışını kurumsallaştıran hukukun üstünlüğü formülü getirilmiştir. Bunun anlamı Avrupa ortak hukuk mekanında hukuk devletten kalkılarak değil, artık fertten kalkılarak düşünülecektir. Hukukun üstünlüğü hukuk önünde eşitlik keyfi idare olmaması herkesin aynı yargı yerlerinde aynı hukuka tabi olması kavramlarıyla açıklanmıştır. AİHM 1954 yılında 16 ülke tarafından imzalanan sözleşmeyi yorumlayarak geliştirmiştir. Halihazırda 47 ülke sözleşmeye taraftır. 16 ülke tarafından imzalanan sözleşme metni ile sonrası 31 ülke tarafından imzalanmış olan sözleşme metni aynıdır. Strasbourg yargı organı 1954 yılındaki metni 2019' a taşırken sözleşmeye hayatiyet ve canlılık katmış, uygulayarak değil, yorumlarıyla bunu yapmıştır."

"ADALET DUYGUSUNUN TATMİN OLUNMASI İNSANOĞLUNUN EN ZOR YOLCULUKLARINDAN BİRİ OLMAKTADIR"

"Türk idari yargısı da önüne gelen uyuşmazlıklarda uygulanacak yasa maddesini bağlayıcı norm olarak almaktan ziyade çerçeve norm olarak almalıdır, alabilmelidir" diyen Selami Demirkol, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede tablonun çizimini üstlenen yargıç fırçalarıyla sanat üretme yoluna gitmelidir. Bunu yapabilmek için de 1982 Anayasası'nın hukuk devleti ilkesi formüllerinden arınmalı AİHM'in geliştirdiği hukukun üstünlüğü ilkesi formül ve argümanlarını kullanmalıdır. Bu bağlamda denilebilir ki hak ve özgürlüğü ihlal edilen birey ulusal yargıç önünde bunun giderilmesini elde edemediği takdirde 1987 yılından beri devlet sınırını aşarak uluslararası yargıca başvurabilmektedir. Diğer bir deyişle ulusal mekanda adil yargılanmadığını ve haklarının ihlal edildiğini iddia eden birey konuyu uluslararası mekana taşıyabilmekte, davasını ulus üstü mahkemeye tartıştırabilmektedir. İşte bu doğrultuda adalet duygusunun tatmin olunması insanoğlunun en zor yolculuklarından biri olmaktadır. Önemle belirtiyorum ki adil bir yargılanma ve adalet duygusunun tatmin olunması olgusunun dosyaların yapacağı uluslararası bir yolculuk ile gerçekleşeceği kanısının yaygınlaşmasına ben artık şahit olmak istemiyorum. Türk mahkeme, hakim ve savcılara düşen bu yolculuğu iç hatlarda tutmayı başarabilmektir. Bu bağlamda anayasa mahkememizin duyarlı ve başarılı kararlarını saygıyla karşılıyor ve önemsiyorum. Kendileri ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

"YASALARDA YER ALAN KURALLARIN TOPLUMSAL GELİŞMEYE VE ÜST HUKUK KURALLARINA UYGUN YORUMLANMASI GEREKMEKTEDİR"

"Hukuku geliştirici prensipler karşısında idari yargıyı ve içtihadı idare hukukunu meşrulaştırmakta kullanılan teorilerden biri de yorumun gerçekçi teorisi olarak bilinmektedir. Hukukun üstünlüğü, hakkaniyet, adaletin tecelli etmesi gibi beklentiler önce hukuka hak olmalıdır." diyen Demirkol şöyle devam etti:

Bir hukuk normunun anlamını kimin tespit edeceği sorusu da her zaman tartışılır bir sorundur. İdare hukukunda yasaların, kuralların uygulanması ve giderek yasallık denetimi bu soruya getirilen yerleşmiş ve kolaycı bir çözümdür. Yasaların kuralların yorumlanması ancak yargıçlar eliyle olur. Yasaların uygulanmasında öncelik memurlara verilmiş olup, memur uygulaması sonrası idari işlem ve ya eylem olarak idari yargı yerlerine denetime taşındığını idari yargıçlarımız çok iyi bilmektedirler. Yasalarda yer alan kuralların toplumsal gelişmeye ve üst hukuk kurallarına uygun yorumlanması gerekmektedir. Bu bir Danıştay içtihatları birleşme kurulu kararından alıntıdır. Yasaların daha uygun daha doyurucu daha uygar kural taşımaları dilekleri, kimi sakıncalı uygulamalara yer açtığı görüşleri adalet ve hakkaniyete uygun yorumlanmalarına elbette engel değildir. Kısaca yasayı sözüyle uygulamak anlayışı mahkemenin yasa koyucu gibi davranma yerindelik denetimine girme gibi sakıncalara karşı getirdiği bir korkuluktur. Yasa kuralları yaşama istidadına ancak yorumlarla ulaşırlar. Aksi takdirde ölü doğar ve canlı belge hiçbir zaman olamazlar. Bilindiği üzere idare hukuku içtihadı yazımlı bir hukuk dalıdır. Bu içtihadı yazanlar da idari yargı yerleri, idari yargıçlardır. Yargılamada hukuki yorum yapılırken sunulan ve üzerinde tartışılan araçlar ya da modeller yargının hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirmesini ve bu bağlılıkla ilintili olan meşruluk ve saygınlığını pekiştirmeyi hedeflemektedir. Yine hukuki yorumlama yöntemi ile oluşturulan kararlar ve ya azlık oyları sonuçlarının her zaman kabul göreceği beklenemez. Hukuk bilimi yorum konusunda yoruma dayalı disiplinlere benzerlik göstererek yorumu metnin anlamının açığa çıkartılması olarak kavramaktadır. Hukuksal yoruma açık ve tam olarak ortaya çıkaran ve bunun için de yorumcunun aracılık ettiği bir eylemdir.

TEKBAŞ: HUKUK YORUMDUR

Sempozyumun birinci oturumunda Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Abdullah Tekbaş, 'Vergisel müdahalelere ilişkin bireysel başvuru kararlarında kanunilik ilkesi' başlığı altında bir konuşma gerçekleştirdi. Tekbaş, şunları söyledi:

Kanunilik ilkesinin maddi gereği olan kanunun kalitesinin yani hukuki belirliliğinin sağlanması bakımından soyut norm sisteminde mutlaka yorumlanması gerekir. Bu yorum ya idare yapacak, idareden sonra yargı yapacak. Hukuk yorumdur. Kanunlardaki belirsizliğin kanun altı düzenlemeler ya da yargısal içtihatlarla giderilmesi gerekir. Anayasa mahkemesinin hem norm denetimi kararlarında hem de bireysel başvuru kararlarında ifade edilmiştir. Böylelikle öngörülebilirlik koşulu sağlanacaktır. Ama esaslı unsurlar kanunla düzenlenecektir. Burada önemli bir mesele var. İdare yorumunu yaptı ya da yargı yorumunu yaptı. Bu yorumun etkisi hangi tarihten itibaren görülecektir? Yorum tarihinden itibaren mi etkisi mükellefler üzerinde görülecektir? Geçmişe yürütülebilecek midir? Geçmişe yürüttüğünüz zaman yorumun etkisini karşınıza öngörülemezlik problemi çıkar. Bununla ilgili Anaya Mahkemesinin iki önemli kararı var. Bunlardan birincisi malum Türkiye İş Bankası kararı. 2017 vergilendirme dönemi ile ilgili 2012 yılında vergi incelemesi yapılır. İdare der ki '2017 yılında katkı payı ödemeleri ücrettir. Vergilendirilmesi gerekir.' Yargı da 'Tamam, doğrudur' der. Siz geri döndünüz 2007 yılında mükelleften vergi istediniz. Yorumu 2012'de yaptınız. Etkiler 2007'ye götürdü. Bu başvuruda Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermiştir. Siz yeni bir yorumla bir mükellefiyet getirdiğinizde bu yorumun etkisinin yorum tarihinden sonra yürütülmesi gerekir.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Selami Demirkol'un konuşması

-Katılımcılara plaket takdimi

-Abdullah Tekbaş'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar ========================== 11 - "TUZ BİR BÖBREK ZEHİRİDİR, TÜRLERİ ARASINDA HİÇBİR FARK YOKTUR" Buse ÖZEL - Murat ÇİMEN / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYADA 850 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 10 milyon böbrek hastası olduğu tahmin ediliyor. Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, kronik böbrek hastalığının dünyada 10 yetişkinden 1'inde, Türkiye'de ise 7 yetişkinden 1'inde görüldüğünü belirtti. Türk Nefroloji Derneği'nden Prof. Dr. Mustafa Arıcı ise tuz konusunda uyardı ve "Kamuoyunda insanların en çok kafasının karıştığı şey tuzdur. Tuz bir böbrek zehiridir, tuz bir damar zehiridir. Tipleri ve türleri arasında hiçbir fark yoktur" dedi. "TUZ VE SİGARA BİR BÖBREK ZEHİRİDİR" Her yıl Mart ayının ikinci haftası perşembe günü kutlanan 'Dünya Böbrek Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında uzman ve böbrek hastaları bir araya geldi. Toplantıda konuşan Türk Nefroloji Derneği'nden Prof. Dr. Mustafa Arıcı, Türk toplumunun beslenme alışkanlıkları ile böbrek hastalıklarına zemin hazırladığını belirtti ve şunları söyledi: "Böbrek hastası değilseniz öncelikle böbrek hastası olmamak için kilo almamanız gerekiyor. Şekerli ve hamur işi gıda tüketmemek gerekiyor. Ancak bunun yanısıra yüksek proteinli beslenmek de doğru değil. Yüksek protein böbreğin süzmekte zorlandığı bir şeydir. Önemli olan dengeli beslenmektir. Kamuoyunda insanların en çok kafasının karıştığı şey tuzdur. Tuz bir böbrek zehiridir. Tuz bir damar zehiridir. Tipleri ve türleri arasında hiçbir fark yoktur. Tuz az tüketilmelidir, karbonhirat ve yağ ölçülü tüketilmelidir. 'Şunu yiyin bunu yiyin' diyerek toplumun kafasını karıştırmamıza gerek yok. İdeal kiloda kalmak koşuluyla her şeyi dengeli olarak tüketin. Beslenme dışında da bir mesaj daha vermek isterim ki sigara da bir böbrek zehiridir. Sigara içenler de böbrek sağlığı açısından risk altındalar."

"UZUN SÜRE ANTİBİYOTİK, AĞRI KESİCİ KULLANANLAR RİSK ALTINDA" Böbrek hastalıklarının belirtileri ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Arıcı şöyle dedi: "Çoğunlukla böbrek hastalıkları belirtisizdir yani sinsi ilerlemektedir. Nadiren bazı uyarı işaretleri var. Örneğin idrarın çok köpürmesi, ayakların, yüzün, gözlerin birden bire çok şişmesi belirtilerdendir. Ancak böbrek hastalıklarının önemli bir bölümünde bunlar olmayabilir. Vücudunuzda bir takım döküntüler olması böbrek hastalığı belirtisi olabilir. İdrar yaparken yanma, ağrı, idrarın renginin değişmesi, çay rengi idrar yapıyor olmanız, gece idrar yapmak için uyanmak yine böbrek hastalığı belirtisi olabilir. Ancak hastaların yüzde 85'inde bu belirti olmaz." Böbrek hastalığı açısından risk taşıyan insanları da sıralayan Prof. Dr. Arıcı, risk taşıyanların belli aralıklarla kan ve idrar tahlili yaptırması gerektiğini belirtti ve risk grubundakileri şöyle sıraladı: - 65 yaş üstü herkes - Diyabet hastaları - Tansiyon hastaları - Kalp ve damar hastalığı olanlar

- Romatizmal hastalar - Kanser tedavisi görenler - Uzun süre ağrı kesici ve antibiyotik kullananlar - Birinci dereceden aile bireylerinde böbrek hastalığı bulunanlar. "DÜNYADA HER 10 YETİŞKİNDEN 1'İ, TÜRKİYE'DE HER 7 YETİŞKİNDEN 1'İ BÖBREK HASTASI" Kronik böbrek hastalığının bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş de, "Dünyada yaklaşık 10 yetişkinden 1'inde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı var. Dünya geneline baktığımız zaman 850 milyon böbrek hastası olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de yaklaşık her 7 yetişkinden 1'inde böbrek hastalığı var. Şu anki yetişkin nüfusumuza göre hesapladığımızda yaklaşık olarak 9-10 milyon insanın böbrek hastası olduğunu söyleyebiliriz. Kronik böbrek hastalığının boyutu ülkemiz için dünya genelinden biraz daha vahim gözüküyor" dedi. "DİYALİZ CİHAZINA 'SEVGİLİM' DİYORDUM" Basın toplantısında çocukluğundan beri böbrek hastası olan ve nakil olan iki hasta da hikayelerini paylaşarak organ bağışının önemine vurgu yaptı. Gazeteci olan ve 2.5 yaşında böbrek hastalığı teşhisi koyulan Didem Seymen Balcı, 15 yaşındayken iki böbreğinin de iflas ettiğini belirtti ve hikayesini şöyle anlattı: "Periton diyalizine girmeme karar verildi. Fakat haftanın 7 günü ve 14 saati makinede geçireceğimi bilmiyordum. Sonra öyle bir şey oldu ki ben makineye 'Sevgilim' demeye başladım. O benim sevgilimdi. Her şeyi onunla konuşuyor, okuldaki sıkıntılarımı ona anlatıyordum. 15 yaşındaki bir kız çocuğu için çok zordu. Bir gün kuzenim geldi. Odadan içeri girdiğinde ben ağlıyordum. 'Kalk ayağa, gözlerini kapat ve yürü' dedi bana. Sendeleyerek birkaç adım attıktan sonra oturdum. Sonra kuzenim 'Şimdi yerine otur ve kes ağlamayı. Senden çok daha zor durumda olan insanlar var. Bundan sonra ağlamayacağız. Ders çalışacağız' dedi. O günden sonra 'şükürler olsun okuluma gidebiliyorum ve ömür boyu bu makine ile yaşayabilirim' dedim."